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Молодежи прививают рвотный рефлекс на страну

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Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, комментируя уголовные дела по статье об оскорблении чувств верующих, заметил, что усилился тренд на мракобесие.

Молодежи прививают рвотный рефлекс на страну


— Закон об оскорблении – что дышло… Под него можно подвести неограниченное количество случаев, а это неправильно, — сказал Нуриджанов в эфире передачи «Персонально Ваш». – Его трактовки неправильны, и сам закон написан плохо. Является дубинкой, которой бьют молодежь, выросшую в свободное время, которая не знала советских идеологем, реалистично относящуюся к происходящей действительности без пиетета. И не воцерковлена, свободна от догм. Почему-то появилось какое-то количество людей, которых поддерживает государство, считающих себя правыми. Такой «религиозно-законный экстремизм». Я уже говорил, что до добра это не доведет. Мы хотим, чтобы вся молодежь ополчилась на государство?

Комментируя высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о тратах на проведение парадов в честь 9 мая, социолог заметил, что он «концептуально прав».

— Правильно сделал что извинился, лучше отпрыгнуть назад. Этим поступком привлек внимание и заслужил уважение в определенных кругах тем, что человек имеет собственное мышление – по нынешним временам дорогого стоит. Страна, живущая победами прошлого с повернутой головой назад, не может идти вперед — будет падать. Для власти опора на победы прошлого дает легитимность и величие. Но свои-то где? Попытка через 70 лет карать за прошлое — это не нормально. Все это культурный феодализм, накрывающий нас. Новый железный занавес мифов и идеологем. И в этом ряду новая «58 статья» – иноагентская. Если в 30- годы это был «враг народа», то теперь иноагент: «все кто не с нами – иноагент».

Он напомнил, что набирает обороты сбор подписей под петицией об отмене закона об иноагентах.

— Если бы депутаты нашли бы в себе смелость выступить за изменение или отмену – снискали бы уважение к себе, — резюмировал Нуриджанов.

Эхо Москвы






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  • 1 | 03.11.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот "доктор" околовсяческих наук радовался, когда Алкаш сдавал Россию США с потрохами, сегодня тоскует по тем временам, когда мошенники и шпионы хозяйничали у нас как в собственном кармане.
А как страна начала обретать суверенитет. либералы по команде хозяев превратились в стаю табаки.



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  • 2 | 03.11.2021, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И в этом ряду новая «58 статья» – иноагентская. Если в 30- годы это был «враг народа», то теперь иноагент: «все кто не с нами – иноагент».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А не надо денег у других стран брать, тогда и не будешь "иноагентом", так как "тот, кто женщину ужинает, тот её и ..."! Бывают, правда, и исключения, например у юнга, как он сам здесь рассказывал! Очень Опытный



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  • 3 | 03.11.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..."человек имеет собственное мышление – по нынешним временам дорогого стоит."
================
Ну почему ваше собственное мышление обязательно совпадает с мнением наших многовековых недругов.



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  • 4 | 03.11.2021, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для власти опора на победы прошлого дает легитимность и величие.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Когда нет опоры, то и не оттолкнёшься для следующего движения! Очень Опытный



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  • 5 | 03.11.2021, 12:43 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16052 | Рейтинг: -2238,1
Года два-три назад прочитал "Письма Баламута" К. Льюиса.
В письмах старый чёрт Баламут поучает своего племянника молодого Гнусика.
И вот буквально на днях, перечитал эту книгу ещё раз.
В общем-то, на мой взгляд, в этих письмах можно прочитать все ответы на данную тему.



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  • 6 | 03.11.2021, 12:51 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 711 | Рейтинг: +207,8
Инквизиция (от лат. Inquisitio, «розыски», «расследования») — отдельный судебный институт католической церкви, основными обязанностями которого были выявление и искоренение ереси и богохульства.

Инквизиция в России (Российской империи) была введена в 1721 году, когда царь Петр I создал Святейший Синод, с прописанным в нем Духовным Регламентом. Одним из пунктов этого закона назначалась специальная должность – «Протоинквизитор», которую занял иеромонах Пафнутий. Согласно новым нормам, в каждой епархии находился свой «провинциал-инквизитор», которому подчинялись обычные «инквизиторы» из городов и уездов.



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  • 7 | 03.11.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да да, не надо денег у других стран брать... Тока хочу напомнить, что одним из показателей эффективной деятельности губеров, является привлечение инвестиций. Скока шума было по открытию цементного завода австрияками. Так кто тогда иноагени??? А, тупое чмОО?
турк



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  • 8 | 03.11.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.11.2021, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И в этом ряду новая «58 статья» – иноагентская. Если в 30- годы это был «враг народа», то теперь иноагент: «все кто не с нами – иноагент».
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ А не надо денег у других стран брать, тогда и не будешь "иноагентом", так как "тот, кто женщину ужинает, тот её и ..."!
=======================
Путин толкает сырьевые ресурсы страны на Запад через западных посредников,ему Запад дает деньги, это можно сказть единственный источник дохода Путина и работающих на Путина ФСБ ФСИНа Росгвардии и Единой России - они все существуют на иностранные деньги, и все они подходят под статью "иностранный агент".
Кроме этого,едросы и высопоставленные чиновники,силовики скупают иностранную недвижимость и вкладывают деньги в экономику иностранных государств.



