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Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
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Пенсионеры в США и пенсио ...

35 | 16.01.2017, 14:24 | Автор: Вдумчивый | На сайте Публикации: 241 ...
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Убили? Так нам и надо

3 | 27.12.2016, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован Такие как ты и пис ...
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Вот и до Минниханова добрались
  •   16.01.2017   4409   87
Вот и до Минниханова добрались Минниханов показал, что он мыслит государственными категориями, в отличие от тех, кто умеет только вводить новые налоги и другие поборы. Еще Лев Толстой писал, что, если разделить наследство богатого родственника между бедными - результат будет один - всеобщая бедность. В сложившейся ситуации вес теряют поборщики и сторонники «взять и поделить», а не государственник.
Лжепатриот и продажный грантоед Хирург: «Трамп для России - это такая новогодняя сказка»
  •  16.01.2017   1319   35
Лжепатриот и продажный грантоед Хирург: «Трамп для России - это такая новогодняя сказка» Неожиданным гостем Гайдаровского форума в Москве в последний день его работы стал лидер байкерского клуба Ночные волки Александр Залдостанов по прозвищу Хирург. Он выступил на экспертной сессии, посвященной развитию туризма в России.
Пенсионеры в США и пенсионеры в России
  •  16.01.2017   4623   95
Пенсионеры в США и пенсионеры в России Меня всегда поражают комментарии людей не живущих в США. Я - американская пенсионерка. Я хожу на фитнес, модно одеваюсь, выгляжу прекрасно. У меня есть друг, с которым я хожу в кино, в театры, рестораны. (Муж умер 7 лет назад.)
Исторические картинки. Научные открытия
  •  15.01.2017   939   48
Исторические картинки. Научные открытия Несмотря на лабиринт загадочных реформ Российской академии наук и неудачную игру наших академиков в казино Монте-Карло, российская наука жива!
Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе
  •  15.01.2017   10105   70
Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе В марте 1980 года в подъезде дома №10 по улице Машиностроителей порезали парня. Два удара ножом в грудь не оставили шансов. Не приходя в сознание он умер в больнице №8 города Уфы. Зональному инспектору уголовного розыска Зифхану Султаншину не пришлось особо напрягаться.
СК отказался искать фальсификации на выездном голосовании за депутатов Госдумы в Башкирии
  •  14.01.2017   1127   16
СК отказался искать фальсификации на выездном голосовании за депутатов Госдумы в Башкирии Районные отделы Следственного комитета в Уфе отказали башкирским коммунистам в проведении проверки результатов голосования на выборах в Госдуму, прошедших в сентябре прошлого года. Коммунисты заподозрили фальсификации на более чем 60 городских участках, где было распространено выездное голосование. В Следственном комитете посчитали, что КПРФ не предоставила доказательств уголовно-наказуемого деяния, и обратились за проведением проверки в территориальные избирательные комиссии. Оттуда материалов не поступило.
Доказано: Документация Кроношпана - незаконна!
  •  14.01.2017   1683   55
Доказано: Документация Кроношпана - незаконна! 13 января Верховный суд РБ удовлетворил иск представителей движения «СтопКроношпан» к ГАУ «Госэкспертиза РБ» и признал незаконной проектную документацию очистных сооружений и завода по производству ДСП «Кроношпан». Аппеляционное определение вступило в силу сразу после оглашения.


Хамитов: Мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру
  •  14.01.2017   1452   61
Хамитов: Мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру Двигаться вперед, комплексно, по современному - Хамитов. Слепить медовую деревню, а заодно и липовую Капову пещеру - это нечто!
Проглотят как мост Кадырова? В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ
  •  14.01.2017   937   60
Проглотят как мост Кадырова? В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ Оппозиция начала серию акций против передачи РПЦ Исаакиевского собора. На митинге, который прошел 13 января и собрал, по оценкам организаторов, около тысячи человек, было объявлено о подготовке к следующему мероприятию.
Рано радовались: Трамп рассказал о своих планах по санкциям
  •  14.01.2017   1153   96
Рано радовались: Трамп рассказал о своих планах по санкциям Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal высказался на тему антироссийских санкций. Он заявил, что сохранит их «по крайней мере, на некоторый период времени», но будет открыт для их отмены.
«Вопрос о наличии сходства генофондов разных групп татар ставить правомочно»
  •  13.01.2017   2114   105
«Вопрос о наличии сходства генофондов разных групп татар ставить правомочно» Московский генетик Олег Балановский отвечает на критику казанских историков. «Мы боремся со лженаукой, постулирующей славяно-арийские и прочие Y-хромосомы», — уверен руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский.
Хамитов решил уволить главврача уфимской 13 больницы
  •  13.01.2017   2056   81
Хамитов решил уволить главврача уфимской 13 больницы Как сообщила пресс-служба администрации Главы РБ, Рустэм Хамитов распорядился уволить главного врача городской поликлиники №1 клинической больницы №13 г. Уфы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы в Бурзянский район.
В Башкирии родственники Леонида Чернова заподозрили врачей в его смерти
  •  13.01.2017   2110   29
В Башкирии родственники Леонида Чернова заподозрили врачей в его смерти Они решили отвезти тело Леонида Чернова на судмедэкспертизу. Родственники скончавшегося правозащитника Леонида Чернова решили выяснить, умер ли он естественной смертью или в его кончине есть вина врачей.
В Башкирии больше тысяч граждан сами признали себя банкротами
  •  13.01.2017   671   11
В Башкирии больше тысяч граждан сами признали себя банкротами С момента вступления в силу закона о банкротстве физлиц (с 1 октября 2015 года) в арбитраж Башкирии поступило 1365 заявлений о признании граждан банкротами. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.
