Борьба за права граждан в путиностане давно приравнена к экстремизму и терроризму

РКН объясняет блокировку «ОВД-Инфо» «направленностью сайта на пропаганду терроризма и экстремизма».Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо*» (Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) по решению подмосковного суда, который посчитал, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма, сообщили «Интерфаксу» в РКН.В РКН подтвердили, что доступ к ресурсу на территории страны ограничен, так как на основании решения Луховицкого районного суда Московской области РКН внес ресурс в реестре запрещенной в РФ информации. «Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — сообщили в РКН.