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В Башкирии подполковник полиции Ильгиз Шакиров решился на отчаянный шаг: запер в кабинете сотрудников ФСБ, пришедших с проверкой, и сбежал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Известно, что ФСБ-шники приехали в отдел экономической безопасности, которым руководит Шакиров. В одном из кабинетов отдела нашелся лишний ноутбук, не предназначенный для работы с засекреченными данными.
Подполковник не смог ответить на вопрос, откуда техника, зато на секунду покинул свой кабинет, попросив проверяющих его подождать. Сам же запер ФСБ-ников, схватил злополучный ноутбук и сбежал.
Проверяющих позже открыли и выпустили. Они вызвали Шакирова на ковер к себе, но тот заявил, что никого нигде не закрывал, а ноутбука в глаза не видел. А проверяющим, по его словам, "все почудилось".

============================
Ильгиз красавчег.
В брежневские времена когда был паритет между МВД и КГБ, такое тогда было нормой.
И в целом, для людей это было хорошо, потому что оба ведомства старались поймать друг-друга в беспределе против людей, и это неплохо работало: всегда людям можно было "куда пожаловаться ".
А сегодня некуда.



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В России с января вступят в силу новые правила, касающиеся секретности и гостайны
Правительство утвердило новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

В документе говорится, что сведения, отнесенные к гостайне, по степени секретности подразделяются на три категории:

К сведениям особой важности относятся данные из области военной, внешнеполитической, экономической научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам России в этих сферах.
К совершенно секретным относятся сведения из перечисленных в предыдущем пункте областей, распространение которых может повлечь ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики России в указанных сферах.
Под секретными сведениями подразумевается информация, распространение котором может навредить интересам различных предприятий, учреждений или организаций в этих сферах.

=========================================
"...........К сведениям особой важности относятся данные из области ........................ и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам России в этих сферах..........."

Инвентарные номера швабры засветились в ютьюб-каналах,в Бибиси, в "Монд""Либерасьон" "Нью-Йорк Таймс","МонигСтар", "Реппублика" "Штерн" "Ел Паис "телепередачах "Евроньюс" Аль-Джзира " и.... иноагентного ""Дождя"....!!!

как то непатриотично получилось. Надеемся что Гаценко и Мальцев пометили швабры зашифрованными номерами чтоб враг не догадался.



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  • 11 | 03.11.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попробуй сымитируй минет перед собором св.Петра в Риме, или перед какой-нибудь мечетью в Турции.
Но в России можно все, нуриджановы и прочая либерда дружно заступятся...



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  • 12 | 03.11.2021, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.11.2021, 12:51 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 72 | Комментарии: 710 | Рейтинг: +207,6
Инквизиция (от лат. Inquisitio, «розыски», «расследования») — отдельный судебный институт католической церкви, основными обязанностями которого были выявление и искоренение ереси и богохульства.

Инквизиция в России (Российской империи) была введена в 1721 году, когда царь Петр I создал Святейший Синод, с прописанным в нем Духовным Регламентом. Одним из пунктов этого закона назначалась специальная должность – «Протоинквизитор», которую занял иеромонах Пафнутий. Согласно новым нормам, в каждой епархии находился свой «провинциал-инквизитор», которому подчинялись обычные «инквизиторы» из городов и уездов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Карим! Всё, что было "хорошего" в России, принесено в неё с Запада! Очень Опытный



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  • 13 | 03.11.2021, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.11.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.11.2021, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И в этом ряду новая «58 статья» – иноагентская. Если в 30- годы это был «враг народа», то теперь иноагент: «все кто не с нами – иноагент».
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ А не надо денег у других стран брать, тогда и не будешь "иноагентом", так как "тот, кто женщину ужинает, тот её и ..."!
=======================
Путин толкает сырьевые ресурсы страны на Запад через западных посредников,ему Запад дает деньги, это можно сказть единственный источник дохода Путина и работающих на Путина ФСБ ФСИНа Росгвардии и Единой России - они все существуют на иностранные деньги, и все они подходят под статью "иностранный агент".
Кроме этого,едросы и высопоставленные чиновники,силовики скупают иностранную недвижимость и вкладывают деньги в экономику иностранных государств.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Какая же каша, явно тыквенная, в головах у тех, для кого деньги от продажи чего-либо за границу, иностранные инвестиции в производство на территории РФ и иностранные гранты или просто финансирование деятельности - одно и то же! Очень Опытный



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  • 14 | 03.11.2021, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 03.11.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попробуй сымитируй минет перед собором св.Петра в Риме,или перед какой-нибудь мечетью в Турции
...................................
у них там целое направление в искусстве: монашки в стиле ню , фильмы для взрослых с монашками, все легально, прошедшее государственную цензуру



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  • 15 | 03.11.2021, 15:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16052 | Рейтинг: -2238,1
Какая же каша, явно тыквенная, в головах у тех, для кого деньги от продажи чего-либо за границу, иностранные инвестиции в производство на территории РФ и иностранные гранты или просто финансирование деятельности - одно и то же! Очень Опытный
__________________________________
В общем-то, Очень Опытный, так и есть.
Человек украл деньги, которые должны бы пойти в российскую экономику и на эти деньги купил себе недвижимость за бугром. И платит там за неё налоги.
И грантополучатели от забугорных хозяев. .
Оба хуже. И те и те - враги.



