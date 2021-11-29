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Чтобы страна не подкашивалась, нужно избавиться от вас, жуликов и воров

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Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров поддержал мнение Владимира Путина, который сказал, что Россию и СССР всегда разваливали только изнутри.

Чтобы страна не подкашивалась, нужно избавиться от вас, жуликов и воров


— Если мы хотим, чтобы страна не подкашивалась, какие-то законы, защищающие суверенитет, должны быть.

В этом плане не вижу проблемы (в законе о статусе «иноагента» — ред.). Свобода слова, по сравнению с Советским Союзом, достаточно серьезная, — сказал он в эфире «Эха». – Есть здравый государственный смысл.

Компании, получающие иностранное финансирование и имеющее цель развалить Россию… хотя бы маркировка, что они получают иностранные средства, этот закон помогает. Не вижу здесь большой проблемы, — резюмировал Ахмадинуров.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 27.12.2021, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мнение Владимира Путина, который сказал, что Россию и СССР всегда разваливали только изнутри.
++++++++++++++++++++++++++++
Полностью согласен с этим высказыванием !
Первый раз Страну развалил царизм, второй раз,- коммуняки, а сейчас мы наблюдаем процесс развала Страны путиноидами.



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  • Эксперт
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  • 2 | 27.12.2021, 10:48 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41105 | Рейтинг: +5074,7
Развалить Россию и урвать побольше имеет целью сам Рустик. Редкий мудак.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 27.12.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор заголовка! Русский язык учи! У тебя получилось, что надо избавится не только от жуликов и воров, но и от вас! Правильно надо так писать:"Чтобы страна не подкашивалась, нужно избавиться от вас: жуликов и воров"! Очень Опытный



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1

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  • Участник
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  • 4 | 27.12.2021, 13:55 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4668 | Рейтинг: -350,1
Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров поддержал мнение Владимира Путина, который сказал, что Россию и СССР всегда разваливали только изнутри.
_______________
И разваливала её правящая верхушка.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 27.12.2021, 14:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71896 | Рейтинг: +11393,9
Они еще иногда и пробалтываются:

18:31, 26 декабря 2021
Дмитрий Песков назвал вопрос о расширении НАТО на Украину вопросом жизни и смерти для российского руководства
***
Как верно он подметил, вот именно что только для российского руководства.



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  • 6 | 27.12.2021, 15:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71896 | Рейтинг: +11393,9
3 | 27.12.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован

Ты идиотина, старый пидорас))))) Тут тоже нужно двоеточие?)))))

В заголовке - тоже обращение, которое отделено запятой.



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0

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  • 7 | 27.12.2021, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.12.2021, 15:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71896 | Рейтинг: +11394,2
3 | 27.12.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован

Ты идиотина, старый пидорас))))) Тут тоже нужно двоеточие?)))))

В заголовке - тоже обращение, которое отделено запятой.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А как ты сумела определить, что там обращение, а не просто перечисление? Ты что ли, убогая, (вот это обращение и в нём нет двух толкований) этот дебильный заголовок с ошибкой состряпала и теперь защищаешь его с пеной у рта, не взирая ни на какие правила русского языка?))))) Очень Опытный



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2

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  • 8 | 27.12.2021, 19:10 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8868 | Рейтинг: +2122
Компании, получающие иностранное финансирование и имеющее цель развалить Россию… хотя бы маркировка, что они получают иностранные средства, этот закон помогает. Не вижу здесь большой проблемы, — резюмировал Ахмадинуров...
___________________________________________
Вот так, ничтоже не сумняшися, именно "развалить"!

Проходят столетия кардинальным образом меняется мир, идеология, происходит технологическая и научно-техническая, информационная революция, коренным образом меняющие условия жизни, производственную, экономическую сферу, мир глобализуется, стремясь объединяется, сглаживая противоречия и конфликты между странами. Европа объединяется в единое экономическое пространство, коренным образом меняются отношения между людьми, уровень жизни, мировоззрение, да практически всё меняется...

И только у России свой "особый путь", тернистый и кровавый, не считающейся не с какими людскими потерями, прежде всего собственного населения. Ради мифического "особого русского мира" и ложно понимаемой национальной гордости, пускается под нож жизнь, благополучие нескольких поколений россиян. Для власти мы по прежнему тупое быдло и расходный материал, пушечное мясо.

И по прежнему сплошное внешнее "кольцо врагов", по прежнему сплошные "враги народа" внутри. Шпионы и вредители в виде "иностранных агентов". И всё для того чтобы замаскировать и отвлечь от настоящего врага России который давно сидит в Кремле и рассказывает нам эти протухшие сказки про "кольцо врагов". И всё для того что-бы сохранить власть и награбленное. А такие лизоблюдствуещие недоумки как Ахмадинуров с услужливой, рабской готовностью им в этом помогают...



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