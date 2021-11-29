Чтобы страна не подкашивалась, нужно избавиться от вас, жуликов и воров

Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров поддержал мнение Владимира Путина, который сказал, что Россию и СССР всегда разваливали только изнутри.— Если мы хотим, чтобы страна не подкашивалась, какие-то законы, защищающие суверенитет, должны быть.В этом плане не вижу проблемы (в законе о статусе «иноагента» — ред.). Свобода слова, по сравнению с Советским Союзом, достаточно серьезная, — сказал он в эфире «Эха». – Есть здравый государственный смысл.Компании, получающие иностранное финансирование и имеющее цель развалить Россию… хотя бы маркировка, что они получают иностранные средства, этот закон помогает. Не вижу здесь большой проблемы, — резюмировал Ахмадинуров.