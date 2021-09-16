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О бандитских повадках воровской команды

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Дмитрий Михайличенко: «шестерки» пытаются показать значимость и делают то, что не нужно делать.

О бандитских повадках воровской команды


Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко, комментируя инцидент с распыленным газовым баллончиком, заметил, что на пустом месте создан серьезный скандал.

— При Хамитове были спорные истории, делали спорные вещи, но не нападения и не насилия. И это были формально не связанные с администрацией люди, которые там не работают. Если сотрудники администрации (главы РБ — ред) причастны, это плохо. Но это не ясно Когда Хамитов конфликтовал с Ялаловым, мэрия перепутала расположение флага России (был повешен белой полосой вниз – ред.). Что сделали? Привели «пехотинцев» к мэрии и всем вручали российские флаги, и в том числе самому Ялалову. Мол, «на, посмотри на последовательность триколора». Вот такая акция. А здесь есть насилие, симуляция, деградация моральных устоев.

Михайличенко затруднился сказать, чья это могла быть инициатива.

— Бывают разные ситуации. Бывает, например, когда шея вертит головой: «шестерки» пытаются показать значимость и делают то, что не нужно делать. Может, здесь все иначе. Я не знаю. Может он действовал в одиночку. Уверен, что такое насилие недопустимо. Моральная оценка власти должна быть, и соответствующее решение.

Дмитрий Михальниченко, Эхо Москвы






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  • Эксперт
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  • 1 | 15.10.2021, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71580 | Рейтинг: +11467,6
У СРАдия сорвало крышку со сломанных ушей - мозга там нет, во время борьбы населения за сохранение Куштау, а значит и родных поселков, домов в округе.
Отдав приказ нападать на мирных защитников шихана - ночью,в мирно спящем лагере он перешел двойную сплошную. Дальше - больше.



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  • Эксперт
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  • 2 | 15.10.2021, 16:33 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41013 | Рейтинг: +5076,9
slovoidelo199
15 октября 2021 | 05:07
Умирает раб галерный. У постели группа лиц. Открывает глаза, обводит всех взглядом:
- Дима здесь?
- Здесь я, Вован, здесь.
- А где этот мерин с сигаретой, Лавров этот где?
- Я здесь, Владимир Владимирович!…
- А где мой министр обороны? Цеденбал Кожухерович?
- Тута я!
- А где...
- Все здесь, все здесь!
- А кто же в Кремле остался?
- Навальный!
- Не понял? А мы где?
- В Гааге, в тюремной больнице, дебил, бл@!



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3

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  • Гость
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  • 3 | 15.10.2021, 19:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.10.2021, 16:33 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41013 | Рейтинг: +5076,9
slovoidelo199
15 октября 2021 | 05:07
Умирает раб галерный. У постели группа лиц. Открывает глаза, обводит всех взглядом:
- Дима здесь?
- Здесь я, Вован, здесь.
- А где этот мерин с сигаретой, Лавров этот где?
- Я здесь, Владимир Владимирович!…
- А где мой министр обороны? Цеденбал Кожухерович?
- Тута я!
- А где...
- Все здесь, все здесь!
- А кто же в Кремле остался?
- Навальный!
- Не понял? А мы где?
- В Гааге, в тюремной больнице, дебил, бл@!
_____________
И подпись Юнга: "дебил, бл@".
Вообще, надо сказать, что Юнг не дебил, а редкостный идиот. Даже на возраст не спишешь - это у него от природы.



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  • 4 | 15.10.2021, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Юнг прав. Юнг не дебил. А 3-й, к сожалению,.. Но это его беда...



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  • 5 | 15.10.2021, 20:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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____________________ Я смотрел запрещенную рекламу сосисок, ношу шорты на кулисках в стиле "унисекс", мои кумиры Серябкина и Соседов, смогу крутить по 15 фуете как Нуиев - легко! Очень Опытный.



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