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Военный преступник. Международный террорист. Теперь официально

  • Опубликовано: natall | 17.03.2023
    Раздел: Новости | Просмотры: 35491 | Комментарии: 69
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Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Владимира Путина.

Военный преступник. Международный террорист. Теперь официально


Какие основания для выдачи ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой?
Палата предварительного производства МУC 17 марта выдала ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». Основанием для выдачи ордера послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины».

Как отреагировали Дмитрий Песков и Львова-Белова?
В Кремле назвали неприемлемым решение непризнаваемого Россией МУСа по аресту Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия и целый ряд государств не признают юрисдикции этого суда. Поэтому любые решения для РФ с точки зрения права являются ничтожными», — заявил Песков.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала выдачу Международным уголовным судом ордера на свой арест оценкой работы по помощи детям граждан России, оказавшимся в зонах военных действий.

Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас — ордер на арест. Интересно, что же будет дальше? Ну а мы продолжаем работать, — приводит ее слова ТАСС.

Каковы правовые последствия выдачи ордера на арест Путина?
Решения Международного уголовного суда (МУС) для России не имеют никакого значения, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на выдачу МУС ордера на арест президента России Владимира Путина.

Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными, — написала она.

Как рассказал NEWS.ru руководитель направления международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев, «обязанность ареста и передачи в распоряжение международного суда есть у государств, которые ратифицировали Статут МУС». Таковых государств на данный момент более 120. По мнению юриста, Путин и Львова-Белова «вероятно, будут осторожны в своих передвижениях». При этом он отметил, что «даже пребывание на территории государства-участника не гарантирует арест», напомнив, что находившийся в таком же статусе президент Судана Омар аль-Башир посещал ратифицировавшую Римский статут ЮАР, но не был арестован.

Пока у МУС или любого другого Трибунала не будет присутствия дружественной полиции на территории нахождения обвиняемых, аресты едва ли произойдут, — резюмировал Коротеев.

Опасно ли Путину и Львовой-Беловой выезжать за пределы России?
«Решения Международного уголовного суда (МУС) для нас совершенно никакого значения с правовой точки зрения не имеют. Мы не являемся участниками Римского статута (устава. — NEWS.ru) МУС и поэтому не несем по нему никаких обязательств. И мы не сотрудничаем с ними», — заявила NEWS.ru юрист-международник, доцент кафедры европейского права МГИМО Екатерина Торкунова.

«Соответственно, какие-то ордеры на арест, которые исходят от Международного уголовного суда, для нас юридически ничтожны. Так что основания у них весьма странные для такого решения. У них нет никаких правомочий выносить решения в отношении наших органов государственной власти — ни выписывать ордер на арест, ни арестовывать. И никаких последствий для РФ не может быть последствий. Пусть они сами выписывают ордеры, крутятся, как хотят. Для нас это не имеет никакого значения», — убеждена Торкунова.

Юрист пояснила, что «скорее всего, в МИД РФ как-то на это отреагируют, но оспаривать это решение, участвовать в каком-то разбирательстве РФ не будет — ведь это полная правовая бессмыслица».

Хотя мы его подписали Римский статут, но не ратифицировали его. А в 2016 году подписали намерение о неучастии. В данный момент мы в нем не участвуем и не признаем его юрисдикцию в принципе. Как, между прочим, и целый ряд других государств, в том числе Соединенные Штаты Америки, — уточнила эксперт.

При этом она добавила, что любому главе государства, в отношении которого выдан ордер МУС, скорее всего, не стоит выезжать в те страны, которые участвуют в Римском статуте.

«Я вообще не представляю, как они собираются арестовывать президента, который обладает иммунитетом. Югославский сценарий уже не повторится — сейчас ситуация совсем другая», — отметила юрист.

Как прокомментировали выдачу ордера в России?
«Махровыми двойными стандартами» назвал решение Международного уголовного суда в Гааге по выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой глава фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что Россия спасала детей, чьи родители были ранены или погибли в результате обстрелов.

Сенатор Ольга Ковитиди отметила в беседе с NEWS.ru, что в Гааге стоит дать правовую оценку преступлениям, совершенным Киевом по отношению к гражданам Донбасса.

