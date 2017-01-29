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«О Рахимове и не только»;

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Исторические картинки. Путь в Николаевку
  •   29.01.2017   773   29
Исторические картинки. Путь в Николаевку Простимся с Подымалово и телепортируемся далее по трассе М-7. Минуем развилку на Северо-Западный обход, слева крыши деревни Волково.
Участковый инспектор Шамиль Ахунов: Отличник боевой и спортивной подготовки
  •  29.01.2017   2617   11
Участковый инспектор Шамиль Ахунов: Отличник боевой и спортивной подготовки 2 января 1965 года участковый инспектор Шамиль Ахунов, после дежурства у елки, возвращался домой. Два часа ночи, кругом не души. Под кирзовыми сапогами скрепит снег. Лейтенант милиции свернул во двор и услышал шум, а потом женский крик: «Помогите»!
Изместьев решил помиловаться в обмен на мечеть
  •  28.01.2017   1965   37
Изместьев решил помиловаться в обмен на мечеть Накануне Духовное управление мусульман РБ неожиданно решило провести пресс-конференцию для журналистов. Неожиданно, потому что общаться с прессой руководители ДУМ РБ не любят, а от комментариев, как правило, отказываются. Тема встречи с журналистами была обозначена, как «Мероприятия, посвященные 100-летию образования ДУМ РБ». Оговоримся сразу, что заявленная тема никоим образом не была выдержана, а руководители муфтията предпочли говорить о своем видении конфликта с БФ «УРАЛ» и оправдываться за скандалы, связанные со строительством соборной мечети.
Башкирия: 51 «коррупционное» уголовное дело без посадок
  •  28.01.2017   1250   18
Башкирия: 51 «коррупционное» уголовное дело без посадок Об этом сообщил начальник отдела прокуратуры республики Валерий Кузьмин на расширенной итоговой коллегии в прокуратуре РБ. Он озвучил данные о результатах работы ведомства по противодействию коррупции.
Убер в Уфе: Не стану есть, не буду слушать... Подумала — и стала кушать
  •  28.01.2017   992   8
Убер в Уфе: Не стану есть, не буду слушать... Подумала — и стала кушать Ну... так сказать - работа над ошибками. Не стала я удалять приложение У(Ю)бер с телефона... на всякий случай оставила.
Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500
  •  28.01.2017   5244   16
Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 Во второй декаде января уроженцу Бурятии, участнику Великой Оте-чественной войны Шагдаржапу Мункуеву исполнился 101 год.
РПЦ для власти выгоднее: В России сокращают расходы на науку
  •  28.01.2017   697   34
РПЦ для власти выгоднее: В России сокращают расходы на науку В правительстве России готовятся к сокращению на 25 млрд рублей (415 млн долларов) расходов на развитие научно-технологического комплекса.


Какой же вердикт вынесет господин Плохой?
  •  27.01.2017   2120   14
Какой же вердикт вынесет господин Плохой? На уфимских улицах похолодало, а вот в Администрации города, судя по слухам, очень даже жарко. Все дело в прошедшей проверке, о которой многие СМИ уже писали ранее. Проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции, которую возглавил Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции – Олег Анатольевич Плохой.
Убойная медицина Башкирии: Посадят ли министра Анвара Бакирова?
  •  27.01.2017   2943   65
Убойная медицина Башкирии: Посадят ли министра Анвара Бакирова? Серия детских смертей в Башкирии: В уфимской больнице за 10 дней скончался второй ребёнок. Ещё одна детская смерть в 17-й больнице Уфы. В детской больнице № 17 на севере Уфы скончался 3-летний малыш. На больничную койку он попал 20 января.
Как киоски с макулатурой влияют на выборы?
  •  27.01.2017   710   19
Как киоски с макулатурой влияют на выборы? Рынок периодических изданий и сетей распространения печати в последние годы сокращается. Причина тому – экономический кризис, повышение цен на бумагу, аренду, а также создаваемые местными «царьками» административные барьеры. Впрочем, правительство РФ такое положение дел и сокращение киосковых сетей мало устраивает, потому ещё в апреле прошлого года было подписано постановление, которое в том числе устанавливает нормативы минимального числа палаток с прессой, дабы обеспечивать население свежей информацией. Но выполняется ли оно?
Редкий случай, когда согласна с Варламовым
  •  27.01.2017   809   35
Редкий случай, когда согласна с Варламовым В очередной раз какой-то мудак не пропустил скорую, инцидент опять попал в СМИ, и народ возмущённо зашумел. К народному негодованию добавился грозный голос депутата от партии Единая Россия Александра Сидякина, который, наконец, решил бороться с новой бедой дорог (дураками):
Страна-пустышка без собственного производства
  •  27.01.2017   2220   23
Страна-пустышка без собственного производства По данным ЦСР, от 13 до 14% всех производственных мощностей в России уже по сути - пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.
Политическая проституция или гибкость российских чиновников
  •  27.01.2017   825   9
Политическая проституция или гибкость российских чиновников Я люблю гибкость российских чиновников! Что бы они не говорил вчера один из них, сегодня другой готов произнести прямо противоположное, но при этом сделать вид, что оба заявления не противоречат друг другу!
«Патриот» Луговой отсидел. Теперь можно и на Донбасс?
  •  26.01.2017   1170   24
«Патриот» Луговой отсидел. Теперь можно и на Донбасс? Вчера Кумертауский межрайонный суд вынес решение по громкому делу руководителя центра «Патриот» Виталия Лугового, которое тянулось больше года. В итоге общественник вчера фактически вышел на свободу. По первой статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов он был оправдан, по второй о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции суд постановил заплатить штраф.
