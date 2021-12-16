«Друзьям — всё, врагам — закон»

В МВД проверили высказывание Хабирова на экстремизм. Во фразе о том, что власть всегда захватывается, не нашли нарушений.В Центре по противодействию экстремизму МВД по Башкирии проверили высказывание главы региона Радия Хабирова. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил лидер движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин журналисту Пруфы.рф.Как рассказал общественник, он просил проверить фразу Хабирова «Власть никогда просто так не дается. Она всегда захватывается». Ее, согласно ответу центра, просмотрел специалист-лингвист.Вот заключение от начальника центра по противодействию экстремизму Тимура Назарова. Авторская пунктуация и знаки препинания сохранены.В рамках проведенной проверки получено заключение специалиста-лингвиста о том, что текст высказываний представляется не перспективным ввиду отсутствия лингвистических признаков, необходимых для объективной юридической квалификации представленного материала, поскольку содержание и смысл текста, включающего спорную фразу, не содержит лингвистических признаков о насильственном захвате власти или насильственном удержании в нарушение Конституции Российской Федерации.В результате проведенной проверки, признаки экстремизма, установленные Федеральным законом № 114 от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности», не выявлены.Как рассказал Альберт, он ответом центра остался недоволен.– Кто проводил экспертизу, где заключение? Отписка в одно предложение, – сообщил активист журналисту Пруфы.рф.Напомним, о своих намерениях проверить высказывание Хабирова Альберт сообщал еще в сентябре прошлого года. Несколько месяцев назад ему пришел ответ.