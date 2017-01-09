Изображение

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Лучшие комментарии дня
Михаил Жванецкий: Бояться ...

1 | 09.01.2017, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован ============= еще ...
  Рейтинг: +5  Гунн

Очередная порция духовных ...

Жильцы дома вызвали полицейских и не сразу поняли, что одному из молод ...
  Рейтинг: +5  юнг

Ялаловские каникулы: Как ...

22 | 09.01.2017, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован Читаю вас и удивл ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Календарь новостей
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии недели
Профанация от администрац ...

Если мэр не хочет убирать снег с улиц - его нужно уволить.
  Рейтинг: +7  Егерь

Декреты большевиков о нац ...

Чакматаш. Пока главный коммунист РФ господин Зюганов ходит в церковь, ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Исторические картинки. Пр ...

НЕ СМЕЙТЕ, НЕ СМЕЙТЕ ТОСКОВАТЬ ПО АДУ Картинки по запросу НЕ СМЕЙТЕ, Н ...
  Рейтинг: +6  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Сергей Наумкин: С Днём Ко ...

Осталось у народа отобрать последнее, Конституцию.... ===== LOUNF - ...
  Рейтинг: +10  Загадочный

По следам пресс-конференц ...

Плывёт роскошный круизный лайнер. Депутаты ГД, силовики, ВИП-коррупцио ...
  Рейтинг: +10  Калатунбабай

Убили? Так нам и надо

Харис - ура-патриотная, отвратительная, лживая паскуда с мозгами как у ...
  Рейтинг: +10  natall

Читаемое за неделю
Очередная порция ...

В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла ...
  9.01.2017   1460   35

Ялаловские каникулы: Как ...

Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, ...
  9.01.2017   1618   73

Создателем реактивного ...

Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. ...
  9.01.2017   939   30

Игорь Эйдман: Советская ...

Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, ...
  9.01.2017   698   20

Куба переходит с ...

По мере того как Куба открывается для внешнего мира - в том числе иностранных ...
  9.01.2017   525   24

Читаемое за месяц
Очередная порция ...

В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла ...
  9.01.2017   1460   35

Ялаловские каникулы: Как ...

Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, ...
  9.01.2017   1618   73

Создателем реактивного ...

Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. ...
  9.01.2017   939   30

Игорь Эйдман: Советская ...

Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, ...
  9.01.2017   698   20

Куба переходит с ...

По мере того как Куба открывается для внешнего мира - в том числе иностранных ...
  9.01.2017   525   24

Обсуждаемое за неделю
Очередная порция ...

В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла ...
  9.01.2017   1460   35

Ялаловские каникулы: Как ...

Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, ...
  9.01.2017   1618   73

Создателем реактивного ...

Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. ...
  9.01.2017   939   30

Игорь Эйдман: Советская ...

Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, ...
  9.01.2017   698   20

Куба переходит с ...

По мере того как Куба открывается для внешнего мира - в том числе иностранных ...
  9.01.2017   525   24

Обсуждаемое за месяц
Очередная порция ...

В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла ...
  9.01.2017   1460   35

Ялаловские каникулы: Как ...

Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, ...
  9.01.2017   1618   73

Создателем реактивного ...

Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. ...
  9.01.2017   939   30

Игорь Эйдман: Советская ...

Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, ...
  9.01.2017   698   20

Куба переходит с ...

По мере того как Куба открывается для внешнего мира - в том числе иностранных ...
  9.01.2017   525   24

Архив публикаций
Январь 2017 (34)
Декабрь 2016 (167)
Ноябрь 2016 (162)
Октябрь 2016 (182)
Сентябрь 2016 (169)
Август 2016 (153)
Очередная порция духовных скреп: Снежный коллапс в Уфе привел к жесткому конфликту
  •   9.01.2017   1460   35
Очередная порция духовных скреп: Снежный коллапс в Уфе привел к жесткому конфликту В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла массовая драка. ЧП попало на камеры наблюдения и уже вызвало массу возмущения в сети. Как пишет один из очевидцев драки Руслан Габитов, сотрудники управляющей компании чистили двор от снега, жители помогали и убирали своё авто и не допускали проезда до окончания очистки двора.
Ялаловские каникулы: Как Уфа осталась наедине с сугробами
  •  9.01.2017   1618   73
Ялаловские каникулы: Как Уфа осталась наедине с сугробами Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, так и пешеходов. Жители столицы испытали на себе все силы стихии и, как следствие, недостаточно эффективной уборки снега коммунальными службами. Снежные заносы на дорогах, каша во дворах, сугробы на тротуарах – казалось, город просто утонул в снегу. Ежедневно специалисты пресс-службы администрации рапортовали о том, что все жилищные службы работали в усиленном режиме, строго по графику, а состав снегоуборочной техники усилен более чем на 100 единиц.
Создателем реактивного миномета Катюша был... немец, казненный в 1938 году
  •  9.01.2017   939   30
Создателем реактивного миномета Катюша был... немец, казненный в 1938 году Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. Так, 10 и 11 января были расстреляны создатели системы полевой реактивной артиллерии Катюша (прародитель системы «Град»).
Игорь Эйдман: Советская номенклатура люто завидовала буржуям с картинок Крокодила
  •  9.01.2017   698   20
Игорь Эйдман: Советская номенклатура люто завидовала буржуям с картинок Крокодила Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, можно ли назвать путинский режим гибридным.
Куба переходит с русского на английский
  •  9.01.2017   525   24
Куба переходит с русского на английский По мере того как Куба открывается для внешнего мира - в том числе иностранных туристов, - все больше кубинцев учат в качестве иностранного языка не русский, как в былые времена, а английский.
Михаил Жванецкий: Бояться не надо!
  •  9.01.2017   604   17
Михаил Жванецкий: Бояться не надо! Ну вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали. - Как ваше мнение? - А черт его знает. - Что может быть? - Все может быть. - Что делать? - Давай так: СТРАХ ИСПЫТЫВАТЬ МОЖНО, А БОЯТЬСЯ НЕ НАДО.
Исторические картинки. Праздник Рождество
  •  8.01.2017   825   108
Исторические картинки. Праздник Рождество Среди русских крестьян Уфимской губернии особое почитание имели праздники Рождества Христова, Пасхи, Св. Троицы, Масляница и храмовый местный праздник, в честь того святого, чьим именем звалась церковь.


Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега
  •  7.01.2017   2706   93
Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега Снегопады в башкирской столице продолжаются. Ежедневно уборкой улиц в круглосуточном режиме, занимаются сотни работников, привлекается снегоуборочная техника.
Как россиян смогут выгонять из своих домов и квартир
  •  7.01.2017   9613   25
Как россиян смогут выгонять из своих домов и квартир Думаете, ваше право на собственное жилище, выстраданное и вымученное долгой ипотекой, надёжно защищено Конституцией? Как бы не так - если вы в России. Тут незыблемость конституционных гарантий легко сдаётся перед революционной необходимостью.
О добрых традициях
  •  7.01.2017   1027   57
О добрых традициях Ну, ладно Чечня – про Чечню мы все уже поняли. Там существует какая-то своя, особая версия Российской Федерации, Конституции, Уголовного кодекса и прочих смешных бумажек. Там живут не по законам и даже не по понятиям, а по традициям. То есть законы очень чтут, но живут все-таки по собственным правилам. Однако теперь еще и Ингушетия туда же. Причем ситуация любопытна тем, что членов семьи убийц местного журналиста выгоняют из родного села как будто не по распоряжению властей, а в результате местной самодеятельности. Таковы традиции. Причем древнейшие. А мы как раз живем в эпоху, когда именно традиции, старинная духовность и сопутствующие ей скрепы стали смысловым наполнением нашей идеологии.
Яков Геллер: «После событий 1917 года изменился генотип народа»
  •  7.01.2017   1740   67
Яков Геллер: «После событий 1917 года изменился генотип народа» У евреев есть такое понятие йорцайт — годовщина смерти. В этот день заказывают поминальную молитву, читают кадиш и вспоминают умерших.
Путинизм, десять признаков
  •  7.01.2017   1462   27
Путинизм, десять признаков Почитал в Интернете про споры политологов Екатерины Шульман и Григория Голосова — о том, каков наш нынешний режим, можно ли называть его «гибридным» или нет, и что с ним будет дальше.
Единоросс — Красный нос?
  •  6.01.2017   1141   15
Единоросс — Красный нос? Дед Мороз подумал-подумал и вступил в партию. Вот еще одна сказка стала былью: Деда Мороза приняли в «Единую Россию». Татарстанское отделение партии объявило на своем сайте о новогодних мероприятиях для детей под названием «Дед Мороз — единоросс». Сказку жалко. А быль у нас такова, что нелепей она уже не сделается.
Перспективы Ходорковского
  •  6.01.2017   3828   131
Перспективы Ходорковского Что сделал и что собирается? Корпорация «Ходорковский» Что сделал бывший олигарх за два с половиной года на свободе. Репортаж Ильи Жегулева.
Профанация от администрации
  •  5.01.2017   2019   56
Профанация от администрации В мэрии подчеркивают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Виктор Шендерович: При Путине эволюция исключена
  •  5.01.2017   1917   35
Виктор Шендерович: При Путине эволюция исключена В новом выпуске «Прямой линии» журналист и писатель Виктор Шендерович ответил на вопросы зрителей Дождя. Сколько лет нужно россиянам, чтобы стать европейцами, стоит ли эмигрировать из России, пойдет ли Путин на выборы, и какие два пути ждут Россию — ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии программы.
Эксперт: Китайцы в Иркутской области выселят со временем русских
  •  5.01.2017   2925   27
Эксперт: Китайцы в Иркутской области выселят со временем русских Новость о создании совместного с Китаем туристического кластера на Байкале с объемом инвестиций в 11 миллиардов долларов вызвала среди иркутских экспертов не радость, а тревогу. И вот почему.
Князь Владимир как «стационарный бандит»
  •  5.01.2017   1964   68
Князь Владимир как «стационарный бандит» В фильме «Викинг» показан механизм формирования русского государства. Дикари поняли, что налоги удобнее набегов, а крещение поможет списать все грехи. Принятие христианства стало формой общественного договора.
Декреты большевиков о национализации женщин
  •  5.01.2017   3365   110
Декреты большевиков о национализации женщин Многие декреты советской власти изумляют своей дурью, а другие – жестокостью, изуверством и ненужной безпощадностью. Сегодня вы нигде не встретите упоминание об этих декретах в истории советской власти. Невыгодно ей это, как и всем ее сторонникам. Но слово из песни не выкинешь – они были, и глупо утверждать, что этих декретов не было.
Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать
  •  4.01.2017   2207   63
Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать В Башкирии мужчина возил в багажнике имитацию несчастного Деда Мороза.
Владимир Войнович. Новогоднее пожелание
  •  4.01.2017   1244   62
Владимир Войнович. Новогоднее пожелание Все-таки наше общество очень, очень больное. Я не знаю ни одной другой страны, где было бы так много людей, готовых ради карьеры, денег и просто так лгать, писать ложные доносы, вести следствие по дутым делам, обвинять людей в том, в чем они невиновны, и выносить заведомо неправосудные приговоры.
Ворон ворону. Ценные указания
  •  4.01.2017   928   16
Ворон ворону. Ценные указания Путин – добрый человек. Дал ценные указания, чтобы Генпрокуратура проверила ФСИН, а ФСИН должна как-то наладить взаимодействие с обществом. Наладила или нет? Пусть прокуроры проверят!
Статистика с намеком на фальшивую перепись
  •  3.01.2017   2707   195
Статистика с намеком на фальшивую перепись В 2016 году в Башкирии самыми популярными мальчиками были Артёмы.
Вместо болтовни: Уфимцы потребовали от Ялалова чистить снег лично
  •  3.01.2017   1764   40
Вместо болтовни: Уфимцы потребовали от Ялалова чистить снег лично Уфимцы создали петицию, в которой призывают мэра самому чистить улицы от снега. Создатель петиции, недовольный положением дел с уборкой улиц от снега, негодует: «Ходить то ещё с горем пополам можно, а вот ведь ездить уже нет. Все дороги в колее, из которой не выбраться если не обладаешь навыкам в раллийных гонках, заносит машину при каждом перестроении. Почему такое безобразие?»
Ни денег, ни свободы
  •  3.01.2017   1617   16
