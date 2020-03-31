Стыдливые «нерабочие» дни ...

Пятая неделя в принудительной изоляции, названной властями почему-то самоизоляцией. Бизнес стоит. Доходов нет. Деньги у людей кончаются. Эпидемия так и не остановлена. Когда будет остановлена — не известно. Более того, по-прежнему в дефиците элементарные вещи — маски, антисептики, лекарства, тесты… Проблемы накапливаются, решений нет, определенности тоже нет.Что говорит президент?Что мы по-прежнему на пике кризиса, что риски заражения — на верхней планке.А вы, люди, терпите. Сколько? Пока что еще 2 недели, до 11 мая включительно. А потом еще… И сколько раз — неизвестно.Российские власти выбрали самый простой путь — всех в карантин (изоляцию). За свой счет или за счет бизнеса. Но не за счет государства, которое объявило и жестко проводит эту принудительную изоляцию.Почему? У государства нет денег? Есть. Оно собирало и копило наши налоги много лет якобы на «черный день». Накопило почти 18 трлн руб. И вот этот «черный день» настал. Но — никакой помощи от государства люди и бизнес так и не дождались. Так, копейки, чтоб не говорили, что вообще никакой помощи нет…«Копилка» не распечатана. Почему? Это наши деньги, деньги всех россиян. Верните, они нам сейчас очень нужны!И вообще уже определитесь — или карантин, но тогда надо помогать людям выжить. Плати.Или дай людям выживать самим — тогда не усердствуй с этим карантином. Дай людям работать. Разрешай открывать бизнесы.Но варианта карантин и не платить — больше нет. Люди так больше не могут. Нет сбережений. За этот месяц проели те крохи, которые были.Этого варианта с самого начала не было. Он — не честный. Это — жульничество. Если государство вводит для людей ограничения — плати за это. А уж если еще и продлевает их неопределенно долго…Хватит рассказок про печенегов, половцев и спартанцев. Про беспрецедентную помощь, которую якобы получает наша экономика. Про миллионы масок, которые никто не видел. Или установления дней новых праздников. Давай по делу.Плати или выпускай.Нет, не надо иллюзий. Не будут наши власти платить. Они, скорее, будут выпускать.Вот и Путин пообещал возможное смягчение режима изоляции после 12 мая. Но никаких новых выплат. Только разговоры и планы о том, как выходить из «режима самоизоляции».