Россия не является участником Римского статута международного уголовного суда и, следовательно, не имеет никаких обязательств. И именно поэтому, аресты и решения, исходящие от международного уголовного суда для нас, являются необязательными, а значит юридически ничтожными. Поэтому мы можем лишь с иронией воспринять данное решение. А суду в Гааге стоит заняться реальной работой и принимать решения в отношении Зеленского, — заявила сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что «по сути из всей России хотят сделать уголовных преступников».

Во-первых, мы не признаем его [МУС] юрисдикцию. Во-вторых, я предлагаю, чтобы Басманный суд выдал ордер на арест этого суда в полном составе.

За то, что они разжигают ненависть среди людей, за то, что они подталкивают страны к конфликту. Они абсолютно понимают правовую ничтожность своего решения. Но на них давят, и они вынуждены делать вот то, что они делают. Гора родила мышь: сейчас все это вспыхнет и потом замолкнет, — убежден политик.

По словам Джабарова, «они понимают, что у них на Украине не очень хорошо идет — у ЕС, у НАТО. Вот они теперь пытаются любыми путями сделать из нас уголовных преступников. По сути, из всей России. Что до возможных ограничений передвижения Владимира Путина по миру — пусть попробуют».

На арест каких еще президентов МУС выдавал ордер?

Первым в истории действующим главой государства, представшим перед судом в Гааге, стал президент Кот-д-Ивуара Лоран Гбагбо. Его обвиняли в преступлениях против человечности (убийство, изнасилование, другие бесчеловечные действия, покушение на убийство и преследование) в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года. В 2019 году был оправдан.

Бывший президент Судана Омар аль-Башир был передан в руки МУС в феврале 2020 года для предъявления обвинений в преступлениях против человечности в Дарфуре. Ордеры на его арест были выданы Международным уголовным судом в 2009 и 2010 годах по пяти пунктам обвинений в преступлениях против человечности (убийство, истребление, насильственное перемещение, пытки и изнасилования), по двум пунктам обвинения в военных преступлениях (преднамеренные нападения на гражданское население как таковое или на отдельных гражданских лиц, участие в боевых действиях и мародерстве), а также по трем пунктам обвинения в геноциде, предположительно совершенном против этнических групп в Дарфуре на западе Судана в период с 2003 по 2008 год.

Это был первый в истории случай, когда МУС выдал ордер на арест действующего главы государства. Впрочем, это не помешало аль-Баширу перемещаться по миру, а свое отношение к решению суда он выразил фразой: «Они могут съесть свой ордер».

В 2015 году аль-Башир посетил саммит лидеров Африканского союза в Йоханнесбурге, и хотя судья Высокого суда ЮАР запретил суданскому президенту покидать территорию ЮАР до окончания разбирательства по вопросу его ареста, аль-Башир на следующий день покинул Южно-Африканскую республику. А в 2016 году он посетил инаугурацию президента Уганды, и опять не был арестован.

Что такое МУС

Международный уголовный суд был учреждён 17 июля 1998 года международным договором, известным как Римский статут. Он вступил в силу с 1 июля 2002 года. Создание такой структуры было основано на опыте ранее существовавших международных инстанций по бывшей Югославии и Руанде и продиктовано необходимостью разрешения дел о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В настоящее время 123 государства ратифицировали Римский статут, в том числе 33 из Африки, 19 из Азиатско-Тихоокеанского региона, 18 из Восточной Европы, 25 из Западной Европы, 28 из Латинской Америки и Карибского бассейна и других государств. При этом 138 стран подписали документ, но не ратифицировали.

В 2000 году статут подписала РФ, но в 2016 году Владимир Путин поручил МИДу направить Генеральному секретарю ООН уведомление о намерении России не становиться участником Римского статута МУС. В распоряжении говорилось, что с соответствующим предложением выступил Минюст, которое было согласовано с МИДом, Верховным судом и другими ведомствами.

Поручение было опубликовано через день после слов главного прокурора МУС Фату Бенсуда, которая сочла присоединение Крыма к РФ «равнозначным международному вооружённому конфликту».

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