Ни денег, ни свободы Экономист Наталья Зубаревич об экономических итогах года в российских регионах. Новый год приближается, и всем хочется узнать что-то хорошее. С него и начнем: в 2016 г. устойчиво росло сельское хозяйство, прекратился спад в промышленности, а в ноябре она даже выросла почти на 3%. Однако в обрабатывающей промышленности роста не было (-0,9% за январь – октябрь 2016 г.), спад продолжается в 37 регионах. Импортозамещение пока остается лозунгом.
Старая надоевшая пластинка: Проханов и Ко
  •  3.01.2017   2167   95
Старая надоевшая пластинка: Проханов и Ко Сталину нельзя дать однозначную оценку - Владимир Путин. Ну почему же? В прошедшем году отмечалось 60-летие ХХ съезда КПСС и однозначной оценке культа личности Сталина. Сделал это соратник Сталина Никита Хрущёв.
Народ в состоянии войны: Почему катастрофа Ту-154 разобщает, а не объединяет
  •  3.01.2017   7838   32
Народ в состоянии войны: Почему катастрофа Ту-154 разобщает, а не объединяет Катастрофа Ту-154 над Черным морем в очередной раз обнаружила невероятную разобщенность «консолидированной» вокруг лидера нации, фактически находящейся в состоянии войны и увязающей в сирийской кампании, которая приносит все больше жертв.
С духовностью наперевес: В Уфе мужчину тащили по городу на поводке
  •  2.01.2017   2797   45
С духовностью наперевес: В Уфе мужчину тащили по городу на поводке Далеко не все жители башкирской столицы встретили новый 2017-й год в здравом уме и твердой памяти. Героем необычного видеоролика стал местный житель, который после боя курантов попросту не смог передвигаться сам. Странную запись в интернет выложил водитель проезжавшего мимо автомобиля.
А Кадыров - Герой России: В Уфе почтили память военных, погибших в Чечне
  •  2.01.2017   2451   54
А Кадыров - Герой России: В Уфе почтили память военных, погибших в Чечне 31 декабря, в Уфе тихо и без помпы прошла акция памяти военнослужащих, погибших в Чечне. На фоне наступающего Нового года, вероятно, не все «чеченцы», побывавшие в этой горячей точке, смогли приехать на встречу, сделав выбор в пользу общения со своими семьями. По крайней мере, хотелось бы, чтобы было именно так.
Жить станет веселее: Какие новые законы вступают в силу с 1 января
  •  2.01.2017   2684   24
Жить станет веселее: Какие новые законы вступают в силу с 1 января В 2017 году в России будут упрощены правила регистрации недвижимости, появятся новые сборы и электронные услуги.
Евгений Ясин: Что год грядущий нам готовит?
  •  2.01.2017   936   11
Евгений Ясин: Что год грядущий нам готовит? Мы ещё не знаем окончательных итогов 2016-го года, но всё же, вступая в Новый год, хотелось бы, пусть в общих чертах, подвести итоги.
Больная страна или империя наизнанку
  •  2.01.2017   1904   56
Больная страна или империя наизнанку Четверть века назад не стало СССР: проблемы, разрушившие империю, воспроизводятся сейчас. Советские символы начали рушиться еще до распада СССР. В районе Киевского вокзала разломали доску почета, серп и молот были повержены на землю, Москва, ноябрь 1991 года.
Старую собаку нельзя научить новым трюкам
  •  2.01.2017   1936   30
Старую собаку нельзя научить новым трюкам Несколько дней страна отдыхает, но, даже за новогодним столом люди спрашивали – почему Путин не ответил на американские санкции?
Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника
  •  1.01.2017   1254   54
Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника Наступил Новый, 2017-й, год. С праздником, уважаемые Читатели, любители уфимской старины! За новогоднюю ночь Вы слышали разные поздравления. Теперь Вас поздравляет Уфимский наместник барон Осип Андреевич Игельстром.
Новый...
  •  31.12.2016   1790   78
Новый... Подарки... Проблема номер РАЗ! Ну чо подарить? Соразмерно бюджету, который стремится к нулю... Трусы, носки, часы, кружка, бутылек чего-то... как угодить-то со скромным пенсионерским бюджетом? Не... по мне так лучче - коробка Рафаелло (по скидке в ОКее за 159 рублей)... ни один мужик еще не отказался от райского наслаждения (смеюсь!)... ну и чо уж говорить о деффчонках? Деффчонки Рафаелкам всегдарады! Ох, и вкусные ж они!
Сергей Наумкин: С Новым 2017 годом!
  •  31.12.2016   1211   102
Сергей Наумкин: С Новым 2017 годом! Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й год, к сожалению, мало чем порадовал – продолжается война в Сирии, рост цен и тарифов, снижение уровня жизни большинства россиян.
Хамитов, коротко: «Кризиса нет, это все пропаганда, начните с себя»
  •  30.12.2016   2118   63
Хамитов, коротко: «Кризиса нет, это все пропаганда, начните с себя» Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию республики, если ее жители будут трудиться.
Не все равны: А кто простит кредиты другим, простым семьям?
  •  30.12.2016   3646   51
Не все равны: А кто простит кредиты другим, простым семьям? Сбербанк принял решение списать долги и кредиты погибших в авиакатастрофе Ту-154, пишет РБК со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова. Также о мерах поддержки пострадавших объявил и банк ВТБ.
Рустем Мулюков: В ЦИК РФ у нас хотели отобрать видеозаписи
  •  30.12.2016   1561   45
Рустем Мулюков: В ЦИК РФ у нас хотели отобрать видеозаписи Предлагаем вашему вниманию материал Разифа Абдулина («Медиакорсеть») с подробностями о поездке уфимцев Р.Мулюкова и С.Чайченко в ЦИК РФ на просмотр видеозаписей, сделанных веб-камерами на выборах.
Медведев ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану: Регион своих денег не увидит
  •  30.12.2016   17220   46
Медведев ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану: Регион своих денег не увидит Конфликт разгорелся, в частности, из-за перераспределения налога на прибыль. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на громкое заявление президента Татарстана Рустама Минниханова, возмутившегося тем, что федеральный центр забирает у республики зарабатываемые ею деньги для поддержки дотационных регионов.
Скрепы и развитие назад. Нас ждет тихий и безропотный анабиоз
  •  30.12.2016   3563   151
Скрепы и развитие назад. Нас ждет тихий и безропотный анабиоз В 2017 году доходы будут падать, спрос — ослабевать, но люди получат возможность ликовать по поводу низких инфляции и безработицы. Технологическое отставание России от Запада, которое достигло критического уровня, углубится. Впечатление, что в конце 2016 года время стало критически сжиматься.
Привет, 37ой! Путин подписал «закон садистов»
