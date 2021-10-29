У Риммы Утяшевой осеннее обострение: «Работу, пенсии даем и немаленькие зарплаты»

«Работу, пенсии им даем»: депутат Госдумы от Башкирии осудила антипрививочников. Утяшева порекомендовала сидеть дома непривытым.«Государство дает людям работу, пенсию и немаленькие зарплаты, а они не хотят вакцинироваться, значит пусть сидят дома», – так прокомментировала депутат от Башкирии в Госдуме Римма Утяшева введение режима обязательной самоизоляции для непривитых жителей Нягани, Нефтеюганска, Урая и Кондинского района ХМАО. Режим самоизоляции там установлен с 22 ноября по 5 декабря 2021 года.– Правильно сделали, – отметила Утяшева. – Если человек не слушает, не понимает законы Российской Федерации, пользуются благами нашими, пенсию получает, работу им даем, зарплата немаленькая. А они не хотят вакцинироваться. Пусть они оберегают себя дома. Потому что они могут быть опасными для нас. У них может быть носительство, и они могут заразиться от других — умрут. Пусть сидят дома, подумают и, возможно, мысль придет умная, что лучше вакцинироваться.Видео: