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Мерзкое и липкое чувство ...

3 | 12.11.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
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У нас есть Хабиров, пьянки и вера в Путина! Зачем нам медицина?

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Башкортостан сильнее других регионов России снизил расходы на медицину в 2021 году.

У нас есть Хабиров, пьянки и вера в Путина! Зачем нам медицина?


Всего власти 38 регионов урезали расходы на медицину.

Как сообщают "Новые известия", в 2021 году Башкортостан сократил расходы на медицину на 14,5% и возглавил тем самым список регионов России по этому показателю.

На втором месте, оказалась Москва, которая сократила расходы на медицину на 14,1%, следом идет Архангельская область — 10,9%.

В 2021 году расходы бюджета на здравоохранение составили 23,1 млрд рублей, против 38,3 млрд рублей годом ранее. Разница — 15,2 млрд рублей.

На 2022 год власти Башкортостана запланировали потратить на медицину 24,3 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета республики в 2022 году составит свыше 243 млрд рублей.

Однако, по данным сайта СтопКоронавирус.рф, в октябре 2021 года Башкортостан попал в пятерку регионов по смертности от Сovid-19 в России. Сейчас республика находится на 21 позиции анти-рейтинга по количеству заболевших и умерших.

Как отмечает "МК Сеть" со ссылкой на сайт регионального Минздрава, в 2021 году из госмедицины ушли 302 врача и 848 фельдшеров и медсестер, отток медицинских кадров из государственной медицины в Башкортостане составил более тысячи человек.

В начале ноября жители села Баимово в Абзелиловском районе Башкортостана вышли на сход против реорганизации местной больницы.

Идель.Реалии






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  • 1 | 25.11.2021, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71780 | Рейтинг: +11421,5
Ну хоть тут на первом месте и Т-стан обогнали!



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  • 2 | 25.11.2021, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну давай кухарка развивай мысль дальше, заинтриговала продолжай.



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  • 3 | 25.11.2021, 13:24 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4644 | Рейтинг: -349,9
Интересно, какие у них аргумены для обоснования этого решения.



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  • 4 | 25.11.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЕБеНек на том свете хлопает в ладошки, его историческая клятва в конгрессе США воплощается в жизнь.



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  • 5 | 25.11.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очевидный грабеж населения, теперь явный геноцид, ради золотых унитазов. Экономика в глубокой жопе и просвета не видно. Когда рванет? Лучше не социалку сокращать, а сократить этих ненасытных тварей с их закормленными расплодившимися псами.



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  • 6 | 25.11.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Отнуленный многолярник обнуляет все и вся кроме своих дружков



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5 | 25.11.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Очевидный грабеж населения, теперь явный геноцид, ради золотых унитазов. Экономика в глубокой жопе и просвета не видно. Когда рванет? Лучше не социалку сокращать, а сократить этих ненасытных тварей с их закормленными расплодившимися псами.
==============================
с "закормленными псами" ситуация тоже неоднозначная.
У традиционных силовиков во всех регионах недокомплект. Не хватает участковых, ппсников, тех кто работает на земле.
Удивительная ситуация: казалось бы, если сотрудников недокомплект они могли качать свои права. Но нет!
Каждому кто требует перемен и улучшения условий ответ один: увольняйся!
Если не увольняется -качающего права сотрудника начинают ловить на нарушениях. Будто само начальство заинтересовано разогнать личный состав .К чему бы это? Трудно сказать.
Сзади традиционных силовиков маячат 40 дивизий Росгвардии.
Кроме них, ещё есть УФСИН которая через давление на арестантов вышла далеко-далеко за пределы своей сферы влияния. Влияние на родственников заключенных. В их компетенции действия т.н. "воров в законе" после их освобождения, то есть через них УФСИН может контролировать....наши улицы! Если у вас украли кошелек, то часть украденного дойдет до карманов тех, кто контролирует "воров в законе.".

".....«Опричники (или избранные) должны во время езды иметь известное и заметное отличие, именно следующее: собачьи головы на шее у лошади и метлу на кнутовище....."
Или швабру на капоте.



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  • 8 | 25.11.2021, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Мму мму, охо-хо, а ху ху не хо хо? пельмень ... и т.д. Хто это? С трёх раз.



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  • 9 | 25.11.2021, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня под покровом холодной ноябрьской ночи в старых статьях УЖа появился 1 "подснежник"! Для особо завистливых сообщаю, что он мой! Очень Опытный



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  • 10 | 25.11.2021, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если не увольняется -качающего права сотрудника начинают ловить на нарушениях. Будто само начальство заинтересовано разогнать личный состав .К чему бы это? Трудно сказать.
______________________________-
йух... ты не представляешь скока желающих попасть на их место. каждый хочет иметь ....
народ - БЫДЛООООО
турк



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  • 11 | 25.11.2021, 15:22 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4644 | Рейтинг: -349,9
Мму мму, охо-хо, а ху ху не хо хо? пельмень ... и т.д. Хто это? С трёх раз.
___________
Это гаражный тук-тук.



