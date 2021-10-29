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У Риммы Утяшевой осеннее обострение: «Работу, пенсии даем и немаленькие зарплаты»

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.11.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 22926 | Комментарии: 37
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«Работу, пенсии им даем»: депутат Госдумы от Башкирии осудила антипрививочников. Утяшева порекомендовала сидеть дома непривытым.

У Риммы Утяшевой осеннее обострение: «Работу, пенсии даем и немаленькие зарплаты»


«Государство дает людям работу, пенсию и немаленькие зарплаты, а они не хотят вакцинироваться, значит пусть сидят дома», – так прокомментировала депутат от Башкирии в Госдуме Римма Утяшева введение режима обязательной самоизоляции для непривитых жителей Нягани, Нефтеюганска, Урая и Кондинского района ХМАО. Режим самоизоляции там установлен с 22 ноября по 5 декабря 2021 года.

– Правильно сделали, – отметила Утяшева. – Если человек не слушает, не понимает законы Российской Федерации, пользуются благами нашими, пенсию получает, работу им даем, зарплата немаленькая. А они не хотят вакцинироваться. Пусть они оберегают себя дома. Потому что они могут быть опасными для нас. У них может быть носительство, и они могут заразиться от других — умрут. Пусть сидят дома, подумают и, возможно, мысль придет умная, что лучше вакцинироваться.

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ПроУфу






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 26.11.2021, 14:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
Мерзавка!
Слуга, б-лядь, народа!
Нет у государства НИЧЕГО! У него наши налоги! Люди трудятся по 40-45 лет, отчисляя 22% на свою пенсию от заработной платы, а эта тварь всю жизнь просидела на шее народа - получая зарплату из бюджета, не создавая валового продукта и не участвую в его создании!
Я уверена, что ей навтыкают куёв полную панамку за эти слова. Еще и по карманам рассуют.



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10

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  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 26.11.2021, 15:05 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8857 | Рейтинг: +2121,3
Государство дает людям работу, пенсию и немаленькие зарплаты, а они не хотят вакцинироваться...
_____________________________________________
Мадам Утяшева! Пенсии и зарплаты ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ многолетним трудом!
А давать, что либо Вы можете нищим на паперти... Собственно Вы так и относитесь к народу-как к толпе нищих. Благодетели мля...



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6

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  • Гость
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  • 3 | 26.11.2021, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Римма Утяшева высококлассный специалист акушер, по кесареву сечению, привыкла работать скальпелем, а что в самом деле делать с антипрививочниками, распространителями заразы? Критиковать легко, выдвинуть разумное предложение гораздо труднее. Куха не ругайся как базарная баба, не красиво.



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 26.11.2021, 15:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
1.Как заслуживает - так и ругаюсь. Она красиво высказалась? Нет. Вот как аукнулось, так и откликнулось. Базарная баба Утяшева полезла туда, в чем никуя не смыслит - ну и получила ответочку - не от меня одной, стоит заметить.
2. Хорошее орудование скальпелем, причем в самом примитивном в общем-то направлении(уровень аппендицита, первое достоверное кесарево сечение на живой женщине было произведено в 1610 году хирургом Траутманном (I. Trautmann) из Виттенберга. Ребёнок был извлечён живым, а мать умерла через 4 недели - причина смерти не связана с операцией) - поди не сосудистая и не нейро- хирургия - не придает мудрости и интеллекта человеку. А уж тем более знаний. Всего лишь - ремесло.
3. Разумные предложения выдвигает Барис Вишневский - выложила выше.
4. Привитые - тоже болеют, что означает - распространение ими заразы.
5. Часть и не очень малая непривитых - привьется, если разрешить частным лабораториям и клиникам и государственным - закупать импортную вакцину - хотя бы по предварительным заявкам и записи, платно!
Я бы с удовольствием заказала на март модерну.



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2

  • # 5 | 26.11.2021, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 6 | 26.11.2021, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.11.2021, 14:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71788 | Рейтинг: +11421,6
Мерзавка!
Слуга, б-лядь, народа!
Нет у государства НИЧЕГО! У него наши налоги! Люди трудятся по 40-45 лет, отчисляя 22% на свою пенсию от заработной платы, а эта тварь всю жизнь просидела на шее народа - получая зарплату из бюджета, не создавая валового продукта и не участвую в его создании!
Я уверена, что ей навтыкают куёв полную панамку за эти слова. Еще и по карманам рассуют.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая считает, что если кувалдой костыли не забивал, то значит и не работаешь! Ну и дура!!! Убогая сама-то тяжелее арифмометра "Феликс" никогда на работе ничего не поднимала! Значит всю жизнь не работала, это если по её понятию! Попрекать людей зарплатами, работой, а особенно пенсиями, как сделала это Утяшева, считаю недопустимым! А вот сделать платным лечение от Ковида для непривитых, как я уже много раз писал здесь на УЖе, считаю единственно правильным! Прививайтесь, идиоты!!! Очень Опытный



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2

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  • 7 | 26.11.2021, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кукушка у бабули улетела, совсем улетела и не обещала вернуться. Отвечать же придётся за сказанное. Самое лучшее промолчать - умнее покажешься. Откуда такое вытащили то? Почему только у нас проявляются такого рода деятели? Фашизмом не попахивает? Надо на оценку дать ее высказывания. Конституцию топчет.



