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Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
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Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника
  •   1.01.2017   290   20
Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника Наступил Новый, 2017-й, год. С праздником, уважаемые Читатели, любители уфимской старины! За новогоднюю ночь Вы слышали разные поздравления. Теперь Вас поздравляет Уфимский наместник барон Осип Андреевич Игельстром.
Новый...
  •  31.12.2016   1080   74
Новый... Подарки... Проблема номер РАЗ! Ну чо подарить? Соразмерно бюджету, который стремится к нулю... Трусы, носки, часы, кружка, бутылек чего-то... как угодить-то со скромным пенсионерским бюджетом? Не... по мне так лучче - коробка Рафаелло (по скидке в ОКее за 159 рублей)... ни один мужик еще не отказался от райского наслаждения (смеюсь!)... ну и чо уж говорить о деффчонках? Деффчонки Рафаелкам всегдарады! Ох, и вкусные ж они!
Сергей Наумкин: С Новым 2017 годом!
  •  31.12.2016   749   101
Сергей Наумкин: С Новым 2017 годом! Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й год, к сожалению, мало чем порадовал – продолжается война в Сирии, рост цен и тарифов, снижение уровня жизни большинства россиян.
Хамитов, коротко: «Кризиса нет, это все пропаганда, начните с себя»
  •  30.12.2016   1629   62
Хамитов, коротко: «Кризиса нет, это все пропаганда, начните с себя» Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию республики, если ее жители будут трудиться.
Не все равны: А кто простит кредиты другим, простым семьям?
  •  30.12.2016   2018   46
Не все равны: А кто простит кредиты другим, простым семьям? Сбербанк принял решение списать долги и кредиты погибших в авиакатастрофе Ту-154, пишет РБК со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова. Также о мерах поддержки пострадавших объявил и банк ВТБ.
Рустем Мулюков: В ЦИК РФ у нас хотели отобрать видеозаписи
  •  30.12.2016   1192   44
Рустем Мулюков: В ЦИК РФ у нас хотели отобрать видеозаписи Предлагаем вашему вниманию материал Разифа Абдулина («Медиакорсеть») с подробностями о поездке уфимцев Р.Мулюкова и С.Чайченко в ЦИК РФ на просмотр видеозаписей, сделанных веб-камерами на выборах.
Медведев ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану: Регион своих денег не увидит
  •  30.12.2016   10008   45
Медведев ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану: Регион своих денег не увидит Конфликт разгорелся, в частности, из-за перераспределения налога на прибыль. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на громкое заявление президента Татарстана Рустама Минниханова, возмутившегося тем, что федеральный центр забирает у республики зарабатываемые ею деньги для поддержки дотационных регионов.


Скрепы и развитие назад. Нас ждет тихий и безропотный анабиоз
  •  30.12.2016   2470   151
Скрепы и развитие назад. Нас ждет тихий и безропотный анабиоз В 2017 году доходы будут падать, спрос — ослабевать, но люди получат возможность ликовать по поводу низких инфляции и безработицы. Технологическое отставание России от Запада, которое достигло критического уровня, углубится. Впечатление, что в конце 2016 года время стало критически сжиматься.
Привет, 37ой! Путин подписал «закон садистов»
  •  30.12.2016   924   34
Привет, 37ой! Путин подписал «закон садистов» Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий применение к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Уфе грозит еще два Кроношпана?
  •  29.12.2016   1932   23
Уфе грозит еще два Кроношпана? Деревообрабатывающее предприятие Kronospan - ООО Кроношпан Башкортостан - после запуска завода по производству ДСП планирует вложить около 26 млрд руб. в строительство еще двух очередей предприятия под Уфой, сообщил генеральный директор компании Ардашер Курбаншо.
Возмущение регионов-доноров. Началось?
  •  29.12.2016   4843   145
Возмущение регионов-доноров. Началось? Огромный резонанс на федеральном уровне вызвали слова президента Татарстана Рустама Минниханова относительно финансовой политики федерального центра. На заседании Госсовета Татарстана Минниханов высказал недовольство растущим выкачиванием денег из регионов-доноров.
Уфимский мечтатель
  •  29.12.2016   1195   46
Уфимский мечтатель Участник экспроприаций (грабежей) в Уфе начала века, гражданской войны, коллективизации, борьбы с церковью и вредителями наш земляк Иван Павлов (1889–1959) оставил ценные мемуары, которые заканчиваются Новогодним тостом.
Олег Козырев: Украину признали виновной
  •  29.12.2016   560   13
Олег Козырев: Украину признали виновной Сегодня, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы признал события на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом.
Гитлер одерживал победы благодаря Сталину?
  •  29.12.2016   1220   116
Гитлер одерживал победы благодаря Сталину? Советское руководство, ненавидевшее Запад, видело в нацистской Германии подходящего партнера. Сталин помог Гитлеру ликвидировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе. Неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась России в десятки миллионов жизней.
The New York Times: Путин в новом году ждет успеха в гибридной войне с Западом
  •  29.12.2016   1084   41
The New York Times: Путин в новом году ждет успеха в гибридной войне с Западом В эти дни президент России Владимир Путин не может скрыть радость. Это необычно для человека, которого профессионально учили маскироваться и сбивать со следа.
Татарстан взбунтовался?
  •  28.12.2016   2979   243
Татарстан взбунтовался? Татарстан взбунтовался. Конечно же, из-за денег. Президент республики: «Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. На следующий год по отношению к этому году мы имеем минус 8 млрд. То есть весь заработок за следующий год, если мы хорошо поработаем, уйдет на покрытие того, что у нас изъяли. Это самый легкий путь, который выбирают некоторые наши федеральные руководители. Наверно, президенту России докладывают, что это безболезненно. Как безболезненно? Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно. Огромные суммы теряют Москва, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, мы».
