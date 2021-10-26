Бог шельму метит: Жаль, сама не дожила до суда

Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова скончалась, предположительно, от Covid-19.Об этом сообщает издание Prufy.ru со ссылкой на судейское сообществе. Причиной смерти предварительно называют заболевание новой коронавирусной инфекцией.В пресс-службе Верховного суда Башкирии информацию о смерти Земфиры Латыповой подтвердили. Это случилось сегодня. Сейчас решается вопрос о времени и месте прощания с ней.Земфира Латыпова родилась в 1955 году. С 1982 года после окончания Башкирского государственного университета работала в судебной системе. Судьей в Верховном суде Башкирии ее назначили в 1988 году. С 2009 году она стала заместителем председателя Верховного суда республики, а с сентября 2018 года возглавляла Верховный суд региона.