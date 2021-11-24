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Управленческая импотенция Хабирова

  • Опубликовано: ПроУфу | 23.12.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 40802 | Комментарии: 26
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«Почему умные молчат, а тупые беспределят?» Честная колонка политика об управлении Башкирией.

Управленческая импотенция Хабирова


Евгению Куцуеву возмутила ситуация вокруг Олимпик-парка.

Евгения Куцуева, политик, директор компании «IP. Стратегические коммуникации», руководитель Всероссийской школы блогеров, возмутилась ситуацией вокруг сноса гостиницы в Олимпик-парке. О том, почему она разочарована управлением властей в Башкирии, она рассказала на своей странице в соцсети. Публикуем ее пост целиком.

Я надеюсь, система инцидент и Управление социальных коммуникаций зафиксируют отклик людей на снос гостиницы «Лидо», такого количества проклятий в адрес Хабирова и Грекова я не видела вообще никогда.

Почитала паблики и комменты. Общий мотив – тотальное разочарование тех, кто верил в «молодого энергичного», понимание, что землю отдадут через подставных «своим».

Мне очень печально это видеть.

Я давно не очарована. Примерно с декабря 2018 мне стало понятно, как и куда это пойдёт. Но даже и я не думала, что настолько управленческая импотенция может быть явлена в разных сферах.

А ведь это мой регион, мой дом, это же я снимала ролики и писала материалы для Федерального проекта «Инвестируй в Башкортостан».

Зачем «покупать места» в рейтингах инвестпривлекательности, да через раз гордиться ещё десятой долей прироста индекса промышленного производства, когда в личных беседах «за глаза» люди тебе говорят: «Не, у вас там откаты большие», или «а там уже попилили всё, да ты их знаешь», вот он рейтинг. Это же сарафанное радио, все друг другу передают РЕАЛЬНОЕ положение дел.

Вроде и люди не глупые и не бессовестные есть в этих структурах, встречаемся, разговариваем, ну человек-человеком, хочется вместе что-то делать, но как собираются в одном помещении, здесь как будто помешательство, глаза в стол, совесть под пол, всё в «рабочем порядке».

Это очень-очень сильно зависит от первого лица Республики.

Тут обойдусь без критических замечаний, отмечу лишь, что управление, какое уж есть, легко явно не даётся Радию Хабирову, седина за три года тому свидетель.

Вот в этом и есть минусы назначения, и ведь и тот, кто осуществляет переназначение и определяет, как НАДО, сейчас занят НАТО, не до губернаторов.

Я не знаю, что за гордость заставляет эту команду игнорировать общение с людьми, которые показывают несовершенства системы и предлагают решения. Можно и дальше играть в игру «Самый умный на горе», но зачем, я не понимаю, правда.

Я за эту трехлетку уже пережила все печальные осознания из разряда «почему я не могу помочь родной земле, понимая, как это сделать», «почему надо обязательно терять чувство собственного достоинства, пресмыкаться, падать ниц и молчать или постить под копирку «что дадут» для того, чтобы в принципе иметь возможность донести свою позицию», «почему те, «кто может» – невостребованны, а те, кто «безмозгло чинопочитает», принимают решения для всех».

Плюнуть хотелось много раз. Переждать, когда что-то опять изменится, и не тратить в пустоту сил моральных, эмоциональных и физических.

Но жизнь показала, что «внутренняя иммиграция» не мой путь. У меня совесть шевелится и триггер на несправедливость срабатывает, как бы я не фокусировалась на других аспектах.

Я не знаю, как лично мне развиваться на моей земле сейчас, в этих условиях. Я размышляю об этом много, особенно в этот год.

Лизоблюдством и смиренной тупостью не отличаюсь. Говорить на чёрное - белое никогда не умела, и вряд ли научусь.

Сегодня шла около дома, дерево со снегом на ветках потрясла, то дерево, которое среди прочих срубить хотят, чтобы воткнуть паркинг. И подумала: «Да что же это за хрень-то такая происходит, почему умные молчат, а тупые беспределят. Почему нельзя доверить Управление НОРМАЛЬНЫМ, хотя бы нормальным, где ищут, и главное – находят тех, кто даже песок не догадался приберечь для посыпки дорог в гололёд?

К чему вся эта рефлексия? И где мой вывод?