Ну, вы держитесь там: В Башкирии значительно вырастут коммунальные тарифы
  •  28.12.2016   1690   26
Ну, вы держитесь там: В Башкирии значительно вырастут коммунальные тарифы Чиновниками установлены максимальные предельные индексы изменения коммунальных тарифов в Башкирии в следующем году.
В Уфе снесли дом Кочкина на улице Аксакова
  •  28.12.2016   1085   15
В Уфе снесли дом Кочкина на улице Аксакова Территорию вокруг здания оцепила полиция, общественников не подпускают.
По-прежнему не тонет: Толкачев переизбран секретарем политсовета «Единой России»
  •  28.12.2016   978   18
По-прежнему не тонет: Толкачев переизбран секретарем политсовета «Единой России» Башкирские единороссы на сегодняшней конференции переизбрали секретарем регионального политсовета партии спикера Курултая Константина Толкачева. Господин Толкачев руководит региональным политсоветом с 2009 года. Помимо него на эту должность выдвигалась кандидатура главврача поликлиники №52 Рустема Игбаева, но он он набрал всего 42 голоса против 223 за Константина Толкачева. После переизбрания господин Толкачев пообещал работать в партии, «не жалея сил».
Столетие революции следует не праздновать, а оплакивать
  •  28.12.2016   1003   114
Столетие революции следует не праздновать, а оплакивать По мере приближения столетия революции не стоит забывать о жестокой тирании, которой она способствовала. По мере приближения столетнего юбилея, однако, становится удивительно, насколько быстро идеология, вдохновившая Ленина и миллионы его последователей, утратила свое значение.
Если мост в Крым будет построен – он там не простоит
  •  28.12.2016   4502   49
Если мост в Крым будет построен – он там не простоит Политически значимый проект строительства моста через Керченский пролив, начало движения автомобилей по которому запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года, может не осуществиться в намеченные сроки, ввиду того, что второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Об этом сообщила газета Коммерсант, 26.12.2016.
Чекисты осветят? Кол им в госбезопасность, а не крест
  •  28.12.2016   1242   14
Чекисты осветят? Кол им в госбезопасность, а не крест В Москве наследники большевицкой Чеки, ленинцев-сталинцев, дзержинцев, ежовцев, ягодовцев, бериевцев, андроповцев, решившие отмечать в следующем году «столетие учреждения органов госбезопасности», собирались принять участие в освещении креста для купола Храма Феодора Ушакова.
Уфимцы променяли духовные скрепы на бесплатную американскую газировку
  •  27.12.2016   1410   74
Уфимцы променяли духовные скрепы на бесплатную американскую газировку Жители Уфы устроили давку во время акции от компании Coca-Cola, в ходе которой всем желающим раздавали бесплатную газировку. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
В Совфеде предложили сделать платной всю рыбалку в стране
  •  27.12.2016   1806   33
В Совфеде предложили сделать платной всю рыбалку в стране Совет Федерации поставил вопрос о введении платы для рыбаков-любителей за их хобби. Об этом, как сообщает агентство «Москва», заявил заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев.
Не быдлово дело: Госдума запретит СМИ рассказывать о коррупционных скандалах
  •  27.12.2016   2007   18
Не быдлово дело: Госдума запретит СМИ рассказывать о коррупционных скандалах Сообщения в СМИ о задержании и уголовном преследовании «статусных» коррупционеров подрывают принцип презумпции невиновности, поэтому за распространение таких сведений журналистов надо наказывать, считают в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
Умеем только портить: Уничтожено 9000 тонн еды
  •  27.12.2016   1046   26
Умеем только портить: Уничтожено 9000 тонн еды Россельхознадзор гордо рапортует: с момента введения антисанкций в России уничтожено 9 тысяч тонн еды. То есть 9 миллионов килограмм продуктов раздавили тракторами и выкинули на свалки эти соколики. Включая 389 тысяч килограмм мяса и птицы.
Убили? Так нам и надо
  •  27.12.2016   2857   191
Убили? Так нам и надо В 90-е годы эти вопросы меня занимали несколько меньше: я носил форму, я использовал в своей работе автоматическое оружие, я собирался в очередную командировку на Кавказ.
По следам пресс-конференции Путина. Вредные советы
  •  26.12.2016   5094   55
По следам пресс-конференции Путина. Вредные советы Колумнист ИА Медиакорсеть не смог задать вопрос главе государства. Он делится опытом в стиле Григория Остера.
Покончил с собой подполковник МВД Башкирии, подозреваемый в мошенничестве
  •  26.12.2016   2388   11
Покончил с собой подполковник МВД Башкирии, подозреваемый в мошенничестве В Уфе проводится проверка по факту гибели 43-летнего подполковника полиции Ирека Бикбулатова. По данным портала Лайф.ру, мужчина погиб в результате падения с восьмого этажа больницы, в которой проходил лечение с травмами после недавнего ДТП. Правоохранительные органы выясняют причины его смерти.
«Башнефть» пока «Башнефть»
  •  26.12.2016   1207   17
«Башнефть» пока «Башнефть» В ближайшее время «Роснефть» не планирует расставаться с брендом «Башнефти». Представитель компании сообщил, что пока нужно изучить рыночный потенциал, а уже потом делать выводы, пишет ТАСС.
Адвокатам Башкирии приказали молчать в тряпочку?
  •  26.12.2016   2000   22
Адвокатам Башкирии приказали молчать в тряпочку? На сайте Адвокатской палаты Республики Башкортостан опубликовано решение совета организации от 20 декабря, согласно которому члены палаты обязаны согласовывать с ней свои выступления в СМИ.
Этот год побил рекорд по абсурдным приговорам и ни за что поломанным человеческим судьбам
  •  26.12.2016   3913   36
Этот год побил рекорд по абсурдным приговорам и ни за что поломанным человеческим судьбам «От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно».
Академик Рыжов: Россия стоит на пороге жуткого краха
  •  25.12.2016   6601   16
Академик Рыжов: Россия стоит на пороге жуткого краха Большинство чиновников ориентированы, как собаки на ветер, их главная задача - предугадать, что понравится власти.
