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День республики превратился в День Радия Хабирова

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Башкирия отметила очередную годовщину суверенитета. Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко заметил, что праздник не отменят, но его значение снижается.

День республики превратился в День Радия Хабирова


— Его восприятие конъюнктурно. Для Рахимова это было символ государственности, при Хамитове — символом того, что у республики есть особые полномочия на фоне других регионов, а при Хабирове — информационная политика попыталась превратить День республики в День Радия Хабирова, — сказал Михайличенко в эфире «Эха». Тем не менее, все руководители республики прекрасно понимали и понимают, что это значимый праздник.

Политолог выразил надежду, что День республики сохранится и станет ценностью не только для башкироязычного населения.

— Думаю, политическая культура, несмотря на тенденции, будет активной, и республика в сознании жителей будет сверхценностью, как для башкирского этноса. Но чтобы она была сверхценностью для других, нельзя монополизировать право на праздник. Многие говорят, что это просто выходной, но республики нужны традиции, а Россия может существовать только в федеративном формате, хотя сейчас движется к унификации, — подытожил Михайличенко.

Эхо Москвы






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 13.10.2021, 14:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71562 | Рейтинг: +11473
У нас так себе суверенитет. Вот в Москве - суверенитет, так суверенитет!

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Горожане старше 65 лет, которые сделали прививку с 12-го октября, вместо подарочных наборов могут получить десять тысяч рублей.

Ранее столичное правительство выдавало им наборы. Куда входили вещи, которые нужны для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. С начала проведения акции такие подарки получили почти 250 тысяч московских пенсионеров. 

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Ее минимальный размер вместе с городской доплатой вырастет до 21193 рублей. Об этом говорится на сайте мэра Сергея Собянина. Таким образом, произойдет увеличение пенсий на 4,8%. В связи с этим «минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве будет в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством», указали столичные власти.

В пресс-службе также уточнили, что на данный момент доплату к пенсии получают свыше 2 миллионов москвичей. Предыдущую индексацию пенсий для москвичей провели в конце прошлого года. В 2020-м ее размер составлял 19,5 тысяч рублей.

Я хочу обратить внимание - МИНИМАЛЬНАЯ пенсия в Москве(тому, кто прожил в Москве не менее 10 лет) - 21 193.
В Б-стане минимальная пенсия - 9 605.
Как грится - почувствуйте разницу!



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  • Гость
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  • 2 | 13.10.2021, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ещё нам только такого дня не хватало!!!



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  • Гость
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  • 3 | 13.10.2021, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.10.2021, 14:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71562 | Рейтинг: +11473
Я хочу обратить внимание - МИНИМАЛЬНАЯ пенсия в Москве(тому, кто прожил в Москве не менее 10 лет) - 21 193.
В Б-стане минимальная пенсия - 9 605.
Как грится - почувствуйте разницу!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Врёшь, как всегда, старая вруша! Если сравниваешь пенсии в Москве и Уфе, то сравнивай корректно, т.е. за один и тот же год, а не так как ты:в Москве за 2022 год, а в Уфе за 2021 год! В Москве за 2021 год минимальная пенсия тем, кто прожил там не менее 10 лет - 20222 рубля! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 13.10.2021, 19:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня в старых статьях УЖа появилось 5 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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