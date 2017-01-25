Так нет!! Угроза идет от испанского хамона,польских яблок,пармезана фр ...
Рейтинг: +5 ketrin_2
Ну что,вы! С Китаем у нас дружба,какие ракеты у границы? Что то мне н ...
Рейтинг: +4 ketrin_2
1. Президент США оказывает влияние на все страны мира. 2. Президент РФ ...
Рейтинг: +7 slovo13
Евгений Ройзман 19 января в 18:13 · Вода дырочку найдёт. В одном техн ...
Рейтинг: +7 Кухарка
Харис - ура-патриотная, отвратительная, лживая паскуда с мозгами как у ...
Рейтинг: +10 natall
3 | 27.12.2016, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован Такие как ты и пис ...
Рейтинг: +10 Кухарка
Вчера Кумертауский межрайонный суд вынес решение по громкому делу руководителя ...
26.01.2017 612 21
Подписание такого соглашения Рустэм Хамитов анонсировал еще 9 декабря прошлого ...
26.01.2017 698 17
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram отреагировал на заявление министра ...
26.01.2017 515 25
Итак, компания «Алмаз-Антей» потребовала отмены заморозки её средств за ...
26.01.2017 531 22
Вчера Кумертауский межрайонный суд вынес решение по громкому делу руководителя ...
26.01.2017 612 21
Подписание такого соглашения Рустэм Хамитов анонсировал еще 9 декабря прошлого ...
26.01.2017 698 17
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram отреагировал на заявление министра ...
26.01.2017 515 25
Итак, компания «Алмаз-Антей» потребовала отмены заморозки её средств за ...
26.01.2017 531 22
Вчера Кумертауский межрайонный суд вынес решение по громкому делу руководителя ...
26.01.2017 612 21
Подписание такого соглашения Рустэм Хамитов анонсировал еще 9 декабря прошлого ...
26.01.2017 698 17
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram отреагировал на заявление министра ...
26.01.2017 515 25
Итак, компания «Алмаз-Антей» потребовала отмены заморозки её средств за ...
26.01.2017 531 22
Вчера Кумертауский межрайонный суд вынес решение по громкому делу руководителя ...
26.01.2017 612 21
Подписание такого соглашения Рустэм Хамитов анонсировал еще 9 декабря прошлого ...
26.01.2017 698 17
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram отреагировал на заявление министра ...
26.01.2017 515 25
Итак, компания «Алмаз-Антей» потребовала отмены заморозки её средств за ...
26.01.2017 531 22