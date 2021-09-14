День республики превратился в День Радия Хабирова

Башкирия отметила очередную годовщину суверенитета. Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко заметил, что праздник не отменят, но его значение снижается.— Его восприятие конъюнктурно. Для Рахимова это было символ государственности, при Хамитове — символом того, что у республики есть особые полномочия на фоне других регионов, а при Хабирове — информационная политика попыталась превратить День республики в День Радия Хабирова, — сказал Михайличенко в эфире «Эха». Тем не менее, все руководители республики прекрасно понимали и понимают, что это значимый праздник.Политолог выразил надежду, что День республики сохранится и станет ценностью не только для башкироязычного населения.— Думаю, политическая культура, несмотря на тенденции, будет активной, и республика в сознании жителей будет сверхценностью, как для башкирского этноса. Но чтобы она была сверхценностью для других, нельзя монополизировать право на праздник. Многие говорят, что это просто выходной, но республики нужны традиции, а Россия может существовать только в федеративном формате, хотя сейчас движется к унификации, — подытожил Михайличенко.