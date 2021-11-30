Хабиров считает, что в предыстории со сносом нет правых, но есть виноватые, и ему лично не понятна роль муниципалитета того времени, когда отель строился. Он добавил, что привести отель в соответствие к строительным гостам и нормам было невозможно. Он назвал ажиотаж вокруг сноса недоработкой информационного блока, так как людям «предметно не объяснили, что там происходит», а сам снос привлек желающих похайповать из числа оппозиционных политических сил.
Глава региона упрекнул бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина в том, что тот дал шанс и надежду на то, что отель не будет снесен, при том, что шансов на спасение гостиницы не было, а сам он «ради дешевого хайпа» не бросился защищать «Лидо», так как не понимал, кого защищать в создавшейся ситуации.
Эхо Москвы
Как обычно, не при делах: Хабиров с закосом под лидера нации
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