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Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Вопросы о строительстве спорной мечети
  •   3.02.2017   1440   59
Вопросы о строительстве спорной мечети В последнее время интерес общественности к строительству Соборной мечети «Ар­Рахим» в Уфе значительно возрос. Видимо, в связи с этим на прошлой неделе Духовное управление мусульман РБ (далее ДУМ РБ – прим.ред.) организовало пресс-­конференцию. Тема встречи с журналистами была обозначена как «Мероприятия, посвященные 100-­летию ДУМ РБ». Но на деле говорили совсем о другом: руководители управления оправдывались за скандалы, связанные со строительством Соборной мечети. Мы собрали пять основных вопросов жителей республики о строительстве «Ар­-Рахим».
«Чтобы понять Россию, надо заглянуть в ее истоки, а они не в Киеве и не в Скандинавии, откуда прибыли Рюриковичи, а здесь, на нашей родной земле…»
  •  3.02.2017   797   46
«Чтобы понять Россию, надо заглянуть в ее истоки, а они не в Киеве и не в Скандинавии, откуда прибыли Рюриковичи, а здесь, на нашей родной земле…» Мне довелось познакомиться со сценарием сериала о Золотой Орде, он, безусловно, имеет право на жизнь. Видимо, это еще не окончательный вариант, но ясно, что не претерпит больших изменений. Сюжет лихо закручен, полон политических и любовных интриг. Конечно, там порой проскакивает «клюква», но она заметна только придирчивому взгляду. Там нет явных оценок и тем более традиционного деления на татар-злодеев и русских-святых. Все — живые люди с достоинствами и недостатками, со страстями, переживаниями. Фильм совсем не похож на учебник истории и тем привлекателен. Короче, сериал будет смотреться с удовольствием, без ожесточения к татарам или русским, что, пожалуй, самое главное на сегодняшний день.
На ком кровь Авдеевки?
  •  3.02.2017   937   42
На ком кровь Авдеевки? Пообщался тут в Первой студии Первого канала (31.01, 18.20) с выдающимся российским политологом Кургинян-Хинштейн-Коротченко. Красивая фамилия! Про Украину, естественно, а про что же еще? Кто, мол, виноват в новом витке противостояния? Там, ведь – это я серьезно — ад кромешный, счет убитых вновь пошел на десятки, если не на сотни.
Повинности советских крестьян при Сталине
  •  3.02.2017   791   64
Повинности советских крестьян при Сталине Экономической основой сталинского СССР, который сейчас культивирует в РФ госпропаганда, являлась сверх-эксплуатация села. По уровню экономического и административного прессинга это были самые тяжелые времена для русских крестьян.
До министерства правды осталось не долго
  •  2.02.2017   2904   53
До министерства правды осталось не долго Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин вновь сделал громкое заявление, которое подхватила пресса и добилась широкого резонанса. Как сообщил портал «Ислам в России», верховный муфтий предложил ввести в школах страны уроки нравственности.
Ну, это вряд ли. Дочь Мустая Карима: «Юбилей отца должен быть интересен молодежи»
  •  2.02.2017   1922   129
Ну, это вряд ли. Дочь Мустая Карима: «Юбилей отца должен быть интересен молодежи» 1 февраля в Уфе в Доме Правительства состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий к 100-летию со дня рождения народного поэта республики Мустая Карима. Об этом сообщила пресс-служба правительства Башкирии.
Возрождение трамвая в Уфе: амбиции без амуниции?
  •  2.02.2017   918   27
Возрождение трамвая в Уфе: амбиции без амуниции? К своему 80-летию уфимская трамвайная сеть подошла с безрадостными результатами. За последние 20 лет протяженность трамвайных путей сократилась почти втрое, парк машин – практически, вдвое. Износ подвижного состава достиг 95%. Пассажиропоток на городском электротранспорте (трамваи и троллейбусы) снижается галопирующими темпами: по данным уфимской мэрии, в 2016 году было перевезено всего 24,5 миллиона пассажиров против 31,2 миллиона в 2015 году – тогда как в 1995 году эта цифра составляла 90,17 миллионов пассажиров.


Россия искусно использует соцсети, чтобы разделять Запад
  •  2.02.2017   519   12
Россия искусно использует соцсети, чтобы разделять Запад Россия искусно использует социальные сети, чтобы разделять Запад и увеличить влияние Москвы в Европе, США и в последнее время в Азии, - сообщает Карл Заппоне в The Age. - Использование социальных сетей как платформы для разделения демократий работает отчасти потому, что эта стратегия базируется на основательном слепом пятне открытых сообществ: происхождении и громкости голосов, принимающих участие в сетевой дискуссии.
Лягушку варят медленно
  •  2.02.2017   3167   26
Лягушку варят медленно С большим интересом наблюдаю за тем, как россиян готовят к увеличению пенсионного возраста. Экономисты рассказывают о том, как это поможет экономике, что опытные специалисты на вес золота и о том, что государство слишком «раздуло» социальные обязательства перед своими гражданами в годы, когда нефть стоила свыше $100 за баррель, что наше здравоохранение продлило активную жизнь россиян.
Правительство решилось повысить пенсионный возраст. Минтруд назвал размер налога на тунеядство
  •  2.02.2017   3161   14
Правительство решилось повысить пенсионный возраст. Минтруд назвал размер налога на тунеядство В правительстве принято принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян. Источники, близкие к правительству, сообщили Известиям о том, что обсуждение уже перешло в технологическую плоскость, и сейчас ведутся дискуссии лишь о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий.
Кандидатуры на пост главы МВД Башкирии
  •  1.02.2017   3357   20
Кандидатуры на пост главы МВД Башкирии Как стало известно Ъ-Уфа, на пост министра внутренних дел Башкирии рассматриваются две кандидатуры: глава УМВД России по Забайкальскому краю Роман Деев и начальник управления Росгвардии по Башкирии Вячеслав Андреев.
