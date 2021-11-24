Управленческая импотенция Хабирова

«Почему умные молчат, а тупые беспределят?» Честная колонка политика об управлении Башкирией.Евгению Куцуеву возмутила ситуация вокруг Олимпик-парка.Евгения Куцуева, политик, директор компании «IP. Стратегические коммуникации», руководитель Всероссийской школы блогеров, возмутилась ситуацией вокруг сноса гостиницы в Олимпик-парке. О том, почему она разочарована управлением властей в Башкирии, она рассказала на своей странице в соцсети. Публикуем ее пост целиком.Я надеюсь, система инцидент и Управление социальных коммуникаций зафиксируют отклик людей на снос гостиницы «Лидо», такого количества проклятий в адрес Хабирова и Грекова я не видела вообще никогда.Почитала паблики и комменты. Общий мотив – тотальное разочарование тех, кто верил в «молодого энергичного», понимание, что землю отдадут через подставных «своим».Мне очень печально это видеть.Я давно не очарована. Примерно с декабря 2018 мне стало понятно, как и куда это пойдёт. Но даже и я не думала, что настолько управленческая импотенция может быть явлена в разных сферах.А ведь это мой регион, мой дом, это же я снимала ролики и писала материалы для Федерального проекта «Инвестируй в Башкортостан».Зачем «покупать места» в рейтингах инвестпривлекательности, да через раз гордиться ещё десятой долей прироста индекса промышленного производства, когда в личных беседах «за глаза» люди тебе говорят: «Не, у вас там откаты большие», или «а там уже попилили всё, да ты их знаешь», вот он рейтинг. Это же сарафанное радио, все друг другу передают РЕАЛЬНОЕ положение дел.Вроде и люди не глупые и не бессовестные есть в этих структурах, встречаемся, разговариваем, ну человек-человеком, хочется вместе что-то делать, но как собираются в одном помещении, здесь как будто помешательство, глаза в стол, совесть под пол, всё в «рабочем порядке».Это очень-очень сильно зависит от первого лица Республики.Тут обойдусь без критических замечаний, отмечу лишь, что управление, какое уж есть, легко явно не даётся Радию Хабирову, седина за три года тому свидетель.Вот в этом и есть минусы назначения, и ведь и тот, кто осуществляет переназначение и определяет, как НАДО, сейчас занят НАТО, не до губернаторов.Я не знаю, что за гордость заставляет эту команду игнорировать общение с людьми, которые показывают несовершенства системы и предлагают решения. Можно и дальше играть в игру «Самый умный на горе», но зачем, я не понимаю, правда.Я за эту трехлетку уже пережила все печальные осознания из разряда «почему я не могу помочь родной земле, понимая, как это сделать», «почему надо обязательно терять чувство собственного достоинства, пресмыкаться, падать ниц и молчать или постить под копирку «что дадут» для того, чтобы в принципе иметь возможность донести свою позицию», «почему те, «кто может» – невостребованны, а те, кто «безмозгло чинопочитает», принимают решения для всех».Плюнуть хотелось много раз. Переждать, когда что-то опять изменится, и не тратить в пустоту сил моральных, эмоциональных и физических.Но жизнь показала, что «внутренняя иммиграция» не мой путь. У меня совесть шевелится и триггер на несправедливость срабатывает, как бы я не фокусировалась на других аспектах.Я не знаю, как лично мне развиваться на моей земле сейчас, в этих условиях. Я размышляю об этом много, особенно в этот год.Лизоблюдством и смиренной тупостью не отличаюсь. Говорить на чёрное - белое никогда не умела, и вряд ли научусь.Сегодня шла около дома, дерево со снегом на ветках потрясла, то дерево, которое среди прочих срубить хотят, чтобы воткнуть паркинг. И подумала: «Да что же это за хрень-то такая происходит, почему умные молчат, а тупые беспределят. Почему нельзя доверить Управление НОРМАЛЬНЫМ, хотя бы нормальным, где ищут, и главное – находят тех, кто даже песок не догадался приберечь для посыпки дорог в гололёд?К чему вся эта рефлексия? И где мой вывод?Самое главное – я здесь. Я дома. Я намерена создавать без внутренней и внешней иммиграции, пока, во всяком случае, и очень хочется, чтобы совестливые части души людей, сейчас наделённых властью принимать решения, увидели наконец, что так, как было, больше нельзя, вот просто нельзя и всё.Выходите из норы всезнания и пафоса мнимого превосходства, давайте как-то МИРНО сосуществовать, если уж творить вместе не получается.