Хамитов подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью»
  •  26.01.2017   1459   36
Хамитов подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью» Подписание такого соглашения Рустэм Хамитов анонсировал еще 9 декабря прошлого года, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Государственного Собрания-Курултай РБ.
Вспомнил о Конституции
  •  26.01.2017   1053   29
Вспомнил о Конституции Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram отреагировал на заявление министра образования России Ольги Васильевой о том, что религиозной атрибутике не место в школе. Он напомнил, что Конституционный суд на самом деле не рассматривал вопрос ношения хиджабов в учебных заведениях.
Матвей Ганапольский: «Поддерживать Путина становится опасно»
  •  26.01.2017   936   48
Матвей Ганапольский: «Поддерживать Путина становится опасно» Итак, компания «Алмаз-Антей» потребовала отмены заморозки её средств за 2015-2016 годы, но международный трибунал отказал. Аргументируя свою позицию, трибунал отметил, что, производя противовоздушное вооружение, в частности, ракеты «земля-воздух», «которые поставлялись российской армии» и, в свою очередь, «властями РФ — сепаратистам на востоке Украины», «Алмаз-Антей», будучи государственным предприятием, способствовал дестабилизации этой страны.
Офшорный патриот или почему падают Протоны и Союзы?
  •  26.01.2017   2790   17
Офшорный патриот или почему падают Протоны и Союзы? «Коммерсант» пишет по информации неких «источников». Читать полностью все ля-ля-ля и бла-бла-бла «Коммерсанта» здесь: Перебор полетов. А мы попробуем разобраться в технической стороне дела.
Опасен ли для нас ядерный потенциал Китая?
  •  26.01.2017   605   9
Опасен ли для нас ядерный потенциал Китая? В России как сенсацию с оттенком тревоги восприняли сообщение о размещении у наших границ (в северо-восточной провинции Хэйлунцзян) китайских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Дунфэн-41» (DF-41). Это первые китайские МБР, способные нести до 10 разделяющихся боевых частей. Дальность их полета достигает 14 тыс. км.
Банановая страна: Падение доходов россиян ускорилось в 2 раза, опустились еще на 12 в рейтинге коррупции
  •  26.01.2017   3581   31
Банановая страна: Падение доходов россиян ускорилось в 2 раза, опустились еще на 12 в рейтинге коррупции Реальные располагаемые денежные доходы населения (деньги, которые остаются на руках после всех обязательных платежей) по итогам года сократились на 5,9%.
Уфимская общественность ждет результатов проверки
  •  25.01.2017   2595   15
Уфимская общественность ждет результатов проверки Пока вся общественность ждет хоть какой-то информации о результатах выездной проверки управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в Уфе, становится все более и более отчетливо видно, что эта проверка все же приходила к нам неспроста.
ЕДреный съезд: О чем говорят новые партийные назначения
  •  25.01.2017   993   27
ЕДреный съезд: О чем говорят новые партийные назначения 21-22 января в Москве на XVI Съезде партии «Единая Россия» переизбраны высшие органы. Перемены не обошли стороной и делегацию от нашей республики. О чем говорят новые партийные назначения политических деятелей из Башкирии? Своим мнением поделился политолог Николай Евдокимов.
За год вырос поток людей, уехавших из Башкирии
  •  25.01.2017   1637   38
За год вырос поток людей, уехавших из Башкирии Башкортостанстат опубликовал данные о демографической ситуации в республике, которые явились небольшой сенсацией для аналитиков. Несколько неожиданной оказалась информация о том, что число людей, уехавших из нашей республики на жительство в другие регионы, за год значительно выросло.
Там где родился - ПОКА не пригодился
  •  25.01.2017   2062   24
Там где родился - ПОКА не пригодился Радий Хабиров стал исполняющим обязанности главы городского округа Красногорск. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области. Господин Хабиров приступит к исполнению полномочий с 25 января.
В поисках дна
  •  25.01.2017   749   37
В поисках дна Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест. Крест изготовлен камнерезом Владимиром Михайловым из реликтового известняка.
О Путине, который сдулся
  •  25.01.2017   8015   64
О Путине, который сдулся Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты на границе с Россией. Дальность полёта – 14 тыс. километров.
Дамир Исхаков: «Без демократии российская нация — это чисто ассимиляторский проект»
  •  24.01.2017   1819   227
Дамир Исхаков: «Без демократии российская нация — это чисто ассимиляторский проект» Об ошибках Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, татарской камасутре и нашумевшем исследовании по генетике Балановских.
Хабиров может возглавить Красногорский район в Подмосковье
  •  24.01.2017   1755   29
Хабиров может возглавить Красногорский район в Подмосковье Бывший руководитель администрации президента Башкирии (2003-2008), бывший заместитель главы управления по внутренней политики администрации президента России (2009 - 2016) Радий Хабиров в ближайшее время, вероятно, возглавит один из районов Подмосковья. По словам источника в правительстве Московской области, речь идет о Красногорском районе.
Духовное дно: Арбитраж разрешил РПЦ отдать половину долга фирме молитвами
  •  24.01.2017   1242   34
Духовное дно: Арбитраж разрешил РПЦ отдать половину долга фирме молитвами Арбитражный суд Нижегородской области удостоверил мировое соглашение, в котором РПЦ обязуется молиться за здоровье истца в благодарность за прощение более чем половины суммы долга.
Придворный шут: Дорогие пенсы - пакуем чемоданы!
  •  24.01.2017   2585   29
Придворный шут: Дорогие пенсы - пакуем чемоданы! Владимир Жириновский предлагает пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск. По его словам, там пустуют квартиры.