Когда мэр дендрофоб: Жители Уфы обеспокоены вырубкой «Кошкиного леса»
  •  1.02.2017   1390   29
Когда мэр дендрофоб: Жители Уфы обеспокоены вырубкой «Кошкиного леса» В редакцию ИА «Медиакорсеть» обратился житель уфимского микрорайона «Глумилино» Роман Тангаев. Он обеспокоен ситуацией с вырубкой лесного массива на пересечении улиц Рудольфа Нуриева и бульвара Давлеткильдеева. Этот лес в народе именуется «Кошкин лес». Здесь жители города занимаются спортом и гуляют.
Толкачев: 55 мало, надо хотябы 120
  •  1.02.2017   921   26
Толкачев: 55 мало, надо хотябы 120 В Башкирии взнос члена «Единой России» составил 55 рублей в год. Константин Толкачев считает, что это сумма крайне мала.
Жить стало веселее: В мэрии Уфы разъяснили, почему выросли тарифы на ЖКХ
  •  1.02.2017   1700   15
Жить стало веселее: В мэрии Уфы разъяснили, почему выросли тарифы на ЖКХ Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии уточнил у гендиректора ЕРКЦ Ильдара Ардаширова причину роста тарифов ЖКХ.
Что будет с президентской кампанией Навального, если его посадят?
  •  1.02.2017   1186   58
Что будет с президентской кампанией Навального, если его посадят? Днем 31 января судебные приставы пришли в офис «Фонда борьбы с коррупцией», чтобы принудительно доставить его основателя Алексея Навального на заседание Ленинского районного суда (он повторно рассматривает дело «Кировлеса») в Кирове. Заседания в рамках процесса проводятся почти каждый день. Навальный заявлял, что Кремль «заинтересован в скорейшем вынесении обвинительного приговора» — такой исход не позволит политику участвовать в президентской гонке в 2018 году. Корреспондент «Медузы» Евгений Берг узнал у руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, что ждет кампанию, если политика осудят — тем более на реальный срок.
Половина страны на закон не надеется
  •  1.02.2017   709   28
Половина страны на закон не надеется «Левада-центр» в начале этого года спросил граждан, чувствуют ли они себя лично «под защитой закона». Результат таков: 39% выбрали ответ «да», 47% – ответ «нет».
Всемирный банк сравнил Россию с Руандой по качеству госуправления. Россия рухнула до уровня Африки в мировом рейтинге верховенства закона
  •  1.02.2017   2107   53
Всемирный банк сравнил Россию с Руандой по качеству госуправления. Россия рухнула до уровня Африки в мировом рейтинге верховенства закона Российская система государственного управления не соответствует задачам развития экономики - вся власть сконцентрирована в руках чиновников и узкой группы элит, которые живут за счет сырьевой ренты, провоцируя коррупцию, неравенство и отсталость.
Главу ЦИК РБ Хайдара Валеева заподозрили в плагиате
  •  31.01.2017   2215   37
Главу ЦИК РБ Хайдара Валеева заподозрили в плагиате Сообщество «Диссернет» опубликовало данные исследования кандидатской диссертации председателя Центральной избирательной комиссии Башкирии Хайдара Валеева.
Бесполезное следствие еще на 3 месяца
  •  31.01.2017   1332   37
Бесполезное следствие еще на 3 месяца Срок следствия по уголовному делу о незаконной продаже акций Башнефти, одним из фигурантов которого является экс-глава компании Урал Рахимов, снова продлен, сообщил его адвокат Сергей Макаренко. Срок продлен на три месяца, до 28 апреля, - сказал адвокат.
Чем же плох Путин?
  •  31.01.2017   8698   76
Чем же плох Путин? Чем плох Путин? Да много чем плох. Может быть, вообще всем, поэтому лучше по порядку.
Идеология зоны: Народ и власть наконец едины
  •  31.01.2017   827   26
Идеология зоны: Народ и власть наконец едины Мораль и ценности, охранять которые в России от влияния Запада предлагают всенародно избранный и поддерживаемый президент России и его коллеги и единомышленники, просто не могут иметь евангельских корней. О какой морали и ценностях говорят российские политики, по привычке употребляя слово «христианские», если не о евангельских? Ведь для апелляции к морали нужна идеология, которая эту мораль вводит и проповедует.
И опять я согласна с Варламовым в данном вопросе: Не наше собачье дело
  •  31.01.2017   1078   12
И опять я согласна с Варламовым в данном вопросе: Не наше собачье дело У нас в стране новый скандал! Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев опять послал в *** журналистов. Я вообще не очень понимаю, зачем журналисты к нему ходят с подобными вопросами. Но, может, кому-то нравится, когда его в жопу посылают? Что же случилось?
Неужели всетаки снимут?
  •  30.01.2017   4367   19
Неужели всетаки снимут? Как известнов в Башкирии прошла проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. И, кажется, новости эта проверка принесет очень интересные.
Околомурзагуловские страдания
  •  30.01.2017   3675   58
Околомурзагуловские страдания 26 января, как и было заранее протрублено, в ресторане «Огни Уфы» прошла презентация второй части полуавтобиографической книги парижанина Ростислава Мурзагулова «Бабай всея Руси, или Операция «Осень патриарха».
Золотая орда и церковь
  •  30.01.2017   1489   306
Золотая орда и церковь Вокруг золотой орды сегодня уж слишком много мифов, а в особенности вокруг самой истории Руси в период ига. В частности, отдельные публицисты пытаются доказать, что якобы все это время на Руси только и делали, что противостояли игу, но соответствует ли это действительности?
Первый шаг к «большой сделке»?
