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Встали с колен? Валите в коммуналку!

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Директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова в эфире БСТ призвала тех, кто не справляется с платежами за тепло, воспользоваться рассрочкой или задуматься об оптимизации жилплощади.

Встали с колен? Валите в коммуналку!


— У нас много говорят о сокращении площадей. А может сперва с энергоэффективности начать? Когда у 70 процентов энергоэффективность хуже, чем в Татарии. Это говорит о многом, — заметил в эфире «Эха» экономист Рустем Шайахметов. — «БГК» — основной поставщик тепла, поставляет тепло нам и имеет рентабельность в 20 процентов – это регулируемая ценовая ниша. Они получают сверхдоходы. А если будем сокращать жилплощадь, зачем тогда строить?

Экономист уверен, что автономные котельные – не выгодны монополисту.

— Им препятствует «БашРТС» и власть. Помните скандал с ЖК «Биосфера»? Застройщик договорился с «Газпромом», что будет автономная котельная, фактически потом изменил решение и подключился к «БашРТС» и жители в два раза больше платят, чем если бы была автономная котельная. Это результат работы власти, которая продавила решение. Я видел ответы мэрии Уфы и других госструктур. Автономные котельные – это падают доходы «БГК». «БашРТС» — прокладка между «БГК» и потребителем. Они выходят в конкурентное поле, и здесь надо договариваться не с комитетом по тарифам, а с потребителем. А он говорит, что за 2,2 тысячи (за Гкал – ред.) не готов покупать – есть альтернативные источники тепла. Но, к сожалению, наша власть не готова к таким решениям.

Госсобрание Башкирии на уходящей неделе внесло к Госдуму законопроект, направленный на защиту граждан от завышения коммунальных платежей. Поправки предложено внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, предложено привлекать к ответственности ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению ТКО за некорректный расчет платы за коммунальные услуги.

— Об этом объявили в феврале прошлого года, а поступил только на днях. Они тянули, как только могли. А почему тянули? Есть 156-я статья Жилищного Кодекса, что по заявлению собственника должны выплатить 50 процентный штраф. Это копейки, если один собственник подал. А там, где нет ОДПУ, там за счет изменения температурного режима заставляли потреблять повышенное тепло. Зачем за это люди платили? Надо это прекращать и наказывать. Вот когда система будет, многие вопросы уйдут.

Рустем Шайахметов заметил, что не ожидал от тепловиков предложения пенсионерам разменивать квартиры, чтобы расплатиться за отопление.

— Люди работали на совесть, создали хребет экономики – мы за счет них живем, а им говорят, мол, вы хорошо живете в трешках, идите в однушку или в коммуналку, еще будет дешевле. Это ниже плинтуса.

По словам экономиста, власти ставят население в безвыходное положение.

— Россия вымирает: полтора миллиона в этом году – это большая проблема, но ничего не делается, чтобы численность увеличилось. В конечном итоге кто-то из власти начнет понимать, что положение серьезное, и может создаться положение, «как на Украине», когда бунт, которым никто не руководит — неизвестно к чему придем. Сейчас идет выпалывание политических лидеров оппозиции. Шли зимой (январские акции протеста – ред.) потому, что были возмущены. Но не было ядра (протеста – ред.). Сама система ставит их в унизительное положение. Знают, что они правы, но правовая система построена так, что доказывать будет дороже… и это надо менять.

Рустем Шайахметов, Эхо Москвы






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  • 1 | 01.11.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хрулевич, чё там комунякам мяса не додают? или суть у них у всех одна - своим всё , остальным - закон?
турк



