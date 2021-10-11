Ряя! С днем народного единства!

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Фашизм от Белого дома Баш ...

Фашизмом пахнет не то, что бабушку не допускают в многолюдный автобус ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Воры будут фестивалить, а ...

Ахмадинуров как всегда в легком жанре, слабоват падонок в мыслительном ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Узаконит ли прогнивший су ...

29 | 22.10.2021, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Ряя! С днем народного ...

«Давайте один на один! Ребёнка напугаете!» В Новой Москве четверо кавказцев ...
  5.11.2021   19452    33

Нелюдям, дорвавшимся до ...

Суд в Уфе приговорил Рамилю Саитову к трем годам колонии-поселения. Кировский ...
  4.11.2021   25954    75

Молодежи прививают ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, комментируя уголовные дела по ...
  3.11.2021   27528    37

Бойкот рабского клейма ...

В Башкортостане ассоциация операторов фитнеса попросила у Радия Хабирова ...
  2.11.2021   36059    44

Выходные не для рабов с ...

«А кто не работает? Мэрия и Курултай?»: Что жители Башкирии думают о локдауне. ...
  1.11.2021   19740    24

Последние публикации
Ряя! С днем народного ...

«Давайте один на один! Ребёнка напугаете!» В Новой Москве четверо кавказцев ...
  5.11.2021   30790    33

Нелюдям, дорвавшимся до ...

Суд в Уфе приговорил Рамилю Саитову к трем годам колонии-поселения. Кировский ...
  4.11.2021   15777    75

Молодежи прививают ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, комментируя уголовные дела по ...
  3.11.2021   21817    37

Бойкот рабского клейма ...

В Башкортостане ассоциация операторов фитнеса попросила у Радия Хабирова ...
  2.11.2021   41386    44

Выходные не для рабов с ...

«А кто не работает? Мэрия и Курултай?»: Что жители Башкирии думают о локдауне. ...
  1.11.2021   15374    24

Встали с колен? Валите в ...

Директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова в эфире БСТ призвала ...
  1.11.2021   35176    14

Фальшивый потерпевший и ...

Один башкир на миллиард татар. Азат Бердин о дискуссии вокруг переписи ...
  29.10.2021   22647    95

Сборище политических ...

Подвели братьев-татар. Курултай Башкирии одобряет законопроект ...
  28.10.2021   23201    47

Гитлер бы мечтал иметь ...

Депутаты Госдумы от «Единой России», представляющие Башкирию, не стали ...
  28.10.2021   14229    21

Гадкий, антинародный и ...

Стерлитамакский городской суд оштрафовал на две тысячи рублей 65-летнюю ...
  28.10.2021   24157    18

Читаемое за месяц
«То, что издает Хабиров ...

Верховный суд Башкортостана принял к рассмотрению иск группы граждан, ...
  11.10.2021   37413    28

А как башкиры три года ...

11 октября 2018 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, а в регион ...
  11.10.2021   11876    35

Теперь с кураями там не ...

Агрессивный уфимец напал с газовым баллончиком на защитников памятника Салавату ...
  12.10.2021   24770    22

День республики ...

Башкирия отметила очередную годовщину суверенитета. Политолог, доктор ...
  13.10.2021   16606    5

Современный фашизм, ...

Десятки пассажиров не смогли выехать из Уфы из-за новых коронавирусных ...
  13.10.2021   18759    31

Архив публикаций
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (42)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)




Ряя! С днем народного единства!

Оценили
1


«Давайте один на один! Ребёнка напугаете!» В Новой Москве четверо кавказцев напали на отца с маленьким сыном.

Ряя! С днем народного единства!


Драка произошла в День народного единства в районе Новые Ватутинки. И силы, как говорят в таких случаях, оказались неравны. С одной стороны, четверо мужчин (по предварительным данным, все они лица кавказской национальности). И с другой - папа с ребёнком.



На видеороликах, выложенных в Сеть накануне, слышно, как молодой отец пытается остановить своих обидчиков:

- Что делаете? Я с ребёнком! Ребёнка напугаете...

Несмотря на это, конфликт продолжается. Мужчина от очередного удара падает на землю, а его испуганный сын (на вид лет пяти-шести) убегает в сторону.

- Давайте один на один, - не успокаивается отец. - Куда вы толпой? Ребёнка напугаете...

В комментариях народ негодует. И в различных пабликах не стесняется выражений. Многие вспоминают недавний конфликт в метро, когда столичный бармен вступился в поезде за девушку и был зверски избит тремя дагестанцами.

- Здесь тоже не мешало бы найти эту свору, - пишут пользователи соцсетей. - Для них даже маленький ребёнок не помеха.

Некоторые возмущаются тем, что автор ролика не вступился за молодого отца. Да и другие прохожие не спешили это делать.

