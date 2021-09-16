О бандитских повадках воровской команды

Дмитрий Михайличенко: «шестерки» пытаются показать значимость и делают то, что не нужно делать.Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко, комментируя инцидент с распыленным газовым баллончиком, заметил, что на пустом месте создан серьезный скандал.— При Хамитове были спорные истории, делали спорные вещи, но не нападения и не насилия. И это были формально не связанные с администрацией люди, которые там не работают. Если сотрудники администрации (главы РБ — ред) причастны, это плохо. Но это не ясно Когда Хамитов конфликтовал с Ялаловым, мэрия перепутала расположение флага России (был повешен белой полосой вниз – ред.). Что сделали? Привели «пехотинцев» к мэрии и всем вручали российские флаги, и в том числе самому Ялалову. Мол, «на, посмотри на последовательность триколора». Вот такая акция. А здесь есть насилие, симуляция, деградация моральных устоев.Михайличенко затруднился сказать, чья это могла быть инициатива.— Бывают разные ситуации. Бывает, например, когда шея вертит головой: «шестерки» пытаются показать значимость и делают то, что не нужно делать. Может, здесь все иначе. Я не знаю. Может он действовал в одиночку. Уверен, что такое насилие недопустимо. Моральная оценка власти должна быть, и соответствующее решение.