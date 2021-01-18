«Духовитый парень». А еще уголовник и бандит. Свой

Глава Башкирии опубликовал фото со скандальным главой Ишимбая, которого обвиняли в избиении защитников Куштау.Он назвал его «просто духовитым парнем» и сфотографировался на площади, где ишимбайцы проводили митинг за отставку главы города.Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсети фото со скандальным главой Ишимбая Азаматом Абдрахмановым, которого он назвал «духовитым парнем».– Площадь Первооткрывателей башкирской нефти... И мы ее преобразуем к 90-летию добычи первой нефти - к 2022 году... А душа радуется за молодых глав муниципалитетов, бьющихся за свои города и деревни и каждый день работающих, чтобы жизнь людей была чуточку лучше... Да и просто – духовитые они парни, – написал на своей странице глава региона.Напомним, после событий на шихане Куштау в августе прошлого года в соцсети попало видео, на которых нападениями на палаточный лагерь активистов руководит мужчина в военной форме, похожий на Азамата Абдрахманова. После этого защитники шихана и жители Ишимбайского района начали требовать отставки Абдрахманова, и даже провели митинг. С этой просьбой они даже обратились к Радию Хабирову, на что он сначала сказал, что если будет видео, как тот избивает людей, то непременно последует увольнение. Но потом в разговоре с редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым заявил следующее: «Есть вещи, которые нужно постараться забыть, простить и разойтись. Все мы башкортостанцы, все мы нормальные люди».