  •  30.12.2016   1122   34
Привет, 37ой! Путин подписал «закон садистов» Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий применение к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Уфе грозит еще два Кроношпана?
  •  29.12.2016   2310   23
Уфе грозит еще два Кроношпана? Деревообрабатывающее предприятие Kronospan - ООО Кроношпан Башкортостан - после запуска завода по производству ДСП планирует вложить около 26 млрд руб. в строительство еще двух очередей предприятия под Уфой, сообщил генеральный директор компании Ардашер Курбаншо.
Возмущение регионов-доноров. Началось?
  •  29.12.2016   7146   147
Возмущение регионов-доноров. Началось? Огромный резонанс на федеральном уровне вызвали слова президента Татарстана Рустама Минниханова относительно финансовой политики федерального центра. На заседании Госсовета Татарстана Минниханов высказал недовольство растущим выкачиванием денег из регионов-доноров.
Уфимский мечтатель
  •  29.12.2016   1438   46
Уфимский мечтатель Участник экспроприаций (грабежей) в Уфе начала века, гражданской войны, коллективизации, борьбы с церковью и вредителями наш земляк Иван Павлов (1889–1959) оставил ценные мемуары, которые заканчиваются Новогодним тостом.
Олег Козырев: Украину признали виновной
  •  29.12.2016   705   13
Олег Козырев: Украину признали виновной Сегодня, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы признал события на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом.
Гитлер одерживал победы благодаря Сталину?
  •  29.12.2016   2056   116
Гитлер одерживал победы благодаря Сталину? Советское руководство, ненавидевшее Запад, видело в нацистской Германии подходящего партнера. Сталин помог Гитлеру ликвидировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе. Неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась России в десятки миллионов жизней.
The New York Times: Путин в новом году ждет успеха в гибридной войне с Западом
  •  29.12.2016   1181   41
The New York Times: Путин в новом году ждет успеха в гибридной войне с Западом В эти дни президент России Владимир Путин не может скрыть радость. Это необычно для человека, которого профессионально учили маскироваться и сбивать со следа.
Татарстан взбунтовался?
  •  28.12.2016   3388   243
Татарстан взбунтовался? Татарстан взбунтовался. Конечно же, из-за денег. Президент республики: «Мы понимаем, что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем. На следующий год по отношению к этому году мы имеем минус 8 млрд. То есть весь заработок за следующий год, если мы хорошо поработаем, уйдет на покрытие того, что у нас изъяли. Это самый легкий путь, который выбирают некоторые наши федеральные руководители. Наверно, президенту России докладывают, что это безболезненно. Как безболезненно? Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно. Огромные суммы теряют Москва, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, мы».
Ну, вы держитесь там: В Башкирии значительно вырастут коммунальные тарифы
  •  28.12.2016   2164   27
Ну, вы держитесь там: В Башкирии значительно вырастут коммунальные тарифы Чиновниками установлены максимальные предельные индексы изменения коммунальных тарифов в Башкирии в следующем году.
В Уфе снесли дом Кочкина на улице Аксакова
  •  28.12.2016   1216   15
В Уфе снесли дом Кочкина на улице Аксакова Территорию вокруг здания оцепила полиция, общественников не подпускают.
По-прежнему не тонет: Толкачев переизбран секретарем политсовета «Единой России»
  •  28.12.2016   1058   18
По-прежнему не тонет: Толкачев переизбран секретарем политсовета «Единой России» Башкирские единороссы на сегодняшней конференции переизбрали секретарем регионального политсовета партии спикера Курултая Константина Толкачева. Господин Толкачев руководит региональным политсоветом с 2009 года. Помимо него на эту должность выдвигалась кандидатура главврача поликлиники №52 Рустема Игбаева, но он он набрал всего 42 голоса против 223 за Константина Толкачева. После переизбрания господин Толкачев пообещал работать в партии, «не жалея сил».
Столетие революции следует не праздновать, а оплакивать
  •  28.12.2016   1134   114
Столетие революции следует не праздновать, а оплакивать По мере приближения столетия революции не стоит забывать о жестокой тирании, которой она способствовала. По мере приближения столетнего юбилея, однако, становится удивительно, насколько быстро идеология, вдохновившая Ленина и миллионы его последователей, утратила свое значение.
Если мост в Крым будет построен – он там не простоит
  •  28.12.2016   6923   51
Если мост в Крым будет построен – он там не простоит Политически значимый проект строительства моста через Керченский пролив, начало движения автомобилей по которому запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года, может не осуществиться в намеченные сроки, ввиду того, что второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Об этом сообщила газета Коммерсант, 26.12.2016.
Чекисты осветят? Кол им в госбезопасность, а не крест
  •  28.12.2016   1369   14
Чекисты осветят? Кол им в госбезопасность, а не крест В Москве наследники большевицкой Чеки, ленинцев-сталинцев, дзержинцев, ежовцев, ягодовцев, бериевцев, андроповцев, решившие отмечать в следующем году «столетие учреждения органов госбезопасности», собирались принять участие в освещении креста для купола Храма Феодора Ушакова.
Уфимцы променяли духовные скрепы на бесплатную американскую газировку
  •  27.12.2016   1462   74
Уфимцы променяли духовные скрепы на бесплатную американскую газировку Жители Уфы устроили давку во время акции от компании Coca-Cola, в ходе которой всем желающим раздавали бесплатную газировку. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
В Совфеде предложили сделать платной всю рыбалку в стране
  •  27.12.2016   1899   33
В Совфеде предложили сделать платной всю рыбалку в стране Совет Федерации поставил вопрос о введении платы для рыбаков-любителей за их хобби. Об этом, как сообщает агентство «Москва», заявил заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев.
Не быдлово дело: Госдума запретит СМИ рассказывать о коррупционных скандалах
  •  27.12.2016   2328   18
