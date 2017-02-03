Бабай со своим сыном обворовали республику ,а сейчас духовное управлен ...
Рейтинг: +3 Анонимно
вопрос на засыпку.Куда бегут беженцы из ранее оккупированных и сейчас ...
Рейтинг: +3 ketrin_2
- 102-е место между Боливией и Гондурасом. --------------------------- ...
Рейтинг: +6 Анонимно
Ну и правильно делают кремляди.Если 80 процентов биомассы стоя рукопле ...
Рейтинг: +6 резус
Если мэр не хочет убирать снег с улиц - его нужно уволить.
Рейтинг: +7 Егерь
1. Президент США оказывает влияние на все страны мира. 2. Президент РФ ...
Рейтинг: +7 slovo13
В последнее время интерес общественности к строительству Соборной мечети ...
3.02.2017 1440 59
Мне довелось познакомиться со сценарием сериала о Золотой Орде, он, безусловно, ...
3.02.2017 797 46
Пообщался тут в Первой студии Первого канала (31.01, 18.20) с выдающимся ...
3.02.2017 937 42
Экономической основой сталинского СССР, который сейчас культивирует в РФ ...
3.02.2017 791 64
В последнее время интерес общественности к строительству Соборной мечети ...
3.02.2017 1440 59
Мне довелось познакомиться со сценарием сериала о Золотой Орде, он, безусловно, ...
3.02.2017 797 46
Пообщался тут в Первой студии Первого канала (31.01, 18.20) с выдающимся ...
3.02.2017 937 42
Экономической основой сталинского СССР, который сейчас культивирует в РФ ...
3.02.2017 791 64
В последнее время интерес общественности к строительству Соборной мечети ...
3.02.2017 1440 59
Мне довелось познакомиться со сценарием сериала о Золотой Орде, он, безусловно, ...
3.02.2017 797 46
Пообщался тут в Первой студии Первого канала (31.01, 18.20) с выдающимся ...
3.02.2017 937 42
Экономической основой сталинского СССР, который сейчас культивирует в РФ ...
3.02.2017 791 64
В последнее время интерес общественности к строительству Соборной мечети ...
3.02.2017 1440 59
Мне довелось познакомиться со сценарием сериала о Золотой Орде, он, безусловно, ...
3.02.2017 797 46
Пообщался тут в Первой студии Первого канала (31.01, 18.20) с выдающимся ...
3.02.2017 937 42
Экономической основой сталинского СССР, который сейчас культивирует в РФ ...
3.02.2017 791 64