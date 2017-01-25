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Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

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Август 2016 (149)
«Патриот» Луговой отсидел. Теперь можно и на Донбасс?
  •   26.01.2017   612   21
«Патриот» Луговой отсидел. Теперь можно и на Донбасс? Вчера Кумертауский межрайонный суд вынес решение по громкому делу руководителя центра «Патриот» Виталия Лугового, которое тянулось больше года. В итоге общественник вчера фактически вышел на свободу. По первой статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов он был оправдан, по второй о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции суд постановил заплатить штраф.
Хамитов подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью»
  •  26.01.2017   698   17
Хамитов подписал соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью» Подписание такого соглашения Рустэм Хамитов анонсировал еще 9 декабря прошлого года, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Государственного Собрания-Курултай РБ.
Вспомнил о Конституции
  •  26.01.2017   515   25
Вспомнил о Конституции Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram отреагировал на заявление министра образования России Ольги Васильевой о том, что религиозной атрибутике не место в школе. Он напомнил, что Конституционный суд на самом деле не рассматривал вопрос ношения хиджабов в учебных заведениях.
Матвей Ганапольский: «Поддерживать Путина становится опасно»
  •  26.01.2017   531   22
Матвей Ганапольский: «Поддерживать Путина становится опасно» Итак, компания «Алмаз-Антей» потребовала отмены заморозки её средств за 2015-2016 годы, но международный трибунал отказал. Аргументируя свою позицию, трибунал отметил, что, производя противовоздушное вооружение, в частности, ракеты «земля-воздух», «которые поставлялись российской армии» и, в свою очередь, «властями РФ — сепаратистам на востоке Украины», «Алмаз-Антей», будучи государственным предприятием, способствовал дестабилизации этой страны.
Офшорный патриот или почему падают Протоны и Союзы?
  •  26.01.2017   669   11
Офшорный патриот или почему падают Протоны и Союзы? «Коммерсант» пишет по информации неких «источников». Читать полностью все ля-ля-ля и бла-бла-бла «Коммерсанта» здесь: Перебор полетов. А мы попробуем разобраться в технической стороне дела.
Опасен ли для нас ядерный потенциал Китая?
  •  26.01.2017   364   5
Опасен ли для нас ядерный потенциал Китая? В России как сенсацию с оттенком тревоги восприняли сообщение о размещении у наших границ (в северо-восточной провинции Хэйлунцзян) китайских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Дунфэн-41» (DF-41). Это первые китайские МБР, способные нести до 10 разделяющихся боевых частей. Дальность их полета достигает 14 тыс. км.
Банановая страна: Падение доходов россиян ускорилось в 2 раза, опустились еще на 12 в рейтинге коррупции
  •  26.01.2017   552   19
Банановая страна: Падение доходов россиян ускорилось в 2 раза, опустились еще на 12 в рейтинге коррупции Реальные располагаемые денежные доходы населения (деньги, которые остаются на руках после всех обязательных платежей) по итогам года сократились на 5,9%.


Уфимская общественность ждет результатов проверки
  •  25.01.2017   2115   13
Уфимская общественность ждет результатов проверки Пока вся общественность ждет хоть какой-то информации о результатах выездной проверки управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в Уфе, становится все более и более отчетливо видно, что эта проверка все же приходила к нам неспроста.
ЕДреный съезд: О чем говорят новые партийные назначения
  •  25.01.2017   871   27
ЕДреный съезд: О чем говорят новые партийные назначения 21-22 января в Москве на XVI Съезде партии «Единая Россия» переизбраны высшие органы. Перемены не обошли стороной и делегацию от нашей республики. О чем говорят новые партийные назначения политических деятелей из Башкирии? Своим мнением поделился политолог Николай Евдокимов.
За год вырос поток людей, уехавших из Башкирии
  •  25.01.2017   1261   34
За год вырос поток людей, уехавших из Башкирии Башкортостанстат опубликовал данные о демографической ситуации в республике, которые явились небольшой сенсацией для аналитиков. Несколько неожиданной оказалась информация о том, что число людей, уехавших из нашей республики на жительство в другие регионы, за год значительно выросло.
Там где родился - ПОКА не пригодился
  •  25.01.2017   1606   23
Там где родился - ПОКА не пригодился Радий Хабиров стал исполняющим обязанности главы городского округа Красногорск. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области. Господин Хабиров приступит к исполнению полномочий с 25 января.
В поисках дна
  •  25.01.2017   557   37
В поисках дна Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест. Крест изготовлен камнерезом Владимиром Михайловым из реликтового известняка.
О Путине, который сдулся
  •  25.01.2017   5872   60
О Путине, который сдулся Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты на границе с Россией. Дальность полёта – 14 тыс. километров.
Дамир Исхаков: «Без демократии российская нация — это чисто ассимиляторский проект»
  •  24.01.2017   1660   221
Дамир Исхаков: «Без демократии российская нация — это чисто ассимиляторский проект» Об ошибках Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, татарской камасутре и нашумевшем исследовании по генетике Балановских.
Хабиров может возглавить Красногорский район в Подмосковье
  •  24.01.2017   1659   29
Хабиров может возглавить Красногорский район в Подмосковье Бывший руководитель администрации президента Башкирии (2003-2008), бывший заместитель главы управления по внутренней политики администрации президента России (2009 - 2016) Радий Хабиров в ближайшее время, вероятно, возглавит один из районов Подмосковья. По словам источника в правительстве Московской области, речь идет о Красногорском районе.