Самое главное – я здесь. Я дома. Я намерена создавать без внутренней и внешней иммиграции, пока, во всяком случае, и очень хочется, чтобы совестливые части души людей, сейчас наделённых властью принимать решения, увидели наконец, что так, как было, больше нельзя, вот просто нельзя и всё.

Выходите из норы всезнания и пафоса мнимого превосходства, давайте как-то МИРНО сосуществовать, если уж творить вместе не получается.

ПроУфу






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  • 1 | 23.12.2021, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какократия - власть худших и приёмы борьбы с нею по Герману Оберту.
Герман Оберт опубликовал брошюру: Какократия, всемирный враг N 1 / Kakokratie, der Weltfeind Nr. 1.

«Термин «какократия» происходит от греческого слова («какоc», что означает «плохо». Значит, какократия - это «власть плохих» (или, если угодно, «власть плохого»).

Чтобы понять основную идею возникновения какократии, Оберт рассматривает следующий пример. Предположим, что появилась вакансия для занятия некоторого государственного или муниципального поста. Человек, претендующий на этот пост, должен обладать нужными знаниями, известными талантами, опытом работы в нужной области и так далее. Предположим, что на эту вакансию нашлось два претендента, причем во всех указанных выше отношениях (знания, талант, опыт) они совершенно равноценны. Единственное различие между претендентами сводится к тому, что один из них предельно честен и благороден, в то время как другой является законченным подлецом. Не трудно догадаться, кто займёт вакантное место.

Им, скорее всего, станет подлец, так как в борьбе за вакантный пост он будет совершенно спокойно применять недозволенные приёмы: лгать, клеветать, обещать невозможное, т.е. делать все то, что порядочный человек себе никогда не позволит. Таким образом, шансы подлецов всегда выше, и в результате этой своеобразной фильтрации происходит закономерное насыщение властных структур негодяями.



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  • 2 | 23.12.2021, 10:38 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 722 | Рейтинг: +210,1
И подумала: «Да что же это за хрень-то такая происходит, почему умные молчат, а тупые беспределят.
-------------------------------
Я понимаю верность как верность родине, а не ее учреждениям и правителям. Родина — это истинное, прочное, вечное; родину нужно беречь, надо любить ее, нужно быть ей верным; учреждения же — нечто внешнее, вроде одежды, а одежда может износиться, порваться, сделаться неудобной, перестать защищать тело от холода, болезни и смерти. Быть верным тряпкам, прославлять тряпки, преклоняться перед тряпками, умирать за тряпки — это глупая верность, животная верность, монархическая, монархиями изобретенная; пусть она и останется при монархиях. А я родом из Коннектикута, в конституции которого сказано, что «вся политическая власть принадлежит народу и все свободные правительства учреждаются для блага народа и держатся его авторитетом; и народ имеет неоспоримое и неотъемлемое право во всякое время изменять форму правления, как найдет нужным». С этой точки зрения, гражданин, который видит, что политические одежды его страны износились, и в то же время молчит, не агитирует за создание новых одежд, не является верным родине гражданином, — он изменник. Его не может извинить даже то, что он, быть может, единственный во всей стране видит изношенность ее одежд. Его долг — агитировать несмотря ни на что, а долг остальных — голосовать против него, если они с ним не согласны.

Марк Твен, из книги «Янки при дворе короля Артура»



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  • 3 | 23.12.2021, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня прохладным декабрьским утром в старых статьях УЖа появилось 3 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что все 3 мои! Очень Опытный



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  • 4 | 23.12.2021, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Лизоблюдством и смиренной тупостью не отличаюсь. Говорить на чёрное - белое никогда не умела, и вряд ли научусь.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ну а мне-то тем более: пенсию не отнимут, а на должности я уже по состоянию здоровья не стремлюсь! Поэтому я спрашиваю власти: почему молча наблюдали за незаконной стройкой этой гостиницы? Ведь гораздо легче было всё это остановить на нулевом цикле: и власти легче и застройщику дешевле! Возникают естественные предположения, что кто-то за "интерес" дал отмашку на это строительство с обещанием всё потом оформить! Но потом не наступило: или с должности турнули или в цене не сошлись! Это у меня претензия к власти! А теперь претензия к Куцуевой и иже с ней: вы предлагаете узаконить замозахваты и коррупцию, предлагая не сносить гостиницу? Т.е. вы за самоуправство, кумовство и взяточничество? Тогда с вами мне не по пути! Я - за законность! Поэтому надо снести гостиницу и по возможности распутать весь этот клубок правонарушений с наказанием виновных! Вот и работа для нового прокурора РБ! Очень Опытный



