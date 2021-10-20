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Таких бы подальше от Башкирии

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Александра Сидякина назначили врио руководителя ЦИК партии «Единая Россия».

Таких бы подальше от Башкирии


Окончательное решение по его кандидатуре примет съезд «Единой России» 4 декабря, об этом сообщается на сайте партии.

Кандидатуру Александра Сидякина предложил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Председатель партии Дмитрий Медведев, в свою очередь, направил в Президиум Генсовета «Единой России» представление о назначении Александра Сидякина врио руководителя Центрального исполкома партии.

Президиум Генсовета согласился с этим предложением.

До настоящего времени Александр Сидякин возглавлял администрацию главы Башкирии, в том числе курировал вопросы внутренней политики в республике.

Александр Борисов, возглавлявший ЦИК последние четыре года, сосредоточится на работе в Государственной Думе.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 18.11.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидякин – мощь!!!



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 18.11.2021, 13:58 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1411 | Рейтинг: +528,2
Таких бы подальше от Башкирии

Расскажите,чем он плох!



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 18.11.2021, 14:07 | Автор: natall
    Публикации: 601 | Комментарии: 394 | Рейтинг: +118,4
Черепаха - местный поганый троль за жуликов и воров. И ладно бы работала за зарплату.

Сумасшедшая старая сука готова перед ворами на корточнах ползать абсолютно бесплатно.

Поэтому она не пооститутка, а простая блядь.



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  • 4 | 18.11.2021, 14:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71738 | Рейтинг: +11429,5
Сидякин. Скатертью дорожка!
Говно в проруби - то к одной стороне прибьёт, то к другой, то к третьей....

Старой бл-ядине черепахе, которая отлизывает любому "начальнику", не замечая никакого компромата на них, оправдывая их за всё - коленопреклонённой холуйке - потомственной рабыни:

https://clck.ru/YuDfT

Глава администрации президента Башкортостана Александр Сидякин — настоящий эталон единоросса. Шикарная жизнь с разъездами по всему миру, элитная недвижимость, многомиллиардный бизнес гражданской жены — и все это под разговоры о негодяях-оппозиционерах и загнивающем Западе. Неудивительно, что «Единая Россия» внесла его в партийные списки на этих выборах.



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  • 5 | 18.11.2021, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71738 | Рейтинг: +11429,5
Полицейского и депутата назначили директорами научных институтов Уфы
13:51, 18 ноября 2021 | c157 Рамиль РАХМАТОВ
Структуры Академии наук превращаются в синекуру для отставников.

Сразу в двух уфимских структурах Академии наук РФ сегодня сменилось руководство. Директором Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН стала экс-депутат Госдумы РФ Зугура Рахматуллина, а директором Центра этнологических исследований УФИЦ РАН бывший начальник управления по работе с личным составом МВД РФ по РБ Сергей Емелин.


Оба назначения у сотрудников этих научных центров вызывают полусумасшедшую улыбку.



В зеленой форме, в сапогах
«Нам словно в лицо ткнули, что наш Центр – это отстойник для бывших чинуш или силовиков. Радует, что есть костяк молодых и трудоспособных сотрудников, который должен удержаться при новом директоре. Директора приходят и уходят, а наука остается. Но тут уже совсем смешно», - поделился впечатлением от нового директора сотрудник кузеевского центра.
Собственно, как историк или этнолог господин Емелин себя особо не проявлял. На какие-то часы лекций в нулевые годы на истфак БашГУ он приходил в зеленой форме внутренней службы МВД, где он не запомнился студентам ни отрицательно, ни положительно. Также он работал на руководящих должностях в уфимском филиале Академии экономической безопасности МВД. Но основным местом работы Сергея Емелина было МВД РФ по РБ. Репутация на посту руководителя управления «по борьбе с личным составом», как неофициально называют это подразделение полицейские, у Емелина неоднозначная. Сайт МВД РФ по РБ о нем отзывается положительно, а вот сами полицейские говорят якобы о коррупции в управлении.



Квартиру-то казенную сдала?
А вот новоиспеченный директор ИИЯл УФИЦ РАН Зугура Рахматуллина к науке имеет большее отношение. Правда, не к истории или филологии, а к философии. Последние два десятка лет доктор философских наук Рахматуллина занимала государственные должности от министра образования республики и вице-премьера до депутата Госдумы РФ двух созывов. Тем не менее, за ней еще была также кафедра этики, эстетики и культурологии в БашГУ.

Как депутат Госдумы РФ госпожа Рахматуллина ничем особенным или выдающимся не выделялась. У нас на памяти только несколько эпизодов. Это знаменитая просьба: «Рамзиль, сфоткай». В своем первом созыве она также отличилась тем, что едва не притащила в родной Иглинский район полигон ядерных отходов.

Две недели назад мы направили запрос редакции в аппарат Госдумы РФ с вопросом, кто из депутатов старого состава от РБ не сдал служебные квартиры в Москве. Поводом для этого стала информация о том, что госпожа Рахматуллина очень не хочет расставаться с казенным жильем в Москве.

- За обоими назначениями мы без смеха наблюдать не можем. Но нас никто и не спрашивает. Нет выборов. Есть комиссия из 12 человек, состоящая из руководства УФИЦ РАН и сторонних учреждений, которая проводит конкурс. Мнение коллектива никого не волнует, поэтому всегда можно устроить кого угодно. Айбулат Псянчин (бывший директор ИИЯЛ) до последнего думал, что его переназначат, а тут место оказывается нужно для бывшего депутата, - комментирует один из сотрудников УФИЦ.
_______________________________________
Отставников - пристраивают на тёплые места с огромными зарплатами и ничегонеделанием, ибо их компетентность - абсолютно нулевая! Пмчем даже там, где ранее хоть в чем-то и была - нане - только умеют кнопощщщщку "за" нажимать - как дрессированные крысы - прося еды.



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