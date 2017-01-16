Друг в США, поэт, коллекционер, бывший совецкий гражданин. Давно на пе ...
Рейтинг: +6 slovo13
Вот ты вышел на пенсию и ты больше никому не нужен. Твоя ценность близ ...
Рейтинг: +5 Анонимно
Друг в США, поэт, коллекционер, бывший совецкий гражданин. Давно на пе ...
Рейтинг: +6 slovo13
Ялалов позорно отмазывается! КОЛЛАПС был не из-за придомовых(приофисны ...
Рейтинг: +5 Кухарка
Плывёт роскошный круизный лайнер. Депутаты ГД, силовики, ВИП-коррупцио ...
Рейтинг: +10 Калатунбабай
Харис - ура-патриотная, отвратительная, лживая паскуда с мозгами как у ...
Рейтинг: +10 natall
Минниханов показал, что он мыслит государственными категориями, в отличие от ...
16.01.2017 4409 87
Неожиданным гостем Гайдаровского форума в Москве в последний день его работы ...
16.01.2017 1319 35
Меня всегда поражают комментарии людей не живущих в США. Я - американская ...
16.01.2017 4623 95
Несмотря на лабиринт загадочных реформ Российской академии наук и неудачную ...
15.01.2017 939 48
Минниханов показал, что он мыслит государственными категориями, в отличие от ...
16.01.2017 4409 87
Неожиданным гостем Гайдаровского форума в Москве в последний день его работы ...
16.01.2017 1319 35
Меня всегда поражают комментарии людей не живущих в США. Я - американская ...
16.01.2017 4623 95
Несмотря на лабиринт загадочных реформ Российской академии наук и неудачную ...
15.01.2017 939 48
Минниханов показал, что он мыслит государственными категориями, в отличие от ...
16.01.2017 4409 87
Неожиданным гостем Гайдаровского форума в Москве в последний день его работы ...
16.01.2017 1319 35
Меня всегда поражают комментарии людей не живущих в США. Я - американская ...
16.01.2017 4623 95
Несмотря на лабиринт загадочных реформ Российской академии наук и неудачную ...
15.01.2017 939 48
Минниханов показал, что он мыслит государственными категориями, в отличие от ...
16.01.2017 4409 87
Неожиданным гостем Гайдаровского форума в Москве в последний день его работы ...
16.01.2017 1319 35
Меня всегда поражают комментарии людей не живущих в США. Я - американская ...
16.01.2017 4623 95
Несмотря на лабиринт загадочных реформ Российской академии наук и неудачную ...
15.01.2017 939 48