  •  30.01.2017   752   8
Первый шаг к «большой сделке»? Хорошо, когда есть люди, которые твои мысли раскладывают в четко структурированные слова по пунктам. Ровно так же думаю. Вот с каждой скобочкой согласен. О том, что русских ванек с радостью пропустят вперед воевать с ИГИЛом (запрещена в РФ) за вовзращение Путина на арену, писал еще три года назад. Но тогда Обама заартачился. Теперь же Трамп, думаю, исправит это упущение.
Политическая экономика: Как крестьянина из деревни выдавливали
  •  30.01.2017   718   19
Политическая экономика: Как крестьянина из деревни выдавливали «Лишенцев», то есть лишенных избирательных прав, репрессированными никто не считает. Закон о реабилитации жертв политических репрессий тоже оставляет «лишенцев» за скобками. Теоретически формулировка «а также иное лишение или ограничение прав и свобод» позволяет реабилитировать «лишенцев», но на практике это не происходит (хотя, говорят, один случай был). Для реабилитации нужно, чтобы крестьянина либо выслали, либо экспроприировали у него имущество. Именно экспроприировали, то есть просто отобрали. Если же конфисковали за неуплату налогов — это уже «несчитово».
Ледокол по имени Трамп. Кто будет им управлять?
  •  30.01.2017   635   3
Ледокол по имени Трамп. Кто будет им управлять? Юрий Фельштинский: Куда же в действительности отправится ледокол Трамп и кто будет им управлять?
Будет ли Путин сидеть вечно?
  •  30.01.2017   2996   18
Будет ли Путин сидеть вечно? Обсуждают Александр Морозов, Леонид Волков и Антон Носик: Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко предлагает контролировать Интернет как в КНР, выкинуть неподконтрольные ФСБ мессенджеры.
Исторические картинки. Путь в Николаевку
  •  29.01.2017   1109   32
Исторические картинки. Путь в Николаевку Простимся с Подымалово и телепортируемся далее по трассе М-7. Минуем развилку на Северо-Западный обход, слева крыши деревни Волково.
Участковый инспектор Шамиль Ахунов: Отличник боевой и спортивной подготовки
  •  29.01.2017   4337   15
Участковый инспектор Шамиль Ахунов: Отличник боевой и спортивной подготовки 2 января 1965 года участковый инспектор Шамиль Ахунов, после дежурства у елки, возвращался домой. Два часа ночи, кругом не души. Под кирзовыми сапогами скрепит снег. Лейтенант милиции свернул во двор и услышал шум, а потом женский крик: «Помогите»!
Изместьев решил помиловаться в обмен на мечеть
  •  28.01.2017   2671   38
Изместьев решил помиловаться в обмен на мечеть Накануне Духовное управление мусульман РБ неожиданно решило провести пресс-конференцию для журналистов. Неожиданно, потому что общаться с прессой руководители ДУМ РБ не любят, а от комментариев, как правило, отказываются. Тема встречи с журналистами была обозначена, как «Мероприятия, посвященные 100-летию образования ДУМ РБ». Оговоримся сразу, что заявленная тема никоим образом не была выдержана, а руководители муфтията предпочли говорить о своем видении конфликта с БФ «УРАЛ» и оправдываться за скандалы, связанные со строительством соборной мечети.
Башкирия: 51 «коррупционное» уголовное дело без посадок
  •  28.01.2017   1746   20
Башкирия: 51 «коррупционное» уголовное дело без посадок Об этом сообщил начальник отдела прокуратуры республики Валерий Кузьмин на расширенной итоговой коллегии в прокуратуре РБ. Он озвучил данные о результатах работы ведомства по противодействию коррупции.
Убер в Уфе: Не стану есть, не буду слушать... Подумала — и стала кушать
  •  28.01.2017   1455   9
Убер в Уфе: Не стану есть, не буду слушать... Подумала — и стала кушать Ну... так сказать - работа над ошибками. Не стала я удалять приложение У(Ю)бер с телефона... на всякий случай оставила.
Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500
  •  28.01.2017   7747   20
Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 Во второй декаде января уроженцу Бурятии, участнику Великой Оте-чественной войны Шагдаржапу Мункуеву исполнился 101 год.
РПЦ для власти выгоднее: В России сокращают расходы на науку
  •  28.01.2017   886   35
РПЦ для власти выгоднее: В России сокращают расходы на науку В правительстве России готовятся к сокращению на 25 млрд рублей (415 млн долларов) расходов на развитие научно-технологического комплекса.
Какой же вердикт вынесет господин Плохой?
  •  27.01.2017   2639   14
Какой же вердикт вынесет господин Плохой? На уфимских улицах похолодало, а вот в Администрации города, судя по слухам, очень даже жарко. Все дело в прошедшей проверке, о которой многие СМИ уже писали ранее. Проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции, которую возглавил Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции – Олег Анатольевич Плохой.
Убойная медицина Башкирии: Посадят ли министра Анвара Бакирова?
  •  27.01.2017   3990   72
Убойная медицина Башкирии: Посадят ли министра Анвара Бакирова? Серия детских смертей в Башкирии: В уфимской больнице за 10 дней скончался второй ребёнок. Ещё одна детская смерть в 17-й больнице Уфы. В детской больнице № 17 на севере Уфы скончался 3-летний малыш. На больничную койку он попал 20 января.
Как киоски с макулатурой влияют на выборы?
  •  27.01.2017   825   19
Как киоски с макулатурой влияют на выборы? Рынок периодических изданий и сетей распространения печати в последние годы сокращается. Причина тому – экономический кризис, повышение цен на бумагу, аренду, а также создаваемые местными «царьками» административные барьеры. Впрочем, правительство РФ такое положение дел и сокращение киосковых сетей мало устраивает, потому ещё в апреле прошлого года было подписано постановление, которое в том числе устанавливает нормативы минимального числа палаток с прессой, дабы обеспечивать население свежей информацией. Но выполняется ли оно?
