— Если мы хотим, чтобы страна не подкашивалась, какие-то законы, защищающие суверенитет, должны быть.
В этом плане не вижу проблемы (в законе о статусе «иноагента» — ред.). Свобода слова, по сравнению с Советским Союзом, достаточно серьезная, — сказал он в эфире «Эха». – Есть здравый государственный смысл.
Компании, получающие иностранное финансирование и имеющее цель развалить Россию… хотя бы маркировка, что они получают иностранные средства, этот закон помогает. Не вижу здесь большой проблемы, — резюмировал Ахмадинуров.
Эхо Москвы
Чтобы страна не подкашивалась, нужно избавиться от вас, жуликов и воров
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