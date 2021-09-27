Доследственная проверка открыта по признаку статьи «халатность».
Между тем, в суде Стерлитамака разбирается дело в отношении стерлитамакского росгвардейца Алексея Лапшова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Как ранее сообщало «Эхо», Лапшов применил силу к дальнобойщику из Астрахани, остановившемуся для ремонта машины. Напарник гвардейца получил статус свидетеля, а сам Лапшов временно отстранён от работы.
Эхо Москвы
Это вам не над бабушками издеваться и сажать блогеров
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