Зря карлик ползал на коленях перед Барином

Главные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Кремле.Председатель КНР Си Цзиньпин:- Переговоры с Путиным были откровенными и дружескими.- Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка.- Рост товарооборота позволил России и Китаю придать импульс для социально-экономического развития.- Китай, руководствуясь принципами устава ООН, имеет беспристрастную позицию по украинскому кризису.- Китай выступает за мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта на Украине.- Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений.- Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира.- Будет налажено комплексное планирование в торговле, в том числе в IT-сфере, торговле ресурсами.