Владельцем госпакета Роснефти стала матрешка из офшоров
  •  13.01.2017   4142   20
Владельцем госпакета Роснефти стала матрешка из офшоров Конечным владельцем госпакета Роснефти, спешно проданного в конце года для латания дыры в федеральном бюджете, стал сингапурский офшор, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роснефти.
Бюджетное неравенство в стране
  •  13.01.2017   2981   52
Бюджетное неравенство в стране Мне, естественно, понаписали там — ну, Москва же и должна быть богаче; Москва конечно больше зарабатывает; москвичи эти деньги заработала, так что и пусть мэрия их на иллюминацию тратит; пересчитайте в цифры в расчете на одного жителя и увидите, что разница вовсе не так и велика и т.д.
Как дело «мажорки» превратилось в шоу
  •  13.01.2017   4150   46
Как дело «мажорки» превратилось в шоу История с «золотой девушкой» из «Гелендвагена» наглядно показала избирательность правосудия. Гонщица-мажорка, дочь колбасного короля Мара Багдасарян, сама того не ведая, выполнила важную миссию. Она раскрыла нам всем глаза на российское правосудие.
Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова?
  •  12.01.2017   3227   83
Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова? Уфимские СМИ уже писали о скандальном происшествии в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Напомним, что инцидент произошел 10 января, когда пожилая жительница Уфы с гипсом на ноге вынуждены была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения.
Сугробы имени Ялалова
  •  12.01.2017   1761   40
Сугробы имени Ялалова Уфимцы начали подтрунивать над мэром города... на сугробах. В сообществе «Пиратская Партия Башкортостана - Уфа» в социальной сети Вконтакте появились фотографии, на которых запечатлены призывы уфимцев мэру города перепрыгнуть сугробы.
Кадыров: «Сталин подвел чеченский народ к краю пропасти. Будь он вечно проклят!»
  •  12.01.2017   1086   121
Кадыров: «Сталин подвел чеченский народ к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости.
Вот зря вы недооцениваете Путина
  •  12.01.2017   3589   25
Вот зря вы недооцениваете Путина Постсоветская Россия - это криминальная восточная империя управляемая одним деспотом. Вот зря вы недооцениваете Путина. За 2016 год ему удалось достичь очень многого. И помогли ему в этом те самые зомби которых зовут населений Российской Федерации.
В этой стране нельзя больше быть бедным
  •  12.01.2017   898   11
В этой стране нельзя больше быть бедным В России народ никогда так и не смог накопить семейную собственность. Каждое поколение последние сто с лишним лет начинало с нуля.
Инакомыслие в России и травля
  •  12.01.2017   2027   16
Инакомыслие в России и травля Хотите знать, что такое травля инакомыслящих в путинской России? Сейчас я вам расскажу. На своем примере. Травили меня и раньше — но сейчас атака особенно сильная.
Ликовать вредно? Вредно и опасно!
  •  12.01.2017   549   4
Ликовать вредно? Вредно и опасно! «О недопустимости выражения ликования по поводу трагических для России событий»?
То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог
  •  11.01.2017   4126   27
То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог Жителям Шингак-кульского сельсовета предстоит заплатить новый налог — сбор на самооблажение. Во всяком случае квитанции именно с таким названием взноса получили сельчане. Сейчас люди гадают, за что их «самооблагают» местные власти и на какие нужды чиновники собирают деньги. Из Чишминского района — репортаж корреспондента «Вести-Башкортостан».
В Башкирии скончался Леонид Чернов
  •  11.01.2017   2977   33
В Башкирии скончался Леонид Чернов По предварительным данным, причиной смерти были осложнения гриппа. Исполнительный директор регионального отделения общероссийского общественного движения «За права человека» Леонид Чернов умер сегодня в больнице села Верхнеяркеево. О его смерти Медиакорсети, со слов родственников, сообщил депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин.
Муртаза ушел, а напряженность осталась: В Башкирии сломали ледяную скульптуру Салавата Юлаева
  •  11.01.2017   2859   77
Муртаза ушел, а напряженность осталась: В Башкирии сломали ледяную скульптуру Салавата Юлаева Композиция была победителем в конкурсе ледяных скульптур. На центральной площади Учалов неизвестные практически полностью разрушили копию памятника Салавата Юлаева изо льда.
Ялалов, не краснея: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации»
  •  11.01.2017   2147   21
Ялалов, не краснея: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации» Мэр Уфы считает, что многие организации не делали практически ничего в период снегопада.
Все к чему пришли: Третий мир вместо Третьего Рима
  •  11.01.2017   1084   41
Все к чему пришли: Третий мир вместо Третьего Рима Россия теряет позиции в мире. И культура наша тоже стремительно деградирует, становится все более примитивной. Главный итог 2016 года для меня — эстетический.
В этой стране тюрьмы важнее больниц
  •  11.01.2017   702   7
В этой стране тюрьмы важнее больниц «На тюремную систему мы тратим больше, чем на весь Минздрав». 23 декабря я была на пресс-конференции президента. Сидела от Владимира Путина менее чем в двадцати метрах. Хотела задать очень больной для многих вопрос — про наши тюрьмы. Даже не про пытки и не про нарушение прав человека. Про деньги. Мало кто знает: Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) — одно из самых богатых ведомств у нас в стране. Зато все знают о его реальных делах. О том, что бывшего руководителя ФСИН судят по делу о коррупции. О том, что в СМИ постоянно появляются публикации о пытках заключенных. О том, что от неоказания медицинской помощи умирают люди, даже не признанные виновными. Из-за чего на нашу страну накладываются санкции.
Табак вне закона: Как Минздрав планирует бороться с курением
  •  11.01.2017   769   25
Табак вне закона: Как Минздрав планирует бороться с курением Минздрав запретит кальяны в кафе, позволит продлевать рабочий день курящих сотрудников и сделает невозможным покупку табака для тех, кто родился после 2015 года. Такой план ведомство разработало на ближайшие пять лет.
