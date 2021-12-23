Права населения бензоколонки никого не волнуют

Глава дипломатии ЕС призвал Россию немедленно освободить Лилию Чанышеву. Официальное заявление Жозепа Борреля было опубликовано на сайте европейской службы внешних связей.Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко считает, что региональных сторонников политика Алексея Навального не отпустят, да и отношения с Западом скоро относительно наладятся.— Они борцы с режимом, на компромисс не идут. Их бы легко отпустили, если бы они не занимались политической деятельностью и уехали из страны. Но они идут до конца и верят в свою победу. Что касается общего фона, то фактор Навального в геополитических раскладах стал менее значим, хотя не был исключен совсем. Позиция Навального четкая, как он сказал: вводите против олигархов и главных бенефициаров режима персональные санкции, и тогда они быстро поймут контрпродуктивность всей этой деятельности. Но Запад на это не идет. На Россию смотрят как на полупериферию и как на территорию, приносящую ресурсы. В структурах «коллективного Запада» работает логика прагматизма. А Навальный предлагает отказаться от этого, радикализировать отношения.Он не исключил что противостояние в Западом нормализуется ближе к посланию Владимира Путина.— По крайней мере в режиме худого мира.