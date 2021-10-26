Бог шельму метит: Жаль, сама не дожила до суда

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Календарь новостей
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Лучшие комментарии
Мерзкое и липкое чувство ...

3 | 12.11.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Ну что, с днем народного ...

А все стояли и снимали на камеру.представьте такую картину на кавказе ...
  Рейтинг: +4  резус

Хештег вместо ложа любви

Всемирный курултай башкир призвал участников переписи населения выклад ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Бог шельму метит: Жаль, ...

Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова скончалась, ...
  24.11.2021   35841    39

Ярмарка тщеславия, ...

Заявленное Главой Башкирии Радием Хабировым выделение 48 млрд рублей на ...
  23.11.2021   23944    13

Хабировская пьянка у ...

Правительство Башкирии готово потратить 5 млн рублей на перелет республиканской ...
  22.11.2021   33061    45

Люди с головой на плечах ...

Еще один политэмигрант. Бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин ...
  19.11.2021   18589    130

Трусости хватает, а ума ...

Андрей Потылицын: Одно дело — пропаганда вакцинации, а другое дело — как ...
  19.11.2021   32825    22

Последние публикации
Бог шельму метит: Жаль, ...

Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова скончалась, ...
  24.11.2021   41293    39

Ярмарка тщеславия, ...

Заявленное Главой Башкирии Радием Хабировым выделение 48 млрд рублей на ...
  23.11.2021   15127    13

Хабировская пьянка у ...

Правительство Башкирии готово потратить 5 млн рублей на перелет республиканской ...
  22.11.2021   20967    45

Люди с головой на плечах ...

Еще один политэмигрант. Бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин ...
  19.11.2021   14894    130

Трусости хватает, а ума ...

Андрей Потылицын: Одно дело — пропаганда вакцинации, а другое дело — как ...
  19.11.2021   20651    22

Таких бы подальше от ...

Александра Сидякина назначили врио руководителя ЦИК партии «Единая Россия». ...
  18.11.2021   15977    22

Писульки тут не помогут ...

Андрей Потылицын: Имею в виду Мурзагулова и Павлову. Очень модно в тусовке ...
  17.11.2021   16192    73

Фальшивая перепись ...

Глава Росстата объяснил феномен «более 100%» переписавшихся россиян. Росстат ...
  16.11.2021   31088    38

Не тюрьма, а рай на земле ...

Общественная наблюдательная комиссия Башкирии отчиталась о соответствии условий ...
  16.11.2021   25381    10

Не бандит, а ...

Чиновник попрощался с жителями района в соцсетях, заметив, что в понедельник ...
  16.11.2021   29640    13

Читаемое за месяц
Это вам не над бабушками ...

Ведомство из социальных сетей узнало об инциденте возле одного из ресторанов ...
  26.10.2021   39898    8

Пора отвечать за ...

Глеб Глебов: Все лето танцевали и пели, а сейчас из-за этого будут страдать ...
  26.10.2021   28875    38

Уфимцы успешно ...

В Башкирии вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. Рассказываем, ...
  27.10.2021   11472    15

У башкирских ...

СМИ: Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев может иметь башкирские корни. ...
  27.10.2021   17292    88

Хештег вместо ложа любви ...

Всемирный курултай башкир призвал участников переписи населения выкладывать ...
  27.10.2021   23030    36

Архив публикаций
Ноябрь 2021 (25)
Октябрь 2021 (42)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)

Бог шельму метит: Жаль, сама не дожила до суда

Оценили
0



Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова скончалась, предположительно, от Covid-19.

Бог шельму метит: Жаль, сама не дожила до суда


Об этом сообщает издание Prufy.ru со ссылкой на судейское сообществе. Причиной смерти предварительно называют заболевание новой коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе Верховного суда Башкирии информацию о смерти Земфиры Латыповой подтвердили. Это случилось сегодня. Сейчас решается вопрос о времени и месте прощания с ней.

Земфира Латыпова родилась в 1955 году. С 1982 года после окончания Башкирского государственного университета работала в судебной системе. Судьей в Верховном суде Башкирии ее назначили в 1988 году. С 2009 году она стала заместителем председателя Верховного суда республики, а с сентября 2018 года возглавляла Верховный суд региона.

Эхо Москвы






« Назад 1 2 Далее »

  • # 1 | 24.11.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 24.11.2021, 14:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71774 | Рейтинг: +11422,5
Не поминай в суе Кухарку, тем более, когда она вообще не причем.

По пуйло судьям скорбеть ессно не буду, но и злорадства не испытываю. Хотя - уверена, что ооочень много людей и их родных и близких, в отношении которых Латыпова выносила а позже и утверждала не правосудные приговоры - скажут в адрес покойной слова покрепче, чем в заголовке статьи.



Оценили
5

  • # 3 | 24.11.2021, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 24.11.2021, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Суд у нас не гуманный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 24.11.2021, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех судей,принимающих несправедливые решения, зачастую противоречающие даже действующим законам, должны быть осуждены и наказаны. Считаю, что вся заработанная плата, полученная от государства после 2012 года (узурпации власти вопреки конституции РФ),является незаконной и должна быть возвращена государству. Это кстати должно касаться не только судей , но и всех,кто служит антинародному режиму.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 24.11.2021, 14:57 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11451 | Рейтинг: -899,4
скажут в адрес покойной слова покрепче, чем в заголовке статьи.
++++++++++++++++++++++++
Кура=Дура, ты бы думала, что скажут в адрес тебя, если тебя и сейчас уже пишут в полную чу чу и му му.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 24.11.2021, 15:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71774 | Рейтинг: +11422,5
Дурак ты, гитарыч. Мне посрать, что вы скажете))))) Много людей, гораздо больше, тех, кто обо мне добрым словом вспомнит. Уж поверь.

