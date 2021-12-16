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«Друзьям — всё, врагам — закон»

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.01.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 15101 | Комментарии: 54
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В МВД проверили высказывание Хабирова на экстремизм. Во фразе о том, что власть всегда захватывается, не нашли нарушений.

«Друзьям — всё, врагам — закон»


В Центре по противодействию экстремизму МВД по Башкирии проверили высказывание главы региона Радия Хабирова. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил лидер движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин журналисту Пруфы.рф.

Как рассказал общественник, он просил проверить фразу Хабирова «Власть никогда просто так не дается. Она всегда захватывается». Ее, согласно ответу центра, просмотрел специалист-лингвист.

Вот заключение от начальника центра по противодействию экстремизму Тимура Назарова. Авторская пунктуация и знаки препинания сохранены.

В рамках проведенной проверки получено заключение специалиста-лингвиста о том, что текст высказываний представляется не перспективным ввиду отсутствия лингвистических признаков, необходимых для объективной юридической квалификации представленного материала, поскольку содержание и смысл текста, включающего спорную фразу, не содержит лингвистических признаков о насильственном захвате власти или насильственном удержании в нарушение Конституции Российской Федерации.

В результате проведенной проверки, признаки экстремизма, установленные Федеральным законом № 114 от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности», не выявлены.

Как рассказал Альберт, он ответом центра остался недоволен.
– Кто проводил экспертизу, где заключение? Отписка в одно предложение, – сообщил активист журналисту Пруфы.рф.

Напомним, о своих намерениях проверить высказывание Хабирова Альберт сообщал еще в сентябре прошлого года. Несколько месяцев назад ему пришел ответ.

ПроУфу






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  • 1 | 11.01.2022, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Почитал бы лучше классиков, чем сутяжничать. Хабиров лишь констатировал.



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  • 2 | 11.01.2022, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня поздним январским утром в старых статьях УЖа появилось 2 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что 1 из них мой! Очень Опытный



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  • 3 | 11.01.2022, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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«Друзьям — всё, врагам — закон»
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ У либерастов другой лозунг:"Нам - всё, другим - репрессии без законов!" Очень Опытный



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  • 4 | 11.01.2022, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Как рассказал общественник, он просил проверить фразу Хабирова «Власть никогда просто так не дается. Она всегда захватывается».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Какая страна без такого греха, то пусть первая кинет в Хабирова камень!))) Очень Опытный



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  • 5 | 11.01.2022, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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"Сталин не ушёл в прошлое. Он растворился в будущем." Шарль де Голль.

------------------

За беспрецедентную в истории измену советских элит своему народу и разрушение СССР он спросит со всей строгостью. Прячьтесь под кровать.



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  • 6 | 11.01.2022, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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У нас не суд а толковище а как известно вор(он) у вора(на) глаз не выклюет......
Хотелось бы напомнить радию о Законе Бумеранга — это правило или принцип: к вам возвращается обратно все то, что вы отдаете. Если что-то кинуть в окружающий мир, оно обязательно вернется. Хорошее или плохое. Ваша текущая жизнь — это баланс бумерангов, которые вы накидали раньше.



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  • 7 | 11.01.2022, 13:14 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4696 | Рейтинг: -350,9
Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почитал бы лучше классиков, чем сутяжничать. Хабиров лишь констатировал.
________________
Конечно Хабиров констатирует истину.

Но дело в том, что говорить открыто в СМИ об этом запрещено по закону. Даже Путин всегда говорит про выбор народа, в соответствии с конституцией.

Но у Хабирова язык опережает мысли.



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  • # 8 | 11.01.2022, 13:45 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41131 | Рейтинг: +5072,7

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  • 9 | 11.01.2022, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно, как можно истолковать, оброненную Хабировым фразу как насильственный захват власти. Хотя слово "захват" и предполагает по содержанию насильственное овладением чем-либо. Но, так как Хабиров человек не русского происхождения, то ему скидка 50% на правильность употребления различных понятий русского языка.