Исторические картинки. Испорченное имя
  •  25.12.2016   1519   296
Исторические картинки. Испорченное имя Промзона «Курасково» на карте 2gis. Яндекс сообщает, что возле остановки Курасково-1 лежит хутор Куровский. Сворачиваем с трассы направо, остановка Курасково-2, рядом заправка Башкирнефтепродукт. На Яндексе находим даже фото промзоны:
Криминальная Башкирия. Золотой клад
  •  25.12.2016   6370   22
Криминальная Башкирия. Золотой клад Инспектор ОБХСС, майор милиции Михаил Дудка, поехал с друзьями на рыбалку в Калинники, и там услышал разговор, о мужиках деревни Угузево, торгующих золотыми монетами царской чеканки. Это вызвало повышенный интерес. На обратной дороге, притормозили за пару километров от Угузево.
Как лжепатриот-самозванец-НОДовец опозорил Башкирию на пресс-конференции Путина
  •  24.12.2016   7641   75
Как лжепатриот-самозванец-НОДовец опозорил Башкирию на пресс-конференции Путина Сегодня на большой пресс-конференции Владимира Путина произошел одни из тех случаев, когда ответ лидера страны оказался намного интереснее, чем вопрос журналиста. Хотя собственно журналистом Марата Сагадатова из Уфы назвать сложно. Господин Сагадатов представляет издание так называемого Народного освободительного движения. Так вот, несмотря на улыбнувшуюся удачу, когда у представителя нашей республики появился шанс задать вопрос, касающийся Башкирии, НОДовец предпочел поговорить на отвлеченную тему.
Курултайщики лишили тысячи многодетных семей права на получение земли
  •  24.12.2016   1836   13
Курултайщики лишили тысячи многодетных семей права на получение земли Накануне депутаты Госсобрания РБ в лице партии власти в третьем окончательном чтении приняли скандальный правительственный законопроект, ограничивающий получение земли многодетными семьями.
Что даст московская проверка?
  •  24.12.2016   1946   3
Что даст московская проверка? Сотрудники управления администрации президента РФ по противодействию коррупции возвращаются в Москву. С 14 по 23 декабря в Башкирии проходила плановая проверка региона на коррупционность его чиновников. Ранее, как сообщал «КоммерсантЪ», республиканских чиновников заранее предупредили о проверке и обязали заполнить специальные анкеты, сообщив в них информацию о близких и дальних родственниках. Цель проверки – выявить конфликт интересов чиновников, для чего и нужна информация о том, где работают и каким бизнесом занимаются дети, родители, братья и сестры чиновников. Предполагалось также, что проверят глав ведомств на коррупционные связи с исполнителями госзакупок.
В башкирском Яблоке введено внешнее управление
  •  24.12.2016   639   20
В башкирском Яблоке введено внешнее управление Как стало известно Idel.Реалиям, на прошедшей неделе федеральное бюро партии Яблоко отменило все решения прошедшей в ноябре конференции Башкирского регионального отделения партии.
«В России многие ненавидят себя, соседей, страну»
  •  24.12.2016   2128   17
«В России многие ненавидят себя, соседей, страну» В последнее время уровень агрессии в обществе постоянно растет: любое инакомыслие или непривычное поведение вызывает у людей в лучшем случае раздражение. С чем это связано, почему мы с готовностью находим себе новых врагов, с какими проявлениями агрессии сталкиваемся каждый день и как с этим бороться, рассказывает Сергей Николаевич Ениколопов — кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.
Варламов о пресс-конференции Путина
  •  24.12.2016   2148   86
Варламов о пресс-конференции Путина Сегодня состоялась традиционная пресс-конференция Путина. Он спокойно и уверенно отвечал 4 часа на вопросы журналистов. Вопросы были разные: и про убийц Немцова, и про надои. Если вы не смотрели, я вам кратко сейчас перескажу всё важное, о чём Владимир Владимирович сказал: – Кхе-кхе.
Тридцать седьмой
  •  24.12.2016   1936   55
Тридцать седьмой Тогда, осенью и зимой 1937-го года, по всей Москве открылось множество странных магазинов. Странных потому, что даже вывески на них - Распродажа случайных вещей были написаны на полотне, наспех Они были заполнены старой мебелью, потертыми коврами, подержанной или даже новой одеждой, разрозненными сервизами, предметами антиквариата, картинами... Это были остатки того, что было забрано, просто награблено энкаведэшниками.
Неужели Филиппову конец?
  •  23.12.2016   3976   39
Неужели Филиппову конец? Проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в самом разгаре. И, кажется, новости эта проверка принесет очень интересные.
Исповедь христопродавца?
  •  23.12.2016   1436   25
Исповедь христопродавца? Я впервые вышел в Интернет ровно двадцать лет назад, в декабре 1996 года. После истфака БашГУ, где учился на археолога у покойного Мажитова, поступил учиться к его другу, профессору философии Файзуллину в УГАТУ. Сразу скажу, что ученого-философа из меня не вышло, но повезло, что оказался в нужное время в нужном месте: на заре башкирского Интернета.
«УРАЛ» выиграл иск к ДУМ Башкирии почти на 60 миллионов
  •  23.12.2016   2514   27
«УРАЛ» выиграл иск к ДУМ Башкирии почти на 60 миллионов Ранее БФ «Урал» согласно договору с ДУМ РБ о пожертвовании направил более 56 млн рублей на строительство соборной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева. Вместо этого муфтият выкупил у уфимской администрации право на освоение прилегающей территории. ДУМ РБ стал единственным участником аукциона уфимской мэрии на право застройки территории у строящейся Соборной мечети на проспекте Салавата Юлаева.
