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Борьба за права граждан в путиностане давно приравнена к экстремизму и терроризму

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РКН объясняет блокировку «ОВД-Инфо» «направленностью сайта на пропаганду терроризма и экстремизма».

Борьба за права граждан в путиностане давно приравнена к экстремизму и терроризму


Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо*» (Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) по решению подмосковного суда, который посчитал, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма, сообщили «Интерфаксу» в РКН.

В РКН подтвердили, что доступ к ресурсу на территории страны ограничен, так как на основании решения Луховицкого районного суда Московской области РКН внес ресурс в реестре запрещенной в РФ информации. «Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — сообщили в РКН.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 25.12.2021, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Хозяин земли русской». Такую запись оставил император Николай II во время «Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года» в графе «Род деятельности». А в графе «Побочные занятия» написал «Землевладелец»,
ВВП тоже возомнил себя хозяином земли Русской, следовательно, по его логике, все кто критикуют его, враги России.
Вот такова его логика, понимаШЬ...



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