Редкий случай, когда согласна с Варламовым
  •  27.01.2017   898   35
Редкий случай, когда согласна с Варламовым В очередной раз какой-то мудак не пропустил скорую, инцидент опять попал в СМИ, и народ возмущённо зашумел. К народному негодованию добавился грозный голос депутата от партии Единая Россия Александра Сидякина, который, наконец, решил бороться с новой бедой дорог (дураками):
Страна-пустышка без собственного производства
  •  27.01.2017   3073   24
Страна-пустышка без собственного производства По данным ЦСР, от 13 до 14% всех производственных мощностей в России уже по сути - пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.
Политическая проституция или гибкость российских чиновников
  •  27.01.2017   877   9
Политическая проституция или гибкость российских чиновников Я люблю гибкость российских чиновников! Что бы они не говорил вчера один из них, сегодня другой готов произнести прямо противоположное, но при этом сделать вид, что оба заявления не противоречат друг другу!
«Патриот» Луговой отсидел. Теперь можно и на Донбасс?
  •  26.01.2017   1232   24
«Патриот» Луговой отсидел. Теперь можно и на Донбасс? Вчера Кумертауский межрайонный суд вынес решение по громкому делу руководителя центра «Патриот» Виталия Лугового, которое тянулось больше года. В итоге общественник вчера фактически вышел на свободу. По первой статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов он был оправдан, по второй о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции суд постановил заплатить штраф.
Хамитов подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью»
  •  26.01.2017   1591   36
Хамитов подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью» Подписание такого соглашения Рустэм Хамитов анонсировал еще 9 декабря прошлого года, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Государственного Собрания-Курултай РБ.
Вспомнил о Конституции
  •  26.01.2017   1194   29
Вспомнил о Конституции Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram отреагировал на заявление министра образования России Ольги Васильевой о том, что религиозной атрибутике не место в школе. Он напомнил, что Конституционный суд на самом деле не рассматривал вопрос ношения хиджабов в учебных заведениях.
Матвей Ганапольский: «Поддерживать Путина становится опасно»
  •  26.01.2017   965   48
Матвей Ганапольский: «Поддерживать Путина становится опасно» Итак, компания «Алмаз-Антей» потребовала отмены заморозки её средств за 2015-2016 годы, но международный трибунал отказал. Аргументируя свою позицию, трибунал отметил, что, производя противовоздушное вооружение, в частности, ракеты «земля-воздух», «которые поставлялись российской армии» и, в свою очередь, «властями РФ — сепаратистам на востоке Украины», «Алмаз-Антей», будучи государственным предприятием, способствовал дестабилизации этой страны.
Офшорный патриот или почему падают Протоны и Союзы?
  •  26.01.2017   3294   17
Офшорный патриот или почему падают Протоны и Союзы? «Коммерсант» пишет по информации неких «источников». Читать полностью все ля-ля-ля и бла-бла-бла «Коммерсанта» здесь: Перебор полетов. А мы попробуем разобраться в технической стороне дела.
Опасен ли для нас ядерный потенциал Китая?
  •  26.01.2017   636   9
Опасен ли для нас ядерный потенциал Китая? В России как сенсацию с оттенком тревоги восприняли сообщение о размещении у наших границ (в северо-восточной провинции Хэйлунцзян) китайских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Дунфэн-41» (DF-41). Это первые китайские МБР, способные нести до 10 разделяющихся боевых частей. Дальность их полета достигает 14 тыс. км.
Банановая страна: Падение доходов россиян ускорилось в 2 раза, опустились еще на 12 в рейтинге коррупции
  •  26.01.2017   4190   32
Банановая страна: Падение доходов россиян ускорилось в 2 раза, опустились еще на 12 в рейтинге коррупции Реальные располагаемые денежные доходы населения (деньги, которые остаются на руках после всех обязательных платежей) по итогам года сократились на 5,9%.
Уфимская общественность ждет результатов проверки
  •  25.01.2017   2724   15
Уфимская общественность ждет результатов проверки Пока вся общественность ждет хоть какой-то информации о результатах выездной проверки управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в Уфе, становится все более и более отчетливо видно, что эта проверка все же приходила к нам неспроста.
ЕДреный съезд: О чем говорят новые партийные назначения
  •  25.01.2017   1024   27
ЕДреный съезд: О чем говорят новые партийные назначения 21-22 января в Москве на XVI Съезде партии «Единая Россия» переизбраны высшие органы. Перемены не обошли стороной и делегацию от нашей республики. О чем говорят новые партийные назначения политических деятелей из Башкирии? Своим мнением поделился политолог Николай Евдокимов.
За год вырос поток людей, уехавших из Башкирии
  •  25.01.2017   1731   38
За год вырос поток людей, уехавших из Башкирии Башкортостанстат опубликовал данные о демографической ситуации в республике, которые явились небольшой сенсацией для аналитиков. Несколько неожиданной оказалась информация о том, что число людей, уехавших из нашей республики на жительство в другие регионы, за год значительно выросло.
Там где родился - ПОКА не пригодился
  •  25.01.2017   2230   24
Там где родился - ПОКА не пригодился Радий Хабиров стал исполняющим обязанности главы городского округа Красногорск. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области. Господин Хабиров приступит к исполнению полномочий с 25 января.
В поисках дна
  •  25.01.2017   985   37
В поисках дна Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест. Крест изготовлен камнерезом Владимиром Михайловым из реликтового известняка.
О Путине, который сдулся
  •  25.01.2017   8448   65
О Путине, который сдулся Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты на границе с Россией. Дальность полёта – 14 тыс. километров.
Дамир Исхаков: «Без демократии российская нация — это чисто ассимиляторский проект»
  •  24.01.2017   1857   227
Дамир Исхаков: «Без демократии российская нация — это чисто ассимиляторский проект» Об ошибках Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, татарской камасутре и нашумевшем исследовании по генетике Балановских.
