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Что дадут детям прогнившие школы и учителя?

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Комментируя прошедшие выборы и поведение учителей – основных членов УИКов — доктор социологических наук Арсен Нуриджанов заметил, что если в царское время учительское сословие состояло из людей, которые вели к прогрессу, то сейчас педагогический корпус – консерваторы.

Что дадут детям прогнившие школы и учителя?


— Не исследовал мотивы, которыми они руководствуются, но рабская психология просматривается. Этим людям трудно вообще насолить. Учителей не хватает, и они как никто могли бы поднять самооценку и требовать справедливого отношения к себе. У них все замешано на злобе и зависти к более успешным, и к тем, кто имеет смелость самостоятельно говорить. Рабская психология толкает их на преступления.

Он считает, что поведение учителей во время выборов влияет на образование.

— Не имея морального стержня, ориентированного на прогресс, кого они могут воспитать? Качество образования зависит от их внутренних характеристик. Если они с гнильцой, то, что они дадут детям? Эти учителя, которые в УИКах сидят, декларируя, что пытаются научить молодое поколение чему-то хорошему, ведут его в ад.

Арсен Нуриджанов, Эхо Москвы






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  • Эксперт
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  • 1 | 06.10.2021, 14:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71545 | Рейтинг: +11475,4
В совке тоже не было учителей с четкой гражданской позицией - правозащитников - вытравили в 20-е, 30-е - под корень.
Максимум среди учителей были хорошие предметники, любившие свой предмет и хорошо доносившие его до учеников и учителя, умевшие справляться с классами, с учениками-бунтарями самостоятельно, не бегая жаловаться директору и завучам.
За это их и любили. Но уже тогда рабство в школах было очевидно. А уж нынешние училки - малограмотные аульные, для которых предел мечтаний - выйти замуж за уфимца с жильем и зацепиться за столицу. Про зависть и злобу - в точку.



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  • 2 | 06.10.2021, 15:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15956 | Рейтинг: -2235,1
О как.
Нашли виноватых - учителей.
Сами попрятались, поныкались, а виноваты учителя.
Учителя должны наших детей учить наукам. Учителя должны наших детей учить жизни. Учителя должны заботиться о поведении наших детей. Учителя должны заниматься воспитанием наших детей, прививатьим культуру. Учителя виноваты, когда недоумки расстреливают их и детей в школах. Учителя же должны обеспечить честность выборов.
А мы, сидя на диване, случись что, поругаем этих учителей.



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  • Гость
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  • 3 | 06.10.2021, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
прогнили окромя учителей сами чиновники .Именно они толкают всех на преступления.Сегодня Р. Гизатуллин обязан пост главы кушнаренково а также жилище покинуть и идти под суд.Русланчик хватит прятаться под маминой ЮБКОЙ. Галина ПАвловна твоя матушка давно не любовница Толкачева Она устарела .Да и Хабиров устал от очередного жулика . У него таких целый батальон один Сидякин полного взвода стоит.. В полет с жесткой посадкой приготовились главы илеш Мустафин и калтасов Габдуллин.И еще Гизатуллин имеет наглость просить зарплату за лишний отпуск как он сказал в контакте.



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  • Эксперт
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  • 4 | 06.10.2021, 18:37 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 700 | Рейтинг: +205,5
Нашли виноватых - учителей.
Сами попрятались, поныкались, а виноваты учителя.
---------------------
Говорить что-либо хорошее про гражданскую позицию учителей тяжело. Трудно найти слова, как в том анекдоте. Умер старый Шниперзон. Люди собрались на поминки. На поминках принято говорить что-либо хорошее про усопшего. А тут все молчат. Молчание затягивается, становится неудобным. Тут один не выдерживает, вскакивает и говорит: а его брат был еще хуже!



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  • Участник
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  • 5 | 06.10.2021, 22:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15956 | Рейтинг: -2235,1
Говорить что-либо хорошее про гражданскую позицию учителей тяжело. Трудно найти слова
_______________________________
Ну если Вам трудно найти слова про учителей, тогда расскажите, как Вы сами боролись.
Вы же, вроде, во всяком случае подписываетесь, как заслуженный деятель культуры Татарстана? И живёте в Башкортостане.
Ну так может подберёте слова для небольшого рассказика "Моя борьба"?
О том, как Вы лично боролись. В Татарии ли, в Башкирии ли, неважно. Как Вы сражались в избиркомах, ТИКах и УИКах.
Как Вы ездили и агитировали на предприятия, встречались с людьми.
А то, ни один кандидат ни из одной партии даже не подумал о встрече с избирателями, а вот учителя должны проследить, просто обязаны проследить, чтобы выбрали именно их.
А не пошли бы они ещё куда, кроме Госдумы?
Вы все хорошо устроились, в сторонке, а учителя должны за вас задницы рвать.
Всё что было на этих выборах, так это пара-тройка стонов от "оппозиционеров-наблюдателей" что их заставили покинуть участок. И они подчинились. А учителя что, должны были вооружённое восстание устроить? За ваши интересы?



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  • 6 | 06.10.2021, 23:06 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15956 | Рейтинг: -2235,1
Всю суть этих претензий к учителям можно свести к одному - а почему это учителя не выполнили наши хотелки за нас.



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1 | 06.10.2021, 14:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71545 | Рейтинг: +11475,4
А уж нынешние училки - малограмотные аульные, для которых предел мечтаний - выйти замуж за уфимца с жильем и зацепиться за столицу. Про зависть и злобу - в точку.
========================

Это смотря что имеется в виду под определением "грамотность".
Например грамотно взять подарок от родителей ученика и вытащить его в ударники, в отличники за текущую четверть.

Не могу не согласиться с Кухаркой: деревенские плохо смыслят в этом.
То ли дело городские училки: они родились тут, знают много поколений учеников, учат детей и внуков своих первых учеников, такие городские училки с полунамека, с полувзгляда понимают что хочет родитель.
Подарок даже не надо обговаривать: за многие годы все просчитывается по релевантности.

Аульные разумеется в этом деле ни бельмеса. Родительница строит глазки -"как насчет сына на четверть вытащить? " - аульная училка это понимает "малахольная какая"

Если грамотность рассматривать технически, т...е. грамотность=знание русской грамматики (а знание русской грамматики ещё подменяет образованность) - они же в пе-да-го-ги-чес-ких техникумах-колледжах обучаются, если обучаются - априори не могут быть малограмотны.



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