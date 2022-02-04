Путинизм. 20 лет. Итоги ...

Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на Украине, что его кончина не стала напрасной. По словам президента, многие люди умирают, прожив скоропостижную и незаметную жизнь. Некоторые, как указал Путин, и вовсе умирают от алкоголизма. Президент успокоил участниц встречи, сказав о неизбежности кончины.Мы все смертные и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили Путин: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки или еще от чего-то. А потом ушли и жили или не жили, незаметно. А ваш сын жил. И его цель достигнута. Это значит, что он из жизни не зря ушел, — заявил президент.Кроме того, Путин сообщил, что Министерство обороны ежедневно старается наладить работу по обмундированию военнослужащих. Помимо этого, вопрос обсуждается на встречах главы государства и представителей ведомства. Таким образом глава государства ответил матери солдата, которой, по ее словам, самой приходится покупать обмундирование сыну.До этого Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. В ходе совещания с членами координационного совета при правительстве РФ он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Глава государства указал, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы, исходя из «реальной ситуации».