Казань как Монреаль
  •  10.01.2017   2088   83
Казань как Монреаль Речь президента Татарстана о несправедливости финансовой политики федерального центра вновь спровоцировала разговоры о федеративном устройстве России. Доктор политических наук, профессор Атлантического университета Флориды (США) Ренат Шайхутдинов специализируется на таких темах как децентрализация, политика в странах бывшего СССР и Центральной и Восточной Европы, этнические конфликты, распределение полномочий.
Гильмутдинов возмутился критикой уфимцев в отношении ГИБДД
  •  10.01.2017   3111   62
Гильмутдинов возмутился критикой уфимцев в отношении ГИБДД Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов категорически не согласился с гражданами, которые проявляют своё возмущение в адрес деятельности ГИБДД. Об этом он написал в своем Instagram.
Странно что только сейчас: США внесли Бастрыкина в «список Магнитского»
  •  10.01.2017   787   24
Странно что только сейчас: США внесли Бастрыкина в «список Магнитского» Министерство финансов США расширило санкционный «список Магнитского», внеся в него целый ряд россиян, в том числе руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дело Улюкаева: Закрытый процесс
  •  10.01.2017   914   17
Дело Улюкаева: Закрытый процесс Бывшего главу минэкономразвития РФ (МЭР) будут судить в закрытом режиме. Время суда еще неизвестно, сам Алексей Улюкаев до 15 января находится под домашним арестом. Источники «Росбалта» уверены, что вину экс-министра доказать удастся.
«Импортозамещение» и продуктовый фашизм: Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла
  •  10.01.2017   2137   45
«Импортозамещение» и продуктовый фашизм: Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла Уходящий 2016 год стал тяжелым для молочной отрасли – вместо ожидаемого роста российской экономики продолжились падение реальных доходов и сокращение покупательной способности населения. По данным опроса Nielsen, 20% покупателей стали покупать меньше молочной продукции и 36% экономили на категории молочных продуктов. Кроме того, обещанная отрасли государственная поддержка не просто поступала не вовремя, но и к концу года была существенно сокращена.
Новое дно: Если б йог мог!
  •  10.01.2017   750   20
Новое дно: Если б йог мог! За нас теперь думает Яровая и Путин. Спасибо! Йогам России: Путин с Яровой вас и из нирваны вытащат.
Позвольте превратить вас в пепел. Чем опасна ядерная война?
  •  10.01.2017   649   12
Позвольте превратить вас в пепел. Чем опасна ядерная война? Страх перед оружием массового уничтожения исчез. Мир вернулся в прежние времена, когда считалось, что ядерная война вполне возможна. Чем это опасно?
Очередная порция духовных скреп: Снежный коллапс в Уфе привел к жесткому конфликту
  •  9.01.2017   1880   38
Очередная порция духовных скреп: Снежный коллапс в Уфе привел к жесткому конфликту В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла массовая драка. ЧП попало на камеры наблюдения и уже вызвало массу возмущения в сети. Как пишет один из очевидцев драки Руслан Габитов, сотрудники управляющей компании чистили двор от снега, жители помогали и убирали своё авто и не допускали проезда до окончания очистки двора.
Ялаловские каникулы: Как Уфа осталась наедине с сугробами
  •  9.01.2017   2079   78
Ялаловские каникулы: Как Уфа осталась наедине с сугробами Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, так и пешеходов. Жители столицы испытали на себе все силы стихии и, как следствие, недостаточно эффективной уборки снега коммунальными службами. Снежные заносы на дорогах, каша во дворах, сугробы на тротуарах – казалось, город просто утонул в снегу. Ежедневно специалисты пресс-службы администрации рапортовали о том, что все жилищные службы работали в усиленном режиме, строго по графику, а состав снегоуборочной техники усилен более чем на 100 единиц.
Создателем реактивного миномета Катюша был... немец, казненный в 1938 году
  •  9.01.2017   2566   38
Создателем реактивного миномета Катюша был... немец, казненный в 1938 году Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. Так, 10 и 11 января были расстреляны создатели системы полевой реактивной артиллерии Катюша (прародитель системы «Град»).
Игорь Эйдман: Советская номенклатура люто завидовала буржуям с картинок Крокодила
  •  9.01.2017   1213   22
Игорь Эйдман: Советская номенклатура люто завидовала буржуям с картинок Крокодила Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, можно ли назвать путинский режим гибридным.
Куба переходит с русского на английский
  •  9.01.2017   685   25
Куба переходит с русского на английский По мере того как Куба открывается для внешнего мира - в том числе иностранных туристов, - все больше кубинцев учат в качестве иностранного языка не русский, как в былые времена, а английский.
Михаил Жванецкий: Бояться не надо!
  •  9.01.2017   1006   17
Михаил Жванецкий: Бояться не надо! Ну вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали. - Как ваше мнение? - А черт его знает. - Что может быть? - Все может быть. - Что делать? - Давай так: СТРАХ ИСПЫТЫВАТЬ МОЖНО, А БОЯТЬСЯ НЕ НАДО.
Исторические картинки. Праздник Рождество
  •  8.01.2017   1011   108
Исторические картинки. Праздник Рождество Среди русских крестьян Уфимской губернии особое почитание имели праздники Рождества Христова, Пасхи, Св. Троицы, Масляница и храмовый местный праздник, в честь того святого, чьим именем звалась церковь.
Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега
  •  7.01.2017   3085   93
Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега Снегопады в башкирской столице продолжаются. Ежедневно уборкой улиц в круглосуточном режиме, занимаются сотни работников, привлекается снегоуборочная техника.
