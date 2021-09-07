Что дадут детям прогнившие школы и учителя?

Комментируя прошедшие выборы и поведение учителей – основных членов УИКов — доктор социологических наук Арсен Нуриджанов заметил, что если в царское время учительское сословие состояло из людей, которые вели к прогрессу, то сейчас педагогический корпус – консерваторы.— Не исследовал мотивы, которыми они руководствуются, но рабская психология просматривается. Этим людям трудно вообще насолить. Учителей не хватает, и они как никто могли бы поднять самооценку и требовать справедливого отношения к себе. У них все замешано на злобе и зависти к более успешным, и к тем, кто имеет смелость самостоятельно говорить. Рабская психология толкает их на преступления.Он считает, что поведение учителей во время выборов влияет на образование.— Не имея морального стержня, ориентированного на прогресс, кого они могут воспитать? Качество образования зависит от их внутренних характеристик. Если они с гнильцой, то, что они дадут детям? Эти учителя, которые в УИКах сидят, декларируя, что пытаются научить молодое поколение чему-то хорошему, ведут его в ад.