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6

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  • 8 | 26.11.2021, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как то мерзостью накатило от наших депутатов, вроде только избрать успели, а они уже переобулись и продают народец по весу. Здоровья депутатам и их близким.



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2

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  • 9 | 26.11.2021, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
когда эта пойдёт вслед за судилой , чмООк будет страдать петь панегирики
турк



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1

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  • 10 | 26.11.2021, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Много слышал хорошего об Утяшевой. Великая женщина и человек Дела.
А Кухарка кто, тонна дерьма и ничего больше.



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5

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  • 11 | 26.11.2021, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как только пришли 10000 путинских ,сразу убрали по 1000 руб ветеранских ЭТО СВИНСТВО ГОСПОДА



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4

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  • 12 | 26.11.2021, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
25.11.2021, 23:51
ВОЗ созывает экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завтра, 26 ноября, проведет экстренное заседание для обсуждения нового штамма коронавируса, выявленного в Африке и Китае, сообщает Financial Times (FT). Новый штамм B.1.1.529, как считают эксперты, значительно более опасен, чем штамм «дельта».

Директор Центра эпидемических действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил FT, что обеспокоен появлением нового штамма и на этой неделе уже обсудил его с представителями ВОЗ. По его оценке, около 90% новых случаев заражения COVID-19 были вызваны новым штаммом. Как отметил господин де Оливейра, прежде всего необходимо выяснить, как этот штамм повлияет на уже созданные вакцины от коронавируса.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) новый штамм COVID-19 обнаружили уже у 77 человек. Четверо зараженных B.1.1.529 были выявлены в Ботсване. Еще у одного человека обнаружили новый штамм по прибытии в Гонконг из ЮАР, передает ТАСС.

Эксперты выяснили, что новый штамм может быть устойчив к вакцинам из-за мутировавшего спайкового белка. При этом специалисты считают, что пока «не стоит чрезмерно беспокоиться», потому что беспрецедентное число мутаций может сделать штамм «нестабильным» и не дать ему распространиться.

Сейчас в мире, в том числе в России, доминирует штамм «дельта» (AY.4.2). В конце октября в РФ выявили новый вариант дельта-штамма. Британские ученые допускали, что он может быть на 10–15% заразнее. В ноябре в стране также зарегистрировали три случая штамма «мю» и один — штамма «лямбда».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Зараза не унимается, а придурки не хотят вакцинироваться! Вакцинируйтесь, идиоты!!! Очень Опытный



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3

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  • 13 | 26.11.2021, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как достали эти непонятные депутатыкоторых мы не избирали, но учат сво нас как жить и ещё решили наказывать! Они берега попутали, это не крепостная Россия неуважаемая Рима, это демократическая страна. Всем депутатам идти в одно место при желании перенять полномочия диктатора.



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  • 14 | 26.11.2021, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 26.11.2021, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.11.2021, 14:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71788 | Рейтинг: +11421,6
Мерзавка!
Слуга, б-лядь, народа!
Нет у государства НИЧЕГО! У него наши налоги! Люди трудятся по 40-45 лет, отчисляя 22% на свою пенсию от заработной платы, а эта тварь всю жизнь просидела на шее народа - получая зарплату из бюджета, не создавая валового продукта и не участвую в его создании!
Я уверена, что ей навтыкают куёв полную панамку за эти слова. Еще и по карманам рассуют.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Убогая считает, что если кувалдой костыли не забивал, то значит и не работаешь! Ну и дура!!! Убогая сама-то тяжелее арифмометра "Феликс" никогда на работе ничего не поднимала! Значит всю жизнь не работала, это если по её понятию! Попрекать людей зарплатами, работой, а особенно пенсиями, как сделала это Утяшева, считаю недопустимым! А вот сделать платным лечение от Ковида для непривитых, как я уже много раз писал здесь на УЖе, считаю единственно правильным! Прививайтесь, идиоты!!! Очень Опытный
_____________________
Идиот здесь только Очень Опытный!
Прививайтесь от чего? Почему болеют привитые?
Прививка или действует или не действует.
Вот в советские времена мы прививались с детства, и никаких эпидемий.
А сейчас: кольнулся и через несколько месяцев ласты склеил. И что это за прививка?
В советское время ставилась задача: оградить население от заболевания.
Сейчас ставится задача: по полной заполнить карманы пасынка Голиковой, мадам Поповой и ещё некоторых лиц с пониженной социальной ответственностью, но с повышенным инстинктом хапужничества.
Поэтому люди раньше вакцинировались без всяких протестов, а теперь не хотят - не верят! И вы тут не врите - вы не микробиолог и не врач, чтобы сказать что-то правильное, а развешивальщиков лапши на уши и без вас хватает. Так что ваше дело телячье: обосрался и стой!



