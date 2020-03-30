Фальшивый коммунист с миллионами в карманах

Цена мандата. Чем заплатил Юнир Кутлугужин за сохранение статуса депутата? Похоже, что главным негативным фактором для башкирских коммунистов становится сам руководитель рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. Скандальная история с недостоверными декларациями пока не привела к лишению его мандата, но отнюдь не завершена.Кейс Кутлугужина является многосоставным и заслуживает подробного разбора. И начался вовсе не с его конфликта с бывшими партийцами – Дианой Демидовой и Альбертом Рахматуллиным. А намного раньше.И на старуху бывает прорухаТоварищ Кутлугужин никогда не отличался какой-то конфликтностью по отношению к власти или излишней смелостью. Его и власти вполне устраивал статус дежурного системного оппозиционера на 7 ноября или 22 апреля. Как спойлер на выборы, он был вполне удобен.Но неожиданность случилась 16 сентября 2017 года, когда прошел несогласованный, но многотысячный митинг в защиту башкирского языка. Решительное и искреннее выступление лидера коммунистов, неожиданная критика региональных властей придали мероприятию новые краски. Теперь уже было нельзя назвать митинг выступлением националистов. А среди башкирской общественности появилось мнение, что Юнир Кутлугужин – сын своего народа.Естественно, участие коммуниста было негативно воспринято в Белом доме, Кутлугужин был оштрафован за участие в несанкционированной акции. На этом же митинге началась история сельского депутата из Абзелиловского района Камила Мухамедьянова. После следующего несанкционированного выступления за отставку Рустэма Хамитова у Дома профсоюзов Камил был помещен под административный арест.Но для сельского депутата несколько дней, проведенных в изоляторе, не стали финишем. Через несколько месяцев в сельское поселение приходит бумага за подписью самого Рустэма Хамитова. В ней говорится, что проверка Межведомственного совета безопасности РБ выявила несоответствия в декларациях сельского депутата Мухамедьянова. Цена вопроса составляла что-то около 30 тысяч рублей на позабытых счетах. Рустэм Хамитов увидел в этом наиопаснейшую коррупцию и потребовал от сельсовета в небольшом ауле лишить Мухамедьянова статуса. Аналогичной позиции придерживалась и абзелиловская прокуратура. Депутаты покорно отрапортовали и лишили коллегу статуса.К слову, за последние годы надзорное ведомство по неуказанным мотоциклам и копеечным счетам лишило статуса десятки муниципальных депутатов.Кому божья росаЮнир Кутлугужин учел опыт и для себя осознал, что не стоит особо высовываться против властей. Мы уже подробно рассказывали, как руководство рескома КПРФ слило выборы Президента РФ в марте 2018 года. Была и позорная история с наблюдателями в Черниковке. При этом деньги предлагал Яну Двинскому близкий к Кутлугужину член ЦИК РБ от КПРФ.Никаких последствий для этого члена ЦИК РБ не наступило. Не было последствий после того, как скандально мандат депутата горсовета от КПРФ достался состоятельному застройщику Александру Баутскому. Есть версия, что это не было ошибкой юридической службы рескома КПРФ.Очень неожиданными для Юнира Кутлугужина оказались итоги последних выборов в Курултай, когда мандаты неожиданно получили Дмитрий Чувилин и Лия Хафизова. Лидеру коммунистов очень хотелось отдать эти мандаты кому-то другому, поэтому избранным депутатам пришлось вырывать свои мандаты внутри партии.С тех пор товарищ Кутлугужин заимел привычку обижаться на наше издание и клеймить нас слогом о наймитах буржуазии. Его смешные обиды были настолько сильны, что он уже перестал сдерживать мужские договоренности и в желании нам насолить связался с убийцами и мошенниками, например, с неким отсидевшим Русланом Газизовым. Именно Газизов вместе с членом ТИК Ленинского района от коммунистов Инной Нестеровой (Коровиной) организовал провокацию против ряда уфимских журналистов и блогеров.