Не быдлово дело: Госдума запретит СМИ рассказывать о коррупционных скандалах Сообщения в СМИ о задержании и уголовном преследовании «статусных» коррупционеров подрывают принцип презумпции невиновности, поэтому за распространение таких сведений журналистов надо наказывать, считают в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
Умеем только портить: Уничтожено 9000 тонн еды
  •  27.12.2016   1743   27
Умеем только портить: Уничтожено 9000 тонн еды Россельхознадзор гордо рапортует: с момента введения антисанкций в России уничтожено 9 тысяч тонн еды. То есть 9 миллионов килограмм продуктов раздавили тракторами и выкинули на свалки эти соколики. Включая 389 тысяч килограмм мяса и птицы.
Убили? Так нам и надо
  •  27.12.2016   3575   191
Убили? Так нам и надо В 90-е годы эти вопросы меня занимали несколько меньше: я носил форму, я использовал в своей работе автоматическое оружие, я собирался в очередную командировку на Кавказ.
По следам пресс-конференции Путина. Вредные советы
  •  26.12.2016   7494   55
По следам пресс-конференции Путина. Вредные советы Колумнист ИА Медиакорсеть не смог задать вопрос главе государства. Он делится опытом в стиле Григория Остера.
Покончил с собой подполковник МВД Башкирии, подозреваемый в мошенничестве
  •  26.12.2016   2642   11
Покончил с собой подполковник МВД Башкирии, подозреваемый в мошенничестве В Уфе проводится проверка по факту гибели 43-летнего подполковника полиции Ирека Бикбулатова. По данным портала Лайф.ру, мужчина погиб в результате падения с восьмого этажа больницы, в которой проходил лечение с травмами после недавнего ДТП. Правоохранительные органы выясняют причины его смерти.
«Башнефть» пока «Башнефть»
  •  26.12.2016   1311   17
«Башнефть» пока «Башнефть» В ближайшее время «Роснефть» не планирует расставаться с брендом «Башнефти». Представитель компании сообщил, что пока нужно изучить рыночный потенциал, а уже потом делать выводы, пишет ТАСС.
Адвокатам Башкирии приказали молчать в тряпочку?
  •  26.12.2016   2221   23
Адвокатам Башкирии приказали молчать в тряпочку? На сайте Адвокатской палаты Республики Башкортостан опубликовано решение совета организации от 20 декабря, согласно которому члены палаты обязаны согласовывать с ней свои выступления в СМИ.
Этот год побил рекорд по абсурдным приговорам и ни за что поломанным человеческим судьбам
  •  26.12.2016   4263   36
Этот год побил рекорд по абсурдным приговорам и ни за что поломанным человеческим судьбам «От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно».
Академик Рыжов: Россия стоит на пороге жуткого краха
  •  25.12.2016   6873   16
Академик Рыжов: Россия стоит на пороге жуткого краха Большинство чиновников ориентированы, как собаки на ветер, их главная задача - предугадать, что понравится власти.
Исторические картинки. Испорченное имя
  •  25.12.2016   1593   296
Исторические картинки. Испорченное имя Промзона «Курасково» на карте 2gis. Яндекс сообщает, что возле остановки Курасково-1 лежит хутор Куровский. Сворачиваем с трассы направо, остановка Курасково-2, рядом заправка Башкирнефтепродукт. На Яндексе находим даже фото промзоны:
Криминальная Башкирия. Золотой клад
  •  25.12.2016   6615   22
Криминальная Башкирия. Золотой клад Инспектор ОБХСС, майор милиции Михаил Дудка, поехал с друзьями на рыбалку в Калинники, и там услышал разговор, о мужиках деревни Угузево, торгующих золотыми монетами царской чеканки. Это вызвало повышенный интерес. На обратной дороге, притормозили за пару километров от Угузево.
Как лжепатриот-самозванец-НОДовец опозорил Башкирию на пресс-конференции Путина
  •  24.12.2016   8069   77
Как лжепатриот-самозванец-НОДовец опозорил Башкирию на пресс-конференции Путина Сегодня на большой пресс-конференции Владимира Путина произошел одни из тех случаев, когда ответ лидера страны оказался намного интереснее, чем вопрос журналиста. Хотя собственно журналистом Марата Сагадатова из Уфы назвать сложно. Господин Сагадатов представляет издание так называемого Народного освободительного движения. Так вот, несмотря на улыбнувшуюся удачу, когда у представителя нашей республики появился шанс задать вопрос, касающийся Башкирии, НОДовец предпочел поговорить на отвлеченную тему.
Курултайщики лишили тысячи многодетных семей права на получение земли
  •  24.12.2016   1885   13
Курултайщики лишили тысячи многодетных семей права на получение земли Накануне депутаты Госсобрания РБ в лице партии власти в третьем окончательном чтении приняли скандальный правительственный законопроект, ограничивающий получение земли многодетными семьями.
Что даст московская проверка?
  •  24.12.2016   2112   3
Что даст московская проверка? Сотрудники управления администрации президента РФ по противодействию коррупции возвращаются в Москву. С 14 по 23 декабря в Башкирии проходила плановая проверка региона на коррупционность его чиновников. Ранее, как сообщал «КоммерсантЪ», республиканских чиновников заранее предупредили о проверке и обязали заполнить специальные анкеты, сообщив в них информацию о близких и дальних родственниках. Цель проверки – выявить конфликт интересов чиновников, для чего и нужна информация о том, где работают и каким бизнесом занимаются дети, родители, братья и сестры чиновников. Предполагалось также, что проверят глав ведомств на коррупционные связи с исполнителями госзакупок.
В башкирском Яблоке введено внешнее управление
  •  24.12.2016   685   20
В башкирском Яблоке введено внешнее управление Как стало известно Idel.Реалиям, на прошедшей неделе федеральное бюро партии Яблоко отменило все решения прошедшей в ноябре конференции Башкирского регионального отделения партии.
«В России многие ненавидят себя, соседей, страну»
  •  24.12.2016   2195   17
«В России многие ненавидят себя, соседей, страну» В последнее время уровень агрессии в обществе постоянно растет: любое инакомыслие или непривычное поведение вызывает у людей в лучшем случае раздражение. С чем это связано, почему мы с готовностью находим себе новых врагов, с какими проявлениями агрессии сталкиваемся каждый день и как с этим бороться, рассказывает Сергей Николаевич Ениколопов — кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.
Варламов о пресс-конференции Путина
  •  24.12.2016   2233   86
