Таких бы подальше от Башкирии

Александра Сидякина назначили врио руководителя ЦИК партии «Единая Россия».Окончательное решение по его кандидатуре примет съезд «Единой России» 4 декабря, об этом сообщается на сайте партии.Кандидатуру Александра Сидякина предложил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.Председатель партии Дмитрий Медведев, в свою очередь, направил в Президиум Генсовета «Единой России» представление о назначении Александра Сидякина врио руководителя Центрального исполкома партии.Президиум Генсовета согласился с этим предложением.До настоящего времени Александр Сидякин возглавлял администрацию главы Башкирии, в том числе курировал вопросы внутренней политики в республике.Александр Борисов, возглавлявший ЦИК последние четыре года, сосредоточится на работе в Государственной Думе.