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  • 12 | 25.11.2021, 17:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71780 | Рейтинг: +11421,5
В Уфе улицу Карла Маркса перекроют из-за похорон председателя Верховного суда
14:17, 25 ноября 2021 | c804 Наталья ВЯЗОВКИНА
Церемония прощания с Земфирой Латыповой начнется в 10 утра, движение закроют уже в 7

Улицу Карла Маркса на участке от Заки Валиди до Пушкина перекроют на полдня завтра, 26 ноября. Движение транспорта остановят с 7 утра до 13 часов, оно связано с траурной церемонией прощания — состоятся похороны председателя Верховного суда Земфиры Латыповой.

В пресс-службе Верховного суда пояснили, что церемония начнется в 10 часов утра, и из-за коронавирусных ограничений она будет строго регламентирована по времени.

– Ожидается большой наплыв людей, прибудет все судейское сообщество, – сообщили в пресс-службе суда.
____________________________________________________
1. Это простых смертных в черных мешках хоронят с черного хода морга и открывать не позволяют - мол заразный труп. А эта - ни разу не заразная?!
2. То, что в заголовке УЖика написано в предыдущей статье о ней - это даже не цветочки по сравнению с теми ягодами, которыми будут крыть покойницу с 7-ми утра автомобилисты.

В последнее время я вообще не припомню чтобы в Москве, к примеру, перекрывали улицы, хороня человека, которого, кроме коллег и братьев/сестер по несчастью никто не знал ни по ФИО, ни в лицо. Ну то есть - не более 1% населения республики знали эту тётку, впрочем, как и Лебедева.



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  • 13 | 25.11.2021, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Придут друзья, родные, коллеги по работе, человек публичный, много народу будет.
Причем здесь "1% населения", шизофреничка?



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  • 14 | 25.11.2021, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Искренне надеемся на кару Господню за дела их не правые, отдельный котёл с кипящим свинцом и чертей пожирнее для полноты ощущений в процессе получения отведённых вечных мук.



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  • 15 | 25.11.2021, 18:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71780 | Рейтинг: +11421,5
Ну какой она публичный человек-то? Ты ее где-то на публике видел? Шизофреник как раз ты)))))

Судьи как раз люди не публичные! И сколько бы людей на прощание к ней не пришло - перекрывать движение - последнее дело!
Траурное шествие на похоронах - ушло в прошлое. Сейчас - прощаются в помещении или на возле выхода из подъезда, если в жилом доме, а в казенном помещении и в траурных залах на Цветочной выносят гроб и сразу ставят в катафалк, а не несут по улице с портретом, подушечками с наградами, венками перед гробом и разбрасыванием цветов и хвойных веток по дороге.

Ульфата Мустафина хоронили - не перекрывали дорог. Аналогично и с экс-мэром Стерлитамака - а их как раз знали почти все горожане в отличии от Латыповой.



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  • 16 | 25.11.2021, 18:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71780 | Рейтинг: +11421,5
14 | 25.11.2021, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован

Нет никакой кары господней.
Если при жизни не ответят за свои преступления - то значит избежали наказания. Поэтому я ни шарфика, ни табакерки пуйлу не желаю. Желаю дожить до расплаты, и чтобы расплата не была краткосрочной, как у Каддафи - пусть и страшной, хочу, чтобы расплата была для пуйла длительной, хочу видеть его в позе "Салмана Радуева" - это его я впервые увидела - как на пожизненном водят заключенных - в полусогнутом состоянии, голова почти между коленей, руки за спиной и подняты вертикально вверх... Жуть!
Вот в этой позе я и хочу увидеть пуйло и всю его клику. И видеть на протяжении многих лет, пока не сдохнут.



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  • 17 | 25.11.2021, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 25.11.2021, 18:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71779 | Рейтинг: +11422,5
Ну какой она публичный человек-то?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Для убогой публичный человек - это блогер, так как она в интернете живёт! Очень Опытный



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  • 18 | 25.11.2021, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка успокойся уже, некрасиво себя ведешь, заткнись пожалуйста.
Кто тебя воспитывал вообще? Человека хоронят, а у тебя словесный понос.
Ты моральная уродка, пора осознать этот простой факт, седьмой десяток ведь разменяла, дурында.



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  • 19 | 25.11.2021, 18:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71780 | Рейтинг: +11421,5
Моральные уроды - выносят не правосудные приговоры.
Уверена, что на счету Латыповой, как и у практически всех пуйло-судей - таковых не один десяток, а то и не одна сотня.



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  • 20 | 25.11.2021, 20:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Улицу Карла Маркса на участке от Заки Валиди до Пушкина перекроют на полдня
_______________________________--
в армии нельзя оправдать тока решения :
1. нанесение ядерного удара по своим войскам
2. форсирование реки вдоль.... я блят ни в рот ни в нос не понял где будет перекрытие ?
ну а ссцучке Судиле ... туда и дорога . сдохла и слава яйцам
... а тебе , Рахматову , сцука блят ... аукнется ОРДЛО ещё. скАтина блять тупая ... тока для себя кормушку ищете
турк



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