Курултаевцы не смогли объяснить, зачем разрешили Хамитову войти в «Башнефть»
  •  23.12.2016   2366   70
Курултаевцы не смогли объяснить, зачем разрешили Хамитову войти в «Башнефть» Напомним, сегодня в первом чтении депутаты Госсобрания РБ внесли поправки в закон «О Главе Республики Башкортостан». Народные избранники вдруг решили, что стоит позволить высшему должностному лицу нашей республики принимать участие в хозяйствующих субъектах. То есть проще говоря, быть в составе советов директоров различных компаний. Напомним, что более месяца назад руководитель «Роснефти» Игорь Сечин предложил Рустэму Хамитову стать членом совета директоров «Башнефти».
Нашел корень всех бед? Толкачев пожаловался на геев в Европарламенте
  •  23.12.2016   987   22
Нашел корень всех бед? Толкачев пожаловался на геев в Европарламенте Сегодня сразу после пленарного заседания Государственного Собрания-Курултая РБ спикер Константин Толкачев подвел итоги осенней сессии парламента республики. После принятия в окончательном чтении скандального законопроекта об ограничении в получении земельных участков многодетными семьями, разговор с журналистами сложно назвать ободряющим. Обстановку несколько разрядил рассказ главного парламентария о его работе в структурах Европарламента. В октябре 2016 года Константин Толкачев принял участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.
Белоруссия на очереди к русскому миру?
  •  23.12.2016   1041   131
Белоруссия на очереди к русскому миру? МИД Белоруссии вызвал советника-посланника российского посольства в республике Вадима Гусева, чтобы выразить ему официальный протест в связи с высказываниями ученого Леонида Решетникова о белорусском языке и государственности. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте министерства.
«Мы изучаем нацию не по генам, а по самосознанию»
  •  22.12.2016   1627   187
«Мы изучаем нацию не по генам, а по самосознанию» Лилия Сагитова считает, что этнологи должны изучать татар, основываясь на национальном самосознании - над анализом ген уже весь мир смеётся. Между тем, московские биологи сделали сенсацию из того, что татары крымские, поволжские и сибирские оказались генетически разными. Idel.Реалии предлагает перевод материала, вышедшего на сайте Азатлык.
Хамитов поздравил работников органов безопасности
  •  22.12.2016   676   14
Хамитов поздравил работников органов безопасности 20 декабря, глава республики Рустэм Хамитов поздравил работников безопасности с профессиональным праздником.
Сколько стоит Новый год в Башкирии?
  •  22.12.2016   668   15
Сколько стоит Новый год в Башкирии? Именно празднование Нового года обходится гражданам в кругленькую сумму. Подарки, праздничный стол, «сопутствующие товары», наряды, поездки…
Импортозамещение в подмосковье
  •  22.12.2016   734   21
Импортозамещение в подмосковье Сегодня днем у контейнеров для крупногабаритного мусора у нового дома на улице Дзержинского (напротив парка у ДК Коломна) толпился народ. В контейнерах была еда. Много еды.
Навальный на выборах президента в 2018 году — это «тема, которой нет»
  •  22.12.2016   702   13
Навальный на выборах президента в 2018 году — это «тема, которой нет» Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что вопрос об участии оппозиционного активиста Алексея Навального в выборах президента страны в 2018 году — это «тема, которой нет», сообщает «Би-би-си».
Письмо товарищу Сталину
  •  22.12.2016   984   138
Письмо товарищу Сталину Захар Прилепин стал почтальоном. Социализм был выстроен. Поселим в нём людей. Борис Слуцкий. Мы поселились в твоём социализме. Мы поделили страну созданную тобой.
Проверка продолжается
  •  21.12.2016   3585   21
Проверка продолжается На улице в Уфе аномальные морозы, а вот в Администрации города, судя по слухам, очень даже жарко. Все дело в проверке, о которой многие СМИ уже писали ранее. Проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции, которую возглавляет Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции – Олег Анатольевич Плохой.
Хамитов: «Есть люди, живущие по принципу «чем хуже, тем лучше»
  •  21.12.2016   1370   33
Хамитов: «Есть люди, живущие по принципу «чем хуже, тем лучше» 20 декабря, глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвященном Дню работника органов безопасности РФ. Как сообщила пресс-служба главы региона, в своем приветственном слове он поздравил стражей госбезопасности с праздником и обрисовал фронт их задач.
И поделом: В Уфе задержали участника «Башкорта»
  •  21.12.2016   1800   96
И поделом: В Уфе задержали участника «Башкорта» Полицейские объяснили, что Радика Еникеева необходимо доставить в суд в связи с протоколом об административном правонарушении от 12 декабря.
Хамитову сообщили о нарушениях при составлении списков домов в Уфе на расселение
  •  21.12.2016   2432   20
Хамитову сообщили о нарушениях при составлении списков домов в Уфе на расселение Как стало известно Ъ, МВД Башкирии установило нецелевое расходование более 620 млн руб. чиновниками администрации Уфы. По данным министерства, эту сумму мэрия потратила на расселение домов, которые были включены в программу незаконно.
Тюрьма за пост в ЖЖ: Это касается каждого
  •  21.12.2016   1421   29
Тюрьма за пост в ЖЖ: Это касается каждого Всего неделя потребовалась Тюменскому областному суду, чтобы вынести приговор местному блоггеру Алексею Кунгурову. Покуда меня в Москве судили по экстремистской статье за одобрение действий ВКС РФ в Сирии, Кунгурову местное Управление ФСБ пришило «террористическую» 205-ю статью за критику тех же самых действий. Приговор — два года в колонии-поселении. Суд шёл в закрытом режиме. В СИЗО Кунгурова увезли 20 июня, так что он уже полгода сидит в тюрьме.
Как Советская власть развалила Советский Союз
  •  21.12.2016   843   70
Как Советская власть развалила Советский Союз Одержимые просоветской ностальгией, громко плачут о судьбе загубленного СССР. Но загубили его сами коммунисты, сделав всё для распада СССР и заложив под него кучу «бомб», которые сдетонировали в перестройку. Да, СССР распался благодаря Горбачеву, но основания для распада были созданы еще Лениным и Сталиным. Посмотрим, как это получилось.