Тем временем от пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве поступил официальный комментарий:

- Сотрудниками столичной полиции в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между гражданами, предположительно на территории ТиНАО. По предварительным данным, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

Московский Комсомолец






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Участник
  •  
какой напор провластного телевидения... а ведь всего лишь 6 или 7 лет назад эти же самые дикторы брызгая слюно



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
какой напор провластного телевидения... а ведь всего лишь 6 или 7 лет назад эти же самые дикторы брызгая слюной защищали проделки этих же кавказцев, гастарбайтеров, оправдывали их в судах, всего 6 лет назад так старательно садили их на шеи местному населению, заботились об их безнаказанности, вот сейчас когда они почувствовали себя хозяевами страны, вдруг переобулись и стали подбадривать противную сторону!
Межнациональные отношения Кремль не позволит использовать абы кому - сами разыгрывают эту карту в стиле разделяй и властвуй



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.11.2021, 22:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня пасмурным, ветреным и прохладным ноябрьским днём в старых статьях УЖа появилось 12 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 3 из них мои! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.11.2021, 22:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Горные козлы показали свое стадное единство, зато по одному они само смирение.



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 05.11.2021, 22:25 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5045 | Рейтинг: -757,1
А чирик почему не заступился? Или в своём гараже спрятался?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 05.11.2021, 23:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16055 | Рейтинг: -2238
Ещё и 150 тысяч бывших гастарбайтеров, ранее депортированых из России за различные правонарушения, амнистировали.
Вице-премьер Хуснуллин предложил с десяток миллионов завести из Таджикистанов и Узбекистанов. Говорит, рабочих рук не хватает.
Даже выражение пошло - хуснуллизация России.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 06.11.2021, 06:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже выражение пошло - хуснуллизация России.

------------------------

Или ещё: "импортозамещение коренного населения". Какое там "единство", о чём вы. Событие 1612-го года притянули за уши, чтобы нейтрализовать 7-е Ноября. Это и было главной задачей.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 06.11.2021, 08:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1795 | Рейтинг: +387,2
А все стояли и снимали на камеру.представьте такую картину на кавказе. Четверо русских избивают чеченца в переходе а толпа чеченцев снимают видео. Да этих четверых разорвали бы в клочья. Без всяких ментов и гвардейцев. А у нас покорись, ударили по правой подставь левую. Холопы и рабы не возмущайтесь.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 06.11.2021, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чмООк чмООк не проснулся ещё что ли?
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 06.11.2021, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В студенчестве был случай, стояли у остановки с одногруппниками, проходила пар не очень молодая. Они были пьяными. Женщина крикнула "че смотришь чернопопый". Он не сдержался послал её. Тут её мужчина кинулся на него. Мы начали разнимать. В итого она написала заявление будто мы толпой его били.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 06.11.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 06.11.2021, 08:01 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1795 | Рейтинг: +387

А все стояли и снимали на камеру.представьте такую картину на кавказе. Четверо русских избивают чеченца в переходе а толпа чеченцев снимают видео. Да этих четверых разорвали бы в клочья. Без всяких ментов и гвардейцев. А у нас покорись, ударили по правой подставь левую. Холопы и рабы не возмущайтесь.
======================
Власти всегда боялись объединения русских, при первых же признаках таких групп давят по статье "экстремизм".



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 06.11.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти 2 года с первого дня на должности прокурор РБ Ведерников сращивался с местным коррупционным сообществом, хотя уже и без первого зама Горбунова, но с мощной коррупционной группировкой в составе руководства и УСБ Прокуратуры.
Все коррупционеры продолжают работать... разве что Краснов зачистил Ведерникова, да еще и убрали зампрокурора кузьмина в нижегородскую область на такую же должность, вместо того чтобы уволить и засудить за коррупцию... у него защитнички в Совете Федерации коррупционер ялалов, в управлении надзора по противодействию коррупции в генпрокуратуре Балдин В.В.... да сумел смыться этот кузьмин, еще и в Москву проберется этот коррупционер с помощью такого же коррупционера ялалова - ворон ворон не глаз выклюнет, а спасет.
Виталий Буркин и Александр Войцех написали в СК РФ Бастрыкину про " оборотней в погонах" и требовали зачистить ряды следователей в СУ СК и Прокуратуре по РБ, только следователи завели на них уголовные дела за это.
Вот такие у нас явления, не "по понятиям"



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 06.11.2021, 14:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16055 | Рейтинг: -2238
11 | 06.11.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Власти всегда боялись объединения русских, при первых же признаках таких групп давят по статье "экстремизм".
_____________________________________________________
Приговоренный в Казахстане к тюрьме защитник прав русских Ермек Тайчибеков обращался к властям России за получением гражданства. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она пояснила, что ранее правозащитник обращался с соответствующим запросом через своего адвоката, однако ему было отказано.
По словам Захаровой, удовлетворить ходатайство Тайчибекова не представляется возможным, поскольку он имеет неснятую судимость.

"Ну это же не мелкая какая-то судимость типа там за домогательство к ребёнку или гоп-стоп на улице, как у 150 000 таджиков (или узбеков, кто они там?), которых наша власть собирается пустить в РФ. Это страшное дело. Казах русских защищал... ему не место в нашем мультикультурном отечестве".