Духовное дно: Арбитраж разрешил РПЦ отдать половину долга фирме молитвами
  •  24.01.2017   1052   34
Духовное дно: Арбитраж разрешил РПЦ отдать половину долга фирме молитвами Арбитражный суд Нижегородской области удостоверил мировое соглашение, в котором РПЦ обязуется молиться за здоровье истца в благодарность за прощение более чем половины суммы долга.
Придворный шут: Дорогие пенсы - пакуем чемоданы!
  •  24.01.2017   2244   29
Придворный шут: Дорогие пенсы - пакуем чемоданы! Владимир Жириновский предлагает пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск. По его словам, там пустуют квартиры.
Набиуллина - дама с пониженной социальной ответственностью?
  •  24.01.2017   3548   15
Набиуллина - дама с пониженной социальной ответственностью? Яндекс.Деньги в одностороннем порядке заблокирует счёт по причине того, что регулятор (ЦБ) может подумать, что мы нарушаем закон.
Лес и щепки. О тех, кого история забыла
  •  24.01.2017   911   65
Лес и щепки. О тех, кого история забыла Есть два мифа, бытующих в массовом сознании: о том, что репрессии — это только 37-й год, и о том, что рубили лес (партийных начальников), а остальные были просто щепками.
Будут ли оргвыводы?
  •  23.01.2017   3367   21
Будут ли оргвыводы? В Уфе прошла выездная проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Проверку возглавил Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции – Олег Анатольевич Плохой.
Появились первые жертвы антикоррупционной проверки в Башкирии
  •  23.01.2017   4642   24
Появились первые жертвы антикоррупционной проверки в Башкирии Вчера сразу два источника ProUfu.ru в минлесхозе Башкирии сообщили, что на прошлой неделе и.о. премьера Евгением Гурьевым был подписан указ о снятии с должности заместителя министра лесного хозяйства республики Рифа Гумерова.
Хамитов: Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело
  •  23.01.2017   4200   53
Хамитов: Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело Глава региона раскритиковал прежнее руководство республики за давление на малый бизнес и недостоверную статистику.
Кто бы сомневался: На выход только вперед ногами
  •  23.01.2017   2349   32
Кто бы сомневался: На выход только вперед ногами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит достойной альтернативы нынешнему Владимиру Путину на посту главы государства. Разговор об этом зашел в интервью телеканалу ВВС. Корреспондент, в свою очередь, сделал вывод, что Песков «однозначно дал понять», что Владимир Путин точно собирается баллотироваться на новый срок в 2018 году. Об этом сообщил портал Сноб.Ру.
Чем хуже, тем лучше! Да здравствует Трамп!
  •  23.01.2017   948   33
Чем хуже, тем лучше! Да здравствует Трамп! Праздничное отношение к Америке и Западу — «чем хуже, тем лучше!». Трамп — символ глубокого, непреодолимого без внятной конфронтации, общественного, политического и экономического раскола Америки, в частности, и Большого Запада, в целом.
Великая демократическая мечта
  •  23.01.2017   1112   270
Великая демократическая мечта Миллионы на улицах по всему миру против Трампа – ему не дадут фашизировать Америку. Великий марш в Вашингтоне, заливший огромной толпой улицы – поддержка в Америке, по всему западному миру.
Вернулись мы на Родину, кругом березки стройные
  •  23.01.2017   2490   18
Вернулись мы на Родину, кругом березки стройные Статью можно подсократить, дав только наиболее яркие высказывания типа: – Я проехал по деревням, – Евгений округляет глаза, – сплошь и рядом разруха! Такое ощущение, что в райцентре стоят в ряд всякие администрации, где очень много начальников, а вокруг все разваливается.
Исторические картинки. Подымалово
  •  22.01.2017   1501   38
Исторические картинки. Подымалово Наконец почистили дороги и мы снова мчимся по трассе М-7. Миновали лес с Западным кладбищем, перед нами знаменитое Подымалово!
Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него
  •  21.01.2017   1848   94
Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него Глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальщикам с уборкой снега. Видеозапись сделана ночью в одном из городских дворов и выложена в группе мэрии в социальной сети Вконтакте.
«Кругом враги» как главная скрепа
  •  21.01.2017   1090   38
«Кругом враги» как главная скрепа Атмосфера «осаждённой крепости» и образ врага остаются одной из главных «скреп» в пропаганде российских властей.
В России власть отдают только преемнику
  •  21.01.2017   4070   23
В России власть отдают только преемнику Америка показала процедуру передачи власти уходящего президента к следующему, который совершенно других взглядов и из другой партии.
Полиция задержала пожаловавшихся на задержку зарплат строителей МЦК
  •  21.01.2017   2106   12
Полиция задержала пожаловавшихся на задержку зарплат строителей МЦК В Москве полиция задержала около 30 строителей, когда они пришли в трудовую инспекцию писать жалобы на задержку выплаты заработной платы. Об этом «Новой газете» сообщил активист Александр Зимбовский.
Подвиг разведчика. Вот что Пионтковский у Каспарова пишет
  •  21.01.2017   2014   24
Подвиг разведчика. Вот что Пионтковский у Каспарова пишет Путинский семиминутный спич о девушках с низким уровнем социальной ответственности уже разобран психоаналитиками на цитаты и вошел в Историю болезни русского пациента №1 наряду с целованием в животик несчастного Никитушки и похабным анекдотом, рассказанным фрау Меркель. Но мне все же кажется, что наибольший интерес его перформанс представит не для сексопатологов, а для историков спецслужб.