Уголовное дело экс-главы Кушнаренковского района готовится к передаче в суд
  •  20.12.2016   2442   26
Уголовное дело экс-главы Кушнаренковского района готовится к передаче в суд Следственное управление СК по Башкирии сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Кушнаренковского района республики Алмаза Юсупова.
Зато Крым наш: Голодец заявила о росте числа бедных в России
  •  20.12.2016   1238   85
Зато Крым наш: Голодец заявила о росте числа бедных в России По словам вице-премьера РФ, к этой категории относится 15% населения страны. В России отмечается рост бедности, к этой категории сейчас относится 15% населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец.
Любовь к власти как форма извращения. Нужен контроль
  •  20.12.2016   812   24
Любовь к власти как форма извращения. Нужен контроль Власть нельзя любить. Это извращение. Общество должно уметь ее контролировать.
Учителям жить стало веселее?
  •  20.12.2016   786   19
Учителям жить стало веселее? По данным издания «Ведомости», в последние годы наметилась тенденция к возращению учителей из бизнеса обратно в школы. Увеличились зарплаты, появились программы поддержки и, что особенно важно в кризис, – социальные гарантии. На сайте Зарплата.ру есть резюме соискателей, которые в прежние времена оставили работу педагога, а сейчас после большого перерыва очень хотят вернуться. И основной мотив у них – не уровень дохода (несмотря на рост зарплат, учителя получают меньше, чем средняя зарплата по региону), а любовь к профессии, желание быть полезным.
В войну денег для детей находили
  •  20.12.2016   1010   39
В войну денег для детей находили Зато теперь виолончелей развелось немеряно. В пятницу Бунев, выступая перед депутатами, подробно рассказал о ситуации в Черемховском интернате.
ЕдРо «антимайданное» и «богоугодное»
  •  20.12.2016   512   8
ЕдРо «антимайданное» и «богоугодное» На съезде «Единой России» в начале 2017 года генсовет партии может обновиться больше чем наполовину. Партия хочет включить в руководящие органы глав региональных отделений с высокими результатами на выборах в Госдуму.
Генетики установили: Татары единым этносом не являются
  •  19.12.2016   3987   446
Генетики установили: Татары единым этносом не являются «Татарину скажи, что Чингизхан не был родственником всех татар, сразу в морду получишь». Как выводы столичных генетиков об отсутствии «общетатарского генофонда» возмутили местных ученых.
Криминальная Уфа. Майор милиции Камалетдинов
  •  19.12.2016   5919   29
Криминальная Уфа. Майор милиции Камалетдинов Утром 5 июня 1986 года тело женщины с проломленным черепом, было обнаружено на улице Сун-Ят-Сена, вторая несчастная лежала на тротуаре улицы Посадской. Женщины шли на работу и на них напал лысый мужчина с молотком. Весь личный состав отдела милиции Кировского района Уфы бросили на поимку опасного маньяка. Прочесывали место совершенного преступления. Участковый инспектор Камиль Камалетдинов спустился в овраг и нос к носу столкнулся с лысым мужчиной. В руках окровавленный молоток! Лейтенант милиции многозначительно опустил руку в пустой карман брюк.
Барин съездил в Ельцин Центр, а толку?
  •  19.12.2016   1086   33
Барин съездил в Ельцин Центр, а толку? Сотрудники музея первого президента провели экскурсию для режиссера и руководителя Фонда культуры.
Как уничтожить общественные связи в зародыше
  •  19.12.2016   562   20
Как уничтожить общественные связи в зародыше За 2016 год список НКО «иностранных агентов» пополнился на 38 организаций. Теперь их стало 149. Если раньше в реестр «иностранных агентов» вносили, в основном, правозащитников, то в этом году туда впервые попали исследователи из Аналитического центра Юрия Левады. Анна Строганова встретилась в Москве с директором центра, доктором философских наук Львом Гудковым и поговорила с ним.
Вся страна как одна большая зона
  •  19.12.2016   1431   29
Вся страна как одна большая зона Символ грядущего года — петух. По этому поводу записные остряки рунета сейчас много шутят, поскольку на уголовном жаргоне так именуют представителя низшей касты среди заключенных. Воровское арго, социолект преступного мира всегда вызывал большой интерес у публики, проникая в разные сферы общественной жизни. И это понятно: ему не откажешь в своеобразной выразительности.
The Washington Post: «Путин хочет нового миропорядка, но зачем Трампу ему помогать?»
  •  19.12.2016   795   16
The Washington Post: «Путин хочет нового миропорядка, но зачем Трампу ему помогать?» Сложите вместе предвыборную риторику Дональда Трампа, его твиты и кадровые решения и вы получите представление о политике США при президенте Трампе. Избранный президент постоянно подает сигналы о том, что хочет примириться с Россией и проводить жесткую линию в отношении Китая. Но это чуть ли не полностью противоречит реалиям современного мира. Сейчас Китай в основном благополучно вписан в международную систему, где главную роль играют США. Россия же пытается перевернуть ее.
Исторические картинки. Вавилово
  •  18.12.2016   1029   70
Исторические картинки. Вавилово В мороз хорошо сидеть в Вавилово, пить горячий чай и слушать преданья старины глубокой. А дорога туда шла через Вавиловскую переправу.
Хамитов пообещал максимальное содействие руководству «Башнефти»
  •  17.12.2016   1744   38
Хамитов пообещал максимальное содействие руководству «Башнефти» 16 декабря, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть». Нужно отметить, что среди акционеров были не только солидные деловые люди, как это принято считать, пришло на заседание также и немало людей пенсионного возраста.
Бацилла большевизма или Ленин в пломбированном вагоне
  •  17.12.2016   1267   197
Бацилла большевизма или Ленин в пломбированном вагоне В преддверии сотой годовщины Октябрьского переворота в России западные историки пытаются заново осмыслить это событие. В Великобритании опубликована монография историка Кэтрин Мерридейл Ленин в поезде (Lenin on the Train), посвященная одному из ключевых событий, непосредственно повлиявших на захват власти большевиками, – тайной операции германского Генштаба по переброске Владимира Ленина и группы его соратников в разгар Первой мировой войны в так называемом пломбированном вагоне из Швейцарии в Петроград. Исследователи Октября сходятся на том, что без присутствия Ленина в России в 1917 году судьба страны могла быть иной.
