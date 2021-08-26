Жуликам и ворам математика не указ

Лидер «Единой России» в Башкирии назвал метод анализа результатов выборов Сергея Шпилькина неподходящим. Ранее аналитик обнаружил 900 тыс. аномальных голосов за партию.Председатель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров считает, что электоральные процессы невозможно оценить с помощью только математики. В таком случае могут возникнуть «несуразности».«Это всё-таки жизнь. Я не думаю, что [эти аномальные голоса] касаются только «Единой России». У нас было 3-дневное голосование, в том числе надомное для маломобильных граждан, где мы помогали людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы их обзванивали перед выборами: 87% готовы были голосовать за команду Хабирова. Говорить о том, что математическими моделями можно электоральные процессы измерить, не совсем корректно», — объяснил он свою точку зрения.Также на высокий уровень поддержки «Единой России», по словам Ахмадинурова, могла повлиять «мобилизация» работников крупных предприятий, которые «лояльны» к действующей власти из-за высоких зарплат. «Мобилизацией» сотрудников занимались «активисты» партии, добавил он.Большая разница между итогами выборов на разных участках, находящихся в одном помещении, является последствием прикрепления к одному из них сотрудников крупной компании, считает Ахмадинуров. Ранее политик Лилия Чанышева обнаружила расхождение результатов голосования на УИК с независимыми наблюдателями и соседнем участке без таковых. При этом обе комиссии находились в здании одной школы.Напомним, электоральный аналитик Сергей Шпилькин проанализировал итоги выборов в Башкирии и обнаружил почти 900 тыс. аномальных голосов за «Единую России». По его словам, в некоторых избирательных округах результаты и явку «рисовали». При этом фальсификации для Башкирии являются, как он считает, традиционными.