Варламов о пресс-конференции Путина Сегодня состоялась традиционная пресс-конференция Путина. Он спокойно и уверенно отвечал 4 часа на вопросы журналистов. Вопросы были разные: и про убийц Немцова, и про надои. Если вы не смотрели, я вам кратко сейчас перескажу всё важное, о чём Владимир Владимирович сказал: – Кхе-кхе.
Тридцать седьмой
  •  24.12.2016   2031   55
Тридцать седьмой Тогда, осенью и зимой 1937-го года, по всей Москве открылось множество странных магазинов. Странных потому, что даже вывески на них - Распродажа случайных вещей были написаны на полотне, наспех Они были заполнены старой мебелью, потертыми коврами, подержанной или даже новой одеждой, разрозненными сервизами, предметами антиквариата, картинами... Это были остатки того, что было забрано, просто награблено энкаведэшниками.
Неужели Филиппову конец?
  •  23.12.2016   4061   39
Неужели Филиппову конец? Проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в самом разгаре. И, кажется, новости эта проверка принесет очень интересные.
Исповедь христопродавца?
  •  23.12.2016   1487   25
Исповедь христопродавца? Я впервые вышел в Интернет ровно двадцать лет назад, в декабре 1996 года. После истфака БашГУ, где учился на археолога у покойного Мажитова, поступил учиться к его другу, профессору философии Файзуллину в УГАТУ. Сразу скажу, что ученого-философа из меня не вышло, но повезло, что оказался в нужное время в нужном месте: на заре башкирского Интернета.
«УРАЛ» выиграл иск к ДУМ Башкирии почти на 60 миллионов
  •  23.12.2016   2768   27
«УРАЛ» выиграл иск к ДУМ Башкирии почти на 60 миллионов Ранее БФ «Урал» согласно договору с ДУМ РБ о пожертвовании направил более 56 млн рублей на строительство соборной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева. Вместо этого муфтият выкупил у уфимской администрации право на освоение прилегающей территории. ДУМ РБ стал единственным участником аукциона уфимской мэрии на право застройки территории у строящейся Соборной мечети на проспекте Салавата Юлаева.
Курултаевцы не смогли объяснить, зачем разрешили Хамитову войти в «Башнефть»
  •  23.12.2016   4178   70
Курултаевцы не смогли объяснить, зачем разрешили Хамитову войти в «Башнефть» Напомним, сегодня в первом чтении депутаты Госсобрания РБ внесли поправки в закон «О Главе Республики Башкортостан». Народные избранники вдруг решили, что стоит позволить высшему должностному лицу нашей республики принимать участие в хозяйствующих субъектах. То есть проще говоря, быть в составе советов директоров различных компаний. Напомним, что более месяца назад руководитель «Роснефти» Игорь Сечин предложил Рустэму Хамитову стать членом совета директоров «Башнефти».
Нашел корень всех бед? Толкачев пожаловался на геев в Европарламенте
  •  23.12.2016   1025   22
Нашел корень всех бед? Толкачев пожаловался на геев в Европарламенте Сегодня сразу после пленарного заседания Государственного Собрания-Курултая РБ спикер Константин Толкачев подвел итоги осенней сессии парламента республики. После принятия в окончательном чтении скандального законопроекта об ограничении в получении земельных участков многодетными семьями, разговор с журналистами сложно назвать ободряющим. Обстановку несколько разрядил рассказ главного парламентария о его работе в структурах Европарламента. В октябре 2016 года Константин Толкачев принял участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.
Белоруссия на очереди к русскому миру?
  •  23.12.2016   1104   131
Белоруссия на очереди к русскому миру? МИД Белоруссии вызвал советника-посланника российского посольства в республике Вадима Гусева, чтобы выразить ему официальный протест в связи с высказываниями ученого Леонида Решетникова о белорусском языке и государственности. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте министерства.
«Мы изучаем нацию не по генам, а по самосознанию»
  •  22.12.2016   1676   187
«Мы изучаем нацию не по генам, а по самосознанию» Лилия Сагитова считает, что этнологи должны изучать татар, основываясь на национальном самосознании - над анализом ген уже весь мир смеётся. Между тем, московские биологи сделали сенсацию из того, что татары крымские, поволжские и сибирские оказались генетически разными. Idel.Реалии предлагает перевод материала, вышедшего на сайте Азатлык.
Хамитов поздравил работников органов безопасности
  •  22.12.2016   726   14
Хамитов поздравил работников органов безопасности 20 декабря, глава республики Рустэм Хамитов поздравил работников безопасности с профессиональным праздником.
Сколько стоит Новый год в Башкирии?
  •  22.12.2016   699   15
Сколько стоит Новый год в Башкирии? Именно празднование Нового года обходится гражданам в кругленькую сумму. Подарки, праздничный стол, «сопутствующие товары», наряды, поездки…
Импортозамещение в подмосковье
  •  22.12.2016   765   21
Импортозамещение в подмосковье Сегодня днем у контейнеров для крупногабаритного мусора у нового дома на улице Дзержинского (напротив парка у ДК Коломна) толпился народ. В контейнерах была еда. Много еды.
Навальный на выборах президента в 2018 году — это «тема, которой нет»
  •  22.12.2016   733   13
Навальный на выборах президента в 2018 году — это «тема, которой нет» Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что вопрос об участии оппозиционного активиста Алексея Навального в выборах президента страны в 2018 году — это «тема, которой нет», сообщает «Би-би-си».
Письмо товарищу Сталину
  •  22.12.2016   1012   138
Письмо товарищу Сталину Захар Прилепин стал почтальоном. Социализм был выстроен. Поселим в нём людей. Борис Слуцкий. Мы поселились в твоём социализме. Мы поделили страну созданную тобой.
Проверка продолжается
  •  21.12.2016   3832   21
Проверка продолжается На улице в Уфе аномальные морозы, а вот в Администрации города, судя по слухам, очень даже жарко. Все дело в проверке, о которой многие СМИ уже писали ранее. Проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции, которую возглавляет Начальник Управления Президента по вопросам противодействия коррупции – Олег Анатольевич Плохой.
Хамитов: «Есть люди, живущие по принципу «чем хуже, тем лучше»
  •  21.12.2016   1417   33
Хамитов: «Есть люди, живущие по принципу «чем хуже, тем лучше» 20 декабря, глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвященном Дню работника органов безопасности РФ. Как сообщила пресс-служба главы региона, в своем приветственном слове он поздравил стражей госбезопасности с праздником и обрисовал фронт их задач.