Как россиян смогут выгонять из своих домов и квартир
  •  7.01.2017   13098   30
Как россиян смогут выгонять из своих домов и квартир Думаете, ваше право на собственное жилище, выстраданное и вымученное долгой ипотекой, надёжно защищено Конституцией? Как бы не так - если вы в России. Тут незыблемость конституционных гарантий легко сдаётся перед революционной необходимостью.
О добрых традициях
  •  7.01.2017   1111   57
О добрых традициях Ну, ладно Чечня – про Чечню мы все уже поняли. Там существует какая-то своя, особая версия Российской Федерации, Конституции, Уголовного кодекса и прочих смешных бумажек. Там живут не по законам и даже не по понятиям, а по традициям. То есть законы очень чтут, но живут все-таки по собственным правилам. Однако теперь еще и Ингушетия туда же. Причем ситуация любопытна тем, что членов семьи убийц местного журналиста выгоняют из родного села как будто не по распоряжению властей, а в результате местной самодеятельности. Таковы традиции. Причем древнейшие. А мы как раз живем в эпоху, когда именно традиции, старинная духовность и сопутствующие ей скрепы стали смысловым наполнением нашей идеологии.
Яков Геллер: «После событий 1917 года изменился генотип народа»
  •  7.01.2017   1938   67
Яков Геллер: «После событий 1917 года изменился генотип народа» У евреев есть такое понятие йорцайт — годовщина смерти. В этот день заказывают поминальную молитву, читают кадиш и вспоминают умерших.
Путинизм, десять признаков
  •  7.01.2017   1799   28
Путинизм, десять признаков Почитал в Интернете про споры политологов Екатерины Шульман и Григория Голосова — о том, каков наш нынешний режим, можно ли называть его «гибридным» или нет, и что с ним будет дальше.
Единоросс — Красный нос?
  •  6.01.2017   1223   15
Единоросс — Красный нос? Дед Мороз подумал-подумал и вступил в партию. Вот еще одна сказка стала былью: Деда Мороза приняли в «Единую Россию». Татарстанское отделение партии объявило на своем сайте о новогодних мероприятиях для детей под названием «Дед Мороз — единоросс». Сказку жалко. А быль у нас такова, что нелепей она уже не сделается.
Перспективы Ходорковского
  •  6.01.2017   4093   131
Перспективы Ходорковского Что сделал и что собирается? Корпорация «Ходорковский» Что сделал бывший олигарх за два с половиной года на свободе. Репортаж Ильи Жегулева.
Профанация от администрации
  •  5.01.2017   2198   56
Профанация от администрации В мэрии подчеркивают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Виктор Шендерович: При Путине эволюция исключена
  •  5.01.2017   2026   35
Виктор Шендерович: При Путине эволюция исключена В новом выпуске «Прямой линии» журналист и писатель Виктор Шендерович ответил на вопросы зрителей Дождя. Сколько лет нужно россиянам, чтобы стать европейцами, стоит ли эмигрировать из России, пойдет ли Путин на выборы, и какие два пути ждут Россию — ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии программы.
Эксперт: Китайцы в Иркутской области выселят со временем русских
  •  5.01.2017   3170   27
Эксперт: Китайцы в Иркутской области выселят со временем русских Новость о создании совместного с Китаем туристического кластера на Байкале с объемом инвестиций в 11 миллиардов долларов вызвала среди иркутских экспертов не радость, а тревогу. И вот почему.
Князь Владимир как «стационарный бандит»
  •  5.01.2017   2139   68
Князь Владимир как «стационарный бандит» В фильме «Викинг» показан механизм формирования русского государства. Дикари поняли, что налоги удобнее набегов, а крещение поможет списать все грехи. Принятие христианства стало формой общественного договора.
Декреты большевиков о национализации женщин
  •  5.01.2017   3766   110
Декреты большевиков о национализации женщин Многие декреты советской власти изумляют своей дурью, а другие – жестокостью, изуверством и ненужной безпощадностью. Сегодня вы нигде не встретите упоминание об этих декретах в истории советской власти. Невыгодно ей это, как и всем ее сторонникам. Но слово из песни не выкинешь – они были, и глупо утверждать, что этих декретов не было.
Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать
  •  4.01.2017   2347   63
Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать В Башкирии мужчина возил в багажнике имитацию несчастного Деда Мороза.
Владимир Войнович. Новогоднее пожелание
  •  4.01.2017   1306   62
Владимир Войнович. Новогоднее пожелание Все-таки наше общество очень, очень больное. Я не знаю ни одной другой страны, где было бы так много людей, готовых ради карьеры, денег и просто так лгать, писать ложные доносы, вести следствие по дутым делам, обвинять людей в том, в чем они невиновны, и выносить заведомо неправосудные приговоры.
Ворон ворону. Ценные указания
  •  4.01.2017   969   16
Ворон ворону. Ценные указания Путин – добрый человек. Дал ценные указания, чтобы Генпрокуратура проверила ФСИН, а ФСИН должна как-то наладить взаимодействие с обществом. Наладила или нет? Пусть прокуроры проверят!
Статистика с намеком на фальшивую перепись
  •  3.01.2017   2894   195
Статистика с намеком на фальшивую перепись В 2016 году в Башкирии самыми популярными мальчиками были Артёмы.
Вместо болтовни: Уфимцы потребовали от Ялалова чистить снег лично
  •  3.01.2017   2174   43
Вместо болтовни: Уфимцы потребовали от Ялалова чистить снег лично Уфимцы создали петицию, в которой призывают мэра самому чистить улицы от снега. Создатель петиции, недовольный положением дел с уборкой улиц от снега, негодует: «Ходить то ещё с горем пополам можно, а вот ведь ездить уже нет. Все дороги в колее, из которой не выбраться если не обладаешь навыкам в раллийных гонках, заносит машину при каждом перестроении. Почему такое безобразие?»