Набиуллина - дама с пониженной социальной ответственностью?
  •  24.01.2017   4843   16
Набиуллина - дама с пониженной социальной ответственностью? Яндекс.Деньги в одностороннем порядке заблокирует счёт по причине того, что регулятор (ЦБ) может подумать, что мы нарушаем закон.
Лес и щепки. О тех, кого история забыла
  •  24.01.2017   1313   69
Лес и щепки. О тех, кого история забыла Есть два мифа, бытующих в массовом сознании: о том, что репрессии — это только 37-й год, и о том, что рубили лес (партийных начальников), а остальные были просто щепками.
Будут ли оргвыводы?
  •  23.01.2017   3685   21
Будут ли оргвыводы? В Уфе прошла выездная проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Проверку возглавил Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции – Олег Анатольевич Плохой.
Появились первые жертвы антикоррупционной проверки в Башкирии
  •  23.01.2017   5582   25
Появились первые жертвы антикоррупционной проверки в Башкирии Вчера сразу два источника ProUfu.ru в минлесхозе Башкирии сообщили, что на прошлой неделе и.о. премьера Евгением Гурьевым был подписан указ о снятии с должности заместителя министра лесного хозяйства республики Рифа Гумерова.
Хамитов: Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело
  •  23.01.2017   4799   54
Хамитов: Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело Глава региона раскритиковал прежнее руководство республики за давление на малый бизнес и недостоверную статистику.
Кто бы сомневался: На выход только вперед ногами
  •  23.01.2017   2588   32
Кто бы сомневался: На выход только вперед ногами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит достойной альтернативы нынешнему Владимиру Путину на посту главы государства. Разговор об этом зашел в интервью телеканалу ВВС. Корреспондент, в свою очередь, сделал вывод, что Песков «однозначно дал понять», что Владимир Путин точно собирается баллотироваться на новый срок в 2018 году. Об этом сообщил портал Сноб.Ру.
Чем хуже, тем лучше! Да здравствует Трамп!
  •  23.01.2017   973   33
Чем хуже, тем лучше! Да здравствует Трамп! Праздничное отношение к Америке и Западу — «чем хуже, тем лучше!». Трамп — символ глубокого, непреодолимого без внятной конфронтации, общественного, политического и экономического раскола Америки, в частности, и Большого Запада, в целом.
Великая демократическая мечта
  •  23.01.2017   1198   270
Великая демократическая мечта Миллионы на улицах по всему миру против Трампа – ему не дадут фашизировать Америку. Великий марш в Вашингтоне, заливший огромной толпой улицы – поддержка в Америке, по всему западному миру.
Вернулись мы на Родину, кругом березки стройные
  •  23.01.2017   3450   18
Вернулись мы на Родину, кругом березки стройные Статью можно подсократить, дав только наиболее яркие высказывания типа: – Я проехал по деревням, – Евгений округляет глаза, – сплошь и рядом разруха! Такое ощущение, что в райцентре стоят в ряд всякие администрации, где очень много начальников, а вокруг все разваливается.
Исторические картинки. Подымалово
  •  22.01.2017   1607   38
Исторические картинки. Подымалово Наконец почистили дороги и мы снова мчимся по трассе М-7. Миновали лес с Западным кладбищем, перед нами знаменитое Подымалово!
Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него
  •  21.01.2017   1938   95
Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него Глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальщикам с уборкой снега. Видеозапись сделана ночью в одном из городских дворов и выложена в группе мэрии в социальной сети Вконтакте.
«Кругом враги» как главная скрепа
  •  21.01.2017   1109   38
«Кругом враги» как главная скрепа Атмосфера «осаждённой крепости» и образ врага остаются одной из главных «скреп» в пропаганде российских властей.
В России власть отдают только преемнику
  •  21.01.2017   4220   23
В России власть отдают только преемнику Америка показала процедуру передачи власти уходящего президента к следующему, который совершенно других взглядов и из другой партии.
Полиция задержала пожаловавшихся на задержку зарплат строителей МЦК
  •  21.01.2017   2222   13
Полиция задержала пожаловавшихся на задержку зарплат строителей МЦК В Москве полиция задержала около 30 строителей, когда они пришли в трудовую инспекцию писать жалобы на задержку выплаты заработной платы. Об этом «Новой газете» сообщил активист Александр Зимбовский.
Подвиг разведчика. Вот что Пионтковский у Каспарова пишет
  •  21.01.2017   2072   24
Подвиг разведчика. Вот что Пионтковский у Каспарова пишет Путинский семиминутный спич о девушках с низким уровнем социальной ответственности уже разобран психоаналитиками на цитаты и вошел в Историю болезни русского пациента №1 наряду с целованием в животик несчастного Никитушки и похабным анекдотом, рассказанным фрау Меркель. Но мне все же кажется, что наибольший интерес его перформанс представит не для сексопатологов, а для историков спецслужб.
Уфимский вице-мэр или колосс на глиняных ногах?
  •  20.01.2017   2875   24
Уфимский вице-мэр или колосс на глиняных ногах? Близится февраль, а пора волшебства и чудес продолжается. Все мы взрослые люди и уже давно не верим в чудеса, а зря. Ведь кругом происходит столько всего сказочного и порой необъяснимого.
Кроношпан: Как мы теряем башкирский лес
  •  20.01.2017   1854   64
Кроношпан: Как мы теряем башкирский лес Для нашей республики информационная повестка года началась с очередного обострения вокруг темы строительства и работы предприятия «Кроношпан» под Уфой. Сначала повод дали сами руководители предприятия, которые вдруг заявили, что планируют построить в нашей республике еще два подобных завода.
