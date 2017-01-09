1 | 09.01.2017, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован ============= еще ...
Рейтинг: +5 Гунн
Жильцы дома вызвали полицейских и не сразу поняли, что одному из молод ...
Рейтинг: +5 юнг
Если мэр не хочет убирать снег с улиц - его нужно уволить.
Рейтинг: +7 Егерь
Чакматаш. Пока главный коммунист РФ господин Зюганов ходит в церковь, ...
Рейтинг: +6 Анонимно
Осталось у народа отобрать последнее, Конституцию.... ===== LOUNF - ...
Рейтинг: +10 Загадочный
Плывёт роскошный круизный лайнер. Депутаты ГД, силовики, ВИП-коррупцио ...
Рейтинг: +10 Калатунбабай
В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла ...
9.01.2017 1460 35
Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, ...
9.01.2017 1618 73
Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. ...
9.01.2017 939 30
Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, ...
9.01.2017 698 20
В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла ...
9.01.2017 1460 35
Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, ...
9.01.2017 1618 73
Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. ...
9.01.2017 939 30
Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, ...
9.01.2017 698 20
В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла ...
9.01.2017 1460 35
Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, ...
9.01.2017 1618 73
Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. ...
9.01.2017 939 30
Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, ...
9.01.2017 698 20
В Уфе сегодня, 8 января, по ул. Комсомольская, 107 около 14.40 произошла ...
9.01.2017 1460 35
Новогодние каникулы стали настоящей головной болью для уфимцев: как водителей, ...
9.01.2017 1618 73
Интересно, я не знал. Оказывается создателя Катюши расстреляли ещё в 1938 году. ...
9.01.2017 939 30
Недавнее интервью Екатерины Шульман вызвало в сети оживленную дискуссию о том, ...
9.01.2017 698 20