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  • 5 | 23.12.2021, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 23.12.2021, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какократия - власть худших и приёмы борьбы с нею по Герману Оберту.
Герман Оберт опубликовал брошюру: Какократия, всемирный враг N 1 / Kakokratie, der Weltfeind Nr. 1.
============================================
Подобное притягивает подобное. Вы посмотрите кто правит страной! Они подобных берут в сое окружение, те в свою очередь подобных себе, и так продолжается до самых низких ступеней руководителей!
ВЫВОД,- пора менять верхушку, ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО !!!



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  • 6 | 23.12.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 23.12.2021, 10:38 | Автор: Karim Yaushev
... гражданин, который видит, что политические одежды его страны износились...
==========
Разве не замечаете,что переобувание началось?..



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  • 7 | 23.12.2021, 12:42 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4663 | Рейтинг: -350,3
Подобное притягивает подобное. Вы посмотрите кто правит страной! Они подобных берут в сое окружение, те в свою очередь подобных себе, и так продолжается до самых низких ступеней руководителей!
ВЫВОД,- пора менять верхушку, ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО !!!
_____________
Неверный вывод.

Если поменять правящую верхушку, то сменятся лишь одни олигархи эксплуататоры на других, народ также останется в порабощенном состоянии.

Необходимо смена господствующего класса. Ибо государство - это аппарат диктатуры господствующего класса.



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  • 8 | 23.12.2021, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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где тонко там рвется , нельзя из родоплеменного строя перешагнуть в развитый капитализм . Мозги по другому работают из за количества нейронных связей в мозгу , это простая физиология, ничего личного . Примите как данность есть три варианта выхода из этой ситуации 1 терпите 2 валите 3 берите власть в свои руки ( из области фантастики ) 4 ожидайте своего часа чтобы отделится .



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  • 9 | 23.12.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня, по зомбоящику, сказочный ...здобол раскажет нам сказки в передаче в гостях у сказки. Готовьте ведра для сбора лапши. Очень Опытный.



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Но потом не наступило: или с должности турнули или в цене не сошлись! Это у меня претензия к власти! А теперь претензия к Куцуевой и иже с ней: вы предлагаете узаконить замозахваты и коррупцию, предлагая не сносить гостиницу? Т.е. вы за самоуправство, кумовство и взяточничество? Тогда с вами мне не по пути! Я - за законность! Поэтому надо снести гостиницу и по возможности распутать весь этот клубок правонарушений с наказанием виновных! Вот и работа для нового прокурора РБ! Очень Опытный

========================
Новому прокурору нечего ловить в опустошенном корыте своего предшественника,как и все он займется своим.
А клубок вероятно давным - давно распутан, и расследовано на откатовый транш денег на самом деле нет; все по чесноку, считай все по-человечески решилось - никто не сбежит за границу прятаться от силового бизнеса, и никого насмерть не запытают в пресс-хатах оперчасти сизо.

А если они уже получили все что можно получить, и не видят перспектив продолжения банкета, тогда строение можно снести, для них это не страшно что человеческий труд и пот и мечта; не больше чем лист оберточной бумаги в которую заворачивают подношения.



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  • 11 | 23.12.2021, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Крик души, а в конце туннеля света нет, пока Солнцеликий не сдохнет.



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  • 12 | 23.12.2021, 13:27 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4663 | Рейтинг: -350,3
Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крик души, а в конце туннеля света нет, пока Солнцеликий не сдохнет.
______________
Дело не в нем. Если его не станет ничего не изменится.



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  • 13 | 23.12.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Кактоневнем?Именнодело в том, что дети Андропова живут только в атмосфере выдуманных врагов.



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  • 14 | 23.12.2021, 14:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71892 | Рейтинг: +11395,4
Давайте я напомню, а тем, кто не в курсе - расскажу - кто такая Куцуева и как она оказалась оппозиционером?