Сагитов не успел стать нацгвардейцем: По делу о пытках арестован начальник отдела уголовного розыска Нефтекамска
  •  20.01.2017   3466   19
Сагитов не успел стать нацгвардейцем: По делу о пытках арестован начальник отдела уголовного розыска Нефтекамска Верховный суд Башкортостана взял под стражу начальника отдела уголовного розыска полиции города Нефтекамск Ильвира Сагитова, обвиняемого в пытках местного жителя Венера Мардамшина. Полицейский был взят под стражу в зале суда.
Очередной статист для показухи?
  •  20.01.2017   2042   28
Очередной статист для показухи? Депутат Госдумы, представлявший Башкирию, может стать кандидатом в президенты. В 2018 году Юрий Афонин может стать кандидатом от КПРФ на пост главы государства.
Шаймиев - это не Рахимов. Путин и Медведев поздравили первого Президента Татарстана с юбилеем
  •  20.01.2017   5557   203
Шаймиев - это не Рахимов. Путин и Медведев поздравили первого Президента Татарстана с юбилеем Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Дмитрий Медведев встретились с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым накануне его 80-летия. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Стерх на катафалке. Готовимся переходить на режим Черненко?
  •  20.01.2017   7132   28
Стерх на катафалке. Готовимся переходить на режим Черненко? Как известно, Константин Устинович Черненко весь свой недолгий срок Генерального секретаря ЦК КПСС провел, руководя страной из помещений Центральной клинической больницы.
К инаугурации Трампа
  •  20.01.2017   758   26
К инаугурации Трампа Посвящается Инаугурации. Основное, что необходимо помнить, рассуждая о политике США - то, что эта страна не президентская, а парламентско-президентская республика, и «парламент» здесь абсолютно обоснованно поставлен впереди «президента».
Рамиль Рахматов: За что Нигматуллину орден?
  •  19.01.2017   2707   51
Рамиль Рахматов: За что Нигматуллину орден? Под занавес ушедшего года Глава РБ традиционно вручал награды деятелям из различных сфер жизни. 28 декабря чести стать кавалером республиканского ордена Дружбы народов удостоился председатель Духовного управления мусульман РБ Нурмухамет хазрат Нигматуллин.
ВТОЦ предлагает сделать татарский единственным государственным в Татарстане
  •  19.01.2017   1486   77
ВТОЦ предлагает сделать татарский единственным государственным в Татарстане Президиум Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) сегодня, 17 января, распространил обращение к депутатам Госдумы от Татарстана, Госсовета и Казгордумы, в котором для сохранения татарского языка предложил сделать его единственным государственным языком в Татарстане.
Все для людей? По случаю юбилея Шаймиева в Актаныше детям подадут кыстыбый и чак-чак
  •  19.01.2017   1877   76
Все для людей? По случаю юбилея Шаймиева в Актаныше детям подадут кыстыбый и чак-чак 20 января во всех детских садах и школах Актанышского района Татарстана пройдут дегустации его любимых блюд.
Шендерович: Россияне производят нравственность
  •  19.01.2017   965   41
Шендерович: Россияне производят нравственность В то время как американцы производят айфоны и айпады, немцы — автомобили, а итальянцы специализируются на одежде и обуви, россияне производят нравственность.
Крымнестровье. Сдать Крым, чтобы спасти Донбасс – ничего себе идея!
  •  19.01.2017   931   55
Крымнестровье. Сдать Крым, чтобы спасти Донбасс – ничего себе идея! Надежда Савченко не перестает удивлять. Мы-то думали, что вернувшись домой из нашей тюрьмы, она станет Жанной д'Арк, и поведет народ в поход на Россию. А у Савченко одно предложение миролюбивее другого, один компромисс другого компромисснее. Сдать Крым, чтобы спасти Донбасс – ничего себе идея!
В Татарстане нашли способ сохранить должность президента
  •  18.01.2017   3592   399
В Татарстане нашли способ сохранить должность президента В Татарстане нашли новый способ, который позволяет сохранить должность президента республики. Его суть заключается в том, что можно обойти федеральный закон и прописать в договоре разграничении полномочий между республикой и Москвой. Об этом пишет Prokazan.ru со ссылкой на телеканал «Дождь».
Никто за Ялалова поработать не захотел: На субботники по очистке снега вышел лишь каждый десятый уфимец
  •  18.01.2017   2453   35
Никто за Ялалова поработать не захотел: На субботники по очистке снега вышел лишь каждый десятый уфимец Такую цифру привел сегодня на оперативном совещании в администрации города Ирек Ялалов. По словам сити-менеджера, на улицы с лопатами вышли 13,5 тысяч уфимцев.
Хамитов ввел должность главного архитектора Башкирии
  •  18.01.2017   2103   21
Хамитов ввел должность главного архитектора Башкирии Глава Башкирии Рустэм Хамитов ввел новую должность — главного архитектора республики. Согласно опубликованному сегодня на официальном правовом портале распоряжению главы (датировано 30 декабря 2016 года), ее будет совмещать председатель госкомитета по строительству и архитектуре.
Как всегда, по фене. Путин: Заказчики фальшивого компромата на Трампа — хуже, чем проститутки
  •  18.01.2017   1097   40
Как всегда, по фене. Путин: Заказчики фальшивого компромата на Трампа — хуже, чем проститутки Вопрос: Извините, что не совсем по тематике сегодняшней встречи, тем не менее по международной тематике, а именно по разбушевавшимся американским страстям.