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  • 2 | 01.11.2021, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот "экономист" Рустем Шайахметов мало компетентен в том, о чём пытается рассуждать! Например про автономные котельные! Автономные котельные дают удобство для жителей: можно включить или выключить отопление по решению собственников, что не возможно в МКД, если в нём не установлен ОДПУ! С автономной котельной не нужен дорогущий и капризный ОДПУ по теплу, достаточно счётчиков газа и воды, что не так дорого и более долговечно! Меньше теплопотери! Но она дорога при покупке, установке и обслуживании! Есть ещё и плюсы и минусы, так что не очень-то и дешевле получается, при этом всю дешевизну в основном присваивает себе УК!
"А там, где нет ОДПУ, там за счет изменения температурного режима заставляли потреблять повышенное тепло." А это вообще шедевр некомпетентности этого "экономиста"! Как раз ровно наоборот: там, где нет ОДПУ, собственник платит фиксированный тариф и ему по барабану "потреблённое повышенное тепло"! Откуда таких "экономистов" либерасты откапывают? Очень Опытный



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  • 3 | 01.11.2021, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня погожим ноябрьским днём в старых статьях УЖа появилось 6 "подснежников"! Три из них нашёл, а остальные видимо настолько в древних статьях, что мне их найти не удалось! Для особо завистливых сообщаю, что из трёх, найденных мной, моих нет! Очень Опытный



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  • 4 | 01.11.2021, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
от этих поповой-бурдюк ...( все на одно лицо - дамочки на лродностных стульях региона - такова кадровая политика ) еще не то услышим



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  • 5 | 01.11.2021, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Валентина Звонарева из Стерлитамака тоже поехала было в Уфу, разбираться по вопросам ЖКХ: её вытащили из автобуса полицейские, якобы по требованию автовокзала, однако как выясняется на данный момент, автовокзал не предъявил никаких претензий Звонаревой.
Сам Хабиров одобрил полицейского за незаконное задержание женщины, высокие полицейские чины активно отмазали подчиненного.
Наверное через ЖКХ большие деньги крутятся?



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  • 6 | 01.11.2021, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.11.2021, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валентина Звонарева из Стерлитамака тоже поехала было в Уфу, разбираться по вопросам ЖКХ: её вытащили из автобуса полицейские, якобы по требованию автовокзала, однако как выясняется на данный момент, автовокзал не предъявил никаких претензий Звонаревой.
Сам Хабиров одобрил полицейского за незаконное задержание женщины, высокие полицейские чины активно отмазали подчиненного.
Наверное через ЖКХ большие деньги крутятся?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Автовокзал не имеет право составлять протокол на нарушение антиковидных мер, так как это прерогатива полиции! Очень Опытный



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  • 7 | 01.11.2021, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот "экономист" Рустем Шайахметов мало компетентен в том, о чём пытается рассуждать! Например про автономные котельные! Автономные котельные дают удобство для жителей: можно включить или выключить отопление по решению собственников, что не возможно в МКД, если в нём не установлен ОДПУ! С автономной котельной не нужен дорогущий и капризный ОДПУ по теплу, достаточно счётчиков газа и воды, что не так дорого и более долговечно! Меньше теплопотери! Но она дорога при покупке, установке и обслуживании! Есть ещё и плюсы и минусы, так что не очень-то и дешевле получается, при этом всю дешевизну в основном присваивает себе УК!
"А там, где нет ОДПУ, там за счет изменения температурного режима заставляли потреблять повышенное тепло." А это вообще шедевр некомпетентности этого "экономиста"! Как раз ровно наоборот: там, где нет ОДПУ, собственник платит фиксированный тариф и ему по барабану "потреблённое повышенное тепло"! Откуда таких "экономистов" либерасты откапывают? Очень Опытный



__________________________--
тут я с чмОО прав.
тока оно не договаривает ... есть такая хня - ОСС - общее собрание собственников... хрен когда ты его соберёшь, что бы был кворум.
т.е. власть играет словами МСУ ( которые щас клишас обязан по хоронить ) вроде бы по ФЗ есть , тока идите вас пож нах ...говорит власть
турк



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  • 8 | 01.11.2021, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
один "опытный" компетентен во всем и вся ))) Все службы упразднить и оставить одного "всёОпытного" и будет экономия бюджета - возможно )))