Ни денег, ни свободы
  •  3.01.2017   1665   16
Ни денег, ни свободы Экономист Наталья Зубаревич об экономических итогах года в российских регионах. Новый год приближается, и всем хочется узнать что-то хорошее. С него и начнем: в 2016 г. устойчиво росло сельское хозяйство, прекратился спад в промышленности, а в ноябре она даже выросла почти на 3%. Однако в обрабатывающей промышленности роста не было (-0,9% за январь – октябрь 2016 г.), спад продолжается в 37 регионах. Импортозамещение пока остается лозунгом.
Старая надоевшая пластинка: Проханов и Ко
  •  3.01.2017   2216   96
Старая надоевшая пластинка: Проханов и Ко Сталину нельзя дать однозначную оценку - Владимир Путин. Ну почему же? В прошедшем году отмечалось 60-летие ХХ съезда КПСС и однозначной оценке культа личности Сталина. Сделал это соратник Сталина Никита Хрущёв.
Народ в состоянии войны: Почему катастрофа Ту-154 разобщает, а не объединяет
  •  3.01.2017   8175   32
Народ в состоянии войны: Почему катастрофа Ту-154 разобщает, а не объединяет Катастрофа Ту-154 над Черным морем в очередной раз обнаружила невероятную разобщенность «консолидированной» вокруг лидера нации, фактически находящейся в состоянии войны и увязающей в сирийской кампании, которая приносит все больше жертв.
С духовностью наперевес: В Уфе мужчину тащили по городу на поводке
  •  2.01.2017   2949   45
С духовностью наперевес: В Уфе мужчину тащили по городу на поводке Далеко не все жители башкирской столицы встретили новый 2017-й год в здравом уме и твердой памяти. Героем необычного видеоролика стал местный житель, который после боя курантов попросту не смог передвигаться сам. Странную запись в интернет выложил водитель проезжавшего мимо автомобиля.
А Кадыров - Герой России: В Уфе почтили память военных, погибших в Чечне
  •  2.01.2017   2504   54
А Кадыров - Герой России: В Уфе почтили память военных, погибших в Чечне 31 декабря, в Уфе тихо и без помпы прошла акция памяти военнослужащих, погибших в Чечне. На фоне наступающего Нового года, вероятно, не все «чеченцы», побывавшие в этой горячей точке, смогли приехать на встречу, сделав выбор в пользу общения со своими семьями. По крайней мере, хотелось бы, чтобы было именно так.
Жить станет веселее: Какие новые законы вступают в силу с 1 января
  •  2.01.2017   2829   24
Жить станет веселее: Какие новые законы вступают в силу с 1 января В 2017 году в России будут упрощены правила регистрации недвижимости, появятся новые сборы и электронные услуги.
Евгений Ясин: Что год грядущий нам готовит?
  •  2.01.2017   972   11
Евгений Ясин: Что год грядущий нам готовит? Мы ещё не знаем окончательных итогов 2016-го года, но всё же, вступая в Новый год, хотелось бы, пусть в общих чертах, подвести итоги.
Больная страна или империя наизнанку
  •  2.01.2017   1930   56
Больная страна или империя наизнанку Четверть века назад не стало СССР: проблемы, разрушившие империю, воспроизводятся сейчас. Советские символы начали рушиться еще до распада СССР. В районе Киевского вокзала разломали доску почета, серп и молот были повержены на землю, Москва, ноябрь 1991 года.
Старую собаку нельзя научить новым трюкам
  •  2.01.2017   1970   30
Старую собаку нельзя научить новым трюкам Несколько дней страна отдыхает, но, даже за новогодним столом люди спрашивали – почему Путин не ответил на американские санкции?
Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника
  •  1.01.2017   1300   54
Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника Наступил Новый, 2017-й, год. С праздником, уважаемые Читатели, любители уфимской старины! За новогоднюю ночь Вы слышали разные поздравления. Теперь Вас поздравляет Уфимский наместник барон Осип Андреевич Игельстром.
Новый...
  •  31.12.2016   1871   78
Новый... Подарки... Проблема номер РАЗ! Ну чо подарить? Соразмерно бюджету, который стремится к нулю... Трусы, носки, часы, кружка, бутылек чего-то... как угодить-то со скромным пенсионерским бюджетом? Не... по мне так лучче - коробка Рафаелло (по скидке в ОКее за 159 рублей)... ни один мужик еще не отказался от райского наслаждения (смеюсь!)... ну и чо уж говорить о деффчонках? Деффчонки Рафаелкам всегдарады! Ох, и вкусные ж они!
Сергей Наумкин: С Новым 2017 годом!
  •  31.12.2016   1252   102
Сергей Наумкин: С Новым 2017 годом! Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й год, к сожалению, мало чем порадовал – продолжается война в Сирии, рост цен и тарифов, снижение уровня жизни большинства россиян.
Хамитов, коротко: «Кризиса нет, это все пропаганда, начните с себя»
  •  30.12.2016   2201   64
Хамитов, коротко: «Кризиса нет, это все пропаганда, начните с себя» Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию республики, если ее жители будут трудиться.
Не все равны: А кто простит кредиты другим, простым семьям?
  •  30.12.2016   3759   51
Не все равны: А кто простит кредиты другим, простым семьям? Сбербанк принял решение списать долги и кредиты погибших в авиакатастрофе Ту-154, пишет РБК со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова. Также о мерах поддержки пострадавших объявил и банк ВТБ.
Рустем Мулюков: В ЦИК РФ у нас хотели отобрать видеозаписи
  •  30.12.2016   1636   45
Рустем Мулюков: В ЦИК РФ у нас хотели отобрать видеозаписи Предлагаем вашему вниманию материал Разифа Абдулина («Медиакорсеть») с подробностями о поездке уфимцев Р.Мулюкова и С.Чайченко в ЦИК РФ на просмотр видеозаписей, сделанных веб-камерами на выборах.
