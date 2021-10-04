Встали с колен? Валите в коммуналку!

Директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова в эфире БСТ призвала тех, кто не справляется с платежами за тепло, воспользоваться рассрочкой или задуматься об оптимизации жилплощади.— У нас много говорят о сокращении площадей. А может сперва с энергоэффективности начать? Когда у 70 процентов энергоэффективность хуже, чем в Татарии. Это говорит о многом, — заметил в эфире «Эха» экономист Рустем Шайахметов. — «БГК» — основной поставщик тепла, поставляет тепло нам и имеет рентабельность в 20 процентов – это регулируемая ценовая ниша. Они получают сверхдоходы. А если будем сокращать жилплощадь, зачем тогда строить?Экономист уверен, что автономные котельные – не выгодны монополисту.— Им препятствует «БашРТС» и власть. Помните скандал с ЖК «Биосфера»? Застройщик договорился с «Газпромом», что будет автономная котельная, фактически потом изменил решение и подключился к «БашРТС» и жители в два раза больше платят, чем если бы была автономная котельная. Это результат работы власти, которая продавила решение. Я видел ответы мэрии Уфы и других госструктур. Автономные котельные – это падают доходы «БГК». «БашРТС» — прокладка между «БГК» и потребителем. Они выходят в конкурентное поле, и здесь надо договариваться не с комитетом по тарифам, а с потребителем. А он говорит, что за 2,2 тысячи (за Гкал – ред.) не готов покупать – есть альтернативные источники тепла. Но, к сожалению, наша власть не готова к таким решениям.Госсобрание Башкирии на уходящей неделе внесло к Госдуму законопроект, направленный на защиту граждан от завышения коммунальных платежей. Поправки предложено внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, предложено привлекать к ответственности ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению ТКО за некорректный расчет платы за коммунальные услуги.— Об этом объявили в феврале прошлого года, а поступил только на днях. Они тянули, как только могли. А почему тянули? Есть 156-я статья Жилищного Кодекса, что по заявлению собственника должны выплатить 50 процентный штраф. Это копейки, если один собственник подал. А там, где нет ОДПУ, там за счет изменения температурного режима заставляли потреблять повышенное тепло. Зачем за это люди платили? Надо это прекращать и наказывать. Вот когда система будет, многие вопросы уйдут.Рустем Шайахметов заметил, что не ожидал от тепловиков предложения пенсионерам разменивать квартиры, чтобы расплатиться за отопление.— Люди работали на совесть, создали хребет экономики – мы за счет них живем, а им говорят, мол, вы хорошо живете в трешках, идите в однушку или в коммуналку, еще будет дешевле. Это ниже плинтуса.По словам экономиста, власти ставят население в безвыходное положение.— Россия вымирает: полтора миллиона в этом году – это большая проблема, но ничего не делается, чтобы численность увеличилось. В конечном итоге кто-то из власти начнет понимать, что положение серьезное, и может создаться положение, «как на Украине», когда бунт, которым никто не руководит — неизвестно к чему придем. Сейчас идет выпалывание политических лидеров оппозиции. Шли зимой (январские акции протеста – ред.) потому, что были возмущены. Но не было ядра (протеста – ред.). Сама система ставит их в унизительное положение. Знают, что они правы, но правовая система построена так, что доказывать будет дороже… и это надо менять.