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  • 16 | 03.11.2021, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.11.2021, 13:32 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4872 | Рейтинг: -329,6
В Башкирии подполковник полиции Ильгиз Шакиров решился на отчаянный шаг: запер в кабинете сотрудников ФСБ, пришедших с проверкой, и сбежал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Известно, что ФСБ-шники приехали в отдел экономической безопасности, которым руководит Шакиров. В одном из кабинетов отдела нашелся лишний ноутбук, не предназначенный для работы с засекреченными данными.
Подполковник не смог ответить на вопрос, откуда техника, зато на секунду покинул свой кабинет, попросив проверяющих его подождать. Сам же запер ФСБ-ников, схватил злополучный ноутбук и сбежал.
Проверяющих позже открыли и выпустили. Они вызвали Шакирова на ковер к себе, но тот заявил, что никого нигде не закрывал, а ноутбука в глаза не видел. А проверяющим, по его словам, "все почудилось".

============================
Ильгиз красавчег.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кеша! Тебе нравится, когда подозреваемый уничтожает изобличающие его вещественные доказательства? Вы бы, либерасты поганые, хоть определились за что вы: за законность или за коррупцию, а то болтаетесь, как одна субстанция в проруби, то к одному краю, то к другому! Или крестик снимите, или трусы наденьте! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 17 | 03.11.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая же каша, явно тыквенная, в головах у тех, для кого деньги от продажи чего-либо за границу, иностранные инвестиции в производство на территории РФ и иностранные гранты или просто финансирование деятельности - одно и то же! Очень Опытный
__________________________________
В общем-то, Очень Опытный, так и есть.
Человек украл деньги, которые должны бы пойти в российскую экономику и на эти деньги купил себе недвижимость за бугром. И платит там за неё налоги.
И грантополучатели от забугорных хозяев. .
Оба хуже. И те и те - враги.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Корней! А я разве хоть слово про воров написал? Сам придумал, сам и раскритиковал! Очень Опытный



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  • 18 | 03.11.2021, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
однако когда джигурда бесовские пляски на фоне васи блаженного (ютуб) устраивал - ничего, ему можно. Опять двоиные стандарты, это и выбешивает
турк



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  • Эксперт
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  • 19 | 03.11.2021, 16:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71649 | Рейтинг: +11448,3
Правительство засекретило все закупки Росгвардии и ФСО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет пяти силовым ведомствам проводить все закупки в закрытом порядке. Документ правительства опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2022 года в перечень войдут Росгвардия, Федеральная служба охраны (ФСО). Помимо этого, скроют все закупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР): сейчас эти ведомства засекречивают только закупки, необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности.

Росгвардия предлагала засекретить свои госзакупки еще в апреле 2019 года. В обосновании предложенных поправок ведомство заявило, что войска национальной гвардии РФ «являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина». В том же году скрыть свои закупки предложила и ФСО из-за «увеличения количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны».

Росгвардия обратилась к правительству с просьбой закрыть данные о своих госзакупках

В июне 2020 года Минфин также выступил с предложением засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса». По мнению чиновников, нововведение поможет упростить и систематизировать порядок госзакупок, а также обеспечить «конфиденциальность» информации. В июле этого же года «Роскосмос» предложил засекретить некоторые закупки госкорпорации из-за того, что иностранные государства анализируют открытую информацию.

В августе 2020 года в Минобороны предложили засекретить практически всю информацию об оборонной сфере: согласно документу, исключения планируется сделать для сведений о нарушениях прав и свобод человека, чрезвычайных ситуациях и для информации о загрязнении окружающей среды. Весь перечень сведений, которые собираются отнести к служебной тайне, будет составляться министерством самостоятельно. Утверждать перечень будет президент.
_________________________________________________
А чтобы не мешали воровать и пакостить!
Хернеям нравится.... О_Ошкам и черепахам - тоже Потому что БЛ-ЯДИ!



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  • 20 | 03.11.2021, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у них там целое направление в искусстве: монашки в стиле ню , фильмы для взрослых с монашками, все легально, прошедшее государственную цензуру
.................
Давно известно, что ни либераст, то обязательно идиот - речь идет о публичных акциях, а не о домашней, пусть и лицензируемой порнушке.
Изобрази минет перед любой церковью в Европе или Азии, такой хайп словишь, ни один нуриджанов не поможет.



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