Командир Росгвардии на Алтае: Ее создали для борьбы с революционными брожениями
  •  17.12.2016   1877   13
Командир Росгвардии на Алтае: Ее создали для борьбы с революционными брожениями Глава управления Росгвардии в Алтайском крае Александр Мауль выступил с заявлением, что войска национальной гвардии создали для борьбы с пятой колонной и революционными брожениями. Текст его выступления был опубликован ИА Банкфакс, но позже пропал. В настоящее время он доступен в кэше.
Дмитрий Орешкин: Сирия – главный просчет Путина
  •  17.12.2016   3354   46
Дмитрий Орешкин: Сирия – главный просчет Путина Попытка Путина переключить внимание россиян с поражения в Украине на войну в Сирии обернулась очередным провалом.
Советы юриста. Как законно не платить штраф ГИБДД
  •  17.12.2016   3735   9
Советы юриста. Как законно не платить штраф ГИБДД Какие штрафы можно законно не оплачивать? По каким основаниям можно обжаловать постановление? Наиболее часто «письма счастья» обжалуются по следующим основаниям:
Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора
  •  16.12.2016   3300   77
Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского разворачивает деятельность в Башкирии. Региональным координатором организации стал Андрей Потылицын, работавший в 2011–2014 годах в администрации главы региона Рустэма Хамитова, а на последних выборах в Госдуму — в штабе его основного оппонента Раиля Сарбаева.
Уфа прощается: Татьяна Пучинская - гражданин и замечательный человек
  •  16.12.2016   2416   18
Уфа прощается: Татьяна Пучинская - гражданин и замечательный человек Сегодня жители Уфы прощаются с Татьяной Пучинской, великолепной женщиной, учителем, Гражданином и патриотом России. Татьяна Пучинская просто - Человек с большой буквы.
Приватизация «Башнефти»: Димон рад
  •  16.12.2016   1524   46
Приватизация «Башнефти»: Димон рад Премьер – министр России сегодня в прямом эфире дал интервью пяти российским телеканалам.
Выборов больше нет?
  •  16.12.2016   1989   46
Выборов больше нет? Как журналист я всегда выступаю за точность формулировок. Это очень важно. Потому что если вы называете вещи своими именами, вы начинаете адекватно понимать их суть. И, следовательно, адекватно выстраиваете стратегии дальнейшего поведения.
Плохой или хороший? Продолжение
  •  15.12.2016   3205   33
Плохой или хороший? Продолжение Пока вся общественность ждет хоть какой-то информации о выездной проверке управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в Уфе, становится все более и более отчетливо видно, что эта проверка пришла к нам неспроста.
Хоть какая-то польза: Курултаевцы предложили отдавать автомобили со штрафстоянки бесплатно
  •  15.12.2016   1192   7
Хоть какая-то польза: Курултаевцы предложили отдавать автомобили со штрафстоянки бесплатно Депутаты Госсобрания-Курултая РБ разработали поправки, в которых предложили в случае перемещения автомобиля на спецстоянку отдавать его владельцу без предварительной оплаты штрафов и услуг службы эвакуации. Для расчета за эвакуатор и спецстоянку нарушителю дается отсрочка в 30 дней.
Игорь Чубайс: Пятое отступление номенклатуры
  •  15.12.2016   825   18
Игорь Чубайс: Пятое отступление номенклатуры История СССР без съездов и пятилеток, Советский режим как четыре стратегических отступления. Я не раз повторял слова А.И. Солженицына – СССР – не Россия, а ее убийца; писал, что системный кризис начался не с приходом Путина или Ельцина, а с большевицкого путча и разгона Учредительного собрания; уточнял – авторитарно-тоталитарный режим всегда навязывает обществу свою повестку, выдавая ее за голос единственного источника власти, поэтому диалог, круглый стол между властью и обществом в советско-постсоветской системе невозможен.
Бедная Зоя. Голгофа или подиум?
  •  15.12.2016   1284   117
Бедная Зоя. Голгофа или подиум? Зоя Космодемьянская - тайна раскрывается. Андрей Георгиевич Бильжо. Художник-карикатурист, по первой профессии врач-психиатр, успешный бизнесмен (владелец сети ресторанов). На личной странице в проекте «Сноб» описывает свои пристрастия так: «Люблю сидеть на набережной где-нибудь в Венеции, смотреть на людей, на воду и пить белое вино».
Жить не по лжи. Александр Солженицын 12 февраля 1974
  •  15.12.2016   860   85
Жить не по лжи. Александр Солженицын 12 февраля 1974 Когда-то мы не смели и шёпотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем Самиздат, а уж друг другу-то, сойдясь в курилках НИИ, от души нажалуемся: чего только они не накуролесят, куда только не тянут нас! И ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома; и укрепление дальних диких режимов; и разжигание гражданских войн; и ... Так круг — замкнулся? И выхода — действительно нет? И остаётся нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь с а м о?
Навальный пообещал гарантировать Путину неприкосновенность в случае смены власти
  •  15.12.2016   1090   33
Навальный пообещал гарантировать Путину неприкосновенность в случае смены власти Политик Алексей Навальный заявил, что в случае смены власти в стране президенту России Владимиру Путину и его семье должна быть гарантирована неприкосновенность. Об этом Навальный заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Открытая Россия» в Уфе и «нашист-МГЕРовец» Чадлин
  •  14.12.2016   1637   82
«Открытая Россия» в Уфе и «нашист-МГЕРовец» Чадлин В Уфе и Башкирии, начинает работать отделение «Открытой России», общественное движение поддерживаемое лично Михаилом Ходорковским. На самом первом, организационном собрании «Открытой России в РБ», появился Константин Чадлин, известный в Башкирии «руководитель пропутинской молодежи», «нашист и мгеровец». Он смело и самостоятельно, сам сел в президиум всего из двух человек - сам Константин Чадлин и его «товарищ по работе на невыборах на кандидатов от четырех партий власти», а ныне - и координатор движения «ОР в РБ» - Андрей Потылицин. Думаю, это и есть - политическая суть движения «Открытая Россия в РБ».
