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Права населения бензоколонки никого не волнуют

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Глава дипломатии ЕС призвал Россию немедленно освободить Лилию Чанышеву. Официальное заявление Жозепа Борреля было опубликовано на сайте европейской службы внешних связей.

Права населения бензоколонки никого не волнуют


Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко считает, что региональных сторонников политика Алексея Навального не отпустят, да и отношения с Западом скоро относительно наладятся.

— Они борцы с режимом, на компромисс не идут. Их бы легко отпустили, если бы они не занимались политической деятельностью и уехали из страны. Но они идут до конца и верят в свою победу. Что касается общего фона, то фактор Навального в геополитических раскладах стал менее значим, хотя не был исключен совсем. Позиция Навального четкая, как он сказал: вводите против олигархов и главных бенефициаров режима персональные санкции, и тогда они быстро поймут контрпродуктивность всей этой деятельности. Но Запад на это не идет. На Россию смотрят как на полупериферию и как на территорию, приносящую ресурсы. В структурах «коллективного Запада» работает логика прагматизма. А Навальный предлагает отказаться от этого, радикализировать отношения.

Он не исключил что противостояние в Западом нормализуется ближе к посланию Владимира Путина.

— По крайней мере в режиме худого мира.

Эхо Москвы






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  • 1 | 21.01.2022, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если человек знает то, что будет с сидельцем в тюрьме, то это значить, что это близкий к службам человек. Иначе быть информированным невозможно. Итак, если человек такое говорит то он служит, или в простонародье стукачек.
Жаль, что других просто нет.



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  • 2 | 21.01.2022, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнга, пенсиооный фонд уже не тот. Тридцать лет назад коридоры были пусты, а каие пенсии были? Сейчас простые специалисты вкалывают за троих до поздна и по вечерам, из за того, что правительство кроит копеечки, чтобы чего лишнего от себя не оторвать. Не надо судить предвзято и однобоко. Это в высоких кабинетах. бумажки перекладывают за сто тысячные зарплаты, а простые клерки завалены по макушку.



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  • 3 | 21.01.2022, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Официальное заявление Жозепа Борреля об освобождении Ассанжа последует?



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  • 4 | 21.01.2022, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я убеждена что Чанышева враг народа. Чего она хочет? Лучшей жизни? Для кого? Под руководством самого мудрого во все времена правителя России Путина, в стране рано или поздно жизнь наладится. Лишь бы ему не мешали всякие там навальные, чанышевы и другие платные агенты запада.



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  • 5 | 21.01.2022, 16:26 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41143 | Рейтинг: +5071,9
Отделение ПФР в регионе не осуществляет прием граждан для оказания услуг.

Прием граждан руководством отделения осуществляется по предварительной записи

Телефон горячей линии

8 (800) 600-02-21
===========================================================
Вот так они работают. А если попытаешься пройти- то набьют морду. как это сделали вчера пенсионеру-инвалиду.



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  • 6 | 21.01.2022, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НАДОЕЛИ СО СВОЕЙ ЧАНЫШЕВОЙ ЗА ЧТО И С КЕМ ОНА БОРЕТСЯ ??????



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  • 7 | 21.01.2022, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Под руководством самого мудрого во все времена правителя России Путина, в стране рано или поздно жизнь наладится.
-------------------------
Скорее поздно. И не наладится. Талантливому руководителю государства достаточно 4-5 лет (а не 30-40), чтобы повысить уровень жизни граждан своего государства. Не получается – уходи. Если не желает уходить, то ему должна помогать оппозиция. Именно оппозиция, указывая на бездарность правителя, в результате выборов сама приходит к власти. И ни в каком нормальном государстве оппозицию не причисляют к врагам.



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  • 8 | 21.01.2022, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 21.01.2022, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я убеждена что Чанышева враг народа. Чего она хочет? Лучшей жизни? Для кого? Под руководством самого мудрого во все времена правителя России Путина, в стране рано или поздно жизнь наладится. Лишь бы ему не мешали всякие там навальные, чанышевы и другие платные агенты запада.
=======================================================
Смотри ка кака убеждённая. Чё ты несёшь? Не знаешь для кого человек хочет, может быть не лучшей, но нАрмальной жизни. Или ты считаешь, что лучшей жизни достойны только твари коррупционеры-взяточники, пильщики бюджета и эти грефы,сечины, миллеры с месячным зрЯплатами в сотню миллионов рублей. "Самый тяжкий урон наносят холуи, готовые оправдывать любые преступления власти. Эти холуи согласны на всё, они поддержат любой антинародный закон...ещё и будут при этом восторженно кричать и аплодировать."

И-2



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  • 9 | 21.01.2022, 19:00 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 732 | Рейтинг: +211,4
ПЕРВОЙ ЕГО (ТИРАНА) ЗАДАЧЕЙ БУДЕТ ПОСТОЯННО ВОВЛЕКАТЬ ГРАЖДАН В КАКИЕ ТО ВОЙНЫ, ЧТОБЫ НАРОД ИСПЫТЫВАЛ НУЖДУ В ПРЕДВОДИТЕЛЕ….ДА И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗ-ЗА НАЛОГОВ ЛЮДИ ОБЕДНЕЛИ И ПЕРЕБИВАЛИСЬ СО ДНЯ НА ДЕНЬ, МЕНЬШЕ ЗЛОУМЫШЛЯЯ ПРОТИВ НЕГО….

