Гадкий, антинародный и преступный: Башкирский суд

Стерлитамакский городской суд оштрафовал на две тысячи рублей 65-летнюю Валентину Звонареву из-за неповиновения сотруднику полиции.17 октября Звонарева пыталась уехать из Стерлитамака в Уфу на пассажирском автобусе Кумертау-Уфа, но при этом у нее не было QR-кода о вакцинации.Полицейский потребовал от Звонаревой пройти в пост полиции для составления протокола, но она отказалась, и ее вытащили из автобуса. Видеокадры с тем, как пожилую женщину волочат по земле, получили резонанс на федеральном уровне. Поэтому поводу башкирское МВД даже выпустило пояснение, что в действиях полицейских нет нарушений.Ранее адвокат Павел Осипов рассказал «Эху», что скорее всего административный протокол, поступивший в суд, переписали, так как их номера не соответствует изначальному документу.Между тем, дело по статье административного кодекса «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» против Звонаревой до сих пор находится на рассмотрении в городском суде Стерлитамака.