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 06.11.2021, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чмООк чмООк не проснулся ещё что ли?
турк
------------------------
Ишь, как турка с утра по мужской ласке тоскует, чмоки посылает, протек весь уже.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 06.11.2021, 15:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71656 | Рейтинг: +11445,2
А.Тлларионов:
(целиком статья у него в ЖЖ - это лишь вывод)
Таким образом, Путин в очередной раз пролил свет на свое мировоззренческое видение желаемого идеолого-общественно-политического устройства сегодняшней и завтрашней «исторической России». Это образование, по Путину, характеризуется следующими чертами:
- единоличный авторитарный режим;
- политическая власть формируется не гражданами путем свободных конкурентных выборов, а узкой группой лиц, уже имеющих доступ к власти, путем наследования (и/или договоренностей) в своих рядах;
- режим использует государственные институты, русский язык, а также конфессиональные организации, в первую очередь РПЦ, для стирания этнических, языковых, культурных, конфессиональных и иных различий групп населения, проживающих на территории «исторической России» в целях формирования более или менее однородной массы «русского населения» («русский плавильный котел»);
- под «русскими» понимаются лица любого этнического происхождения, участвующие в экономической деятельности на территории «исторической России» (нынешних России, Украины, Беларуси, Приднестровья, Южной Осетии, Латгалии, Иду-Вырумаа Эстонии), владеющие русским языком, разделяющие предлагаемые (навязываемые) Кремлем/РПЦ «духовные ценности» и их интерпретации, лояльные (подчиняющиеся) кремлевской власти;
- граждане, проживающие на территории современных государств, входящих в т.н. «историческую Россию», нелояльные кремлевской власти, не разделяющие предлагаемые (навязываемые) Кремлем/РПЦ «духовные ценности» и их интерпретации, независимо от своей этнической принадлежности и владения русским языком объявляются «врагами России» в широких пределах – от «предателей», «изменников», «нерусских» до «фашистов» и «жидобандеровцев».
________________________________________
А я вам, нацики 11 лет твержу - довыпендриваетесь, останетесь у разбитого корыта. Не верили, всё глотать старались побольше... мана пещенька щай макать! Даже не сомневайтесь к 2036 году от республик и следа не останется - путём укрупнения регионов. Кто доживет - увидит.
Как грится - запомните этот твитт)))))
Впрочем - даже, если бы сидели тихо и не высовывались - всё равно бы нац-регионы упразднили бы - рано или поздно.
НО! Всё же хотелось бы федерализации, как в США - не по нац признаку, а по территориальному.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 06.11.2021, 17:17 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4619 | Рейтинг: -351,4
Даже не сомневайтесь к 2036 году от республик и следа не останется -
__________
К тому времени или ишак сдохнет или падишах.
Один Ирек останется, объявит у себя в Базилеевке - Джамахирию.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 06.11.2021, 17:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 06.11.2021, 15:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71655 | Рейтинг: +11445,6
Даже не сомневайтесь к 2036 году от республик и следа не останется
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Что к 2036 году будет я и сам могу много-много чего рассказать! Ты скажи что завтра такого неожиданного будет, ну или через неделю! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 06.11.2021, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 06.11.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

8 | 06.11.2021, 08:01 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1795 | Рейтинг: +387

А все стояли и снимали на камеру.представьте такую картину на кавказе. Четверо русских избивают чеченца в переходе а толпа чеченцев снимают видео. Да этих четверых разорвали бы в клочья. Без всяких ментов и гвардейцев. А у нас покорись, ударили по правой подставь левую. Холопы и рабы не возмущайтесь.
======================
Власти всегда боялись объединения русских, при первых же признаках таких групп давят по статье "экстремизм".
====================
Точно, даже в СССР у РСФСР своей центральной партийной газеты не было,
как и ЦК, у всех республик были, у РСФСР нет.
Газета "Советская Россия" появилась только к концу.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 06.11.2021, 22:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 06.11.2021, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Газета "Советская Россия" появилась только к концу.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________
«Сове́тская Росси́я» — советская, ныне российская газета. Издаётся в Москве с 1 июля 1956 года. Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 07.11.2021, 06:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...ныне российская газета. Издаётся в Москве с 1 июля 1956 года. Очень Опытный

========================
"Российская" сама по себе. "Советская" - сама. Не доверяй Вике.

ИДЕТ ПОДПИСКА

"Напоминаем, что подписка на газету «Советская Россия» на первое полугодие 2022 года принимается во всех отделениях Почты России.

Индекс газеты ПН010 в каталоге «Подписные издания. Официальный каталог Почты России на первое полугодие 2022 года»

Полные каталожные цены, без стоимости доставки на дом
на «Советскую Россию» такие:

На 1 месяц — 187 руб., На 3 месяца — 561 руб., На 6 месяцев — 1122 руб."



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com