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  • 9 | 01.11.2021, 20:56 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 01.11.2021, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
один "опытный" компетентен во всем и вся ))) Все службы упразднить и оставить одного "всёОпытного" и будет экономия бюджета - возможно )))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Тебя иногда дельные мысли посещают, жалко только что редко! За всех бы не смог, но многих бы заменил, но не сразу, а по очереди! Правда надо было это делать лет 30-35 назад, когда ещё здоровье было и опыта уже набрался от хороших руководителей, под чьим руководством начинал работать! Очень Опытный



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  • 10 | 02.11.2021, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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— У нас много говорят о сокращении площадей. А может сперва с энергоэффективности начать? Когда у 70 процентов энергоэффективность хуже, чем в Татарии. Это говорит о многом, — заметил в эфире «Эха» экономист Рустем Шайахметов.
___________________________________________________________
Так это в татарии, там много чего лучше чем в башкортии. В башкортии только титульная исклющительность на высоте. А делу, что имеет ввиду этот Рустемка? Окна даже в хрущобах в подъездах стоят платиковые, правда всю зиму открыты на 5м этаже, ибо оочень жарко. Наблюдаю каждую зиму. Может он дома обшивать хочет теплоизоляцией? Можно, только цена этого мероприятия такая что лучше лет 20 топить по полной. Короче пернул в лужу этот нащальник



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  • 11 | 02.11.2021, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.11.2021, 20:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.11.2021, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
один "опытный" компетентен во всем и вся ))) Все службы упразднить и оставить одного "всёОпытного" и будет экономия бюджета - возможно )))
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Тебя иногда дельные мысли посещают, жалко только что редко! За всех бы не смог, но многих бы заменил, но не сразу, а по очереди! Правда надо было это делать лет 30-35 назад, когда ещё здоровье было и опыта уже набрался от хороших руководителей, под чьим руководством начинал работать! Очень Опытный
==========================
значит перетаскал туеву кучу портфелей, хаживал с подносом за многими видными руководителями, облизал горы тарелок после банкетов - но все впустую..... даже третьим замом главы второспенного департамента не назначили?
за то навык подлизывать за начальством намертво запечатлен в мозгах...



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  • 12 | 02.11.2021, 21:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 02.11.2021, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 01.11.2021, 20:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.11.2021, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
один "опытный" компетентен во всем и вся ))) Все службы упразднить и оставить одного "всёОпытного" и будет экономия бюджета - возможно )))
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Тебя иногда дельные мысли посещают, жалко только что редко! За всех бы не смог, но многих бы заменил, но не сразу, а по очереди! Правда надо было это делать лет 30-35 назад, когда ещё здоровье было и опыта уже набрался от хороших руководителей, под чьим руководством начинал работать! Очень Опытный
==========================
значит перетаскал туеву кучу портфелей, хаживал с подносом за многими видными руководителями, облизал горы тарелок после банкетов - но все впустую..... даже третьим замом главы второспенного департамента не назначили?
за то навык подлизывать за начальством намертво запечатлен в мозгах...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ У-у, как у тебя всё запущено-то! Какой примитив по отношению к работе хозяйственников в СССР! Я застал ещё руководителей, которые прошли через ВОВ, у них были совершенно другие ценности и приоритеты! В 32 года я ушёл с должности начальника отдела республиканского управления, тогда пришли уже руководители другого пошиба, с другими ценностями, и, когда началась перестройка, то они бросились воровать, как подорванные, а я в этом участвовать не захотел! А портфели, как ты выражаешься, поносить действительно пришлось! Когда начальника управления сопровождаешь на совещание в СМ БАССР, где обсуждаются вопросы, которые входят в компетенцию твоего отдела, то несёшь портфель различных статотчётов и другой информации, чтобы вовремя подсунуть руководителю, который эту информацию доложит министру или его заму, а то могут спросить и тебя самого, чтобы понять чего ты стоишь! А ты, по своей дремучести, считаешь, что президентами министрами и генеральными директорами сразу рождались, а не продвигались по карьерной лестнице? Очень Опытный



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