Хабиров может возглавить Красногорский район в Подмосковье
  •  24.01.2017   1823   29
Хабиров может возглавить Красногорский район в Подмосковье Бывший руководитель администрации президента Башкирии (2003-2008), бывший заместитель главы управления по внутренней политики администрации президента России (2009 - 2016) Радий Хабиров в ближайшее время, вероятно, возглавит один из районов Подмосковья. По словам источника в правительстве Московской области, речь идет о Красногорском районе.
Духовное дно: Арбитраж разрешил РПЦ отдать половину долга фирме молитвами
  •  24.01.2017   1280   34
Духовное дно: Арбитраж разрешил РПЦ отдать половину долга фирме молитвами Арбитражный суд Нижегородской области удостоверил мировое соглашение, в котором РПЦ обязуется молиться за здоровье истца в благодарность за прощение более чем половины суммы долга.
Придворный шут: Дорогие пенсы - пакуем чемоданы!
  •  24.01.2017   2689   29
Придворный шут: Дорогие пенсы - пакуем чемоданы! Владимир Жириновский предлагает пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск. По его словам, там пустуют квартиры.
Набиуллина - дама с пониженной социальной ответственностью?
  •  24.01.2017   5001   16
Набиуллина - дама с пониженной социальной ответственностью? Яндекс.Деньги в одностороннем порядке заблокирует счёт по причине того, что регулятор (ЦБ) может подумать, что мы нарушаем закон.
Лес и щепки. О тех, кого история забыла
  •  24.01.2017   1664   69
Лес и щепки. О тех, кого история забыла Есть два мифа, бытующих в массовом сознании: о том, что репрессии — это только 37-й год, и о том, что рубили лес (партийных начальников), а остальные были просто щепками.
Будут ли оргвыводы?
  •  23.01.2017   3721   21
Будут ли оргвыводы? В Уфе прошла выездная проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Проверку возглавил Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции – Олег Анатольевич Плохой.
Появились первые жертвы антикоррупционной проверки в Башкирии
  •  23.01.2017   5672   25
Появились первые жертвы антикоррупционной проверки в Башкирии Вчера сразу два источника ProUfu.ru в минлесхозе Башкирии сообщили, что на прошлой неделе и.о. премьера Евгением Гурьевым был подписан указ о снятии с должности заместителя министра лесного хозяйства республики Рифа Гумерова.
Хамитов: Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело
  •  23.01.2017   4863   54
Хамитов: Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело Глава региона раскритиковал прежнее руководство республики за давление на малый бизнес и недостоверную статистику.
Кто бы сомневался: На выход только вперед ногами
  •  23.01.2017   2625   32
Кто бы сомневался: На выход только вперед ногами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит достойной альтернативы нынешнему Владимиру Путину на посту главы государства. Разговор об этом зашел в интервью телеканалу ВВС. Корреспондент, в свою очередь, сделал вывод, что Песков «однозначно дал понять», что Владимир Путин точно собирается баллотироваться на новый срок в 2018 году. Об этом сообщил портал Сноб.Ру.
Чем хуже, тем лучше! Да здравствует Трамп!
  •  23.01.2017   995   33
Чем хуже, тем лучше! Да здравствует Трамп! Праздничное отношение к Америке и Западу — «чем хуже, тем лучше!». Трамп — символ глубокого, непреодолимого без внятной конфронтации, общественного, политического и экономического раскола Америки, в частности, и Большого Запада, в целом.
Великая демократическая мечта
  •  23.01.2017   1240   270
Великая демократическая мечта Миллионы на улицах по всему миру против Трампа – ему не дадут фашизировать Америку. Великий марш в Вашингтоне, заливший огромной толпой улицы – поддержка в Америке, по всему западному миру.
Вернулись мы на Родину, кругом березки стройные
  •  23.01.2017   3480   18
Вернулись мы на Родину, кругом березки стройные Статью можно подсократить, дав только наиболее яркие высказывания типа: – Я проехал по деревням, – Евгений округляет глаза, – сплошь и рядом разруха! Такое ощущение, что в райцентре стоят в ряд всякие администрации, где очень много начальников, а вокруг все разваливается.
Исторические картинки. Подымалово
  •  22.01.2017   1636   38
Исторические картинки. Подымалово Наконец почистили дороги и мы снова мчимся по трассе М-7. Миновали лес с Западным кладбищем, перед нами знаменитое Подымалово!
Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него
  •  21.01.2017   1962   95
Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него Глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальщикам с уборкой снега. Видеозапись сделана ночью в одном из городских дворов и выложена в группе мэрии в социальной сети Вконтакте.
«Кругом враги» как главная скрепа
  •  21.01.2017   1122   38
«Кругом враги» как главная скрепа Атмосфера «осаждённой крепости» и образ врага остаются одной из главных «скреп» в пропаганде российских властей.
В России власть отдают только преемнику
  •  21.01.2017   4235   23
В России власть отдают только преемнику Америка показала процедуру передачи власти уходящего президента к следующему, который совершенно других взглядов и из другой партии.
Полиция задержала пожаловавшихся на задержку зарплат строителей МЦК
  •  21.01.2017   2239   13
Полиция задержала пожаловавшихся на задержку зарплат строителей МЦК В Москве полиция задержала около 30 строителей, когда они пришли в трудовую инспекцию писать жалобы на задержку выплаты заработной платы. Об этом «Новой газете» сообщил активист Александр Зимбовский.
Подвиг разведчика. Вот что Пионтковский у Каспарова пишет
  •  21.01.2017   2094   24
Подвиг разведчика. Вот что Пионтковский у Каспарова пишет Путинский семиминутный спич о девушках с низким уровнем социальной ответственности уже разобран психоаналитиками на цитаты и вошел в Историю болезни русского пациента №1 наряду с целованием в животик несчастного Никитушки и похабным анекдотом, рассказанным фрау Меркель. Но мне все же кажется, что наибольший интерес его перформанс представит не для сексопатологов, а для историков спецслужб.
