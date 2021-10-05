Молодежи прививают рвотный рефлекс на страну

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, комментируя уголовные дела по статье об оскорблении чувств верующих, заметил, что усилился тренд на мракобесие.— Закон об оскорблении – что дышло… Под него можно подвести неограниченное количество случаев, а это неправильно, — сказал Нуриджанов в эфире передачи «Персонально Ваш». – Его трактовки неправильны, и сам закон написан плохо. Является дубинкой, которой бьют молодежь, выросшую в свободное время, которая не знала советских идеологем, реалистично относящуюся к происходящей действительности без пиетета. И не воцерковлена, свободна от догм. Почему-то появилось какое-то количество людей, которых поддерживает государство, считающих себя правыми. Такой «религиозно-законный экстремизм». Я уже говорил, что до добра это не доведет. Мы хотим, чтобы вся молодежь ополчилась на государство?Комментируя высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о тратах на проведение парадов в честь 9 мая, социолог заметил, что он «концептуально прав».— Правильно сделал что извинился, лучше отпрыгнуть назад. Этим поступком привлек внимание и заслужил уважение в определенных кругах тем, что человек имеет собственное мышление – по нынешним временам дорогого стоит. Страна, живущая победами прошлого с повернутой головой назад, не может идти вперед — будет падать. Для власти опора на победы прошлого дает легитимность и величие. Но свои-то где? Попытка через 70 лет карать за прошлое — это не нормально. Все это культурный феодализм, накрывающий нас. Новый железный занавес мифов и идеологем. И в этом ряду новая «58 статья» – иноагентская. Если в 30- годы это был «враг народа», то теперь иноагент: «все кто не с нами – иноагент».Он напомнил, что набирает обороты сбор подписей под петицией об отмене закона об иноагентах.— Если бы депутаты нашли бы в себе смелость выступить за изменение или отмену – снискали бы уважение к себе, — резюмировал Нуриджанов.