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  • 10 | 11.01.2022, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 часа назад, источник: Коммерсантъ
Вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня
Основная миссия миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершена, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, он займет не более 10 дней.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ КСОР ОДКБ даже "чаю не попили", как все боевики уже разбежались в ужасе! Очень Опытный



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  • 11 | 11.01.2022, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
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5 часов назад, источник: ТАСС
Умер спикер Европарламента Давид Сассоли
ТАСС, 11 января. Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник в возрасте 65 лет в Италии.
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________ Земля пухом! Не удивлюсь, если через некоторое время появятся обвинения РФ в его отравлении, так как он был ярым сторонником антироссийских санкций! Буду рад ошибиться! Очень Опытный



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  • 12 | 11.01.2022, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
34 минуты назад, источник: Коммерсантъ
В США за сутки выявили рекордное число заражений COVID-19 — более 1,4 млн
В США за прошедшие сутки зарегистрировали 1,48 млн случаев заболевания коронавирусом. Это стало рекордным суточным приростом для всех стран мира, сообщает Reuters.
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________ В РФ опять начался рост заболеваемости, так как пришёл "омикрон"! Прививайтесь, идиоты! Очень Опытный



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  • 13 | 11.01.2022, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Витя уезжает, горе то какое, как жить.



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  • 14 | 11.01.2022, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто готовил этого человека на этот постоит? Кто подкармливал его, поднимал, давал нарушать безнаказанно? Кто возил ему мешками нал, девок своих под него подкладывал? Кто проголосовал за него на выборах? Одним словом мы заслужили такое чудо, которое нас карает. Не стоит обижаться на своё неразумное и жадное дитё, а лучше укройтесь простыней и тихо ползите в сторону кладбища, предварительно перепишите на него квартиру - он будет искренне по армянски благодарен вам.



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  • 15 | 11.01.2022, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Закройте рты, ничтожные! Хабиров великий сын башкирского народа. Да, мы больше восхваляем другого великого сына нашего народа. Салавата Юлаева. Но нельзя забывать, из-за героических дел славного Салавата, каратели убили много башкир. А вот Хабиров наоборот способствует его увеличению. Во время переписи огромное число тех, кто по ошибке считал себя татарином, были возвращены в башкиры. Слава Хабирову!



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  • 16 | 11.01.2022, 15:24 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 730 | Рейтинг: +211,1
"Но нельзя забывать, из-за героических дел славного Салавата, каратели убили много башкир. А вот Хабиров наоборот способствует его увеличению. Во время переписи огромное число тех, кто по ошибке считал себя татарином, были возвращены в башкиры."
----------------------
Говорил неоднакратно, однако повторяю еще раз: численность народа увеличивают на ложе любви. Любые другие ухищрения, включая переписные уловки - это публичное признание бессилия на кроватном фронте.



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  • 17 | 11.01.2022, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 часа назад, источник: Коммерсантъ
Вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня
Основная миссия миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершена, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, он займет не более 10 дней.
_________________________
мне кажется что у него вместо головы ЙУХ... природа не терпит пустоты и вакуум будет заполнен. Вопрос - Кем?
тут насторка всё сложно и если таварисч думает что всё закончилось - он имбецил. Другой вопрос - может он решил на попятку сыграть на народ - думаю ЙУХ. и 3е - скорее всего некто абама позвонил - мавр ( ОДКБ) сделал своё дело , теперь пора нам включаться.
в общем я ни разу не коментнул ситуевину в казахии , слишком много интересантов , а вот кто Банифаций ( бенефициар) - увидим в ближайшее время
турк



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  • 18 | 11.01.2022, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
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"15 | 11.01.2022, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Закройте рты, ничтожные! Хабиров великий сын башкирского народа. Да, мы больше восхваляем другого великого сына нашего народа. Салавата Юлаева. Но нельзя забывать, из-за героических дел славного Салавата, каратели убили много башкир. А вот Хабиров наоборот способствует его увеличению. Во время переписи огромное число тех, кто по ошибке считал себя татарином, были возвращены в башкиры. Слава Хабирову!"
__________________________________________________________
Что тебе не отдыхается в Эмиратах? Отдохни, забудь пока о работе!



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  • 19 | 11.01.2022, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
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"15 | 11.01.2022, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
Закройте рты, ничтожные! Хабиров великий сын башкирского народа.

Полнлстью согласна. От себя добавлю, что Хабиров не только великий сын башкирского народа, он еще и российский интернационалист. Некоторы предпочитают жениться только на своей соплеменнице. А вот Хабиров нет. Молодец.



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  • 20 | 11.01.2022, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Дура, закрой рот. Прчем тут интернационализм и многоженство? Наверняка и на русской и на армянке он женился по любви, а не по глубокому интернациональному чувству. И вообще, это его личное дело. А что касается захвата власти, и тут он прав. Если выборы фальсифицируются и некие силы приходят к власти, это разве не захват власти?



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