И поделом: В Уфе задержали участника «Башкорта»
  •  21.12.2016   1897   96
И поделом: В Уфе задержали участника «Башкорта» Полицейские объяснили, что Радика Еникеева необходимо доставить в суд в связи с протоколом об административном правонарушении от 12 декабря.
Хамитову сообщили о нарушениях при составлении списков домов в Уфе на расселение
  •  21.12.2016   2504   20
Хамитову сообщили о нарушениях при составлении списков домов в Уфе на расселение Как стало известно Ъ, МВД Башкирии установило нецелевое расходование более 620 млн руб. чиновниками администрации Уфы. По данным министерства, эту сумму мэрия потратила на расселение домов, которые были включены в программу незаконно.
Тюрьма за пост в ЖЖ: Это касается каждого
  •  21.12.2016   1484   29
Тюрьма за пост в ЖЖ: Это касается каждого Всего неделя потребовалась Тюменскому областному суду, чтобы вынести приговор местному блоггеру Алексею Кунгурову. Покуда меня в Москве судили по экстремистской статье за одобрение действий ВКС РФ в Сирии, Кунгурову местное Управление ФСБ пришило «террористическую» 205-ю статью за критику тех же самых действий. Приговор — два года в колонии-поселении. Суд шёл в закрытом режиме. В СИЗО Кунгурова увезли 20 июня, так что он уже полгода сидит в тюрьме.
Как Советская власть развалила Советский Союз
  •  21.12.2016   910   70
Как Советская власть развалила Советский Союз Одержимые просоветской ностальгией, громко плачут о судьбе загубленного СССР. Но загубили его сами коммунисты, сделав всё для распада СССР и заложив под него кучу «бомб», которые сдетонировали в перестройку. Да, СССР распался благодаря Горбачеву, но основания для распада были созданы еще Лениным и Сталиным. Посмотрим, как это получилось.
Уголовное дело экс-главы Кушнаренковского района готовится к передаче в суд
  •  20.12.2016   2641   27
Уголовное дело экс-главы Кушнаренковского района готовится к передаче в суд Следственное управление СК по Башкирии сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Кушнаренковского района республики Алмаза Юсупова.
Зато Крым наш: Голодец заявила о росте числа бедных в России
  •  20.12.2016   1287   85
Зато Крым наш: Голодец заявила о росте числа бедных в России По словам вице-премьера РФ, к этой категории относится 15% населения страны. В России отмечается рост бедности, к этой категории сейчас относится 15% населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец.
Любовь к власти как форма извращения. Нужен контроль
  •  20.12.2016   839   24
Любовь к власти как форма извращения. Нужен контроль Власть нельзя любить. Это извращение. Общество должно уметь ее контролировать.
Учителям жить стало веселее?
  •  20.12.2016   821   19
Учителям жить стало веселее? По данным издания «Ведомости», в последние годы наметилась тенденция к возращению учителей из бизнеса обратно в школы. Увеличились зарплаты, появились программы поддержки и, что особенно важно в кризис, – социальные гарантии. На сайте Зарплата.ру есть резюме соискателей, которые в прежние времена оставили работу педагога, а сейчас после большого перерыва очень хотят вернуться. И основной мотив у них – не уровень дохода (несмотря на рост зарплат, учителя получают меньше, чем средняя зарплата по региону), а любовь к профессии, желание быть полезным.
В войну денег для детей находили
  •  20.12.2016   1045   39
В войну денег для детей находили Зато теперь виолончелей развелось немеряно. В пятницу Бунев, выступая перед депутатами, подробно рассказал о ситуации в Черемховском интернате.
ЕдРо «антимайданное» и «богоугодное»
  •  20.12.2016   539   8
ЕдРо «антимайданное» и «богоугодное» На съезде «Единой России» в начале 2017 года генсовет партии может обновиться больше чем наполовину. Партия хочет включить в руководящие органы глав региональных отделений с высокими результатами на выборах в Госдуму.
Генетики установили: Татары единым этносом не являются
  •  19.12.2016   4080   446
Генетики установили: Татары единым этносом не являются «Татарину скажи, что Чингизхан не был родственником всех татар, сразу в морду получишь». Как выводы столичных генетиков об отсутствии «общетатарского генофонда» возмутили местных ученых.
Криминальная Уфа. Майор милиции Камалетдинов
  •  19.12.2016   6041   29
Криминальная Уфа. Майор милиции Камалетдинов Утром 5 июня 1986 года тело женщины с проломленным черепом, было обнаружено на улице Сун-Ят-Сена, вторая несчастная лежала на тротуаре улицы Посадской. Женщины шли на работу и на них напал лысый мужчина с молотком. Весь личный состав отдела милиции Кировского района Уфы бросили на поимку опасного маньяка. Прочесывали место совершенного преступления. Участковый инспектор Камиль Камалетдинов спустился в овраг и нос к носу столкнулся с лысым мужчиной. В руках окровавленный молоток! Лейтенант милиции многозначительно опустил руку в пустой карман брюк.
Барин съездил в Ельцин Центр, а толку?
  •  19.12.2016   1111   33
Барин съездил в Ельцин Центр, а толку? Сотрудники музея первого президента провели экскурсию для режиссера и руководителя Фонда культуры.
Как уничтожить общественные связи в зародыше
  •  19.12.2016   597   20
Как уничтожить общественные связи в зародыше За 2016 год список НКО «иностранных агентов» пополнился на 38 организаций. Теперь их стало 149. Если раньше в реестр «иностранных агентов» вносили, в основном, правозащитников, то в этом году туда впервые попали исследователи из Аналитического центра Юрия Левады. Анна Строганова встретилась в Москве с директором центра, доктором философских наук Львом Гудковым и поговорила с ним.
Вся страна как одна большая зона
  •  19.12.2016   1492   29
Вся страна как одна большая зона Символ грядущего года — петух. По этому поводу записные остряки рунета сейчас много шутят, поскольку на уголовном жаргоне так именуют представителя низшей касты среди заключенных. Воровское арго, социолект преступного мира всегда вызывал большой интерес у публики, проникая в разные сферы общественной жизни. И это понятно: ему не откажешь в своеобразной выразительности.
The Washington Post: «Путин хочет нового миропорядка, но зачем Трампу ему помогать?»
