У нас есть Хабиров, пьянки и вера в Путина! Зачем нам медицина?

Башкортостан сильнее других регионов России снизил расходы на медицину в 2021 году.Всего власти 38 регионов урезали расходы на медицину.Как сообщают "Новые известия", в 2021 году Башкортостан сократил расходы на медицину на 14,5% и возглавил тем самым список регионов России по этому показателю.На втором месте, оказалась Москва, которая сократила расходы на медицину на 14,1%, следом идет Архангельская область — 10,9%.В 2021 году расходы бюджета на здравоохранение составили 23,1 млрд рублей, против 38,3 млрд рублей годом ранее. Разница — 15,2 млрд рублей.На 2022 год власти Башкортостана запланировали потратить на медицину 24,3 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета республики в 2022 году составит свыше 243 млрд рублей.Однако, по данным сайта СтопКоронавирус.рф, в октябре 2021 года Башкортостан попал в пятерку регионов по смертности от Сovid-19 в России. Сейчас республика находится на 21 позиции анти-рейтинга по количеству заболевших и умерших.Как отмечает "МК Сеть" со ссылкой на сайт регионального Минздрава, в 2021 году из госмедицины ушли 302 врача и 848 фельдшеров и медсестер, отток медицинских кадров из государственной медицины в Башкортостане составил более тысячи человек.В начале ноября жители села Баимово в Абзелиловском районе Башкортостана вышли на сход против реорганизации местной больницы.