До 2011г. Уфа не слышала о ней - она окончила журфак в Оренбург. После окончания ОГУ сначала работала в Оренбурге в СМИ и местном ТВ, затем в пресс-центре рядовым сотрудником Салватнефтеоргсинтез, где работали ее родители(видимо они ее и протолкнули туда). Это присказка. Сказка - вот она:
в 2011 году в мае месяце пуйло выразил серьезную озабоченность, что интернет перехватил лидерство в информации у СМИ и ТВ - и в этом самом вражеском интернете сплошь оппозиция, а сторонников пуйла и его клики нет вовсе и обратился к Нашим, Молодой гвардии и прочим с требованием наводним интернет его адептами и захватить его(Больше всех расстарался Пригожин). И в это же время она попадает в администрацию Хамитова, который с момента назначения испытывал жуткий кадровый голод и крайне нуждался в своих назначенцах.
И вот Куцуева, поехав в гнездо, где выращивали из сопляков-карьеристов адептов пуйла - на Селигер - там презентует проект по созданию "Школы КУЦЕблогеров" в ЖЖ. Где, как ОТКРЫТО она говорит, будет учить красиво оформлять странички в ЖЖ, а не для посторонних ушей - ессно - будет учить позитивно писать о пуйло-власти, наращивая количетво подписчиков и репостов. Получила на это грант в 1 миллион. В последующие годы ей гранты уже выделял Хамитов - меньше по 200 тыщ - год или два, потом школа стала платной.

До 2014г. она так и работала у Хамитова, пока ее вросшие в аппарате по пояс тётки титульной национальности не выдавили оттуда, как она намекнула.
Но свои устремления к кормушке она не оставила - в 2016 году попыталась пройти праймериз в ЕдРе к выборам в ГД - и поняла наконец-то, что не по Сеньке шапка и праймериз проходят те, кто много платит за вход. Она разразилась в адрес едросовских праймериз гневным постом и не одним, выводя на чистую воду тех, про кого весь читающий интернет народ прекрасно знал уже лет 6 как и ломанулась с той же целью в Партию роста Титова - с тем же успехом. В партии роста продержалась 3,5 года и вышла из нее, поняв, что ей там ничего не светит.
А в 2018 году в Б-стан припёрся СРАдий со своим личным интриганом - МРАЗЕгуловым и буквально через три месяца Куцуева благодаря последнему лишилась очень тёплого места, буквально сразу после новогодних каникул 2019 - пресс-секретаря ТПП(Торгово-промышленной палаты), когда ей сказали, что на работу после каникул ей выходить не нужно - и вот с тех пор - Женечка(или как себя она раньше называла в сетях Ева) - стала оппозицией. Так себе оппозиция, конечно, но ранее она себе такого не позволяла - в смысле критики власти любого уровня.

В общем - не встроилась в вертикаль.



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  • 15 | 23.12.2021, 14:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71892 | Рейтинг: +11395,4
Путин: инфляция составляет 8%

Инфляция за год в реальности:
Говядина +14,7%
Свинина +15,3%
Курица +26,94%
Сосиски +11,14%
Масло сливочное +11,64%
Молоко +10,23%
Яйца +15,43%
Мука +13,10%
Хлеб +10%
Гречка +25,8%
Капуста +131,67%
__________________________________
С этой пуйло-брехни у меня должен по словам старого пидораса КХЕ случиться инфарт-инсульт? Ну-ну....



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  • 16 | 23.12.2021, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71892 | Рейтинг: +11395,4
13:00
Гамов из КП спрашивает у Путина, откуда берутся новые штаммы коронавируса и эффективна ли вакцинация. Гамова тревожит высокая смертность, спрашивает, не стоит ли ввести штрафы для не вакцинированных. А то и уголовную ответственность для тех, кто "не хочет ходить к докторам".

Путин начинает совсем не про ковид. "Вы сказали, нас окружают. Нас окружают - это правда, базы кругом". Имеются в виду военные базы НАТО, видимо. Но Россия большая, окружить ее сложно. Обещает к этому еще вернуться.

Про ужесточение антиковидных мер говорит, что "у нас народ изобретательный", в том смысле, что найдет способ любые меры обойти. Но вакцинация очень важна. После вакцинации болеют редко, нужно эти цифры доводить до населения. А противники вакцинации "крутят хвостом" и работают на рейтинг.
________________________________
Второй абзац говорит о пуйло-паранойи - круг врагов и базы)))))))))))))



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  • 17 | 23.12.2021, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 23.12.2021, 14:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71891 | Рейтинг: +11395,4
13:00
Гамов из КП спрашивает у Путина, откуда берутся новые штаммы коронавируса и эффективна ли вакцинация. Гамова тревожит высокая смертность, спрашивает, не стоит ли ввести штрафы для не вакцинированных. А то и уголовную ответственность для тех, кто "не хочет ходить к докторам".

