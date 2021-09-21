Требуют клеймо раба?! Накажи воров рублем!

«Планета» без людей: Как выглядит торговый центр Уфы после введения QR-кодов.После введения второго этапа коронавирусных ограничений и запрета посещать места скопления людей без прививки от ковида, уфимцы повели себя непредсказуемо. Вместо того, чтобы бежать вакцинироваться, они стали призывать горожан бойкотировать торговые центры. То ли призыв был услышан, то ли просто так сошлись на небе звезды, но торговые центры действительно опустели и уже ощутили серьезное падение выручки.Журналисты издания Пруфы.рф погуляли по «Планете» без людей, и посмотрели, как в самое «продажное» время – 8 часов вечера – выглядит один из самых популярных моллов Уфы без покупателей.Первое, что бросается в глаза – никакой толчеи возле контрольно-пропускного пункта, где специально обученные люди проверяют QR-коды прививочных сертификатов. В момент нашего визита стражи антиковидного порядка скучали и вяло перекидывались шуточками.Мы решили проверить, возможно ли обойти блок-пост. Отвечаем: легко! Надо всего лишь пройти мимо продуктового и свернуть к бутикам возле книжного магазина. Там постовые не предусмотрены.В самом продуктовом царят уныние и тоска: если обычно в 8 вечера между полками с продуктами снуют покупатели, а на кассе кучкуются длинные очереди, то сейчас по торговым залам можно гонять на самокате.Продавцы, к слову, отсутствием покупателей не расстраиваются:- Можно работать без напряга! Единственное, на зарплате скажется – останемся без премии, – поделилась с нами словоохотливый продавец.Коридоры между бутиками почти безлюдныРедкие зеваки разглядывают витрины, наиболее отважные решаются заглянуть внутрь. Продавцы покупателям рады – встречают как родных, вернувшихся из дальней поездки, рассыпаются в любезностях и готовы перетрясти перед вами весь ассортимент, лишь бы вы купили хоть что-нибудь.– Что у вас так народу мало?– Все продавцы болеют. Осень, простуда: ковидом мы еще в прошлом году переболели, – улыбается продавец бутика. – Ну и покупатели думают, что к нам невозможно зайти. Вот и не идут...Бутики ломятся от одежды, сейчас как раз самый осенний чес утепляться и подбирать актуальные луки. Но охранять масс-маркет от жуликов не надо – все равно нет никого. Вот и бродят стражи порядка по коридорам как потерянные.Любители кататься на эскалаторах – это ваш звездный час! Электроступеньки катают воздух и мотают электросчетчик, накручивая собственникам киловатты потраченной впустую электроэнергии. Из каких средств собственники ТЦ в этом месяце будут закрывать счета за электричество – остается загадкой.Последний раз такую пустоту детские развлекательные комплексы видели больше года назад, когда власти в связи с коронавирусом объявили всеобщий локдаун. Корабль растерял всех своих маленьких пиратов, веревочный парк вздыхает от тоски, сдуваясь поролоновыми матрасами безопасности.Нет никого и на фудкорте. Ну, почти никого, если сравнивать с обычным докоронавирусным днем. Столики свободны даже у окна, продавцы фастфуда не бегают в мыле.Сейчас здесь правит балом тоска. Ведь все всё понимают.