Уфимский вице-мэр или колосс на глиняных ногах?
  •  20.01.2017   2831   24
Уфимский вице-мэр или колосс на глиняных ногах? Близится февраль, а пора волшебства и чудес продолжается. Все мы взрослые люди и уже давно не верим в чудеса, а зря. Ведь кругом происходит столько всего сказочного и порой необъяснимого.
Кроношпан: Как мы теряем башкирский лес
  •  20.01.2017   1744   64
Кроношпан: Как мы теряем башкирский лес Для нашей республики информационная повестка года началась с очередного обострения вокруг темы строительства и работы предприятия «Кроношпан» под Уфой. Сначала повод дали сами руководители предприятия, которые вдруг заявили, что планируют построить в нашей республике еще два подобных завода.
Сагитов не успел стать нацгвардейцем: По делу о пытках арестован начальник отдела уголовного розыска Нефтекамска
  •  20.01.2017   3296   19
Сагитов не успел стать нацгвардейцем: По делу о пытках арестован начальник отдела уголовного розыска Нефтекамска Верховный суд Башкортостана взял под стражу начальника отдела уголовного розыска полиции города Нефтекамск Ильвира Сагитова, обвиняемого в пытках местного жителя Венера Мардамшина. Полицейский был взят под стражу в зале суда.
Очередной статист для показухи?
  •  20.01.2017   1992   28
Очередной статист для показухи? Депутат Госдумы, представлявший Башкирию, может стать кандидатом в президенты. В 2018 году Юрий Афонин может стать кандидатом от КПРФ на пост главы государства.
Шаймиев - это не Рахимов. Путин и Медведев поздравили первого Президента Татарстана с юбилеем
  •  20.01.2017   5443   203
Шаймиев - это не Рахимов. Путин и Медведев поздравили первого Президента Татарстана с юбилеем Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Дмитрий Медведев встретились с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым накануне его 80-летия. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Стерх на катафалке. Готовимся переходить на режим Черненко?
  •  20.01.2017   6974   28
Стерх на катафалке. Готовимся переходить на режим Черненко? Как известно, Константин Устинович Черненко весь свой недолгий срок Генерального секретаря ЦК КПСС провел, руководя страной из помещений Центральной клинической больницы.
К инаугурации Трампа
  •  20.01.2017   746   26
К инаугурации Трампа Посвящается Инаугурации. Основное, что необходимо помнить, рассуждая о политике США - то, что эта страна не президентская, а парламентско-президентская республика, и «парламент» здесь абсолютно обоснованно поставлен впереди «президента».
Рамиль Рахматов: За что Нигматуллину орден?
  •  19.01.2017   2687   51
Рамиль Рахматов: За что Нигматуллину орден? Под занавес ушедшего года Глава РБ традиционно вручал награды деятелям из различных сфер жизни. 28 декабря чести стать кавалером республиканского ордена Дружбы народов удостоился председатель Духовного управления мусульман РБ Нурмухамет хазрат Нигматуллин.
ВТОЦ предлагает сделать татарский единственным государственным в Татарстане
  •  19.01.2017   1466   77
ВТОЦ предлагает сделать татарский единственным государственным в Татарстане Президиум Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) сегодня, 17 января, распространил обращение к депутатам Госдумы от Татарстана, Госсовета и Казгордумы, в котором для сохранения татарского языка предложил сделать его единственным государственным языком в Татарстане.
Все для людей? По случаю юбилея Шаймиева в Актаныше детям подадут кыстыбый и чак-чак
  •  19.01.2017   1857   76
Все для людей? По случаю юбилея Шаймиева в Актаныше детям подадут кыстыбый и чак-чак 20 января во всех детских садах и школах Актанышского района Татарстана пройдут дегустации его любимых блюд.
Шендерович: Россияне производят нравственность
  •  19.01.2017   944   41
Шендерович: Россияне производят нравственность В то время как американцы производят айфоны и айпады, немцы — автомобили, а итальянцы специализируются на одежде и обуви, россияне производят нравственность.
Крымнестровье. Сдать Крым, чтобы спасти Донбасс – ничего себе идея!
  •  19.01.2017   913   55
Крымнестровье. Сдать Крым, чтобы спасти Донбасс – ничего себе идея! Надежда Савченко не перестает удивлять. Мы-то думали, что вернувшись домой из нашей тюрьмы, она станет Жанной д'Арк, и поведет народ в поход на Россию. А у Савченко одно предложение миролюбивее другого, один компромисс другого компромисснее. Сдать Крым, чтобы спасти Донбасс – ничего себе идея!
В Татарстане нашли способ сохранить должность президента
  •  18.01.2017   3570   399
В Татарстане нашли способ сохранить должность президента В Татарстане нашли новый способ, который позволяет сохранить должность президента республики. Его суть заключается в том, что можно обойти федеральный закон и прописать в договоре разграничении полномочий между республикой и Москвой. Об этом пишет Prokazan.ru со ссылкой на телеканал «Дождь».
Никто за Ялалова поработать не захотел: На субботники по очистке снега вышел лишь каждый десятый уфимец
  •  18.01.2017   2438   35
Никто за Ялалова поработать не захотел: На субботники по очистке снега вышел лишь каждый десятый уфимец Такую цифру привел сегодня на оперативном совещании в администрации города Ирек Ялалов. По словам сити-менеджера, на улицы с лопатами вышли 13,5 тысяч уфимцев.
