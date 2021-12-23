Права населения бензоколонки никого не волнуют

Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко считает, что региональных сторонников политика Алексея Навального не отпустят, да и отношения с Западом скоро относительно наладятся.
— Они борцы с режимом, на компромисс не идут. Их бы легко отпустили, если бы они не занимались политической деятельностью и уехали из страны. Но они идут до конца и верят в свою победу. Что касается общего фона, то фактор Навального в геополитических раскладах стал менее значим, хотя не был исключен совсем. Позиция Навального четкая, как он сказал: вводите против олигархов и главных бенефициаров режима персональные санкции, и тогда они быстро поймут контрпродуктивность всей этой деятельности. Но Запад на это не идет. На Россию смотрят как на полупериферию и как на территорию, приносящую ресурсы. В структурах «коллективного Запада» работает логика прагматизма. А Навальный предлагает отказаться от этого, радикализировать отношения.
Он не исключил что противостояние в Западом нормализуется ближе к посланию Владимира Путина.
— По крайней мере в режиме худого мира.
Эхо Москвы
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