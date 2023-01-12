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Зря карлик ползал на коленях перед Барином

  • Опубликовано: natall | 21.03.2023
    Раздел: Политика | Просмотры: 25901 | Комментарии: 67
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Главные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Кремле.

Зря карлик ползал на коленях перед Барином


Председатель КНР Си Цзиньпин:

- Переговоры с Путиным были откровенными и дружескими.

- Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка.

- Рост товарооборота позволил России и Китаю придать импульс для социально-экономического развития.

- Китай, руководствуясь принципами устава ООН, имеет беспристрастную позицию по украинскому кризису.

- Китай выступает за мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

- Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений.

- Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира.

- Будет налажено комплексное планирование в торговле, в том числе в IT-сфере, торговле ресурсами.











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