Плохой или Хороший?
  •  14.12.2016   3521   31
Плохой или Хороший? Сегодня в Уфе начинается выездная проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Проверку возглавляет Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции – Олег Анатольевич Плохой.
Шаронов ушел с должности вице-премьера правительства Башкирии
  •  14.12.2016   2434   23
Шаронов ушел с должности вице-премьера правительства Башкирии 12 декабря Хамитов подписал указ об освобождении Дмитрия Шаронова от должности заместителя премьер-министра правительства республики. В документе говорится, что он покидает данную должность по собственному желанию.
Хамитову рассказали о реорганизации научных учреждений Башкирии
  •  14.12.2016   1494   63
Хамитову рассказали о реорганизации научных учреждений Башкирии 13 декабря, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с членом президиума Российской академии наук (РАН) Робертом Нигматулиным, который возглавляет объединённую комиссию президиума РАН, Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и правительства Башкирии. Данная комиссия курирует процесс реструктуризации подведомственных ФАНО научных учреждений, расположенных на территории Башкирии. Роберт Нигматулин ввел главу региона в курс событий.
Уфимцы не хотят оказаться в братской могиле
  •  14.12.2016   955   27
Уфимцы не хотят оказаться в братской могиле В минувшее воскресенье в Уфе прошло собрание жильцов трех домов №№ 193, 193/1, 193/2 по улице Интернациональной. Собравшиеся потребовали признать их дома, стоящие на карстовых провалах, аварийными и безотлагательно их расселить.
Родил распил мышь
  •  14.12.2016   1002   20
Родил распил мышь СМИ обнаружили российский жёсткий диск на 50 МБ стоимостью 3,8 миллиона рублей. Пензенское предприятие ЗАО «НИИФИ и ВТ» выпустило жёсткий диск весом 25 килограмм и ёмкостью 50 мегабайт.
Игорь Эйдман: Клоуны в погонах и без думали, что играют в войну, а это война играла с ними
  •  14.12.2016   4084   37
Игорь Эйдман: Клоуны в погонах и без думали, что играют в войну, а это война играла с ними Путин заставил российских военных выполнять роль клоунов, развлекающих телеаудиторию. К началу интервенции в Сирии украинская авантюра зашла в тупик. А публике нужно было подбросить что-нибудь горяченькое, чтобы отвлечь внимание от начавшегося кризиса. В результате появился сирийский ПР-проект под условным названием Путин-победитель, направленный на повышение популярности власти.
Правда или вымысел?
  •  13.12.2016   5675   34
Правда или вымысел? В столице Башкортостана зреет очередной политический скандал, связанный на этот раз не с коррупцией, а с куда более деликатной сферой интересов местных чиновников.
Съезд и многоженство
  •  13.12.2016   2819   202
Съезд и многоженство Почему серьезный политический форум превратился в клоунаду в духе Жириновского?
Каков министр, такова и культура: Подмахнул барину
  •  13.12.2016   1049   27
Каков министр, такова и культура: Подмахнул барину Мединский поддержал Михалкова в споре о «Ельцин Центре». Министр заявил, что Наине Ельциной оклеветали режиссера.
Пенсионный фонд РФ - это МММ?
  •  13.12.2016   1403   9
Пенсионный фонд РФ - это МММ? Антон Сорвачев, работавший полгода юристом Пенсионного Фонда, приводит одно из доказательств того, что Пенсионный Фонд, так называемой Российской Федерации, - это финансовая пирамида.
Тюрьма от Копейска до Сегежи
  •  13.12.2016   936   20
Тюрьма от Копейска до Сегежи Безумие, безумие, безумие – так начинается один из постов супруги российского политзаключенного Ильдара Дадина Анастасии Зотовой.
Правительство согласилось приплачивать Роснефти за приватизацию более миллиарда долларов в год
  •  13.12.2016   1287   17
Правительство согласилось приплачивать Роснефти за приватизацию более миллиарда долларов в год Сделка по приватизации 19,5% акций Роснефти будет сопровождаться введением для компании налоговых льгот, сообщает со ссылкой на источники Коммерсант.
Безобразие как при Муртазе устроить не получилось
  •  12.12.2016   5852   145
Безобразие как при Муртазе устроить не получилось 10 декабря, в Уфе сотрудники полиции задержали руководителей общественной организации Башкорт Фаиля Алсынова и Руслана Габбасова. Задержание Алсынова произошло на площади Салавата Юлаева, куда к полудню должны были съехаться делегаты Съезда башкирского народа, основным организатором которого являлась организация Башкорт.
У вас скрепы отклеились: В России выросло число предпочитающих личное благополучие величию страны
  •  12.12.2016   2767   31
У вас скрепы отклеились: В России выросло число предпочитающих личное благополучие величию страны С каждым годом растет число россиян, которые предпочитают патриотической риторике собственное материальное благополучие, следует из нового опроса Левада-центра.
Сергей Наумкин: С Днём Конституции!
  •  12.12.2016   1024   64
Сергей Наумкин: С Днём Конституции! 12-го декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция РФ, вобравшая в себя основные общепризнанные права и свободы человека, изложенные во Всеобщей декларации прав человека (принята 10-го декабря 1948 года Ассамблеей ООН) и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (принята 4 ноября 1950 года Советом Европы).
Как их загнать в кредитную кабалу?
  •  12.12.2016   1659   12
Как их загнать в кредитную кабалу? Ситуация в розничном банковском кредитовании ухудшается каждый месяц, а российские банкиры видят проблему не в закредитованности населения, а в том, что целые категории граждан принципиально не хотят брать кредиты.