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  • 15 | 26.11.2021, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 26.11.2021, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
25.11.2021, 23:51
ВОЗ созывает экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завтра, 26 ноября, проведет экстренное заседание для обсуждения нового штамма коронавируса, выявленного в Африке и Китае, сообщает Financial Times (FT). Новый штамм B.1.1.529, как считают эксперты, значительно более опасен, чем штамм «дельта».

Директор Центра эпидемических действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил FT, что обеспокоен появлением нового штамма и на этой неделе уже обсудил его с представителями ВОЗ. По его оценке, около 90% новых случаев заражения COVID-19 были вызваны новым штаммом. Как отметил господин де Оливейра, прежде всего необходимо выяснить, как этот штамм повлияет на уже созданные вакцины от коронавируса.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) новый штамм COVID-19 обнаружили уже у 77 человек. Четверо зараженных B.1.1.529 были выявлены в Ботсване. Еще у одного человека обнаружили новый штамм по прибытии в Гонконг из ЮАР, передает ТАСС.

Эксперты выяснили, что новый штамм может быть устойчив к вакцинам из-за мутировавшего спайкового белка. При этом специалисты считают, что пока «не стоит чрезмерно беспокоиться», потому что беспрецедентное число мутаций может сделать штамм «нестабильным» и не дать ему распространиться.

Сейчас в мире, в том числе в России, доминирует штамм «дельта» (AY.4.2). В конце октября в РФ выявили новый вариант дельта-штамма. Британские ученые допускали, что он может быть на 10–15% заразнее. В ноябре в стране также зарегистрировали три случая штамма «мю» и один — штамма «лямбда».
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Зараза не унимается, а придурки не хотят вакцинироваться! Вакцинируйтесь, идиоты!!! Очень Опытный
_____________________
Слушай, Очень Опытный придурок!
Если бы люди понимали, что вакцинация для их пользы, а не очередной коммерческий проект уровня МММ, они бы давно вакцинировались.
А сейчас веры жулью уже нет!!!
Почитай сказочку Л.Н. Толстого "Волки" - может быть, что-то поймёшь.



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  • 16 | 26.11.2021, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 26.11.2021, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.11.2021, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.11.2021, 14:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71788 | Рейтинг: +11421,6
Мерзавка!
Слуга, б-лядь, народа!
Нет у государства НИЧЕГО! У него наши налоги! Люди трудятся по 40-45 лет, отчисляя 22% на свою пенсию от заработной платы, а эта тварь всю жизнь просидела на шее народа - получая зарплату из бюджета, не создавая валового продукта и не участвую в его создании!
Я уверена, что ей навтыкают куёв полную панамку за эти слова. Еще и по карманам рассуют.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Убогая считает, что если кувалдой костыли не забивал, то значит и не работаешь! Ну и дура!!! Убогая сама-то тяжелее арифмометра "Феликс" никогда на работе ничего не поднимала! Значит всю жизнь не работала, это если по её понятию! Попрекать людей зарплатами, работой, а особенно пенсиями, как сделала это Утяшева, считаю недопустимым! А вот сделать платным лечение от Ковида для непривитых, как я уже много раз писал здесь на УЖе, считаю единственно правильным! Прививайтесь, идиоты!!! Очень Опытный
_____________________
Идиот здесь только Очень Опытный!
Прививайтесь от чего? Почему болеют привитые?
Прививка или действует или не действует.
Вот в советские времена мы прививались с детства, и никаких эпидемий.
А сейчас: кольнулся и через несколько месяцев ласты склеил. И что это за прививка?
В советское время ставилась задача: оградить население от заболевания.
Сейчас ставится задача: по полной заполнить карманы пасынка Голиковой, мадам Поповой и ещё некоторых лиц с пониженной социальной ответственностью, но с повышенным инстинктом хапужничества.
Поэтому люди раньше вакцинировались без всяких протестов, а теперь не хотят - не верят! И вы тут не врите - вы не микробиолог и не врач, чтобы сказать что-то правильное, а развешивальщиков лапши на уши и без вас хватает. Так что ваше дело телячье: обосрался и стой!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я правильно понял, что Вы микробиолог или врач? Если это так, во что я совершенно не верю, читая Ваш бред, то Вы хреновый микробиолог или врач! Кто Вам сказал, что привитые не болеют? Плюньте ему в бороду: он Вас обманул! Всем известно, что эффективность вакцины не 100%, но Вам, хреновому микробиологу или врачу, даже эта прописная истина неизвестна! Обсуждать более сложные вопросы с тем, кто не знает элементарного, бесполезно! Очень Опытный