Заведомо ложный донос Газизова послужил поводом к возбуждению уголовного дела и преследованию автора этого материала. Именно в тот момент у нас состоялся мужской разговор при свидетелях с Юниром Кутлугужиным, где была достигнута договоренность забыть о недоразумениях. Однако вместо этого партиец приблизил к себе Газизова. К слову, именно из его уст мы тогда услышали о какой-то непонятной деятельности Газизова в Иглинском районе. Дальнейший сбор информации показал, что Газизов был фигурантом множества скандалов и заявлений в различные инстанции. В общем, главный коммунист Башкирии предпочел нормальному взаимодействию со СМИ отношения с человеком сомнительной репутацией, имеющим в биографии срок за убийство. Уголовное дело вокруг нашего СМИ прекращено за отсутствием состава преступления, а вот в отношении уже Газизова появилось дело о заведомо ложном доносе.Руководитель башкирского рескома КПРФ регулярно становился объектом скандалов и нелепостей, но уже, наверное, настолько к ним привык, что воспринимал их как божью росу.Последние ошибкиСо сменой руководства региона Юнир Кутлугужин вроде бы встроился в новую систему. Излишняя активность Дианы Демидовой в Сибае и Альберта Рахматуллина не нравились Администрации Главы РБ. Чуть ли не по прямому указанию оттуда, их и выгнали из партии. Выгнать-то их выгнали, но не смогли убрать из общественного пространства. А вот Кутлугужин на пустом месте получил себе новых врагов.В период выборов Главы РБ в прошлом году главный коммунист совершает несколько ключевых действий. Во-первых, он дает недостоверную декларацию при выдвижении на пост Главы РБ. Его недоброжелатели найдут существенную разницу в декларациях за 2018 год, поданных в ЦИК РБ и в Госсобрание РБ. Здесь разница уже будет не один десяток тысяч рублей, а на миллион. И именно эта история сейчас продолжается.В сентябре Кутлугужин второй раз нас удивил приступом смелости и прямоты на дебатах перед днем голосования. Именно его вопросы Радию Хабирову вызвали видимую болезненную реакцию в администрации. Демарш и резкое выступление после дня голосования добавили масла в огонь. Стало очевидно, что внутриполитическому блоку Администрации Главы РБ прилетела задача по замене руководителя башкирского КПРФ. Но эта операция наткнулась на нежелание уже Геннадия Зюганова, к которому Кутлугужин подобрал ключики. Ситуация откатилась для сторон к нейтральному нолю.Между тем Демидова и Рахматуллин организуют запрос в Госсобрание РБ по декларациям коммуниста. Профильная комиссия затягивает ответ на два месяца. Кутлугужин делает вид, что ничего не происходит и инициирует изгнание из партии около десятка членов райкома Советского района Уфы, включая действующего депутата Госсобрания РБ Дмитрия Чувилина. Всю неадекватность этого шага увидели и в федеральном руководстве КПРФ, и махнули на всё рукой.В итоге Юнир Кутлугужин, по мнению наблюдателей, сегодня сам себе создал массу врагов и проблем, а для управления внутриполитического блока Администрации Главы РБ наступил момент снисходительного торжества.По малейшему щелчку из Белого дома «Единая Россия» на основании выводов комиссии могла лишить Кутлугужина статуса депутата Госсобрания РБ. Лидер коммунистов работает в Курултае на постоянной основе и получает отнюдь не маленькую зарплату.А сейчас как раз возник самый реальный и простой способ сменить руководителя башкирских коммунистов. Но случилось иначе.Чем обязан?Мы не просто так начали статью с Камила Мухамедьянова. Это наглядно показывает двойные стандарты наших властей. Прокуратура демонстративно не вмешивалась в эту историю, а контрольные органы Администрации Главы РБ сделали вид, что не в курсе. В итоге большинство партии власти снисходительно устно пожурило Юнира Кутлугужина, не принимая мер по реальному наказанию. Но мы уверены, что за всем покровом этой снисходительности и карантина, коммунисту, скорее всего, пришлось лихорадочно просить поддержки у обитателей Белого дома. Некоторые Telegram-каналы излагают версию, что Демидова и Рахматуллин действуют под присмотром игроков из администрации. Оснований к этому нет, но если это так, то лишь усиливает нашу версию о том, как Юнир Кутлугужин попал в расставленную ловушку.Более существенным является другой момент. Сохранение статуса оплачиваемого депутата за красивые глазки главному коммунисту Башкирии никто не будет обеспечивать. У этого есть конкретная политическая и иная цена. Какова она, и подъемна ли она для них, это уже решать самим коммунистам.Наше издание готово предоставить Юниру Кутлугужину возможность дать комментарий при условии прямых ответов на вопросы автора данной публикации.