Хамитов ввел должность главного архитектора Башкирии
  •  18.01.2017   2078   21
Хамитов ввел должность главного архитектора Башкирии Глава Башкирии Рустэм Хамитов ввел новую должность — главного архитектора республики. Согласно опубликованному сегодня на официальном правовом портале распоряжению главы (датировано 30 декабря 2016 года), ее будет совмещать председатель госкомитета по строительству и архитектуре.
Как всегда, по фене. Путин: Заказчики фальшивого компромата на Трампа — хуже, чем проститутки
  •  18.01.2017   1086   40
Как всегда, по фене. Путин: Заказчики фальшивого компромата на Трампа — хуже, чем проститутки Вопрос: Извините, что не совсем по тематике сегодняшней встречи, тем не менее по международной тематике, а именно по разбушевавшимся американским страстям.
Сколько у страны осталось денег в заначке?
  •  18.01.2017   933   23
Сколько у страны осталось денег в заначке? Гайдаровский форум – это, конечно, важное событие в экономической повестке дня (больше мне, наверное, и сказать нечего об этом мероприятии, так как никогда на него не приглашали и, соответственно, не участвовал). Начинающий работу форум в Давосе – тоже, безусловно, событие. Но не менее важная тема: сколько у России осталось денег в её правительственных резервных фондах. Итоговую информацию на этот счёт на днях обнародовал Минфин России. Международные резервы Банка России, корректности ради, рассматривать не будем. Эти деньги нельзя вот так просто потратить на нужды бюджета.
Как делали вбросы на выборах в Башкирии
  •  17.01.2017   1967   24
Как делали вбросы на выборах в Башкирии Редакция МКС публикует скандальное видео с УИК № 9 в Уфе. Видео двух веб-камер с УИК № 9 Демского района Уфы оказалось в распоряжении редакции. Его предоставили уфимцы Рустем Мулюков и Станислав Чайченко, доверенные лица партии «Яблоко», получившие видеоматериалы в Москве после поездки в ЦИК России.
Хамитов все о своем: У нас есть возможности для строительства супер-курортов
  •  17.01.2017   2240   52
Хамитов все о своем: У нас есть возможности для строительства супер-курортов По словам главы Башкирии для этого нужно минимум порядка 4-5 млрд рублей. В интервью телеканалу БСТ глава Башкирии рассказал о том, как будет развиваться зимний туризм в регионе. По его словам у республики есть возможности для строительства супер-курортов.
Воровать до старости
  •  17.01.2017   1627   21
Воровать до старости В Госдуму внесли законопроект, повышающий пенсионный возраст чиновникам. До 70 лет могут увеличить предельный возраст пребывания на службе для региональных чиновников, соответствующие поправки внесли представители Ставропольской думы на рассмотрение нижней палатой.
Развитие технологий. Кому угроза, а кому - спасение?
  •  17.01.2017   933   21
Развитие технологий. Кому угроза, а кому - спасение? Сегодня уже неправильно говорить об отставании России от Запада, мы глядим в затылок тем странам, которые принято называть развивающимися.
Несмотря на множество толстых программ, внятного рецепта преодоления кризиса пока не предложено.
Не 1937, а 2017. Цели те же. И общество то же - также молчит
  •  17.01.2017   3140   16
Не 1937, а 2017. Цели те же. И общество то же - также молчит Мне кажется, они её подвергают пыткам, чтобы скрыть свой стыд. Ну знаете, такая вот извращенная реакция. Чтоб никто не подумал, что они сомневаются в своём решении, ещё нарочито мучают человека.
Чечня на острие прогресса: Возбудили первое уголовное дело о недоносительстве
  •  17.01.2017   719   13
Чечня на острие прогресса: Возбудили первое уголовное дело о недоносительстве В Чечне возбудили первое уголовное дело о недоносительстве против жителя республики Асхаба Хизриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах своего знакомого присоединиться к террористической организации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чеченской республики.
Вот и до Минниханова добрались
  •  16.01.2017   10175   107
Вот и до Минниханова добрались Минниханов показал, что он мыслит государственными категориями, в отличие от тех, кто умеет только вводить новые налоги и другие поборы. Еще Лев Толстой писал, что, если разделить наследство богатого родственника между бедными - результат будет один - всеобщая бедность. В сложившейся ситуации вес теряют поборщики и сторонники «взять и поделить», а не государственник.
Лжепатриот и продажный грантоед Хирург: «Трамп для России - это такая новогодняя сказка»
  •  16.01.2017   3108   41
Лжепатриот и продажный грантоед Хирург: «Трамп для России - это такая новогодняя сказка» Неожиданным гостем Гайдаровского форума в Москве в последний день его работы стал лидер байкерского клуба Ночные волки Александр Залдостанов по прозвищу Хирург. Он выступил на экспертной сессии, посвященной развитию туризма в России.
Пенсионеры в США и пенсионеры в России
  •  16.01.2017   17770   115
Пенсионеры в США и пенсионеры в России Меня всегда поражают комментарии людей не живущих в США. Я - американская пенсионерка. Я хожу на фитнес, модно одеваюсь, выгляжу прекрасно. У меня есть друг, с которым я хожу в кино, в театры, рестораны. (Муж умер 7 лет назад.)
Исторические картинки. Научные открытия
  •  15.01.2017   1190   50
Исторические картинки. Научные открытия Несмотря на лабиринт загадочных реформ Российской академии наук и неудачную игру наших академиков в казино Монте-Карло, российская наука жива!
Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе
  •  15.01.2017   14354   71
Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе В марте 1980 года в подъезде дома №10 по улице Машиностроителей порезали парня. Два удара ножом в грудь не оставили шансов. Не приходя в сознание он умер в больнице №8 города Уфы. Зональному инспектору уголовного розыска Зифхану Султаншину не пришлось особо напрягаться.