Но и на это мне будет глубоко наплевать - ибо мертвые сраму не имут.

Важно лишь то, что ДО момента смерти. И важно лишь мнение тех, кого я уважаю. Вас - нет. Так что - плюйтесь, ругайтесь - сколько угодно. Вы недолюди, вы - ничтожества. Моральные и нравственные уроды.
И это хорошо, что вы меня ненавидите, значит я всё правильно делаю))))



Оценили
2

  • # 8 | 24.11.2021, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 24.11.2021, 16:06 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11451 | Рейтинг: -899,4
Кура=Дура, а разве можно, и тем более мне, ненавидеть тебя Куру=Дуру. Ты же грязноротая и убогая Захерова Кура=Дура, стала было злобствовать в бессильной и тупой злобе даже с коверканием имени моего отца. Убожество.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 24.11.2021, 16:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71774 | Рейтинг: +11422,5
То есть тебе можно коверкать фамилию моего отца, а мне нельзя имя твоего?

Так что - ты расписался в собственном в "злобствовании в бессильной и тупой злобе" - авторская тавтология соблюдена))))))))))))))
Да и подпись твоя под комментом "Убожество." - совершенно верная.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 24.11.2021, 17:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11451 | Рейтинг: -899,4
Чу чу Кура=Дура, моё только ответка тебе грязноротая му му.
Кухерка, а у твоего сына тоже фамилия твоего отца?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
Открытое обращение главе Роскомнадзора Андрею Юрьевичу Липову:

В Уфе скончалась председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова. Соответствующую информацию UFA.AIF.RU подтвердили в объединенной пресс-службе судов.
По предварительной информации, она умерла сегодня ночью, 24 ноября. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Известно, что Земфира Узбековна была вакцинирована от инфекции.

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Имеется объективная информация о смерти человека которая была привита вакциной от короновируса.
Является ли эта информация пропагандой полезности вакцины от короновируса?
Не является ли эта информация пропагандой вредности вакцины от короновируса?

Понесут ли ответственность те чиновники которые склонили Земфиру Узбековну к вакцинации?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 24.11.2021, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня ноябрьским днём в старых статьях УЖа появилось 8 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 24.11.2021, 17:24 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4642 | Рейтинг: -349,9
Надо закаляться, тогда и болеть не будете. Эта судья наверно на улице то не бывала, дойдёт от подьезда до машины 3 метра и всё. Конечно, с таким образом жизни тапочки откинешь.

Надо больше бывать на воздухе, ходить пешком в любое время года, тогда организм будет крепкий и здоровый. А в здоровом теле - здоровый дух, как известно.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 24.11.2021, 17:55 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11451 | Рейтинг: -899,4
Кухерка, и откуда было мне знать, задумываться, что фамилия твоего отца Захаров. Я вообще думал, что ты только чья-то захерова. Оно, в общем-то, так и есть, однако это оказалось созвучным фамилии твоего отца. Пред отцом твоим извинияюсь, а пред тобой грязноротая, несчастная и убогая захерова никак нет.
Му му Кухерка, так какая же фамилия твоего сына?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 24.11.2021, 17:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71774 | Рейтинг: +11422,5
Не ври, гитарыч, что ты в ответ. Ты первым ВСЕГДА начинаешь обзываться!

Да, гитарыч - мой сын носит фамилию моего отца, деда, прадеда. Я после первого замужества - когда взяла фамилию мужа, а развелись не родив детей - вернула свою девичью, то есть - отцовскую и решила, что больше менять фамилию не буду, а сыну дала свою фамилию, а не отцовскую. Она у его отца была неблагозвучная и в школе его могли дразнить, а нафига мне это нужно?!
Ну и время показало как я была права потому, что отец к воспитанию сына почти не имел отношения ни в каком плане - ни в моральном, ни в материальном - и нахера сыну его фамилия?! Отчества более чем достаточно.
Иногда я думаю, что после первого развода мне нужно было тогда в 1983 году взять не свою девичью, а мамину. По этой линии у нас мужчин(внуков от дедовых сыновей, только внучки, которые ессно при замужестве сменили фамилии) не оказалось. И фамилия исчезнет в Уфе. В Ижевске она никуда не денется, конечно - там Медяковых много.
Фамилия редкая и на мой взгляд красивая.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 24.11.2021, 18:13 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11451 | Рейтинг: -899,4
16 | 24.11.2021, 17:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71773 | Рейтинг: +11422,4
Не ври, гитарыч, что ты в ответ. Ты первым ВСЕГДА начинаешь обзываться!
++++++++++++++++++++++++++++++
Не свисти Кура=Дура. Да, я со всяким блядями много ругаюсь, и обзываю, т.е. называю их по соответствию, но никогда я не коверкал, не искажал атрибутов реальных ФИО.
А я оказался сугубо прав, ты не просто раз, а даже дважды захерова.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 24.11.2021, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про умерших плохо говорить не стоит. Могу только сказать, что вся система, созданная рабом галерным насквозь продажна и раболепна.
Число оправдательных приговоров при Сталине было 14%, атеперь- 0’12.
Это однако не свидетельствует, что органы стали работать в100 раз лучше!
Ваш Юнг.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 24.11.2021, 18:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся система порочна и продажна. Вместе с вертикалью и ее создателем
Ваш юнг



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 24.11.2021, 19:03 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11451 | Рейтинг: -899,4
вернула свою девичью
+++++++++++++++++++
Как антересно звучит то из уст этой захеровой, девичью. И ведь фамилию то она меняла, как получится. Я всё же рад за Тимоху, он всё же носит фамилию деда.



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com