Уфимский вице-мэр или колосс на глиняных ногах?
  •  20.01.2017   2910   24
Уфимский вице-мэр или колосс на глиняных ногах? Близится февраль, а пора волшебства и чудес продолжается. Все мы взрослые люди и уже давно не верим в чудеса, а зря. Ведь кругом происходит столько всего сказочного и порой необъяснимого.
Кроношпан: Как мы теряем башкирский лес
  •  20.01.2017   1947   64
Кроношпан: Как мы теряем башкирский лес Для нашей республики информационная повестка года началась с очередного обострения вокруг темы строительства и работы предприятия «Кроношпан» под Уфой. Сначала повод дали сами руководители предприятия, которые вдруг заявили, что планируют построить в нашей республике еще два подобных завода.
Сагитов не успел стать нацгвардейцем: По делу о пытках арестован начальник отдела уголовного розыска Нефтекамска
  •  20.01.2017   3527   19
Сагитов не успел стать нацгвардейцем: По делу о пытках арестован начальник отдела уголовного розыска Нефтекамска Верховный суд Башкортостана взял под стражу начальника отдела уголовного розыска полиции города Нефтекамск Ильвира Сагитова, обвиняемого в пытках местного жителя Венера Мардамшина. Полицейский был взят под стражу в зале суда.
Очередной статист для показухи?
  •  20.01.2017   2064   28
Очередной статист для показухи? Депутат Госдумы, представлявший Башкирию, может стать кандидатом в президенты. В 2018 году Юрий Афонин может стать кандидатом от КПРФ на пост главы государства.
Шаймиев - это не Рахимов. Путин и Медведев поздравили первого Президента Татарстана с юбилеем
  •  20.01.2017   5600   203
Шаймиев - это не Рахимов. Путин и Медведев поздравили первого Президента Татарстана с юбилеем Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Дмитрий Медведев встретились с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым накануне его 80-летия. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Стерх на катафалке. Готовимся переходить на режим Черненко?
  •  20.01.2017   7179   28
Стерх на катафалке. Готовимся переходить на режим Черненко? Как известно, Константин Устинович Черненко весь свой недолгий срок Генерального секретаря ЦК КПСС провел, руководя страной из помещений Центральной клинической больницы.
К инаугурации Трампа
  •  20.01.2017   776   26
К инаугурации Трампа Посвящается Инаугурации. Основное, что необходимо помнить, рассуждая о политике США - то, что эта страна не президентская, а парламентско-президентская республика, и «парламент» здесь абсолютно обоснованно поставлен впереди «президента».
Рамиль Рахматов: За что Нигматуллину орден?
  •  19.01.2017   2732   51
Рамиль Рахматов: За что Нигматуллину орден? Под занавес ушедшего года Глава РБ традиционно вручал награды деятелям из различных сфер жизни. 28 декабря чести стать кавалером республиканского ордена Дружбы народов удостоился председатель Духовного управления мусульман РБ Нурмухамет хазрат Нигматуллин.
ВТОЦ предлагает сделать татарский единственным государственным в Татарстане
  •  19.01.2017   1501   77
ВТОЦ предлагает сделать татарский единственным государственным в Татарстане Президиум Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) сегодня, 17 января, распространил обращение к депутатам Госдумы от Татарстана, Госсовета и Казгордумы, в котором для сохранения татарского языка предложил сделать его единственным государственным языком в Татарстане.
Все для людей? По случаю юбилея Шаймиева в Актаныше детям подадут кыстыбый и чак-чак
  •  19.01.2017   1895   76
Все для людей? По случаю юбилея Шаймиева в Актаныше детям подадут кыстыбый и чак-чак 20 января во всех детских садах и школах Актанышского района Татарстана пройдут дегустации его любимых блюд.
Шендерович: Россияне производят нравственность
  •  19.01.2017   991   41
Шендерович: Россияне производят нравственность В то время как американцы производят айфоны и айпады, немцы — автомобили, а итальянцы специализируются на одежде и обуви, россияне производят нравственность.
Крымнестровье. Сдать Крым, чтобы спасти Донбасс – ничего себе идея!
  •  19.01.2017   946   55
Крымнестровье. Сдать Крым, чтобы спасти Донбасс – ничего себе идея! Надежда Савченко не перестает удивлять. Мы-то думали, что вернувшись домой из нашей тюрьмы, она станет Жанной д'Арк, и поведет народ в поход на Россию. А у Савченко одно предложение миролюбивее другого, один компромисс другого компромисснее. Сдать Крым, чтобы спасти Донбасс – ничего себе идея!
В Татарстане нашли способ сохранить должность президента
  •  18.01.2017   3628   399
В Татарстане нашли способ сохранить должность президента В Татарстане нашли новый способ, который позволяет сохранить должность президента республики. Его суть заключается в том, что можно обойти федеральный закон и прописать в договоре разграничении полномочий между республикой и Москвой. Об этом пишет Prokazan.ru со ссылкой на телеканал «Дождь».
Никто за Ялалова поработать не захотел: На субботники по очистке снега вышел лишь каждый десятый уфимец
  •  18.01.2017   2477   35
Никто за Ялалова поработать не захотел: На субботники по очистке снега вышел лишь каждый десятый уфимец Такую цифру привел сегодня на оперативном совещании в администрации города Ирек Ялалов. По словам сити-менеджера, на улицы с лопатами вышли 13,5 тысяч уфимцев.
Хамитов ввел должность главного архитектора Башкирии
  •  18.01.2017   2134   21
Хамитов ввел должность главного архитектора Башкирии Глава Башкирии Рустэм Хамитов ввел новую должность — главного архитектора республики. Согласно опубликованному сегодня на официальном правовом портале распоряжению главы (датировано 30 декабря 2016 года), ее будет совмещать председатель госкомитета по строительству и архитектуре.