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2

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  • 17 | 26.11.2021, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 26.11.2021, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 26.11.2021, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
25.11.2021, 23:51
ВОЗ созывает экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завтра, 26 ноября, проведет экстренное заседание для обсуждения нового штамма коронавируса, выявленного в Африке и Китае, сообщает Financial Times (FT). Новый штамм B.1.1.529, как считают эксперты, значительно более опасен, чем штамм «дельта».

Директор Центра эпидемических действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил FT, что обеспокоен появлением нового штамма и на этой неделе уже обсудил его с представителями ВОЗ. По его оценке, около 90% новых случаев заражения COVID-19 были вызваны новым штаммом. Как отметил господин де Оливейра, прежде всего необходимо выяснить, как этот штамм повлияет на уже созданные вакцины от коронавируса.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) новый штамм COVID-19 обнаружили уже у 77 человек. Четверо зараженных B.1.1.529 были выявлены в Ботсване. Еще у одного человека обнаружили новый штамм по прибытии в Гонконг из ЮАР, передает ТАСС.

Эксперты выяснили, что новый штамм может быть устойчив к вакцинам из-за мутировавшего спайкового белка. При этом специалисты считают, что пока «не стоит чрезмерно беспокоиться», потому что беспрецедентное число мутаций может сделать штамм «нестабильным» и не дать ему распространиться.

Сейчас в мире, в том числе в России, доминирует штамм «дельта» (AY.4.2). В конце октября в РФ выявили новый вариант дельта-штамма. Британские ученые допускали, что он может быть на 10–15% заразнее. В ноябре в стране также зарегистрировали три случая штамма «мю» и один — штамма «лямбда».
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__ Зараза не унимается, а придурки не хотят вакцинироваться! Вакцинируйтесь, идиоты!!! Очень Опытный
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Слушай, Очень Опытный придурок!
Если бы люди понимали, что вакцинация для их пользы, а не очередной коммерческий проект уровня МММ, они бы давно вакцинировались.
А сейчас веры жулью уже нет!!!
Почитай сказочку Л.Н. Толстого "Волки" - может быть, что-то поймёшь.
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__ А если не понимают? Ну тупые они, как и ты, придурок! Поэтому я и предлагаю экономический кнут, который предусматривает, что все не привившиеся лечатся от Ковида за свой счёт! За свою глупость надо расплачиваться самому глупцу! А сказочку "Волки" или притчу написал Эзоп, а Л.Н.Толстого только перевод, это для тебя так, даром от меня, для общего развития, придурок! Очень Опытный



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«Государство дает людям работу, пенсию и немаленькие зарплаты, а они не хотят вакцинироваться, значит пусть сидят дома», – так прокомментировала депутат от Башкирии в Госдуме Римма Утяшева

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Какая чушь! Это тебя Утяшеву и Путина налогоплательщики содержат за свой



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«Работу, пенсии им даем»: депутат Госдумы от Башкирии осудила антипрививочников. Утяшева порекомендовала сидеть дома непривытым.
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Не ты же даешь им пенсии, а сама в трудоспособном возрасте вместе с Путином сидите на шеях налогоплательщиков, сколько можно слушать такую чушь!
Пенсионеры заработали свои пенсии Утяшева , Путин и его депутаты и чиновники в своей жизни не сделали ничего полезного чтоб кормиться за счет народа!!!!
Государственные институты и само государство превратили в инструмент паразитирования над россиянами, отодвинули развитие страны на 80 лет назад и все ради только того чтоб сидеть на шее народа.



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  • 20 | 26.11.2021, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
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"Римма Утяшева высококлассный специалист акушер, по кесареву сечению, привыкла работать скальпелем, а что в самом деле делать с антипрививочниками, распространителями заразы? Критиковать легко, выдвинуть разумное предложение гораздо труднее. Куха не ругайся как базарная баба, не красиво." -------------------- а что ж такие "высококлассные" пересаживаются туда, где их ни опыт ни знания по акушерству не требуются...?! Акушер и пусть и работает акушером,если она в состоянии в этом возрасте работать. А роды у наших бабушек и пробабушек далеко небезуспешно принимали и на дому. все то со своего потолка друг друга возносите ...а на деле ? - обычная пресмыкательница , в эридемиологии - НОЛЬ!!!! Хотите ставить выше профом ,чем Воробьев, Полетаев и др.профессоров ? Тоже "авторитета" нашли!



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