Сколько у страны осталось денег в заначке?
  •  18.01.2017   948   23
Сколько у страны осталось денег в заначке? Гайдаровский форум – это, конечно, важное событие в экономической повестке дня (больше мне, наверное, и сказать нечего об этом мероприятии, так как никогда на него не приглашали и, соответственно, не участвовал). Начинающий работу форум в Давосе – тоже, безусловно, событие. Но не менее важная тема: сколько у России осталось денег в её правительственных резервных фондах. Итоговую информацию на этот счёт на днях обнародовал Минфин России. Международные резервы Банка России, корректности ради, рассматривать не будем. Эти деньги нельзя вот так просто потратить на нужды бюджета.
Как делали вбросы на выборах в Башкирии
  •  17.01.2017   1978   24
Как делали вбросы на выборах в Башкирии Редакция МКС публикует скандальное видео с УИК № 9 в Уфе. Видео двух веб-камер с УИК № 9 Демского района Уфы оказалось в распоряжении редакции. Его предоставили уфимцы Рустем Мулюков и Станислав Чайченко, доверенные лица партии «Яблоко», получившие видеоматериалы в Москве после поездки в ЦИК России.
Хамитов все о своем: У нас есть возможности для строительства супер-курортов
  •  17.01.2017   2255   52
Хамитов все о своем: У нас есть возможности для строительства супер-курортов По словам главы Башкирии для этого нужно минимум порядка 4-5 млрд рублей. В интервью телеканалу БСТ глава Башкирии рассказал о том, как будет развиваться зимний туризм в регионе. По его словам у республики есть возможности для строительства супер-курортов.
Воровать до старости
  •  17.01.2017   1639   21
Воровать до старости В Госдуму внесли законопроект, повышающий пенсионный возраст чиновникам. До 70 лет могут увеличить предельный возраст пребывания на службе для региональных чиновников, соответствующие поправки внесли представители Ставропольской думы на рассмотрение нижней палатой.
Развитие технологий. Кому угроза, а кому - спасение?
  •  17.01.2017   952   21
Развитие технологий. Кому угроза, а кому - спасение? Сегодня уже неправильно говорить об отставании России от Запада, мы глядим в затылок тем странам, которые принято называть развивающимися.
Несмотря на множество толстых программ, внятного рецепта преодоления кризиса пока не предложено.
Не 1937, а 2017. Цели те же. И общество то же - также молчит
  •  17.01.2017   3156   16
Не 1937, а 2017. Цели те же. И общество то же - также молчит Мне кажется, они её подвергают пыткам, чтобы скрыть свой стыд. Ну знаете, такая вот извращенная реакция. Чтоб никто не подумал, что они сомневаются в своём решении, ещё нарочито мучают человека.
Чечня на острие прогресса: Возбудили первое уголовное дело о недоносительстве
  •  17.01.2017   733   13
Чечня на острие прогресса: Возбудили первое уголовное дело о недоносительстве В Чечне возбудили первое уголовное дело о недоносительстве против жителя республики Асхаба Хизриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах своего знакомого присоединиться к террористической организации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чеченской республики.
Вот и до Минниханова добрались
  •  16.01.2017   10272   107
Вот и до Минниханова добрались Минниханов показал, что он мыслит государственными категориями, в отличие от тех, кто умеет только вводить новые налоги и другие поборы. Еще Лев Толстой писал, что, если разделить наследство богатого родственника между бедными - результат будет один - всеобщая бедность. В сложившейся ситуации вес теряют поборщики и сторонники «взять и поделить», а не государственник.
Лжепатриот и продажный грантоед Хирург: «Трамп для России - это такая новогодняя сказка»
  •  16.01.2017   3118   41
Лжепатриот и продажный грантоед Хирург: «Трамп для России - это такая новогодняя сказка» Неожиданным гостем Гайдаровского форума в Москве в последний день его работы стал лидер байкерского клуба Ночные волки Александр Залдостанов по прозвищу Хирург. Он выступил на экспертной сессии, посвященной развитию туризма в России.
Пенсионеры в США и пенсионеры в России
  •  16.01.2017   17868   115
Пенсионеры в США и пенсионеры в России Меня всегда поражают комментарии людей не живущих в США. Я - американская пенсионерка. Я хожу на фитнес, модно одеваюсь, выгляжу прекрасно. У меня есть друг, с которым я хожу в кино, в театры, рестораны. (Муж умер 7 лет назад.)
Исторические картинки. Научные открытия
  •  15.01.2017   1210   50
Исторические картинки. Научные открытия Несмотря на лабиринт загадочных реформ Российской академии наук и неудачную игру наших академиков в казино Монте-Карло, российская наука жива!
Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе
  •  15.01.2017   14481   71
Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе В марте 1980 года в подъезде дома №10 по улице Машиностроителей порезали парня. Два удара ножом в грудь не оставили шансов. Не приходя в сознание он умер в больнице №8 города Уфы. Зональному инспектору уголовного розыска Зифхану Султаншину не пришлось особо напрягаться.
СК отказался искать фальсификации на выездном голосовании за депутатов Госдумы в Башкирии
  •  14.01.2017   1815   16
СК отказался искать фальсификации на выездном голосовании за депутатов Госдумы в Башкирии Районные отделы Следственного комитета в Уфе отказали башкирским коммунистам в проведении проверки результатов голосования на выборах в Госдуму, прошедших в сентябре прошлого года. Коммунисты заподозрили фальсификации на более чем 60 городских участках, где было распространено выездное голосование. В Следственном комитете посчитали, что КПРФ не предоставила доказательств уголовно-наказуемого деяния, и обратились за проведением проверки в территориальные избирательные комиссии. Оттуда материалов не поступило.