Путин начинает совсем не про ковид. "Вы сказали, нас окружают. Нас окружают - это правда, базы кругом". Имеются в виду военные базы НАТО, видимо. Но Россия большая, окружить ее сложно. Обещает к этому еще вернуться.

Про ужесточение антиковидных мер говорит, что "у нас народ изобретательный", в том смысле, что найдет способ любые меры обойти. Но вакцинация очень важна. После вакцинации болеют редко, нужно эти цифры доводить до населения. А противники вакцинации "крутят хвостом" и работают на рейтинг.
________________________________
Второй абзац говорит о пуйло-паранойи - круг врагов и базы)))))))))))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
А. Гамов:
- Владимир Владимирович, спасибо огромное, что вы к нам сегодня пришли. Потому что Дмитрий Песков сказал, что это ваша инициатива. Если вы не возражаете, я хотел бы вернуться к той теме, которую вы затронули вместе с Вячеславом Константиновичем Тереховым вначале. Не смогли бы вы свой взгляд… Вы с академиками, нашими специалистами встречаетесь. Чем все-таки объясняются новые волны коронавируса? Потому что каждая следующая, она зачастую сильнее, чем предыдущая. Насколько подтверждена все-таки эффективность вакцинации? И как ученые-медики объясняют повторные случаи заражения людей, в том числе вакцинированных и ревакцинированных? И почему так высок уровень смертности? Эта цифра сегодня пока не прозвучала, а в сутки из-за «короны» умирает порядка тысячи человек. Я буквально на днях еще такое ужасное открытие сделал. Я посмотрел, сколько же в мире гибнет за сутки. В мире 6700 человек погибло. Я так прикинул, значит, в России каждый 6-7-й. Можем ли мы дальше с этим мириться? Владимир Владимирович, я к чему это говорю? В той же демократической Австрии штрафы для тех, кто не вакцинируется. Может быть, ввести какие-то и уголовные наказания для тех, кто призывает не ходить к докторам?
Знаете, о чем я подумал? Владимир Владимирович, вспоминаю ваши заявления о том, что России очень тяжело, нас окружают и все такое, и мы не можем сейчас, по-моему, позволить. Мы и в другие времена не можем этого позволить, чтобы тысячи человек гибли каждый день. Может быть, нужна какая-то политическая воля руководства страны? Мы вас поддержим, Владимир Владимирович. Вы поняли, о чем я говорю.
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_ Убогая! Вот полный вопрос Гамова : есть в вопросе и про окружение! Так что врёшь, как всегда, либерастная вруша! А ты внимательно слушаешь Путина, путинистка # 1 на УЖе! Очень Опытный



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  • 18 | 23.12.2021, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка хорошо описала становление "оппозиционерки Куцуевойю Сейчас в политиканы рвется "швея-общественница" Яковлева. А заканчивают как "альфа- антикроношпановец" Ксенофонтов: теплым местечком у бюджетной кормушки!



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  • Участник
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14 | 23.12.2021, 14:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71891 | Рейтинг: +11395,4
Давайте я напомню, а тем, кто не в курсе - расскажу - кто такая Куцуева и как она оказалась оппозиционером?

До 2011г. Уфа не слышала о ней - она окончила журфак в Оренбург.
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Кухарка ты поспешила характеризовать Еву Куцуеву; она регулярно читает УЖ, я в других местах видел отзывы, несколько копипейстов из УЖа она выкладывала для других людей.
Ожидалось она попросит тебя написать посты в нужных ей местах. Но если она уже прочитала твой постик, наверное передумает.
Взамен ты могла попросить её писать неприличные посты про Ирека,Деда,Юнга,ОхОхошку однако поезд наверное ушел, жаль конечно.



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  • Гость
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  • 20 | 23.12.2021, 19:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что оно несет? и почему все молча слушают этот поток бреда. Одно можно подитожить - следующий год будет самым тяжелым по сравнению с прошедшими 30-ю годами уничтожения той массы людей, которая когда то называлась народом.



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