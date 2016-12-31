Плывёт роскошный круизный лайнер. Депутаты ГД, силовики, ВИП-коррупцио ...
Рейтинг: +10 Калатунбабай
Харис - ура-патриотная, отвратительная, лживая паскуда с мозгами как у ...
Рейтинг: +10 natall
послание народа путиным 2016 .......... всё, как обычно варенье на зав ...
Рейтинг: +10 Евлампий
Госдума приняла бюджет России на 2017-2019 годы в третьем чтении htt ...
Рейтинг: +10 Калатунбабай
Наступил Новый, 2017-й, год. С праздником, уважаемые Читатели, любители ...
1.01.2017 290 20
Подарки... Проблема номер РАЗ! Ну чо подарить? Соразмерно бюджету, который ...
31.12.2016 1080 74
Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й ...
31.12.2016 749 101
Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию ...
30.12.2016 1629 62
Наступил Новый, 2017-й, год. С праздником, уважаемые Читатели, любители ...
1.01.2017 290 20
Подарки... Проблема номер РАЗ! Ну чо подарить? Соразмерно бюджету, который ...
31.12.2016 1080 74
Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й ...
31.12.2016 749 101
Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию ...
30.12.2016 1629 62
Наступил Новый, 2017-й, год. С праздником, уважаемые Читатели, любители ...
1.01.2017 290 20
Подарки... Проблема номер РАЗ! Ну чо подарить? Соразмерно бюджету, который ...
31.12.2016 1080 74
Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й ...
31.12.2016 749 101
Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию ...
30.12.2016 1629 62
Наступил Новый, 2017-й, год. С праздником, уважаемые Читатели, любители ...
1.01.2017 290 20
Подарки... Проблема номер РАЗ! Ну чо подарить? Соразмерно бюджету, который ...
31.12.2016 1080 74
Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й ...
31.12.2016 749 101
Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию ...
30.12.2016 1629 62