СК отказался искать фальсификации на выездном голосовании за депутатов Госдумы в Башкирии
  •  14.01.2017   1752   16
СК отказался искать фальсификации на выездном голосовании за депутатов Госдумы в Башкирии Районные отделы Следственного комитета в Уфе отказали башкирским коммунистам в проведении проверки результатов голосования на выборах в Госдуму, прошедших в сентябре прошлого года. Коммунисты заподозрили фальсификации на более чем 60 городских участках, где было распространено выездное голосование. В Следственном комитете посчитали, что КПРФ не предоставила доказательств уголовно-наказуемого деяния, и обратились за проведением проверки в территориальные избирательные комиссии. Оттуда материалов не поступило.
Доказано: Документация Кроношпана - незаконна!
  •  14.01.2017   2330   56
Доказано: Документация Кроношпана - незаконна! 13 января Верховный суд РБ удовлетворил иск представителей движения «СтопКроношпан» к ГАУ «Госэкспертиза РБ» и признал незаконной проектную документацию очистных сооружений и завода по производству ДСП «Кроношпан». Аппеляционное определение вступило в силу сразу после оглашения.
Хамитов: Мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру
  •  14.01.2017   1748   62
Хамитов: Мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру Двигаться вперед, комплексно, по современному - Хамитов. Слепить медовую деревню, а заодно и липовую Капову пещеру - это нечто!
Проглотят как мост Кадырова? В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ
  •  14.01.2017   1069   60
Проглотят как мост Кадырова? В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ Оппозиция начала серию акций против передачи РПЦ Исаакиевского собора. На митинге, который прошел 13 января и собрал, по оценкам организаторов, около тысячи человек, было объявлено о подготовке к следующему мероприятию.
Рано радовались: Трамп рассказал о своих планах по санкциям
  •  14.01.2017   1487   96
Рано радовались: Трамп рассказал о своих планах по санкциям Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal высказался на тему антироссийских санкций. Он заявил, что сохранит их «по крайней мере, на некоторый период времени», но будет открыт для их отмены.
«Вопрос о наличии сходства генофондов разных групп татар ставить правомочно»
  •  13.01.2017   2364   107
«Вопрос о наличии сходства генофондов разных групп татар ставить правомочно» Московский генетик Олег Балановский отвечает на критику казанских историков. «Мы боремся со лженаукой, постулирующей славяно-арийские и прочие Y-хромосомы», — уверен руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский.
Хамитов решил уволить главврача уфимской 13 больницы
  •  13.01.2017   2354   82
Хамитов решил уволить главврача уфимской 13 больницы Как сообщила пресс-служба администрации Главы РБ, Рустэм Хамитов распорядился уволить главного врача городской поликлиники №1 клинической больницы №13 г. Уфы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы в Бурзянский район.
В Башкирии родственники Леонида Чернова заподозрили врачей в его смерти
  •  13.01.2017   2685   29
В Башкирии родственники Леонида Чернова заподозрили врачей в его смерти Они решили отвезти тело Леонида Чернова на судмедэкспертизу. Родственники скончавшегося правозащитника Леонида Чернова решили выяснить, умер ли он естественной смертью или в его кончине есть вина врачей.
В Башкирии больше тысяч граждан сами признали себя банкротами
  •  13.01.2017   738   11
В Башкирии больше тысяч граждан сами признали себя банкротами С момента вступления в силу закона о банкротстве физлиц (с 1 октября 2015 года) в арбитраж Башкирии поступило 1365 заявлений о признании граждан банкротами. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.
Владельцем госпакета Роснефти стала матрешка из офшоров
  •  13.01.2017   6579   21
Владельцем госпакета Роснефти стала матрешка из офшоров Конечным владельцем госпакета Роснефти, спешно проданного в конце года для латания дыры в федеральном бюджете, стал сингапурский офшор, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роснефти.
Бюджетное неравенство в стране
  •  13.01.2017   3986   52
Бюджетное неравенство в стране Мне, естественно, понаписали там — ну, Москва же и должна быть богаче; Москва конечно больше зарабатывает; москвичи эти деньги заработала, так что и пусть мэрия их на иллюминацию тратит; пересчитайте в цифры в расчете на одного жителя и увидите, что разница вовсе не так и велика и т.д.
Как дело «мажорки» превратилось в шоу
  •  13.01.2017   6152   48
Как дело «мажорки» превратилось в шоу История с «золотой девушкой» из «Гелендвагена» наглядно показала избирательность правосудия. Гонщица-мажорка, дочь колбасного короля Мара Багдасарян, сама того не ведая, выполнила важную миссию. Она раскрыла нам всем глаза на российское правосудие.
Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова?
  •  12.01.2017   3536   83
Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова? Уфимские СМИ уже писали о скандальном происшествии в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Напомним, что инцидент произошел 10 января, когда пожилая жительница Уфы с гипсом на ноге вынуждены была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения.
Сугробы имени Ялалова
  •  12.01.2017   1933   40
Сугробы имени Ялалова Уфимцы начали подтрунивать над мэром города... на сугробах. В сообществе «Пиратская Партия Башкортостана - Уфа» в социальной сети Вконтакте появились фотографии, на которых запечатлены призывы уфимцев мэру города перепрыгнуть сугробы.
Кадыров: «Сталин подвел чеченский народ к краю пропасти. Будь он вечно проклят!»
