Окончательное решение по его кандидатуре примет съезд «Единой России» 4 декабря, об этом сообщается на сайте партии.
Кандидатуру Александра Сидякина предложил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Председатель партии Дмитрий Медведев, в свою очередь, направил в Президиум Генсовета «Единой России» представление о назначении Александра Сидякина врио руководителя Центрального исполкома партии.
Президиум Генсовета согласился с этим предложением.
До настоящего времени Александр Сидякин возглавлял администрацию главы Башкирии, в том числе курировал вопросы внутренней политики в республике.
Александр Борисов, возглавлявший ЦИК последние четыре года, сосредоточится на работе в Государственной Думе.
Эхо Москвы
Таких бы подальше от Башкирии
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