Требуют клеймо раба?! Накажи воров рублем!

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Фашизм от Белого дома Баш ...

Фашизмом пахнет не то, что бабушку не допускают в многолюдный автобус ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

То ли еще будет! «Я в шок ...

А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!! Везде одн ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Нелегитимный депкорпус. Н ...

8 | 24.09.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
Требуют клеймо раба?! ...

«Планета» без людей: Как выглядит торговый центр Уфы после введения QR-кодов. ...
  20.10.2021   18242    11

Жулики, которых никто не ...

Рамиль Рахматов: цену своего назначения-избрания прекрасно знают. ...
  20.10.2021   11719    2

Фашизм от Белого дома ...

«Хабиров, постыдись!» В Башкирии возмутились жесткому задержанию полицией ...
  19.10.2021   26919    37

Держиморды из Башкирии ...

Горсовет Благовещенска отозвал аккредитацию местного телеканала из-за отказа ...
  19.10.2021   34364    1

Воровская банда «дает ...

Рустем Ахмадинуров: поддерживают ту власть, которая позволяет им хорошо ...
  18.10.2021   16387    40

Последние публикации
Требуют клеймо раба?! ...

«Планета» без людей: Как выглядит торговый центр Уфы после введения QR-кодов. ...
  20.10.2021   25772    11

Жулики, которых никто не ...

Рамиль Рахматов: цену своего назначения-избрания прекрасно знают. ...
  20.10.2021   12079    2

Фашизм от Белого дома ...

«Хабиров, постыдись!» В Башкирии возмутились жесткому задержанию полицией ...
  19.10.2021   11402    37

Держиморды из Башкирии ...

Горсовет Благовещенска отозвал аккредитацию местного телеканала из-за отказа ...
  19.10.2021   39696    1

Воровская банда «дает ...

Рустем Ахмадинуров: поддерживают ту власть, которая позволяет им хорошо ...
  18.10.2021   30420    40

Воры будут фестивалить, ...

Рустем Ахмадинуров: Мы можем сравнить ситуацию с соседями – Самарской, ...
  17.10.2021   35501    17

В богоспасаемой рабов ...

Рушана Ибраева: А где-то пенсионеры ходят в кафе и путешествуют. ...
  16.10.2021   20850    26

О бандитских повадках ...

Дмитрий Михайличенко: «шестерки» пытаются показать значимость и делают то, что ...
  15.10.2021   22600    12

Такая и людям жить ...

Доктор Файруза Латыпова предложила подумать над запретом журналистам критически ...
  15.10.2021   24064    15

Жив, курилка: Рахимов – ...

Первый Президент Башкирии высказался по актуальным проблемам республики. ...
  14.10.2021   17631    95

Читаемое за месяц
У главной ...

За период выборов ЦИК Башкирии получил более 200 обращений и жалоб, но ...
  21.09.2021   29797    9

Культура и менталитет ...

Рустем Ахмадинуров: сама электоральная культура и менталитет наших избирателей ...
  21.09.2021   15752    2

Смогут ли декоративные ...

КПРФ отказывается признать итоги выборов в Башкирии. ...
  21.09.2021   33228    20

Спектакль от жуликов и ...

Спектакль «Выборы-2021» начался за пару дней до первого дня голосования. Как ...
  22.09.2021   17369    27

Мэр Сибая украл бюст ...

Фотографии с пустым постаментом распространились в интернете сегодня. В ...
  23.09.2021   33078    25

Архив публикаций
Октябрь 2021 (28)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)




Требуют клеймо раба?! Накажи воров рублем!

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.10.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 42561 | Комментарии: 11
Оценили
1


«Планета» без людей: Как выглядит торговый центр Уфы после введения QR-кодов.

Требуют клеймо раба?! Накажи воров рублем!


После введения второго этапа коронавирусных ограничений и запрета посещать места скопления людей без прививки от ковида, уфимцы повели себя непредсказуемо. Вместо того, чтобы бежать вакцинироваться, они стали призывать горожан бойкотировать торговые центры. То ли призыв был услышан, то ли просто так сошлись на небе звезды, но торговые центры действительно опустели и уже ощутили серьезное падение выручки.

Журналисты издания Пруфы.рф погуляли по «Планете» без людей, и посмотрели, как в самое «продажное» время – 8 часов вечера – выглядит один из самых популярных моллов Уфы без покупателей.

Первое, что бросается в глаза – никакой толчеи возле контрольно-пропускного пункта, где специально обученные люди проверяют QR-коды прививочных сертификатов. В момент нашего визита стражи антиковидного порядка скучали и вяло перекидывались шуточками.

Мы решили проверить, возможно ли обойти блок-пост. Отвечаем: легко! Надо всего лишь пройти мимо продуктового и свернуть к бутикам возле книжного магазина. Там постовые не предусмотрены.

В самом продуктовом царят уныние и тоска: если обычно в 8 вечера между полками с продуктами снуют покупатели, а на кассе кучкуются длинные очереди, то сейчас по торговым залам можно гонять на самокате.

Продавцы, к слову, отсутствием покупателей не расстраиваются:

- Можно работать без напряга! Единственное, на зарплате скажется – останемся без премии, – поделилась с нами словоохотливый продавец.

Коридоры между бутиками почти безлюдны

Редкие зеваки разглядывают витрины, наиболее отважные решаются заглянуть внутрь. Продавцы покупателям рады – встречают как родных, вернувшихся из дальней поездки, рассыпаются в любезностях и готовы перетрясти перед вами весь ассортимент, лишь бы вы купили хоть что-нибудь.

– Что у вас так народу мало?

– Все продавцы болеют. Осень, простуда: ковидом мы еще в прошлом году переболели, – улыбается продавец бутика. – Ну и покупатели думают, что к нам невозможно зайти. Вот и не идут...

Бутики ломятся от одежды, сейчас как раз самый осенний чес утепляться и подбирать актуальные луки. Но охранять масс-маркет от жуликов не надо – все равно нет никого. Вот и бродят стражи порядка по коридорам как потерянные.

Любители кататься на эскалаторах – это ваш звездный час! Электроступеньки катают воздух и мотают электросчетчик, накручивая собственникам киловатты потраченной впустую электроэнергии. Из каких средств собственники ТЦ в этом месяце будут закрывать счета за электричество – остается загадкой.

Последний раз такую пустоту детские развлекательные комплексы видели больше года назад, когда власти в связи с коронавирусом объявили всеобщий локдаун. Корабль растерял всех своих маленьких пиратов, веревочный парк вздыхает от тоски, сдуваясь поролоновыми матрасами безопасности.

Нет никого и на фудкорте. Ну, почти никого, если сравнивать с обычным докоронавирусным днем. Столики свободны даже у окна, продавцы фастфуда не бегают в мыле.

Сейчас здесь правит балом тоска. Ведь все всё понимают.

ПроУфу






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 20.10.2021, 13:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71592 | Рейтинг: +11463,8
Президенту Бразилии Жаиру Болсонару могут предъявить обвинения в массовых убийствах из-за пандемии коронавируса