  •  12.01.2017   1380   121
Кадыров: «Сталин подвел чеченский народ к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости.
Вот зря вы недооцениваете Путина
  •  12.01.2017   6048   26
Вот зря вы недооцениваете Путина Постсоветская Россия - это криминальная восточная империя управляемая одним деспотом. Вот зря вы недооцениваете Путина. За 2016 год ему удалось достичь очень многого. И помогли ему в этом те самые зомби которых зовут населений Российской Федерации.
В этой стране нельзя больше быть бедным
  •  12.01.2017   961   11
В этой стране нельзя больше быть бедным В России народ никогда так и не смог накопить семейную собственность. Каждое поколение последние сто с лишним лет начинало с нуля.
Инакомыслие в России и травля
  •  12.01.2017   3102   20
Инакомыслие в России и травля Хотите знать, что такое травля инакомыслящих в путинской России? Сейчас я вам расскажу. На своем примере. Травили меня и раньше — но сейчас атака особенно сильная.
Ликовать вредно? Вредно и опасно!
  •  12.01.2017   627   4
Ликовать вредно? Вредно и опасно! «О недопустимости выражения ликования по поводу трагических для России событий»?
То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог
  •  11.01.2017   5275   28
То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог Жителям Шингак-кульского сельсовета предстоит заплатить новый налог — сбор на самооблажение. Во всяком случае квитанции именно с таким названием взноса получили сельчане. Сейчас люди гадают, за что их «самооблагают» местные власти и на какие нужды чиновники собирают деньги. Из Чишминского района — репортаж корреспондента «Вести-Башкортостан».
В Башкирии скончался Леонид Чернов
  •  11.01.2017   3824   34
В Башкирии скончался Леонид Чернов По предварительным данным, причиной смерти были осложнения гриппа. Исполнительный директор регионального отделения общероссийского общественного движения «За права человека» Леонид Чернов умер сегодня в больнице села Верхнеяркеево. О его смерти Медиакорсети, со слов родственников, сообщил депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин.
Муртаза ушел, а напряженность осталась: В Башкирии сломали ледяную скульптуру Салавата Юлаева
  •  11.01.2017   3168   77
Муртаза ушел, а напряженность осталась: В Башкирии сломали ледяную скульптуру Салавата Юлаева Композиция была победителем в конкурсе ледяных скульптур. На центральной площади Учалов неизвестные практически полностью разрушили копию памятника Салавата Юлаева изо льда.
Ялалов, не краснея: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации»
  •  11.01.2017   2356   21
Ялалов, не краснея: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации» Мэр Уфы считает, что многие организации не делали практически ничего в период снегопада.
Все к чему пришли: Третий мир вместо Третьего Рима
  •  11.01.2017   1159   41
Все к чему пришли: Третий мир вместо Третьего Рима Россия теряет позиции в мире. И культура наша тоже стремительно деградирует, становится все более примитивной. Главный итог 2016 года для меня — эстетический.
В этой стране тюрьмы важнее больниц
  •  11.01.2017   749   7
В этой стране тюрьмы важнее больниц «На тюремную систему мы тратим больше, чем на весь Минздрав». 23 декабря я была на пресс-конференции президента. Сидела от Владимира Путина менее чем в двадцати метрах. Хотела задать очень больной для многих вопрос — про наши тюрьмы. Даже не про пытки и не про нарушение прав человека. Про деньги. Мало кто знает: Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) — одно из самых богатых ведомств у нас в стране. Зато все знают о его реальных делах. О том, что бывшего руководителя ФСИН судят по делу о коррупции. О том, что в СМИ постоянно появляются публикации о пытках заключенных. О том, что от неоказания медицинской помощи умирают люди, даже не признанные виновными. Из-за чего на нашу страну накладываются санкции.
Табак вне закона: Как Минздрав планирует бороться с курением
  •  11.01.2017   847   25
Табак вне закона: Как Минздрав планирует бороться с курением Минздрав запретит кальяны в кафе, позволит продлевать рабочий день курящих сотрудников и сделает невозможным покупку табака для тех, кто родился после 2015 года. Такой план ведомство разработало на ближайшие пять лет.
Казань как Монреаль
  •  10.01.2017   2158   83
Казань как Монреаль Речь президента Татарстана о несправедливости финансовой политики федерального центра вновь спровоцировала разговоры о федеративном устройстве России. Доктор политических наук, профессор Атлантического университета Флориды (США) Ренат Шайхутдинов специализируется на таких темах как децентрализация, политика в странах бывшего СССР и Центральной и Восточной Европы, этнические конфликты, распределение полномочий.
Гильмутдинов возмутился критикой уфимцев в отношении ГИБДД
  •  10.01.2017   3268   63
Гильмутдинов возмутился критикой уфимцев в отношении ГИБДД Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов категорически не согласился с гражданами, которые проявляют своё возмущение в адрес деятельности ГИБДД. Об этом он написал в своем Instagram.
Странно что только сейчас: США внесли Бастрыкина в «список Магнитского»
  •  10.01.2017   849   24
Странно что только сейчас: США внесли Бастрыкина в «список Магнитского» Министерство финансов США расширило санкционный «список Магнитского», внеся в него целый ряд россиян, в том числе руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дело Улюкаева: Закрытый процесс
  •  10.01.2017   970   17
Дело Улюкаева: Закрытый процесс Бывшего главу минэкономразвития РФ (МЭР) будут судить в закрытом режиме. Время суда еще неизвестно, сам Алексей Улюкаев до 15 января находится под домашним арестом. Источники «Росбалта» уверены, что вину экс-министра доказать удастся.