Медведев ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану: Регион своих денег не увидит
  •  30.12.2016   17562   46
Медведев ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану: Регион своих денег не увидит Конфликт разгорелся, в частности, из-за перераспределения налога на прибыль. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на громкое заявление президента Татарстана Рустама Минниханова, возмутившегося тем, что федеральный центр забирает у республики зарабатываемые ею деньги для поддержки дотационных регионов.
Скрепы и развитие назад. Нас ждет тихий и безропотный анабиоз
  •  30.12.2016   3631   151
Скрепы и развитие назад. Нас ждет тихий и безропотный анабиоз В 2017 году доходы будут падать, спрос — ослабевать, но люди получат возможность ликовать по поводу низких инфляции и безработицы. Технологическое отставание России от Запада, которое достигло критического уровня, углубится. Впечатление, что в конце 2016 года время стало критически сжиматься.
Привет, 37ой! Путин подписал «закон садистов»
  •  30.12.2016   1162   34
Привет, 37ой! Путин подписал «закон садистов» Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий применение к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Уфе грозит еще два Кроношпана?
  •  29.12.2016   2436   23
Уфе грозит еще два Кроношпана? Деревообрабатывающее предприятие Kronospan - ООО Кроношпан Башкортостан - после запуска завода по производству ДСП планирует вложить около 26 млрд руб. в строительство еще двух очередей предприятия под Уфой, сообщил генеральный директор компании Ардашер Курбаншо.
Возмущение регионов-доноров. Началось?
  •  29.12.2016   7293   147
Возмущение регионов-доноров. Началось? Огромный резонанс на федеральном уровне вызвали слова президента Татарстана Рустама Минниханова относительно финансовой политики федерального центра. На заседании Госсовета Татарстана Минниханов высказал недовольство растущим выкачиванием денег из регионов-доноров.
Уфимский мечтатель
  •  29.12.2016   1508   46
Уфимский мечтатель Участник экспроприаций (грабежей) в Уфе начала века, гражданской войны, коллективизации, борьбы с церковью и вредителями наш земляк Иван Павлов (1889–1959) оставил ценные мемуары, которые заканчиваются Новогодним тостом.
Олег Козырев: Украину признали виновной
  •  29.12.2016   726   13
Олег Козырев: Украину признали виновной Сегодня, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы признал события на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом.
Гитлер одерживал победы благодаря Сталину?
  •  29.12.2016   2108   116
Гитлер одерживал победы благодаря Сталину? Советское руководство, ненавидевшее Запад, видело в нацистской Германии подходящего партнера. Сталин помог Гитлеру ликвидировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе. Неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась России в десятки миллионов жизней.
The New York Times: Путин в новом году ждет успеха в гибридной войне с Западом
  •  29.12.2016   1223   41
The New York Times: Путин в новом году ждет успеха в гибридной войне с Западом В эти дни президент России Владимир Путин не может скрыть радость. Это необычно для человека, которого профессионально учили маскироваться и сбивать со следа.
Татарстан взбунтовался?
  •  28.12.2016   3523   243
Татарстан взбунтовался? Татарстан взбунтовался. Конечно же, из-за денег. Президент республики: «Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. На следующий год по отношению к этому году мы имеем минус 8 млрд. То есть весь заработок за следующий год, если мы хорошо поработаем, уйдет на покрытие того, что у нас изъяли. Это самый легкий путь, который выбирают некоторые наши федеральные руководители. Наверно, президенту России докладывают, что это безболезненно. Как безболезненно? Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно. Огромные суммы теряют Москва, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, мы».
Ну, вы держитесь там: В Башкирии значительно вырастут коммунальные тарифы
  •  28.12.2016   2257   27
Ну, вы держитесь там: В Башкирии значительно вырастут коммунальные тарифы Чиновниками установлены максимальные предельные индексы изменения коммунальных тарифов в Башкирии в следующем году.
В Уфе снесли дом Кочкина на улице Аксакова
  •  28.12.2016   1259   15
В Уфе снесли дом Кочкина на улице Аксакова Территорию вокруг здания оцепила полиция, общественников не подпускают.
По-прежнему не тонет: Толкачев переизбран секретарем политсовета «Единой России»
  •  28.12.2016   1117   18
По-прежнему не тонет: Толкачев переизбран секретарем политсовета «Единой России» Башкирские единороссы на сегодняшней конференции переизбрали секретарем регионального политсовета партии спикера Курултая Константина Толкачева. Господин Толкачев руководит региональным политсоветом с 2009 года. Помимо него на эту должность выдвигалась кандидатура главврача поликлиники №52 Рустема Игбаева, но он он набрал всего 42 голоса против 223 за Константина Толкачева. После переизбрания господин Толкачев пообещал работать в партии, «не жалея сил».
Столетие революции следует не праздновать, а оплакивать
  •  28.12.2016   1189   114
Столетие революции следует не праздновать, а оплакивать По мере приближения столетия революции не стоит забывать о жестокой тирании, которой она способствовала. По мере приближения столетнего юбилея, однако, становится удивительно, насколько быстро идеология, вдохновившая Ленина и миллионы его последователей, утратила свое значение.
Если мост в Крым будет построен – он там не простоит
  •  28.12.2016   7088   51
Если мост в Крым будет построен – он там не простоит Политически значимый проект строительства моста через Керченский пролив, начало движения автомобилей по которому запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года, может не осуществиться в намеченные сроки, ввиду того, что второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Об этом сообщила газета Коммерсант, 26.12.2016.
