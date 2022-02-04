Рейтинг публикаций
Путинизм. 20 лет. Итоги ...

Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на ...
  Администратор

АУЕ-Уголовник решил ...

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обратился к владельцам крупных предприятий в ...
  Администратор

Бадранов воюет с дивана, ...

Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, ...
  ПроУфу

Фашист Клишас угрожает ...

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной ...
  РИА Новости

Лучшие комментарии дня
Календарь новостей
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии недели
Фашист Клишас угрожает уе ...

19 | 14.12.2022, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Фашист Клишас угрожает уе ...

24 | 15.12.2022, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Фашист Клишас угрожает уе ...

35 | 15.12.2022, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Фашист Клишас угрожает уе ...

19 | 14.12.2022, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Фашист Клишас угрожает уе ...

24 | 15.12.2022, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Фашист Клишас угрожает уе ...

35 | 15.12.2022, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Обсуждаемое за месяц
Фашист Клишас угрожает ...

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной ...
  5.12.2022   40700    46

Бадранов воюет с дивана, ...

Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, ...
  30.11.2022   40152    29

АУЕ-Уголовник решил ...

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обратился к владельцам крупных предприятий в ...
  30.11.2022   17520    1

Путинизм. 20 лет. Итоги ...

Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на ...
  27.11.2022   14376    12

Последние публикации
Фашист Клишас угрожает ...

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной ...
  5.12.2022   36481    46

Бадранов воюет с дивана, ...

Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, ...
  30.11.2022   17943    29

АУЕ-Уголовник решил ...

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обратился к владельцам крупных предприятий в ...
  30.11.2022   30528    1

Путинизм. 20 лет. Итоги ...

Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на ...
  27.11.2022   43185    12

«Уфимский Журнал» ...

Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу. От угрозы блокировки и ...
  20.10.2022   17311    402

Желаем отправиться к ...

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую ...
  10.02.2022   34305    53

Из этой страны лучше ...

Сотрудник представительства Башкирии попросил убежища в Великобритании после ...
  9.02.2022   32179    29

Как власти Башкирии ...

В Башкортостане активисты профсоюза "Действие" обратились в прокуратуру после ...
  8.02.2022   25845    18

А не подавятся ли ...

Башкирский национальный политический центр разработал "проект государственного ...
  7.02.2022   27696    50

История Лилии Чанышевой ...

Экс-координатор Штаба Навального в Уфе (Штабы Навального признаны российскими ...
  4.02.2022   15153    108

Читаемое за месяц
Путинизм. 20 лет. Итоги ...

Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на ...
  27.11.2022   38115    12

АУЕ-Уголовник решил ...

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обратился к владельцам крупных предприятий в ...
  30.11.2022   42337    1

Бадранов воюет с дивана, ...

Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, ...
  30.11.2022   21202    29

Фашист Клишас угрожает ...

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной ...
  5.12.2022   42495    46

Архив публикаций
Декабрь 2022 (1)
Ноябрь 2022 (3)
Октябрь 2022 (1)
Февраль 2022 (8)
Январь 2022 (19)
Декабрь 2021 (24)

Путинизм. 20 лет. Итоги

Оценили
0



Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на Украине, что его кончина не стала напрасной. По словам президента, многие люди умирают, прожив скоропостижную и незаметную жизнь. Некоторые, как указал Путин, и вовсе умирают от алкоголизма. Президент успокоил участниц встречи, сказав о неизбежности кончины.

Путинизм. 20 лет. Итоги


Мы все смертные и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили Путин: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки или еще от чего-то. А потом ушли и жили или не жили, незаметно. А ваш сын жил. И его цель достигнута. Это значит, что он из жизни не зря ушел, — заявил президент.

Кроме того, Путин сообщил, что Министерство обороны ежедневно старается наладить работу по обмундированию военнослужащих. Помимо этого, вопрос обсуждается на встречах главы государства и представителей ведомства. Таким образом глава государства ответил матери солдата, которой, по ее словам, самой приходится покупать обмундирование сыну.

До этого Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. В ходе совещания с членами координационного совета при правительстве РФ он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Глава государства указал, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы, исходя из «реальной ситуации».











© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com