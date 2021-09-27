Это вам не над бабушками издеваться и сажать блогеров

Ведомство из социальных сетей узнало об инциденте возле одного из ресторанов города. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что трое мужчин избивают четвертого, а за дракой наблюдают двое сотрудников Росгвардии в форменном обмундировании, не предпринимая никаких активных действий.Доследственная проверка открыта по признаку статьи «халатность».Между тем, в суде Стерлитамака разбирается дело в отношении стерлитамакского росгвардейца Алексея Лапшова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Как ранее сообщало «Эхо», Лапшов применил силу к дальнобойщику из Астрахани, остановившемуся для ремонта машины. Напарник гвардейца получил статус свидетеля, а сам Лапшов временно отстранён от работы.