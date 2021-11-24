Управленческая импотенция Хабирова

Евгению Куцуеву возмутила ситуация вокруг Олимпик-парка.
Евгения Куцуева, политик, директор компании «IP. Стратегические коммуникации», руководитель Всероссийской школы блогеров, возмутилась ситуацией вокруг сноса гостиницы в Олимпик-парке. О том, почему она разочарована управлением властей в Башкирии, она рассказала на своей странице в соцсети. Публикуем ее пост целиком.
Я надеюсь, система инцидент и Управление социальных коммуникаций зафиксируют отклик людей на снос гостиницы «Лидо», такого количества проклятий в адрес Хабирова и Грекова я не видела вообще никогда.
Почитала паблики и комменты. Общий мотив – тотальное разочарование тех, кто верил в «молодого энергичного», понимание, что землю отдадут через подставных «своим».
Мне очень печально это видеть.
Я давно не очарована. Примерно с декабря 2018 мне стало понятно, как и куда это пойдёт. Но даже и я не думала, что настолько управленческая импотенция может быть явлена в разных сферах.
А ведь это мой регион, мой дом, это же я снимала ролики и писала материалы для Федерального проекта «Инвестируй в Башкортостан».
Зачем «покупать места» в рейтингах инвестпривлекательности, да через раз гордиться ещё десятой долей прироста индекса промышленного производства, когда в личных беседах «за глаза» люди тебе говорят: «Не, у вас там откаты большие», или «а там уже попилили всё, да ты их знаешь», вот он рейтинг. Это же сарафанное радио, все друг другу передают РЕАЛЬНОЕ положение дел.
Вроде и люди не глупые и не бессовестные есть в этих структурах, встречаемся, разговариваем, ну человек-человеком, хочется вместе что-то делать, но как собираются в одном помещении, здесь как будто помешательство, глаза в стол, совесть под пол, всё в «рабочем порядке».
Это очень-очень сильно зависит от первого лица Республики.
Тут обойдусь без критических замечаний, отмечу лишь, что управление, какое уж есть, легко явно не даётся Радию Хабирову, седина за три года тому свидетель.
Вот в этом и есть минусы назначения, и ведь и тот, кто осуществляет переназначение и определяет, как НАДО, сейчас занят НАТО, не до губернаторов.
Я не знаю, что за гордость заставляет эту команду игнорировать общение с людьми, которые показывают несовершенства системы и предлагают решения. Можно и дальше играть в игру «Самый умный на горе», но зачем, я не понимаю, правда.
Я за эту трехлетку уже пережила все печальные осознания из разряда «почему я не могу помочь родной земле, понимая, как это сделать», «почему надо обязательно терять чувство собственного достоинства, пресмыкаться, падать ниц и молчать или постить под копирку «что дадут» для того, чтобы в принципе иметь возможность донести свою позицию», «почему те, «кто может» – невостребованны, а те, кто «безмозгло чинопочитает», принимают решения для всех».
Плюнуть хотелось много раз. Переждать, когда что-то опять изменится, и не тратить в пустоту сил моральных, эмоциональных и физических.
Но жизнь показала, что «внутренняя иммиграция» не мой путь. У меня совесть шевелится и триггер на несправедливость срабатывает, как бы я не фокусировалась на других аспектах.
Я не знаю, как лично мне развиваться на моей земле сейчас, в этих условиях. Я размышляю об этом много, особенно в этот год.
Лизоблюдством и смиренной тупостью не отличаюсь. Говорить на чёрное - белое никогда не умела, и вряд ли научусь.
Сегодня шла около дома, дерево со снегом на ветках потрясла, то дерево, которое среди прочих срубить хотят, чтобы воткнуть паркинг. И подумала: «Да что же это за хрень-то такая происходит, почему умные молчат, а тупые беспределят. Почему нельзя доверить Управление НОРМАЛЬНЫМ, хотя бы нормальным, где ищут, и главное – находят тех, кто даже песок не догадался приберечь для посыпки дорог в гололёд?
К чему вся эта рефлексия? И где мой вывод?
Самое главное – я здесь. Я дома. Я намерена создавать без внутренней и внешней иммиграции, пока, во всяком случае, и очень хочется, чтобы совестливые части души людей, сейчас наделённых властью принимать решения, увидели наконец, что так, как было, больше нельзя, вот просто нельзя и всё.
Выходите из норы всезнания и пафоса мнимого превосходства, давайте как-то МИРНО сосуществовать, если уж творить вместе не получается.
ПроУфу
Управленческая импотенция Хабирова
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