Доказано: Документация Кроношпана - незаконна!
  •  14.01.2017   2345   56
Доказано: Документация Кроношпана - незаконна! 13 января Верховный суд РБ удовлетворил иск представителей движения «СтопКроношпан» к ГАУ «Госэкспертиза РБ» и признал незаконной проектную документацию очистных сооружений и завода по производству ДСП «Кроношпан». Аппеляционное определение вступило в силу сразу после оглашения.
Хамитов: Мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру
  •  14.01.2017   1760   62
Хамитов: Мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру Двигаться вперед, комплексно, по современному - Хамитов. Слепить медовую деревню, а заодно и липовую Капову пещеру - это нечто!
Проглотят как мост Кадырова? В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ
  •  14.01.2017   1085   60
Проглотят как мост Кадырова? В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ Оппозиция начала серию акций против передачи РПЦ Исаакиевского собора. На митинге, который прошел 13 января и собрал, по оценкам организаторов, около тысячи человек, было объявлено о подготовке к следующему мероприятию.
Рано радовались: Трамп рассказал о своих планах по санкциям
  •  14.01.2017   1504   96
Рано радовались: Трамп рассказал о своих планах по санкциям Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal высказался на тему антироссийских санкций. Он заявил, что сохранит их «по крайней мере, на некоторый период времени», но будет открыт для их отмены.
«Вопрос о наличии сходства генофондов разных групп татар ставить правомочно»
  •  13.01.2017   2376   107
«Вопрос о наличии сходства генофондов разных групп татар ставить правомочно» Московский генетик Олег Балановский отвечает на критику казанских историков. «Мы боремся со лженаукой, постулирующей славяно-арийские и прочие Y-хромосомы», — уверен руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский.
Хамитов решил уволить главврача уфимской 13 больницы
  •  13.01.2017   2373   82
Хамитов решил уволить главврача уфимской 13 больницы Как сообщила пресс-служба администрации Главы РБ, Рустэм Хамитов распорядился уволить главного врача городской поликлиники №1 клинической больницы №13 г. Уфы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы в Бурзянский район.
В Башкирии родственники Леонида Чернова заподозрили врачей в его смерти
  •  13.01.2017   2707   29
В Башкирии родственники Леонида Чернова заподозрили врачей в его смерти Они решили отвезти тело Леонида Чернова на судмедэкспертизу. Родственники скончавшегося правозащитника Леонида Чернова решили выяснить, умер ли он естественной смертью или в его кончине есть вина врачей.
В Башкирии больше тысяч граждан сами признали себя банкротами
  •  13.01.2017   750   11
В Башкирии больше тысяч граждан сами признали себя банкротами С момента вступления в силу закона о банкротстве физлиц (с 1 октября 2015 года) в арбитраж Башкирии поступило 1365 заявлений о признании граждан банкротами. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.
Владельцем госпакета Роснефти стала матрешка из офшоров
  •  13.01.2017   6604   21
Владельцем госпакета Роснефти стала матрешка из офшоров Конечным владельцем госпакета Роснефти, спешно проданного в конце года для латания дыры в федеральном бюджете, стал сингапурский офшор, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роснефти.
Бюджетное неравенство в стране
  •  13.01.2017   4003   52
Бюджетное неравенство в стране Мне, естественно, понаписали там — ну, Москва же и должна быть богаче; Москва конечно больше зарабатывает; москвичи эти деньги заработала, так что и пусть мэрия их на иллюминацию тратит; пересчитайте в цифры в расчете на одного жителя и увидите, что разница вовсе не так и велика и т.д.
Как дело «мажорки» превратилось в шоу
  •  13.01.2017   6170   48
Как дело «мажорки» превратилось в шоу История с «золотой девушкой» из «Гелендвагена» наглядно показала избирательность правосудия. Гонщица-мажорка, дочь колбасного короля Мара Багдасарян, сама того не ведая, выполнила важную миссию. Она раскрыла нам всем глаза на российское правосудие.
Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова?
  •  12.01.2017   3573   83
Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова? Уфимские СМИ уже писали о скандальном происшествии в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Напомним, что инцидент произошел 10 января, когда пожилая жительница Уфы с гипсом на ноге вынуждены была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения.
Сугробы имени Ялалова
  •  12.01.2017   1958   40
Сугробы имени Ялалова Уфимцы начали подтрунивать над мэром города... на сугробах. В сообществе «Пиратская Партия Башкортостана - Уфа» в социальной сети Вконтакте появились фотографии, на которых запечатлены призывы уфимцев мэру города перепрыгнуть сугробы.
Кадыров: «Сталин подвел чеченский народ к краю пропасти. Будь он вечно проклят!»
  •  12.01.2017   1399   121
Кадыров: «Сталин подвел чеченский народ к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости.
Вот зря вы недооцениваете Путина
  •  12.01.2017   6090   26
Вот зря вы недооцениваете Путина Постсоветская Россия - это криминальная восточная империя управляемая одним деспотом. Вот зря вы недооцениваете Путина. За 2016 год ему удалось достичь очень многого. И помогли ему в этом те самые зомби которых зовут населений Российской Федерации.
В этой стране нельзя больше быть бедным
  •  12.01.2017   974   11
В этой стране нельзя больше быть бедным В России народ никогда так и не смог накопить семейную собственность. Каждое поколение последние сто с лишним лет начинало с нуля.
