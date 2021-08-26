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Жуликам и ворам математика не указ

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Лидер «Единой России» в Башкирии назвал метод анализа результатов выборов Сергея Шпилькина неподходящим. Ранее аналитик обнаружил 900 тыс. аномальных голосов за партию.

Жуликам и ворам математика не указ


Председатель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров считает, что электоральные процессы невозможно оценить с помощью только математики. В таком случае могут возникнуть «несуразности».

«Это всё-таки жизнь. Я не думаю, что [эти аномальные голоса] касаются только «Единой России». У нас было 3-дневное голосование, в том числе надомное для маломобильных граждан, где мы помогали людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы их обзванивали перед выборами: 87% готовы были голосовать за команду Хабирова. Говорить о том, что математическими моделями можно электоральные процессы измерить, не совсем корректно», — объяснил он свою точку зрения.

Также на высокий уровень поддержки «Единой России», по словам Ахмадинурова, могла повлиять «мобилизация» работников крупных предприятий, которые «лояльны» к действующей власти из-за высоких зарплат. «Мобилизацией» сотрудников занимались «активисты» партии, добавил он.

Большая разница между итогами выборов на разных участках, находящихся в одном помещении, является последствием прикрепления к одному из них сотрудников крупной компании, считает Ахмадинуров. Ранее политик Лилия Чанышева обнаружила расхождение результатов голосования на УИК с независимыми наблюдателями и соседнем участке без таковых. При этом обе комиссии находились в здании одной школы.

Напомним, электоральный аналитик Сергей Шпилькин проанализировал итоги выборов в Башкирии и обнаружил почти 900 тыс. аномальных голосов за «Единую России». По его словам, в некоторых избирательных округах результаты и явку «рисовали». При этом фальсификации для Башкирии являются, как он считает, традиционными.

Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 24.09.2021, 12:48 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11184 | Рейтинг: -882,9
Можно придумывать сколь угодно сложные филологические или идеологические конструкты, чтобы оправдать тот же северо-западный диалект, - счет, как говорят в спорте, на табло. Люди в Башкортостане голосуют ногами, даже башкиры в поисках лучшей жизни переезжают в Татарстан. В тот самый Татарстан, где вроде как окопались «татарские националисты», которые спят и видят, как бы им загнобить братский башкирский народ.
Подробнее: https://milliard.tatar/news/kazus-vysel-v-baskortostane-snya
li-staryi-film-v-novoi-upakovke-959?fbclid=IwAR2H7AOPW3YbN-B
OZd3i7FfmO-LODwJ2Qx2XXWzYXN49VUupTrK3-C2QzUc



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  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 24.09.2021, 13:05 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11184 | Рейтинг: -882,9
https://mkset.ru/news/society/24-09-2021/v-kovidnyh-gospital
yah-bashkirii-zakanchivayutsya-mesta-iz-za-naplyva-bolnyh-ko
rnavirusom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В ковидных госпиталях Башкирии заканчиваются места из-за наплыва больных корнавирусом



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