Как всегда, по фене. Путин: Заказчики фальшивого компромата на Трампа — хуже, чем проститутки
  •  18.01.2017   1118   40
Как всегда, по фене. Путин: Заказчики фальшивого компромата на Трампа — хуже, чем проститутки Вопрос: Извините, что не совсем по тематике сегодняшней встречи, тем не менее по международной тематике, а именно по разбушевавшимся американским страстям.
Сколько у страны осталось денег в заначке?
  •  18.01.2017   969   23
Сколько у страны осталось денег в заначке? Гайдаровский форум – это, конечно, важное событие в экономической повестке дня (больше мне, наверное, и сказать нечего об этом мероприятии, так как никогда на него не приглашали и, соответственно, не участвовал). Начинающий работу форум в Давосе – тоже, безусловно, событие. Но не менее важная тема: сколько у России осталось денег в её правительственных резервных фондах. Итоговую информацию на этот счёт на днях обнародовал Минфин России. Международные резервы Банка России, корректности ради, рассматривать не будем. Эти деньги нельзя вот так просто потратить на нужды бюджета.
Как делали вбросы на выборах в Башкирии
  •  17.01.2017   1993   24
Как делали вбросы на выборах в Башкирии Редакция МКС публикует скандальное видео с УИК № 9 в Уфе. Видео двух веб-камер с УИК № 9 Демского района Уфы оказалось в распоряжении редакции. Его предоставили уфимцы Рустем Мулюков и Станислав Чайченко, доверенные лица партии «Яблоко», получившие видеоматериалы в Москве после поездки в ЦИК России.
Хамитов все о своем: У нас есть возможности для строительства супер-курортов
  •  17.01.2017   2272   52
Хамитов все о своем: У нас есть возможности для строительства супер-курортов По словам главы Башкирии для этого нужно минимум порядка 4-5 млрд рублей. В интервью телеканалу БСТ глава Башкирии рассказал о том, как будет развиваться зимний туризм в регионе. По его словам у республики есть возможности для строительства супер-курортов.
Воровать до старости
  •  17.01.2017   1658   21
Воровать до старости В Госдуму внесли законопроект, повышающий пенсионный возраст чиновникам. До 70 лет могут увеличить предельный возраст пребывания на службе для региональных чиновников, соответствующие поправки внесли представители Ставропольской думы на рассмотрение нижней палатой.
Развитие технологий. Кому угроза, а кому - спасение?
  •  17.01.2017   977   21
Развитие технологий. Кому угроза, а кому - спасение? Сегодня уже неправильно говорить об отставании России от Запада, мы глядим в затылок тем странам, которые принято называть развивающимися.
Несмотря на множество толстых программ, внятного рецепта преодоления кризиса пока не предложено.
Не 1937, а 2017. Цели те же. И общество то же - также молчит
  •  17.01.2017   3176   16
Не 1937, а 2017. Цели те же. И общество то же - также молчит Мне кажется, они её подвергают пыткам, чтобы скрыть свой стыд. Ну знаете, такая вот извращенная реакция. Чтоб никто не подумал, что они сомневаются в своём решении, ещё нарочито мучают человека.
Чечня на острие прогресса: Возбудили первое уголовное дело о недоносительстве
  •  17.01.2017   746   13
Чечня на острие прогресса: Возбудили первое уголовное дело о недоносительстве В Чечне возбудили первое уголовное дело о недоносительстве против жителя республики Асхаба Хизриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах своего знакомого присоединиться к террористической организации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чеченской республики.
Вот и до Минниханова добрались
  •  16.01.2017   10398   107
Вот и до Минниханова добрались Минниханов показал, что он мыслит государственными категориями, в отличие от тех, кто умеет только вводить новые налоги и другие поборы. Еще Лев Толстой писал, что, если разделить наследство богатого родственника между бедными - результат будет один - всеобщая бедность. В сложившейся ситуации вес теряют поборщики и сторонники «взять и поделить», а не государственник.
Лжепатриот и продажный грантоед Хирург: «Трамп для России - это такая новогодняя сказка»
  •  16.01.2017   3139   41
Лжепатриот и продажный грантоед Хирург: «Трамп для России - это такая новогодняя сказка» Неожиданным гостем Гайдаровского форума в Москве в последний день его работы стал лидер байкерского клуба Ночные волки Александр Залдостанов по прозвищу Хирург. Он выступил на экспертной сессии, посвященной развитию туризма в России.
Пенсионеры в США и пенсионеры в России
  •  16.01.2017   18037   116
Пенсионеры в США и пенсионеры в России Меня всегда поражают комментарии людей не живущих в США. Я - американская пенсионерка. Я хожу на фитнес, модно одеваюсь, выгляжу прекрасно. У меня есть друг, с которым я хожу в кино, в театры, рестораны. (Муж умер 7 лет назад.)
Исторические картинки. Научные открытия
  •  15.01.2017   1233   50
Исторические картинки. Научные открытия Несмотря на лабиринт загадочных реформ Российской академии наук и неудачную игру наших академиков в казино Монте-Карло, российская наука жива!
Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе
  •  15.01.2017   14606   71
Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе В марте 1980 года в подъезде дома №10 по улице Машиностроителей порезали парня. Два удара ножом в грудь не оставили шансов. Не приходя в сознание он умер в больнице №8 города Уфы. Зональному инспектору уголовного розыска Зифхану Султаншину не пришлось особо напрягаться.
