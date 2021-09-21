Требуют клеймо раба?! Накажи воров рублем!

Фашизмом пахнет не то, что бабушку не допускают в многолюдный автобус ...
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Рейтинг: +4 Иннокентий Иванов
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