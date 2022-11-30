Фильм о преступлениях Муртазы Рахимова и его сына Урала

В декабре 2003 года в Башкирии совпали выборы в Госдуму и выборы президента республики. Запрещенный к показу на телевидении документальный фильм «По ком плачет курай» рассказывает о том, каким способом выиграл свои выборы ставленник Единой России.Видео: