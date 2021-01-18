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«Духовитый парень». А еще уголовник и бандит. Свой

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.02.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 12410 | Комментарии: 16
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Глава Башкирии опубликовал фото со скандальным главой Ишимбая, которого обвиняли в избиении защитников Куштау.

«Духовитый парень». А еще уголовник и бандит. Свой


Он назвал его «просто духовитым парнем» и сфотографировался на площади, где ишимбайцы проводили митинг за отставку главы города.

«Духовитый парень». А еще уголовник и бандит. Свой


Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсети фото со скандальным главой Ишимбая Азаматом Абдрахмановым, которого он назвал «духовитым парнем».

– Площадь Первооткрывателей башкирской нефти... И мы ее преобразуем к 90-летию добычи первой нефти - к 2022 году... А душа радуется за молодых глав муниципалитетов, бьющихся за свои города и деревни и каждый день работающих, чтобы жизнь людей была чуточку лучше... Да и просто – духовитые они парни, – написал на своей странице глава региона.

Напомним, после событий на шихане Куштау в августе прошлого года в соцсети попало видео, на которых нападениями на палаточный лагерь активистов руководит мужчина в военной форме, похожий на Азамата Абдрахманова. После этого защитники шихана и жители Ишимбайского района начали требовать отставки Абдрахманова, и даже провели митинг. С этой просьбой они даже обратились к Радию Хабирову, на что он сначала сказал, что если будет видео, как тот избивает людей, то непременно последует увольнение. Но потом в разговоре с редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым заявил следующее: «Есть вещи, которые нужно постараться забыть, простить и разойтись. Все мы башкортостанцы, все мы нормальные люди».

ПроУфу
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  • 1 | 16.02.2021, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Дать Хабирову по башке резиновой дубинкой и сказать: «Господин президент, есть вещи, которые нужно постараться забыть, простить и разойтись. Все мы башкортостанцы, все мы нормальные люди».



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  • 2 | 16.02.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Мурзагулова забыли! А нет, он на телефон снимал, Белов держит сзади экран с изображением. Красавчики! А вы говорите деньги народный! Да нет у народа таких денег!



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  • 3 | 16.02.2021, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Что имел ввиду Глава РБ, говоря о парнях, "Да и просто - духовитые они парни,..." Одно из значений "духовитый" - "ароматный". Парни у Главы РБ духмяные. Только неизвестно и сам Глава не уточнил какой запах они источают. Хорошо, если благовоние. А быть может он имел ввиду, что источают его парни запахи самых дорогих одеколонов и духов.

Вот и пойми мысль человека.



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  • 4 | 16.02.2021, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Синонимы к слову духовитый: ароматичный,пахучий, благовонный, ароматный, ну, а если эротическое прилагательное и слово - парень, то невольно в голову лезут прямо не хорошие ассоциации. Я, конечно, извиняюсь, но честное слово Черномырдин отдыхает.



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  • 5 | 16.02.2021, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин, прихвати своих приспешников и на выход!
Как какая проблема Путин в кусты, шпион чертов!



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  • 6 | 16.02.2021, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Только 3улька может лечь с такой мерзкой рожей!



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  • 7 | 16.02.2021, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Дешёвый, очень дешёвый пиар.
Низкосортная бравада на ненависти местного населения. Этакое кривляние перед ишимбайцами, на предмет «А нам барыбыр!».
Критическая масса может перейти в другое состояние и начнётся реакция которую будет трудно остановить резиновыми дубинками и руками их же детей работающих в омоне.
Даже если убежишь, вернут и будут судить на родине. Ещё не остыл пепел в типографии.



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  • 8 | 16.02.2021, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Кристина Абрамичева в Яблоко выступила против памятника Сталину, - держись Черниковка, вас сносить будут. Только как отреагируют Путин с Сечиным когда возьмутся за снос Башнефти!!!



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  • 9 | 16.02.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Абдрахманов знает что то про Хабирова, держит его на крючке, а про Хабирова знают что-то тамбовские и держат его на крючке.



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  • 10 | 16.02.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Что вы гадаете: "духовитый", сказал же Путин: "мочить сортиры", но ни одного не построил, вот и духи сортирные...



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  • 11 | 16.02.2021, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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...духи сортирные веют над нами, тёмные силы нас злобно гнетут...



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  • 12 | 16.02.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся их духовитость от безнаказанности и духовитость эта мгновенно пропадает после того как как возьмут этих духовитых за ж@пу.

И-2



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  • 13 | 16.02.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 16.02.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся их духовитость...


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Убогий строй, убогая терминология. "Духовитость" от слова "духариться"?

То ли дело в СССР: "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ!" Вот это однозначно и убедительно.



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  • 14 | 16.02.2021, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Дать Хабирову по башке резиновой дубинкой и сказать: «Господин президент, есть вещи, которые нужно постараться забыть, простить и разойтись. Все мы башкортостанцы, все мы нормальные люди».

А афтору поста (см.выше) надо дать дубинкой по рогам, чтобы не путал, в РБ президента нет, есть башлык.
В РФ президент есть у нас, у татар ну еще - у русских.



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  • 15 | 16.02.2021, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
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президента нет, есть башлык.

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Шашлык-машлык... Лучше бы Первый секретарь Башкирского обкома КПСС. Звучит.



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  • 16 | 16.02.2021, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 16.02.2021, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ты о ком это лопочешь родимый? Кто они: "вредители, враги и предатели"?
Хабиров и его команда? А Рахимов, укравший с сыном "Башнефть" и подзуживающий нынче из-под тишка - герой? Дорогой мой человечек, открой глаза, за последние годы Хабиров - это первый современный, умный руководитель в Башкирии. При том, доступный для населения. Посмотри, как он мастерски разрулил проблему Куштау. С выгодой для республики.
Хабиров работает всего с гулькин нос, а сколько уже совершил хороших дел! а поразмысли головой, а не задницей.
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о чём пишет этот товарищ? Куштау и БСК имею в виду. Какая выгода для республики? проясните ситуацию кто в теме



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