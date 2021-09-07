— Не исследовал мотивы, которыми они руководствуются, но рабская психология просматривается. Этим людям трудно вообще насолить. Учителей не хватает, и они как никто могли бы поднять самооценку и требовать справедливого отношения к себе. У них все замешано на злобе и зависти к более успешным, и к тем, кто имеет смелость самостоятельно говорить. Рабская психология толкает их на преступления.
Он считает, что поведение учителей во время выборов влияет на образование.
— Не имея морального стержня, ориентированного на прогресс, кого они могут воспитать? Качество образования зависит от их внутренних характеристик. Если они с гнильцой, то, что они дадут детям? Эти учителя, которые в УИКах сидят, декларируя, что пытаются научить молодое поколение чему-то хорошему, ведут его в ад.
Арсен Нуриджанов, Эхо Москвы
Что дадут детям прогнившие школы и учителя?
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