«Импортозамещение» и продуктовый фашизм: Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла
  •  10.01.2017   2214   45
«Импортозамещение» и продуктовый фашизм: Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла Уходящий 2016 год стал тяжелым для молочной отрасли – вместо ожидаемого роста российской экономики продолжились падение реальных доходов и сокращение покупательной способности населения. По данным опроса Nielsen, 20% покупателей стали покупать меньше молочной продукции и 36% экономили на категории молочных продуктов. Кроме того, обещанная отрасли государственная поддержка не просто поступала не вовремя, но и к концу года была существенно сокращена.
Новое дно: Если б йог мог!
  •  10.01.2017   927   20
Новое дно: Если б йог мог! За нас теперь думает Яровая и Путин. Спасибо! Йогам России: Путин с Яровой вас и из нирваны вытащат.
Позвольте превратить вас в пепел. Чем опасна ядерная война?
  •  10.01.2017   703   12
Позвольте превратить вас в пепел. Чем опасна ядерная война? Страх перед оружием массового уничтожения исчез. Мир вернулся в прежние времена, когда считалось, что ядерная война вполне возможна. Чем это опасно?
Очередная порция духовных скреп: Снежный коллапс в Уфе привел к жесткому конфликту
  •  9.01.2017   1966   38
Очередная порция духовных скреп: Снежный коллапс в Уфе привел к жесткому конфликту В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла массовая драка. ЧП попало на камеры наблюдения и уже вызвало массу возмущения в сети. Как пишет один из очевидцев драки Руслан Габитов, сотрудники управляющей компании чистили двор от снега, жители помогали и убирали своё авто и не допускали проезда до окончания очистки двора.
Ялаловские каникулы: Как Уфа осталась наедине с сугробами
  •  9.01.2017   2155   78
Ялаловские каникулы: Как Уфа осталась наедине с сугробами Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, так и пешеходов. Жители столицы испытали на себе все силы стихии и, как следствие, недостаточно эффективной уборки снега коммунальными службами. Снежные заносы на дорогах, каша во дворах, сугробы на тротуарах – казалось, город просто утонул в снегу. Ежедневно специалисты пресс-службы администрации рапортовали о том, что все жилищные службы работали в усиленном режиме, строго по графику, а состав снегоуборочной техники усилен более чем на 100 единиц.
Создателем реактивного миномета Катюша был... немец, казненный в 1938 году
  •  9.01.2017   2624   38
Создателем реактивного миномета Катюша был... немец, казненный в 1938 году Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. Так, 10 и 11 января были расстреляны создатели системы полевой реактивной артиллерии Катюша (прародитель системы «Град»).
Игорь Эйдман: Советская номенклатура люто завидовала буржуям с картинок Крокодила
  •  9.01.2017   1322   22
Игорь Эйдман: Советская номенклатура люто завидовала буржуям с картинок Крокодила Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, можно ли назвать путинский режим гибридным.
Куба переходит с русского на английский
  •  9.01.2017   734   25
Куба переходит с русского на английский По мере того как Куба открывается для внешнего мира - в том числе иностранных туристов, - все больше кубинцев учат в качестве иностранного языка не русский, как в былые времена, а английский.
Михаил Жванецкий: Бояться не надо!
  •  9.01.2017   1069   17
Михаил Жванецкий: Бояться не надо! Ну вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали. - Как ваше мнение? - А черт его знает. - Что может быть? - Все может быть. - Что делать? - Давай так: СТРАХ ИСПЫТЫВАТЬ МОЖНО, А БОЯТЬСЯ НЕ НАДО.
Исторические картинки. Праздник Рождество
  •  8.01.2017   1073   108
Исторические картинки. Праздник Рождество Среди русских крестьян Уфимской губернии особое почитание имели праздники Рождества Христова, Пасхи, Св. Троицы, Масляница и храмовый местный праздник, в честь того святого, чьим именем звалась церковь.
Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега
  •  7.01.2017   3175   93
Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега Снегопады в башкирской столице продолжаются. Ежедневно уборкой улиц в круглосуточном режиме, занимаются сотни работников, привлекается снегоуборочная техника.
Как россиян смогут выгонять из своих домов и квартир
  •  7.01.2017   13493   30
Как россиян смогут выгонять из своих домов и квартир Думаете, ваше право на собственное жилище, выстраданное и вымученное долгой ипотекой, надёжно защищено Конституцией? Как бы не так - если вы в России. Тут незыблемость конституционных гарантий легко сдаётся перед революционной необходимостью.
О добрых традициях
  •  7.01.2017   1153   57
О добрых традициях Ну, ладно Чечня – про Чечню мы все уже поняли. Там существует какая-то своя, особая версия Российской Федерации, Конституции, Уголовного кодекса и прочих смешных бумажек. Там живут не по законам и даже не по понятиям, а по традициям. То есть законы очень чтут, но живут все-таки по собственным правилам. Однако теперь еще и Ингушетия туда же. Причем ситуация любопытна тем, что членов семьи убийц местного журналиста выгоняют из родного села как будто не по распоряжению властей, а в результате местной самодеятельности. Таковы традиции. Причем древнейшие. А мы как раз живем в эпоху, когда именно традиции, старинная духовность и сопутствующие ей скрепы стали смысловым наполнением нашей идеологии.
Яков Геллер: «После событий 1917 года изменился генотип народа»
  •  7.01.2017   2033   67
Яков Геллер: «После событий 1917 года изменился генотип народа» У евреев есть такое понятие йорцайт — годовщина смерти. В этот день заказывают поминальную молитву, читают кадиш и вспоминают умерших.