Как говорится в проекте доклада Конгресса о расследовании действий властей по борьбе с инфекцией, глава государства и другие члены правительства фактически позволили вирусу распространиться среди населения в надежде, что так будет достигнут так называемый коллективный иммунитет.
По мнению авторов доклада, администрация Болсонару несет ответственность за более чем половину всех смертей от коронавируса в Бразилии. Согласно официальным данным, в стране из-за инфекции скончались более 600 тысяч человек. Сегодня этот отчет обсудит комиссия Сената. В случае одобрения документ будет направлен генеральному прокурору республики.
_________________________________________
Россия впереди Бразилии по смертности, а пуйло, и главное СРАдия никто не судит! А надо! Непременно они должны будут ответить - пуйло за то, что испортил репутацию Спутника в августе 20 года, сам же привился(не известно чем) только спустя 10 месяцев - в мае 21-го! А должен был - в числе первых!
А СРАдий ответит за ковид-фестивали как прошлым летом, так и нынешним!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 20.10.2021, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему только ковид фестиваль? Много заслуг у башлыка, давеча марафонил нескончаемо, концертирует и фольклориадил, выставки и прочим сборища активно продвигал. С фейерверками и песнями великого певуна Эльвины Греюшки, да и с прочими лицедеями знатно народ засеяли вирусами смерти. Многие привезли с летних лагерей, многие на выборах подцепили. Словом много, очень много сделал башлык для народа Башкирии. Так много, что лидерами по смертности стали.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 20.10.2021, 14:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71592 | Рейтинг: +11463,8
Так это всё вместе, включая сабантуи, концерты на склоне горы, марши медиков, марафоны, веломарафоны - я и называю ковид-фестивалями.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 20.10.2021, 15:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71592 | Рейтинг: +11463,8
Вот, например, празднование 30-летия пустыря за дворцом УМПО, который всего лишь два года назад облагородили - с фейерверком - совершенно не нужное массовое развлекалово, где Греков сэлфился с моей подругой - где оба без масок. И это в канун четвертой волны! 15 сентября. Мы уже в это время впятером(!!!) болели ковидом.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.10.2021, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухня а ты то чего заковидила? Ты же не фестивалишь, не гуляешь? Радий виноват? А что в автобусах никого в маске не увидишь Радий виноват? Одну непривитую вытащили из автобуса фашистами стали. Вы или трусы наденьте или крестик снимите.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 20.10.2021, 17:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71592 | Рейтинг: +11463,8
СРАдий - виноват.
Он с помощью фестивалей разнес ковид по всему городу молодежью, молодежь тащит домой и на работу. Вот сын на работе и подхватил, хотя он не фестивалил ни разу - пахал по 10 часов почти без выходных - весь август. Но ему по работе нужно было ездить к смежникам, вот и доездился. Ну и нам с братом, невесткой и внучкой - подарил.

Я сразу говорила - фестивалит молодежь, а умирать будут их родители, деды/бабки.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 20.10.2021, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий молодец, а чЛенка дура. Прививаться надо было.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 20.10.2021, 19:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71592 | Рейтинг: +11463,8
Прививаться надо было.
___________________________
Борат привился в числе первых - в феврале. И заболел в сентябре - к тому же болел тяжелей меня и дольше как минимум на 4-5 дней.
При том, что у него нет хронических болезней - ни одной! Он вообще ни разу не был на больничном за последние лет 40. В конце 70-х только у него была пневмония - и всё! ОРВИ - переносил на ногах, больничные не брал.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 20.10.2021, 19:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 20.10.2021, 19:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71592 | Рейтинг: +11463,8
Прививаться надо было.
___________________________
Борат привился в числе первых - в феврале.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А зачем эта кизданутая здесь про главного героя американо-британской комедии "Борат" здесь рассказывает? Мания величия? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 20.10.2021, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.10.2021, 14:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71592 | Рейтинг: +11463,8

Так это всё вместе, включая сабантуи, концерты на склоне горы, марши медиков, марафоны, веломарафоны - я и называю ковид-фестивалями.
====================
Неужто наши правители заказ Била Гейтса о "золотом миллиарде" выполняют? Сколь лет продолжается сокращение население России?
Лыко в строку: на следующий год намечается сокращение бюджета на социалку, образование и ЗДРАВООХРАНЕНИЕ при огромном профиците!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 20.10.2021, 20:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При том, что у него нет хронических болезней - ни одной!
----------------
Нет или не знает? Это большая разница. С привитыми тоже случается, но намного реже.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com