СК отказался искать фальсификации на выездном голосовании за депутатов Госдумы в Башкирии
  •  14.01.2017   1836   16
СК отказался искать фальсификации на выездном голосовании за депутатов Госдумы в Башкирии Районные отделы Следственного комитета в Уфе отказали башкирским коммунистам в проведении проверки результатов голосования на выборах в Госдуму, прошедших в сентябре прошлого года. Коммунисты заподозрили фальсификации на более чем 60 городских участках, где было распространено выездное голосование. В Следственном комитете посчитали, что КПРФ не предоставила доказательств уголовно-наказуемого деяния, и обратились за проведением проверки в территориальные избирательные комиссии. Оттуда материалов не поступило.
Доказано: Документация Кроношпана - незаконна!
  •  14.01.2017   2376   56
Доказано: Документация Кроношпана - незаконна! 13 января Верховный суд РБ удовлетворил иск представителей движения «СтопКроношпан» к ГАУ «Госэкспертиза РБ» и признал незаконной проектную документацию очистных сооружений и завода по производству ДСП «Кроношпан». Аппеляционное определение вступило в силу сразу после оглашения.
Хамитов: Мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру
  •  14.01.2017   1780   62
Хамитов: Мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру Двигаться вперед, комплексно, по современному - Хамитов. Слепить медовую деревню, а заодно и липовую Капову пещеру - это нечто!
Проглотят как мост Кадырова? В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ
  •  14.01.2017   1102   60
Проглотят как мост Кадырова? В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ Оппозиция начала серию акций против передачи РПЦ Исаакиевского собора. На митинге, который прошел 13 января и собрал, по оценкам организаторов, около тысячи человек, было объявлено о подготовке к следующему мероприятию.
Рано радовались: Трамп рассказал о своих планах по санкциям
  •  14.01.2017   1519   96
Рано радовались: Трамп рассказал о своих планах по санкциям Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal высказался на тему антироссийских санкций. Он заявил, что сохранит их «по крайней мере, на некоторый период времени», но будет открыт для их отмены.
«Вопрос о наличии сходства генофондов разных групп татар ставить правомочно»
  •  13.01.2017   2389   107
«Вопрос о наличии сходства генофондов разных групп татар ставить правомочно» Московский генетик Олег Балановский отвечает на критику казанских историков. «Мы боремся со лженаукой, постулирующей славяно-арийские и прочие Y-хромосомы», — уверен руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский.
Хамитов решил уволить главврача уфимской 13 больницы
  •  13.01.2017   2393   82
Хамитов решил уволить главврача уфимской 13 больницы Как сообщила пресс-служба администрации Главы РБ, Рустэм Хамитов распорядился уволить главного врача городской поликлиники №1 клинической больницы №13 г. Уфы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы в Бурзянский район.
В Башкирии родственники Леонида Чернова заподозрили врачей в его смерти
  •  13.01.2017   2732   29
В Башкирии родственники Леонида Чернова заподозрили врачей в его смерти Они решили отвезти тело Леонида Чернова на судмедэкспертизу. Родственники скончавшегося правозащитника Леонида Чернова решили выяснить, умер ли он естественной смертью или в его кончине есть вина врачей.
В Башкирии больше тысяч граждан сами признали себя банкротами
  •  13.01.2017   763   11
В Башкирии больше тысяч граждан сами признали себя банкротами С момента вступления в силу закона о банкротстве физлиц (с 1 октября 2015 года) в арбитраж Башкирии поступило 1365 заявлений о признании граждан банкротами. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.
Владельцем госпакета Роснефти стала матрешка из офшоров
  •  13.01.2017   6630   21
Владельцем госпакета Роснефти стала матрешка из офшоров Конечным владельцем госпакета Роснефти, спешно проданного в конце года для латания дыры в федеральном бюджете, стал сингапурский офшор, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роснефти.
Бюджетное неравенство в стране
  •  13.01.2017   4023   52
Бюджетное неравенство в стране Мне, естественно, понаписали там — ну, Москва же и должна быть богаче; Москва конечно больше зарабатывает; москвичи эти деньги заработала, так что и пусть мэрия их на иллюминацию тратит; пересчитайте в цифры в расчете на одного жителя и увидите, что разница вовсе не так и велика и т.д.
Как дело «мажорки» превратилось в шоу
  •  13.01.2017   6243   48
Как дело «мажорки» превратилось в шоу История с «золотой девушкой» из «Гелендвагена» наглядно показала избирательность правосудия. Гонщица-мажорка, дочь колбасного короля Мара Багдасарян, сама того не ведая, выполнила важную миссию. Она раскрыла нам всем глаза на российское правосудие.
Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова?
  •  12.01.2017   3624   83
Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова? Уфимские СМИ уже писали о скандальном происшествии в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Напомним, что инцидент произошел 10 января, когда пожилая жительница Уфы с гипсом на ноге вынуждены была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения.
Сугробы имени Ялалова
  •  12.01.2017   1981   40
Сугробы имени Ялалова Уфимцы начали подтрунивать над мэром города... на сугробах. В сообществе «Пиратская Партия Башкортостана - Уфа» в социальной сети Вконтакте появились фотографии, на которых запечатлены призывы уфимцев мэру города перепрыгнуть сугробы.
Кадыров: «Сталин подвел чеченский народ к краю пропасти. Будь он вечно проклят!»
  •  12.01.2017   1413   121
Кадыров: «Сталин подвел чеченский народ к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости.
Вот зря вы недооцениваете Путина
  •  12.01.2017   6124   26
Вот зря вы недооцениваете Путина Постсоветская Россия - это криминальная восточная империя управляемая одним деспотом. Вот зря вы недооцениваете Путина. За 2016 год ему удалось достичь очень многого. И помогли ему в этом те самые зомби которых зовут населений Российской Федерации.
В этой стране нельзя больше быть бедным
  •  12.01.2017   992   11
В этой стране нельзя больше быть бедным В России народ никогда так и не смог накопить семейную собственность. Каждое поколение последние сто с лишним лет начинало с нуля.









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