Чекисты осветят? Кол им в госбезопасность, а не крест
  •  28.12.2016   1767   14
Чекисты осветят? Кол им в госбезопасность, а не крест В Москве наследники большевицкой Чеки, ленинцев-сталинцев, дзержинцев, ежовцев, ягодовцев, бериевцев, андроповцев, решившие отмечать в следующем году «столетие учреждения органов госбезопасности», собирались принять участие в освещении креста для купола Храма Феодора Ушакова.
Уфимцы променяли духовные скрепы на бесплатную американскую газировку
  •  27.12.2016   1522   74
Уфимцы променяли духовные скрепы на бесплатную американскую газировку Жители Уфы устроили давку во время акции от компании Coca-Cola, в ходе которой всем желающим раздавали бесплатную газировку. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
В Совфеде предложили сделать платной всю рыбалку в стране
  •  27.12.2016   1956   33
В Совфеде предложили сделать платной всю рыбалку в стране Совет Федерации поставил вопрос о введении платы для рыбаков-любителей за их хобби. Об этом, как сообщает агентство «Москва», заявил заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев.
Не быдлово дело: Госдума запретит СМИ рассказывать о коррупционных скандалах
  •  27.12.2016   2384   18
Не быдлово дело: Госдума запретит СМИ рассказывать о коррупционных скандалах Сообщения в СМИ о задержании и уголовном преследовании «статусных» коррупционеров подрывают принцип презумпции невиновности, поэтому за распространение таких сведений журналистов надо наказывать, считают в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
Умеем только портить: Уничтожено 9000 тонн еды
  •  27.12.2016   1860   27
Умеем только портить: Уничтожено 9000 тонн еды Россельхознадзор гордо рапортует: с момента введения антисанкций в России уничтожено 9 тысяч тонн еды. То есть 9 миллионов килограмм продуктов раздавили тракторами и выкинули на свалки эти соколики. Включая 389 тысяч килограмм мяса и птицы.
Убили? Так нам и надо
  •  27.12.2016   3790   191
Убили? Так нам и надо В 90-е годы эти вопросы меня занимали несколько меньше: я носил форму, я использовал в своей работе автоматическое оружие, я собирался в очередную командировку на Кавказ.
По следам пресс-конференции Путина. Вредные советы
  •  26.12.2016   10318   55
По следам пресс-конференции Путина. Вредные советы Колумнист ИА Медиакорсеть не смог задать вопрос главе государства. Он делится опытом в стиле Григория Остера.
Покончил с собой подполковник МВД Башкирии, подозреваемый в мошенничестве
  •  26.12.2016   2782   11
Покончил с собой подполковник МВД Башкирии, подозреваемый в мошенничестве В Уфе проводится проверка по факту гибели 43-летнего подполковника полиции Ирека Бикбулатова. По данным портала Лайф.ру, мужчина погиб в результате падения с восьмого этажа больницы, в которой проходил лечение с травмами после недавнего ДТП. Правоохранительные органы выясняют причины его смерти.
«Башнефть» пока «Башнефть»
  •  26.12.2016   1365   17
«Башнефть» пока «Башнефть» В ближайшее время «Роснефть» не планирует расставаться с брендом «Башнефти». Представитель компании сообщил, что пока нужно изучить рыночный потенциал, а уже потом делать выводы, пишет ТАСС.
Адвокатам Башкирии приказали молчать в тряпочку?
  •  26.12.2016   2301   23
Адвокатам Башкирии приказали молчать в тряпочку? На сайте Адвокатской палаты Республики Башкортостан опубликовано решение совета организации от 20 декабря, согласно которому члены палаты обязаны согласовывать с ней свои выступления в СМИ.
Этот год побил рекорд по абсурдным приговорам и ни за что поломанным человеческим судьбам
  •  26.12.2016   4441   36
Этот год побил рекорд по абсурдным приговорам и ни за что поломанным человеческим судьбам «От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно».
Академик Рыжов: Россия стоит на пороге жуткого краха
  •  25.12.2016   6922   16
Академик Рыжов: Россия стоит на пороге жуткого краха Большинство чиновников ориентированы, как собаки на ветер, их главная задача - предугадать, что понравится власти.
Исторические картинки. Испорченное имя
  •  25.12.2016   1640   296
Исторические картинки. Испорченное имя Промзона «Курасково» на карте 2gis. Яндекс сообщает, что возле остановки Курасково-1 лежит хутор Куровский. Сворачиваем с трассы направо, остановка Курасково-2, рядом заправка Башкирнефтепродукт. На Яндексе находим даже фото промзоны:
Криминальная Башкирия. Золотой клад
  •  25.12.2016   6777   22
Криминальная Башкирия. Золотой клад Инспектор ОБХСС, майор милиции Михаил Дудка, поехал с друзьями на рыбалку в Калинники, и там услышал разговор, о мужиках деревни Угузево, торгующих золотыми монетами царской чеканки. Это вызвало повышенный интерес. На обратной дороге, притормозили за пару километров от Угузево.
Как лжепатриот-самозванец-НОДовец опозорил Башкирию на пресс-конференции Путина
  •  24.12.2016   8351   78
Как лжепатриот-самозванец-НОДовец опозорил Башкирию на пресс-конференции Путина Сегодня на большой пресс-конференции Владимира Путина произошел одни из тех случаев, когда ответ лидера страны оказался намного интереснее, чем вопрос журналиста. Хотя собственно журналистом Марата Сагадатова из Уфы назвать сложно. Господин Сагадатов представляет издание так называемого Народного освободительного движения. Так вот, несмотря на улыбнувшуюся удачу, когда у представителя нашей республики появился шанс задать вопрос, касающийся Башкирии, НОДовец предпочел поговорить на отвлеченную тему.