Прогнозы Потапенко: Что бизнесмен-правдоруб рассказал в Краснодаре
  •  12.12.2016   3509   18
Прогнозы Потапенко: Что бизнесмен-правдоруб рассказал в Краснодаре В рамках проведенной изданием «Деловая газета-Юг» конференции «Бизнес-план 2017» в качестве приглашенного спикера выступил управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко. Он стал широко известен в 2015 году благодаря растиражированным на Youtube роликам, содержащим резкую критику российской экономической модели, отношений государства и бизнеса (оригинальное видео уже удалено, но существует довольно много копий). Дмитрий Потапенко — успешный (по собственным заявлениям) бизнесмен, осуществляет свою деятельность — в том числе и за рубежом, ведет авторские программы на радио. Одно точно — Потапенко зажигательный спикер. Юга.ру приводят самые яркие цитаты из его выступления в Краснодаре.
Власть имущие. Явление марсиан народу
  •  12.12.2016   1009   9
Власть имущие. Явление марсиан народу Власть имущие, когда соприкасаются с простыми людьми, даже свои лучшие порывы облекают в форму стеба и не видят их безнравственности. Главной целью нашего здравоохранения стал не человек, а освоение ресурсов.
Роснефть раскрыла детали сделки по продаже 19,5% акций
  •  12.12.2016   768   11
Роснефть раскрыла детали сделки по продаже 19,5% акций Крупнейшая российская нефтекомпания Роснефть опубликовала детали приватизационной сделки по продаже 19,5% акций консорциуму международных инвесторов.
Исторические картинки. Изначальная Михайловка
  •  11.12.2016   1879   127
Исторические картинки. Изначальная Михайловка Зима, морозы. Вновь отправляемся по трассе М-7. В шумном потоке машин проехали поворот к Южному кладбищу. Справа видны домики. Мы где?
«Яблоко» нашло новые нарушения на выборах в Уфе
  •  10.12.2016   831   14
«Яблоко» нашло новые нарушения на выборах в Уфе Партия Яблоко сообщила о найденных ее активистами грубейших нарушениях избирательного законодательства на избирательном участке №9 в Демском районе Уфы в день голосования 18 сентября. Как следует из опубликованного письма заместителя председателя партии Николая Рыбакова на имя председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, партийцы обнаружили новые факты вбросов бюллетеней, которые были совершены после закрытия избирательного участка.
Хамитов назвал социально-экономическую ситуацию Башкирии стабильной
  •  10.12.2016   1207   47
Хамитов назвал социально-экономическую ситуацию Башкирии стабильной Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов сегодня в ежегодном послании Государственному собранию - Курултаю РБ назвал социально-экономическую ситуацию в регионе стабильной.
На благо катарцев
  •  10.12.2016   874   12
На благо катарцев Катарский государственный инвестфонд в составе консорциума купил 19% акций Роснефти. Крупнейшей российской государственной компании. Государственной.
В прокуратуру пожаловались на «нечистую силу» в школах
  •  10.12.2016   811   33
В прокуратуру пожаловались на «нечистую силу» в школах одители учеников московских школ подали в Генпрокуратуру жалобу на предмет под названием «Истоки», который введен уже в 62 регионах страны. По их словам, под видом этого предмета ведется неприкрытая религиозная пропаганда.
Путин одобрил почти полное исчерпание Резервного фонда в 2016 году
  •  10.12.2016   3061   18
Путин одобрил почти полное исчерпание Резервного фонда в 2016 году Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон с поправками в федеральный бюджет 2016 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на портал правовой информации. В новом варианте дефицит бюджета увеличивается с 2,36 до 3,034 трлн рублей, или 3,7% ВВП. При общих расходах в 16,4 трлн рублей это означает, что 18% или почти каждый пятый потраченный государством рубль не обеспечен живыми деньгами.
«Барин» Михалков раскритиковал Ельцин Центр за отсутствие скреп
  •  10.12.2016   1177   34
«Барин» Михалков раскритиковал Ельцин Центр за отсутствие скреп Президент российского Фонда культуры, знаменитый актер и режиссер Никита Михалков считает, что деятельность "Ельцин Центра" разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России, такое мнение он высказал в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации в пятницу.
Как НКВД превратилась из хозрасчётной организации в мародёрную
  •  10.12.2016   897   66
Как НКВД превратилась из хозрасчётной организации в мародёрную В 1920-е в ОГПУ ещё вёлся учёт конфискованных вещей у приговорённых к расстрелу. В годы же Большого террора в 1937-38 годах НКВД превратилась в мародёрскую организацию: чекисты обирали у смертников вещи и деньги, и пропивали их; снимали золотые коронки; занимались приписками – якобы этапированным на расстрел нужны деньги на питание – деньги присваивались.
О предстоящем юбилее в республике, национальной идее и многом другом
  •  9.12.2016   1701   92
О предстоящем юбилее в республике, национальной идее и многом другом О предстоящем юбилее в республике, национальной идее и многом другом ProUfu.ru побеседовал с членом-корреспондентом АН РБ, доктором политических наук Мансуром Аюповым.
Гафур Гилязов: К Международному дню прав человека
  •  9.12.2016   847   41
Гафур Гилязов: К Международному дню прав человека Международные договоры, под которыми стоят подписи и руководителей России, имеют в виду неотъемлемое право каждого человека независимо от расы, пола, политических и религиозных предпочтений, на жизнь, достоинство, неприкосновенность и свободу.
Спорный участок без татарской гимназии
  •  9.12.2016   1488   36
Спорный участок без татарской гимназии Вокруг проекта перспективной застройки территории парка имени Гафури в Уфе разгорается конфликт. Вчера депутаты горсовета практически единогласно отказались вынести на публичные слушания проект планировки парка, разработанный по заказу «ТНК-Юниверс» предпринимателя Рамиля Бигнова.









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