Путинизм, десять признаков
  •  7.01.2017   1858   28
Путинизм, десять признаков Почитал в Интернете про споры политологов Екатерины Шульман и Григория Голосова — о том, каков наш нынешний режим, можно ли называть его «гибридным» или нет, и что с ним будет дальше.
Единоросс — Красный нос?
  •  6.01.2017   1270   15
Единоросс — Красный нос? Дед Мороз подумал-подумал и вступил в партию. Вот еще одна сказка стала былью: Деда Мороза приняли в «Единую Россию». Татарстанское отделение партии объявило на своем сайте о новогодних мероприятиях для детей под названием «Дед Мороз — единоросс». Сказку жалко. А быль у нас такова, что нелепей она уже не сделается.
Перспективы Ходорковского
  •  6.01.2017   4290   132
Перспективы Ходорковского Что сделал и что собирается? Корпорация «Ходорковский» Что сделал бывший олигарх за два с половиной года на свободе. Репортаж Ильи Жегулева.
Профанация от администрации
  •  5.01.2017   2288   56
Профанация от администрации В мэрии подчеркивают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Виктор Шендерович: При Путине эволюция исключена
  •  5.01.2017   2115   35
Виктор Шендерович: При Путине эволюция исключена В новом выпуске «Прямой линии» журналист и писатель Виктор Шендерович ответил на вопросы зрителей Дождя. Сколько лет нужно россиянам, чтобы стать европейцами, стоит ли эмигрировать из России, пойдет ли Путин на выборы, и какие два пути ждут Россию — ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии программы.
Эксперт: Китайцы в Иркутской области выселят со временем русских
  •  5.01.2017   3399   27
Эксперт: Китайцы в Иркутской области выселят со временем русских Новость о создании совместного с Китаем туристического кластера на Байкале с объемом инвестиций в 11 миллиардов долларов вызвала среди иркутских экспертов не радость, а тревогу. И вот почему.
Князь Владимир как «стационарный бандит»
  •  5.01.2017   2301   68
Князь Владимир как «стационарный бандит» В фильме «Викинг» показан механизм формирования русского государства. Дикари поняли, что налоги удобнее набегов, а крещение поможет списать все грехи. Принятие христианства стало формой общественного договора.
Декреты большевиков о национализации женщин
  •  5.01.2017   3861   110
Декреты большевиков о национализации женщин Многие декреты советской власти изумляют своей дурью, а другие – жестокостью, изуверством и ненужной безпощадностью. Сегодня вы нигде не встретите упоминание об этих декретах в истории советской власти. Невыгодно ей это, как и всем ее сторонникам. Но слово из песни не выкинешь – они были, и глупо утверждать, что этих декретов не было.
Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать
  •  4.01.2017   2414   63
Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать В Башкирии мужчина возил в багажнике имитацию несчастного Деда Мороза.
Владимир Войнович. Новогоднее пожелание
  •  4.01.2017   1351   62
Владимир Войнович. Новогоднее пожелание Все-таки наше общество очень, очень больное. Я не знаю ни одной другой страны, где было бы так много людей, готовых ради карьеры, денег и просто так лгать, писать ложные доносы, вести следствие по дутым делам, обвинять людей в том, в чем они невиновны, и выносить заведомо неправосудные приговоры.
Ворон ворону. Ценные указания
  •  4.01.2017   1008   16
Ворон ворону. Ценные указания Путин – добрый человек. Дал ценные указания, чтобы Генпрокуратура проверила ФСИН, а ФСИН должна как-то наладить взаимодействие с обществом. Наладила или нет? Пусть прокуроры проверят!
Статистика с намеком на фальшивую перепись
  •  3.01.2017   2956   195
Статистика с намеком на фальшивую перепись В 2016 году в Башкирии самыми популярными мальчиками были Артёмы.
Вместо болтовни: Уфимцы потребовали от Ялалова чистить снег лично
  •  3.01.2017   2408   43
Вместо болтовни: Уфимцы потребовали от Ялалова чистить снег лично Уфимцы создали петицию, в которой призывают мэра самому чистить улицы от снега. Создатель петиции, недовольный положением дел с уборкой улиц от снега, негодует: «Ходить то ещё с горем пополам можно, а вот ведь ездить уже нет. Все дороги в колее, из которой не выбраться если не обладаешь навыкам в раллийных гонках, заносит машину при каждом перестроении. Почему такое безобразие?»
Ни денег, ни свободы
  •  3.01.2017   1730   16
Ни денег, ни свободы Экономист Наталья Зубаревич об экономических итогах года в российских регионах. Новый год приближается, и всем хочется узнать что-то хорошее. С него и начнем: в 2016 г. устойчиво росло сельское хозяйство, прекратился спад в промышленности, а в ноябре она даже выросла почти на 3%. Однако в обрабатывающей промышленности роста не было (-0,9% за январь – октябрь 2016 г.), спад продолжается в 37 регионах. Импортозамещение пока остается лозунгом.
Старая надоевшая пластинка: Проханов и Ко
  •  3.01.2017   2287   96
Старая надоевшая пластинка: Проханов и Ко Сталину нельзя дать однозначную оценку - Владимир Путин. Ну почему же? В прошедшем году отмечалось 60-летие ХХ съезда КПСС и однозначной оценке культа личности Сталина. Сделал это соратник Сталина Никита Хрущёв.









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