Сам уже в окопе, старый курултайный проститут?

Спикера Курултая Башкирии возмутило отсутствие очередей из желающих пойти на СВО.Нежелание защищать свою родину Константин Толкачев назвал инфантилизмом.Председателя Госсобрания - Курултая Башкирии Константина Толкачева на заседании 29 марта возмутило отсутствие очередей из желающих пойти на СВО и в целом нежелание людей участвовать в спецоперации. Он отметил, что патриотические традиции потеряны, и заявил, что спецоперация затрагивает каждого.«Надо каждому понимать, что СВО – это не что-то такое отдаленное и параллельное, не затрагивающее нас. Это проходит через каждого из нас. Идет реальное военное противостояние России со всем блоком НАТО. Непросто все нам дается. Я вспоминаю свою молодость. Мое поколение уже в очереди бы стояло в военкоматы, просились бы идти на передовую.К сожалению, не знаю, какой-то инфантилизм, как объяснить, до сердец мы еще не достучались или потеряны наши патриотические традиции. Надо помнить, что это наша страна, что мы все являемся гражданами ее, и есть статья 59, которая устанавливает обязанность каждого гражданина защищать Отечество», – сказал Толкачев.Так он высказался после выступления депутата Курултая и президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, который три месяца провел в зоне СВО.