А ЕСЛИ ОН ЗАПОДОЗРИТ КОГО В ВОЛЬНЫХ МЫСЛЯХ И ОТРИЦАНИИ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ, ТО ТАКИХ ЛЮДЕЙ ОН УНИЧТОЖИТ ПОД ПРЕДЛОГОМ, БУДТО ОНИ ПРЕДАЛИСЬ НЕПРИЯТЕЛЮ.

Платон, "Государство"
360 г. до н.э.



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  • 10 | 21.01.2022, 20:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71968 | Рейтинг: +11377,3
На этот раз прогноз Михайличенко может не сбыться:

В США по «списку Навального» подготовили санкции против Путина, членов его семьи, Кабаевой, а также чиновников и бизнесменов
21 января 2022 13:20

Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс разработал законопроект «Об ответственности Путина», в котором предложил ввести санкции против президента России, членов его семьи, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и еще 35 россиян, среди которых бизнесмены, чиновники, руководители госканалов и менеджеры госкорпораций. Текст законопроекта опубликовала газета The Washington Post.

Список полностью повторяет предложение о вводе санкций со стороны команды Навального, опубликованное в январе прошлого года.

Персональные санкции предложено ввести против миллиардеров Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко и Олега Дерипаски; глав «Роснефти» Игоря Сечина, «Транснефти» Николая Токарева, «Газпрома» Алексея Миллера и ВТБ Андрея Костина; мэра Москвы Сергея Собянина и губернаторов Московской области Андрея Воробьева и Санкт-Петербурга Александра Беглова, главы ФСБ Александра Бортникова и его сына Дениса, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, бывшего руководителя аппарата Путина Игоря Шувалова, руководителей Администрации президента, включая бывшего премьер-министра Сергея Кириенко, действующего главы правительства Михаила Мишустина и других.

В список также попали глава RT Маргарита Симоньян и гендиректор Первого канала Константин Эрнст, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Документ позволяет президенту США блокировать имущество лиц из санкционного списка и запретить им въезд в страну. Россию документ требует признать страной — спонсором терроризма, а поддерживаемых РФ боевиков на Донбассе — террористами. Законопроект значительно ограничивает операции американцев с российским госдолгом.

Также законопроектом предусматриваются санкции против газопровода «Северный поток 2», в том числе против организаций, причастных «к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода».

Помимо этого, конгрессмены предложили обязать команду президента США в течение полугода после вступления закона в силу опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода президента России Владимира Путина, членов его семьи и гимнастки Алины Кабаевой, которую неоднократно связывали с Путиным.
Законопроект Бэнкса будет конкурировать в Конгрессе с несколькими предложениями о санкциях против России, российских чиновников и бизнесменов. При этом на этой неделе санкции было предложено ввести против президента России лично.



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  • 11 | 21.01.2022, 20:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня солнечным январским днём в старых статьях УЖа появилось 4 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что моих среди них нет! Очень Опытный



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  • 12 | 21.01.2022, 20:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) Очень Опытный



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  • 13 | 21.01.2022, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 21.01.2022, 19:00 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 73 | Комментарии: 732 | Рейтинг: +211,4
ПЕРВОЙ ЕГО (ТИРАНА) ЗАДАЧЕЙ БУДЕТ ПОСТОЯННО ВОВЛЕКАТЬ ГРАЖДАН В КАКИЕ ТО ВОЙНЫ, ЧТОБЫ НАРОД ИСПЫТЫВАЛ НУЖДУ В ПРЕДВОДИТЕЛЕ….ДА И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗ-ЗА НАЛОГОВ ЛЮДИ ОБЕДНЕЛИ И ПЕРЕБИВАЛИСЬ СО ДНЯ НА ДЕНЬ, МЕНЬШЕ ЗЛОУМЫШЛЯЯ ПРОТИВ НЕГО….

А ЕСЛИ ОН ЗАПОДОЗРИТ КОГО В ВОЛЬНЫХ МЫСЛЯХ И ОТРИЦАНИИ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ, ТО ТАКИХ ЛЮДЕЙ ОН УНИЧТОЖИТ ПОД ПРЕДЛОГОМ, БУДТО ОНИ ПРЕДАЛИСЬ НЕПРИЯТЕЛЮ.

Платон, "Государство"
360 г. до н.э.
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____________________________________________________________
__ Ну прямо с Зеленского списано!))) А либерасты за него сильно раньше визжали, а сейчас заткнулись! Очень Опытный



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  • 14 | 21.01.2022, 21:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Николай М
6 часов
ЯССА Чингисхана (и Батыя). РАБСТВО НЕ НАСЛЕДУЕТСЯ.
Сын раба и рабыни с рождения был свободным человеком.
Его никто не мог продать. Более того, Золотая Орда обязана была защищать ребенка, ибо он был полноправным членом Золотой Орды.



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