Инакомыслие в России и травля
  •  12.01.2017   3115   20
Инакомыслие в России и травля Хотите знать, что такое травля инакомыслящих в путинской России? Сейчас я вам расскажу. На своем примере. Травили меня и раньше — но сейчас атака особенно сильная.
Ликовать вредно? Вредно и опасно!
  •  12.01.2017   641   4
Ликовать вредно? Вредно и опасно! «О недопустимости выражения ликования по поводу трагических для России событий»?
То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог
  •  11.01.2017   5300   28
То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог Жителям Шингак-кульского сельсовета предстоит заплатить новый налог — сбор на самооблажение. Во всяком случае квитанции именно с таким названием взноса получили сельчане. Сейчас люди гадают, за что их «самооблагают» местные власти и на какие нужды чиновники собирают деньги. Из Чишминского района — репортаж корреспондента «Вести-Башкортостан».
В Башкирии скончался Леонид Чернов
  •  11.01.2017   3935   34
В Башкирии скончался Леонид Чернов По предварительным данным, причиной смерти были осложнения гриппа. Исполнительный директор регионального отделения общероссийского общественного движения «За права человека» Леонид Чернов умер сегодня в больнице села Верхнеяркеево. О его смерти Медиакорсети, со слов родственников, сообщил депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин.
Муртаза ушел, а напряженность осталась: В Башкирии сломали ледяную скульптуру Салавата Юлаева
  •  11.01.2017   3189   77
Муртаза ушел, а напряженность осталась: В Башкирии сломали ледяную скульптуру Салавата Юлаева Композиция была победителем в конкурсе ледяных скульптур. На центральной площади Учалов неизвестные практически полностью разрушили копию памятника Салавата Юлаева изо льда.
Ялалов, не краснея: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации»
  •  11.01.2017   2375   21
Ялалов, не краснея: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации» Мэр Уфы считает, что многие организации не делали практически ничего в период снегопада.
Все к чему пришли: Третий мир вместо Третьего Рима
  •  11.01.2017   1189   41
Все к чему пришли: Третий мир вместо Третьего Рима Россия теряет позиции в мире. И культура наша тоже стремительно деградирует, становится все более примитивной. Главный итог 2016 года для меня — эстетический.
В этой стране тюрьмы важнее больниц
  •  11.01.2017   765   7
В этой стране тюрьмы важнее больниц «На тюремную систему мы тратим больше, чем на весь Минздрав». 23 декабря я была на пресс-конференции президента. Сидела от Владимира Путина менее чем в двадцати метрах. Хотела задать очень больной для многих вопрос — про наши тюрьмы. Даже не про пытки и не про нарушение прав человека. Про деньги. Мало кто знает: Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) — одно из самых богатых ведомств у нас в стране. Зато все знают о его реальных делах. О том, что бывшего руководителя ФСИН судят по делу о коррупции. О том, что в СМИ постоянно появляются публикации о пытках заключенных. О том, что от неоказания медицинской помощи умирают люди, даже не признанные виновными. Из-за чего на нашу страну накладываются санкции.
Табак вне закона: Как Минздрав планирует бороться с курением
  •  11.01.2017   867   25
Табак вне закона: Как Минздрав планирует бороться с курением Минздрав запретит кальяны в кафе, позволит продлевать рабочий день курящих сотрудников и сделает невозможным покупку табака для тех, кто родился после 2015 года. Такой план ведомство разработало на ближайшие пять лет.
Казань как Монреаль
  •  10.01.2017   2172   83
Казань как Монреаль Речь президента Татарстана о несправедливости финансовой политики федерального центра вновь спровоцировала разговоры о федеративном устройстве России. Доктор политических наук, профессор Атлантического университета Флориды (США) Ренат Шайхутдинов специализируется на таких темах как децентрализация, политика в странах бывшего СССР и Центральной и Восточной Европы, этнические конфликты, распределение полномочий.
Гильмутдинов возмутился критикой уфимцев в отношении ГИБДД
  •  10.01.2017   3284   63
Гильмутдинов возмутился критикой уфимцев в отношении ГИБДД Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов категорически не согласился с гражданами, которые проявляют своё возмущение в адрес деятельности ГИБДД. Об этом он написал в своем Instagram.
Странно что только сейчас: США внесли Бастрыкина в «список Магнитского»
  •  10.01.2017   862   24
Странно что только сейчас: США внесли Бастрыкина в «список Магнитского» Министерство финансов США расширило санкционный «список Магнитского», внеся в него целый ряд россиян, в том числе руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дело Улюкаева: Закрытый процесс
  •  10.01.2017   985   17
Дело Улюкаева: Закрытый процесс Бывшего главу минэкономразвития РФ (МЭР) будут судить в закрытом режиме. Время суда еще неизвестно, сам Алексей Улюкаев до 15 января находится под домашним арестом. Источники «Росбалта» уверены, что вину экс-министра доказать удастся.
«Импортозамещение» и продуктовый фашизм: Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла
  •  10.01.2017   2227   45
«Импортозамещение» и продуктовый фашизм: Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла Уходящий 2016 год стал тяжелым для молочной отрасли – вместо ожидаемого роста российской экономики продолжились падение реальных доходов и сокращение покупательной способности населения. По данным опроса Nielsen, 20% покупателей стали покупать меньше молочной продукции и 36% экономили на категории молочных продуктов. Кроме того, обещанная отрасли государственная поддержка не просто поступала не вовремя, но и к концу года была существенно сокращена.
Новое дно: Если б йог мог!
  •  10.01.2017   941   20
Новое дно: Если б йог мог! За нас теперь думает Яровая и Путин. Спасибо! Йогам России: Путин с Яровой вас и из нирваны вытащат.
