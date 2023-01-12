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46 | 25.03.2023, 18:38 | Автор: Ирек Публикации: 125 | Комментарии: 12 ...
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122 | 27.02.2023, 17:16 | Автор: Старшина Публикации: 0 | Комментарии: ...
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Председатель КНР Си Цзиньпин:
- Переговоры с Путиным были откровенными и дружескими.
- Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка.
- Рост товарооборота позволил России и Китаю придать импульс для социально-экономического развития.
- Китай, руководствуясь принципами устава ООН, имеет беспристрастную позицию по украинскому кризису.
- Китай выступает за мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
- Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений.
- Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира.
- Будет налажено комплексное планирование в торговле, в том числе в IT-сфере, торговле ресурсами.
Зря карлик ползал на коленях перед Барином
Раздел: Политика | Просмотры: 25901 | Комментарии: 67