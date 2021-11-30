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Как обычно, не при делах: Хабиров с закосом под лидера нации

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Об этом он заявил в итоговом интервью государственным СМИ. По словам главы региона, он намеренно не комментировал снос гостиницы, так как хотел понаблюдать за действиями городских властей Уфы, чтобы понять, насколько мэрия самостоятельна и автономна без его вмешательства. Саму ситуацию вокруг гостиницы он назвал «гнилой», заметив, что в ней нет рыцарей, и каждый участник закручивал ее в неразрешимый комок.

Как обычно, не при делах: Хабиров с закосом под лидера нации


Хабиров считает, что в предыстории со сносом нет правых, но есть виноватые, и ему лично не понятна роль муниципалитета того времени, когда отель строился. Он добавил, что привести отель в соответствие к строительным гостам и нормам было невозможно. Он назвал ажиотаж вокруг сноса недоработкой информационного блока, так как людям «предметно не объяснили, что там происходит», а сам снос привлек желающих похайповать из числа оппозиционных политических сил.

Глава региона упрекнул бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина в том, что тот дал шанс и надежду на то, что отель не будет снесен, при том, что шансов на спасение гостиницы не было, а сам он «ради дешевого хайпа» не бросился защищать «Лидо», так как не понимал, кого защищать в создавшейся ситуации.

Эхо Москвы






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  • Гость
  •  
  • 1 | 29.12.2021, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это хорошо что снесли , падает инвестиционная привлекательность Башкирии значит соседи будут еще сильнее и богаче . Не забываем о количестве нейронных связей в мозгу чем развитие мозг тем умнее и богаче человек те общество и государство в целом . Акыл да юк иман да юк , ин зур мэчетнен хэлен узегез курэсез .



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  • Гость
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  • 2 | 29.12.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как обычно, не при делах: Хабиров с закосом под лидера нации
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Я немного слеповат и читая заголовок первую букву в слове "лидера" прочитал как букву "П", чему был очень доволен. А дочитав весь текст до конца, понял что она там просто необходима....



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  • Эксперт
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  • 3 | 29.12.2021, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71904 | Рейтинг: +11392,3
Смешной комментарий от СРАдия. Типа в кустах сидел и наблюдал, а сейчас Асадуллину устроил порку в то время, как и Греков, и Ахмадинуров - пели примерно то же самое.
Я больше скажу - он там в кустах и давал указания ФССП по сносу.

Накосячили все от самого предпринимателя до Ялалова(хотя в Пруфах он объясняет, что было много попыток узаконить гостиницу и землю - точнее часть земли на которую он вылез за пределы его законной земли при строительстве гостиницы - вплоть до Ульфата), а ответ держал один предприниматель.
Посмотрим кому этот злосчастный кусок золотой земли достанется.
Ну и что сказать - никто эти неджентльменам от власти на слово больше не поверит. А если поверит - пусть пеняет на себя - урок ВСЕМ преподнесен.



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3

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  • Гость
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  • 4 | 29.12.2021, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Снести ума хватит а построить хотя и с нарушениями не всем....ИДИОТЫ.Могли бы задешево купить и использовать во благо города хозяину было деваться некуда продал бы он ...ОЛУХИ



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  • Участник
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  • 5 | 29.12.2021, 13:01 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4670 | Рейтинг: -350
Зачем он вышел за пределы законной земли ?

Надо было строить как положено. Вот жадность фраера сгубила.



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4

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  • Гость
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  • 6 | 29.12.2021, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рассказывают люди, что заказчик этого дела достаточно резко переобулся в судью, который обвинил во всем потерпевшего и назначил себе компенсацию. Так бы и незаметно удалось засчморить потерпевшего, да дело получило большой резонанс и куча любителей зимних видов спорта дружно отвернулось от заказчика. Теперь когда потерпевший стал главным обвиняемым, а заказчик вдруг стал судьей стало понятно то, что скоро создадут депутатскую комиссию и совместно с роснепотребнадзором будут сносить все остальные кафешки и рестораны уже в автоматическом режиме. Башкирия, че хотели то?



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  • Участник
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Не за эту землю ли деды воевали? А теперь она не принадлежит людям а чиновникам, которые кормятся за счет народа, ещё при этом разрушают созданные народом материальные ценности.
Кто же победил на войне - народ или сидящие на шее народа путинские судьи, наши деды, или это судебные приставы Путина победили фашистов в логове врага?
Сталинские судьи в свою очередь сидели в тылу ,не голодали, тоже сидели на шее воюющего с фашизмом народа.



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