Позвольте превратить вас в пепел. Чем опасна ядерная война?
  •  10.01.2017   718   12
Позвольте превратить вас в пепел. Чем опасна ядерная война? Страх перед оружием массового уничтожения исчез. Мир вернулся в прежние времена, когда считалось, что ядерная война вполне возможна. Чем это опасно?
Очередная порция духовных скреп: Снежный коллапс в Уфе привел к жесткому конфликту
  •  9.01.2017   1984   38
Очередная порция духовных скреп: Снежный коллапс в Уфе привел к жесткому конфликту В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла массовая драка. ЧП попало на камеры наблюдения и уже вызвало массу возмущения в сети. Как пишет один из очевидцев драки Руслан Габитов, сотрудники управляющей компании чистили двор от снега, жители помогали и убирали своё авто и не допускали проезда до окончания очистки двора.
Ялаловские каникулы: Как Уфа осталась наедине с сугробами
  •  9.01.2017   2178   78
Ялаловские каникулы: Как Уфа осталась наедине с сугробами Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, так и пешеходов. Жители столицы испытали на себе все силы стихии и, как следствие, недостаточно эффективной уборки снега коммунальными службами. Снежные заносы на дорогах, каша во дворах, сугробы на тротуарах – казалось, город просто утонул в снегу. Ежедневно специалисты пресс-службы администрации рапортовали о том, что все жилищные службы работали в усиленном режиме, строго по графику, а состав снегоуборочной техники усилен более чем на 100 единиц.
Создателем реактивного миномета Катюша был... немец, казненный в 1938 году
  •  9.01.2017   2640   38
Создателем реактивного миномета Катюша был... немец, казненный в 1938 году Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. Так, 10 и 11 января были расстреляны создатели системы полевой реактивной артиллерии Катюша (прародитель системы «Град»).
Игорь Эйдман: Советская номенклатура люто завидовала буржуям с картинок Крокодила
  •  9.01.2017   1340   22
Игорь Эйдман: Советская номенклатура люто завидовала буржуям с картинок Крокодила Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, можно ли назвать путинский режим гибридным.
Куба переходит с русского на английский
  •  9.01.2017   749   25
Куба переходит с русского на английский По мере того как Куба открывается для внешнего мира - в том числе иностранных туристов, - все больше кубинцев учат в качестве иностранного языка не русский, как в былые времена, а английский.
Михаил Жванецкий: Бояться не надо!
  •  9.01.2017   1084   17
Михаил Жванецкий: Бояться не надо! Ну вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали. - Как ваше мнение? - А черт его знает. - Что может быть? - Все может быть. - Что делать? - Давай так: СТРАХ ИСПЫТЫВАТЬ МОЖНО, А БОЯТЬСЯ НЕ НАДО.
Исторические картинки. Праздник Рождество
  •  8.01.2017   1088   108
Исторические картинки. Праздник Рождество Среди русских крестьян Уфимской губернии особое почитание имели праздники Рождества Христова, Пасхи, Св. Троицы, Масляница и храмовый местный праздник, в честь того святого, чьим именем звалась церковь.
Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега
  •  7.01.2017   3191   93
Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега Снегопады в башкирской столице продолжаются. Ежедневно уборкой улиц в круглосуточном режиме, занимаются сотни работников, привлекается снегоуборочная техника.
Как россиян смогут выгонять из своих домов и квартир
  •  7.01.2017   13549   30
Как россиян смогут выгонять из своих домов и квартир Думаете, ваше право на собственное жилище, выстраданное и вымученное долгой ипотекой, надёжно защищено Конституцией? Как бы не так - если вы в России. Тут незыблемость конституционных гарантий легко сдаётся перед революционной необходимостью.
О добрых традициях
  •  7.01.2017   1168   57
О добрых традициях Ну, ладно Чечня – про Чечню мы все уже поняли. Там существует какая-то своя, особая версия Российской Федерации, Конституции, Уголовного кодекса и прочих смешных бумажек. Там живут не по законам и даже не по понятиям, а по традициям. То есть законы очень чтут, но живут все-таки по собственным правилам. Однако теперь еще и Ингушетия туда же. Причем ситуация любопытна тем, что членов семьи убийц местного журналиста выгоняют из родного села как будто не по распоряжению властей, а в результате местной самодеятельности. Таковы традиции. Причем древнейшие. А мы как раз живем в эпоху, когда именно традиции, старинная духовность и сопутствующие ей скрепы стали смысловым наполнением нашей идеологии.
Яков Геллер: «После событий 1917 года изменился генотип народа»
  •  7.01.2017   2047   67
Яков Геллер: «После событий 1917 года изменился генотип народа» У евреев есть такое понятие йорцайт — годовщина смерти. В этот день заказывают поминальную молитву, читают кадиш и вспоминают умерших.
Путинизм, десять признаков
  •  7.01.2017   1872   28
Путинизм, десять признаков Почитал в Интернете про споры политологов Екатерины Шульман и Григория Голосова — о том, каков наш нынешний режим, можно ли называть его «гибридным» или нет, и что с ним будет дальше.
Единоросс — Красный нос?
  •  6.01.2017   1284   15
Единоросс — Красный нос? Дед Мороз подумал-подумал и вступил в партию. Вот еще одна сказка стала былью: Деда Мороза приняли в «Единую Россию». Татарстанское отделение партии объявило на своем сайте о новогодних мероприятиях для детей под названием «Дед Мороз — единоросс». Сказку жалко. А быль у нас такова, что нелепей она уже не сделается.









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