  •  19.12.2016   820   16
The Washington Post: «Путин хочет нового миропорядка, но зачем Трампу ему помогать?» Сложите вместе предвыборную риторику Дональда Трампа, его твиты и кадровые решения и вы получите представление о политике США при президенте Трампе. Избранный президент постоянно подает сигналы о том, что хочет примириться с Россией и проводить жесткую линию в отношении Китая. Но это чуть ли не полностью противоречит реалиям современного мира. Сейчас Китай в основном благополучно вписан в международную систему, где главную роль играют США. Россия же пытается перевернуть ее.
Исторические картинки. Вавилово
  •  18.12.2016   1096   70
Исторические картинки. Вавилово В мороз хорошо сидеть в Вавилово, пить горячий чай и слушать преданья старины глубокой. А дорога туда шла через Вавиловскую переправу.
Хамитов пообещал максимальное содействие руководству «Башнефти»
  •  17.12.2016   1790   38
Хамитов пообещал максимальное содействие руководству «Башнефти» 16 декабря, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть». Нужно отметить, что среди акционеров были не только солидные деловые люди, как это принято считать, пришло на заседание также и немало людей пенсионного возраста.
Бацилла большевизма или Ленин в пломбированном вагоне
  •  17.12.2016   1310   197
Бацилла большевизма или Ленин в пломбированном вагоне В преддверии сотой годовщины Октябрьского переворота в России западные историки пытаются заново осмыслить это событие. В Великобритании опубликована монография историка Кэтрин Мерридейл Ленин в поезде (Lenin on the Train), посвященная одному из ключевых событий, непосредственно повлиявших на захват власти большевиками, – тайной операции германского Генштаба по переброске Владимира Ленина и группы его соратников в разгар Первой мировой войны в так называемом пломбированном вагоне из Швейцарии в Петроград. Исследователи Октября сходятся на том, что без присутствия Ленина в России в 1917 году судьба страны могла быть иной.
Командир Росгвардии на Алтае: Ее создали для борьбы с революционными брожениями
  •  17.12.2016   1965   13
Командир Росгвардии на Алтае: Ее создали для борьбы с революционными брожениями Глава управления Росгвардии в Алтайском крае Александр Мауль выступил с заявлением, что войска национальной гвардии создали для борьбы с пятой колонной и революционными брожениями. Текст его выступления был опубликован ИА Банкфакс, но позже пропал. В настоящее время он доступен в кэше.
Дмитрий Орешкин: Сирия – главный просчет Путина
  •  17.12.2016   3573   46
Дмитрий Орешкин: Сирия – главный просчет Путина Попытка Путина переключить внимание россиян с поражения в Украине на войну в Сирии обернулась очередным провалом.
Советы юриста. Как законно не платить штраф ГИБДД
  •  17.12.2016   3936   9
Советы юриста. Как законно не платить штраф ГИБДД Какие штрафы можно законно не оплачивать? По каким основаниям можно обжаловать постановление? Наиболее часто «письма счастья» обжалуются по следующим основаниям:
Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора
  •  16.12.2016   3403   77
Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского разворачивает деятельность в Башкирии. Региональным координатором организации стал Андрей Потылицын, работавший в 2011–2014 годах в администрации главы региона Рустэма Хамитова, а на последних выборах в Госдуму — в штабе его основного оппонента Раиля Сарбаева.
Уфа прощается: Татьяна Пучинская - гражданин и замечательный человек
  •  16.12.2016   2462   18
Уфа прощается: Татьяна Пучинская - гражданин и замечательный человек Сегодня жители Уфы прощаются с Татьяной Пучинской, великолепной женщиной, учителем, Гражданином и патриотом России. Татьяна Пучинская просто - Человек с большой буквы.
Приватизация «Башнефти»: Димон рад
  •  16.12.2016   1552   46
Приватизация «Башнефти»: Димон рад Премьер – министр России сегодня в прямом эфире дал интервью пяти российским телеканалам.
Выборов больше нет?
  •  16.12.2016   2028   46
Выборов больше нет? Как журналист я всегда выступаю за точность формулировок. Это очень важно. Потому что если вы называете вещи своими именами, вы начинаете адекватно понимать их суть. И, следовательно, адекватно выстраиваете стратегии дальнейшего поведения.
Плохой или хороший? Продолжение
  •  15.12.2016   3409   33
Плохой или хороший? Продолжение Пока вся общественность ждет хоть какой-то информации о выездной проверке управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в Уфе, становится все более и более отчетливо видно, что эта проверка пришла к нам неспроста.
Хоть какая-то польза: Курултаевцы предложили отдавать автомобили со штрафстоянки бесплатно
  •  15.12.2016   1226   7
Хоть какая-то польза: Курултаевцы предложили отдавать автомобили со штрафстоянки бесплатно Депутаты Госсобрания-Курултая РБ разработали поправки, в которых предложили в случае перемещения автомобиля на спецстоянку отдавать его владельцу без предварительной оплаты штрафов и услуг службы эвакуации. Для расчета за эвакуатор и спецстоянку нарушителю дается отсрочка в 30 дней.
Игорь Чубайс: Пятое отступление номенклатуры
  •  15.12.2016   876   18
Игорь Чубайс: Пятое отступление номенклатуры История СССР без съездов и пятилеток, Советский режим как четыре стратегических отступления. Я не раз повторял слова А.И. Солженицына – СССР – не Россия, а ее убийца; писал, что системный кризис начался не с приходом Путина или Ельцина, а с большевицкого путча и разгона Учредительного собрания; уточнял – авторитарно-тоталитарный режим всегда навязывает обществу свою повестку, выдавая ее за голос единственного источника власти, поэтому диалог, круглый стол между властью и обществом в советско-постсоветской системе невозможен.
Бедная Зоя. Голгофа или подиум?
  •  15.12.2016   1338   117
Бедная Зоя. Голгофа или подиум? Зоя Космодемьянская - тайна раскрывается. Андрей Георгиевич Бильжо. Художник-карикатурист, по первой профессии врач-психиатр, успешный бизнесмен (владелец сети ресторанов). На личной странице в проекте «Сноб» описывает свои пристрастия так: «Люблю сидеть на набережной где-нибудь в Венеции, смотреть на людей, на воду и пить белое вино».









© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com