Курултайщики лишили тысячи многодетных семей права на получение земли
  •  24.12.2016   1906   13
Курултайщики лишили тысячи многодетных семей права на получение земли Накануне депутаты Госсобрания РБ в лице партии власти в третьем окончательном чтении приняли скандальный правительственный законопроект, ограничивающий получение земли многодетными семьями.
Что даст московская проверка?
  •  24.12.2016   2307   3
Что даст московская проверка? Сотрудники управления администрации президента РФ по противодействию коррупции возвращаются в Москву. С 14 по 23 декабря в Башкирии проходила плановая проверка региона на коррупционность его чиновников. Ранее, как сообщал «КоммерсантЪ», республиканских чиновников заранее предупредили о проверке и обязали заполнить специальные анкеты, сообщив в них информацию о близких и дальних родственниках. Цель проверки – выявить конфликт интересов чиновников, для чего и нужна информация о том, где работают и каким бизнесом занимаются дети, родители, братья и сестры чиновников. Предполагалось также, что проверят глав ведомств на коррупционные связи с исполнителями госзакупок.
В башкирском Яблоке введено внешнее управление
  •  24.12.2016   704   20
В башкирском Яблоке введено внешнее управление Как стало известно Idel.Реалиям, на прошедшей неделе федеральное бюро партии Яблоко отменило все решения прошедшей в ноябре конференции Башкирского регионального отделения партии.
«В России многие ненавидят себя, соседей, страну»
  •  24.12.2016   2236   17
«В России многие ненавидят себя, соседей, страну» В последнее время уровень агрессии в обществе постоянно растет: любое инакомыслие или непривычное поведение вызывает у людей в лучшем случае раздражение. С чем это связано, почему мы с готовностью находим себе новых врагов, с какими проявлениями агрессии сталкиваемся каждый день и как с этим бороться, рассказывает Сергей Николаевич Ениколопов — кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.
Варламов о пресс-конференции Путина
  •  24.12.2016   2269   86
Варламов о пресс-конференции Путина Сегодня состоялась традиционная пресс-конференция Путина. Он спокойно и уверенно отвечал 4 часа на вопросы журналистов. Вопросы были разные: и про убийц Немцова, и про надои. Если вы не смотрели, я вам кратко сейчас перескажу всё важное, о чём Владимир Владимирович сказал: – Кхе-кхе.
Тридцать седьмой
  •  24.12.2016   2190   55
Тридцать седьмой Тогда, осенью и зимой 1937-го года, по всей Москве открылось множество странных магазинов. Странных потому, что даже вывески на них - Распродажа случайных вещей были написаны на полотне, наспех Они были заполнены старой мебелью, потертыми коврами, подержанной или даже новой одеждой, разрозненными сервизами, предметами антиквариата, картинами... Это были остатки того, что было забрано, просто награблено энкаведэшниками.
Неужели Филиппову конец?
  •  23.12.2016   4116   39
Неужели Филиппову конец? Проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в самом разгаре. И, кажется, новости эта проверка принесет очень интересные.
Исповедь христопродавца?
  •  23.12.2016   1507   25
Исповедь христопродавца? Я впервые вышел в Интернет ровно двадцать лет назад, в декабре 1996 года. После истфака БашГУ, где учился на археолога у покойного Мажитова, поступил учиться к его другу, профессору философии Файзуллину в УГАТУ. Сразу скажу, что ученого-философа из меня не вышло, но повезло, что оказался в нужное время в нужном месте: на заре башкирского Интернета.
«УРАЛ» выиграл иск к ДУМ Башкирии почти на 60 миллионов
  •  23.12.2016   2816   27
«УРАЛ» выиграл иск к ДУМ Башкирии почти на 60 миллионов Ранее БФ «Урал» согласно договору с ДУМ РБ о пожертвовании направил более 56 млн рублей на строительство соборной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева. Вместо этого муфтият выкупил у уфимской администрации право на освоение прилегающей территории. ДУМ РБ стал единственным участником аукциона уфимской мэрии на право застройки территории у строящейся Соборной мечети на проспекте Салавата Юлаева.
Курултаевцы не смогли объяснить, зачем разрешили Хамитову войти в «Башнефть»
  •  23.12.2016   5143   70
Курултаевцы не смогли объяснить, зачем разрешили Хамитову войти в «Башнефть» Напомним, сегодня в первом чтении депутаты Госсобрания РБ внесли поправки в закон «О Главе Республики Башкортостан». Народные избранники вдруг решили, что стоит позволить высшему должностному лицу нашей республики принимать участие в хозяйствующих субъектах. То есть проще говоря, быть в составе советов директоров различных компаний. Напомним, что более месяца назад руководитель «Роснефти» Игорь Сечин предложил Рустэму Хамитову стать членом совета директоров «Башнефти».
Нашел корень всех бед? Толкачев пожаловался на геев в Европарламенте
  •  23.12.2016   1054   22
Нашел корень всех бед? Толкачев пожаловался на геев в Европарламенте Сегодня сразу после пленарного заседания Государственного Собрания-Курултая РБ спикер Константин Толкачев подвел итоги осенней сессии парламента республики. После принятия в окончательном чтении скандального законопроекта об ограничении в получении земельных участков многодетными семьями, разговор с журналистами сложно назвать ободряющим. Обстановку несколько разрядил рассказ главного парламентария о его работе в структурах Европарламента. В октябре 2016 года Константин Толкачев принял участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.
Белоруссия на очереди к русскому миру?
  •  23.12.2016   1128   131
Белоруссия на очереди к русскому миру? МИД Белоруссии вызвал советника-посланника российского посольства в республике Вадима Гусева, чтобы выразить ему официальный протест в связи с высказываниями ученого Леонида Решетникова о белорусском языке и государственности. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте министерства.









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