— Его восприятие конъюнктурно. Для Рахимова это было символ государственности, при Хамитове — символом того, что у республики есть особые полномочия на фоне других регионов, а при Хабирове — информационная политика попыталась превратить День республики в День Радия Хабирова, — сказал Михайличенко в эфире «Эха». Тем не менее, все руководители республики прекрасно понимали и понимают, что это значимый праздник.
Политолог выразил надежду, что День республики сохранится и станет ценностью не только для башкироязычного населения.
— Думаю, политическая культура, несмотря на тенденции, будет активной, и республика в сознании жителей будет сверхценностью, как для башкирского этноса. Но чтобы она была сверхценностью для других, нельзя монополизировать право на праздник. Многие говорят, что это просто выходной, но республики нужны традиции, а Россия может существовать только в федеративном формате, хотя сейчас движется к унификации, — подытожил Михайличенко.
Эхо Москвы
День республики превратился в День Радия Хабирова
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