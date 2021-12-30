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Курултайные дармоеды снова марают бумагу

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Госсобрание Башкортостана запретило участвовать в выборах "причастным к деятельности экстремистских, либо террористических организаций".

Курултайные дармоеды снова марают бумагу


За принятие законопроекта проголосовал 81 депутат, против — пятеро, воздержалось восемь депутатов.
Госсобрание Башкортостана сегодня, 27 января, внесло изменения в республиканский Кодекс о выборах, согласно которым ограничивается пассивное избирательное право для лиц, "причастных к деятельности экстремистских, либо террористических организаций".

Как следует из документа, отныне не имеют право быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления граждане, причастные к деятельности общественных, религиозных и иных организаций, в отношении которых вступило в силу решение суда об их ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", либо ФЗ "О противодействии терроризму".

В поправках указано, что учредителям, членам коллегиальных органов, руководителям, заместителям руководителей организаций, признанных экстремистскими, либо террористическими, будет запрещено участвовать в выборах, если они были причастны к деятельности вышеуказанных организаций в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации, либо запрете этих организаций, а также до истечения пятилетнего срока после такого решения суда. Для "участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности экстремистских, либо террористических организаций" такие сроки определены, соответственно, в один год и три года.

В документе также указывается, что причастность к деятельности таких организаций их "участников, работников и иных лиц" должна быть установлена решением суда. При этом признаками причастности могут быть такие, как, например, участие в тех или иных мероприятиях, "выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в сети "Интернет", а также "иные действия" — "предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи".

Законопроект был разработан и внесен постоянным комитетом Госсобрания по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации.

За принятие законопроекта проголосовал 81 депутат, против — пятеро, воздержалось восемь депутатов. Голосование прошло без обсуждения.

Как сообщил "Idel.Реалии" депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин, во фракции было принято решение не поддерживать данные поправки.

— Ясно, что эти нормы направлены против оппозиции. Сейчас в рамках действующих законов любого недовольного можно признать "экстремистом". И в этой связи особые опасения вызывает будущее правоприменение этих норм. По каким основаниям избиркомы будут устанавливать "причастность" того или иного кандидата к деятельности экстремистских или террористических организаций? Особенно тех уже запрещенных организаций типа "Башкорта" или штабов Навального, где не было никакого фиксированного членства, кроме их руководителей? Очевидно, избиркомы будут руководствоваться справками ЦПЭ, протоколами полиции о задержаниях граждан на протестных акциях и решениями судов об административных наказаниях или же просто доносами. Во всяком случае непроработанность правоприменительной практики отдает здесь оппозиционно настроенных граждан во власть полного произвола избиркомов и правоохранительных органов, — заявил депутат.

Экс-юрист бывшего уфимского штаба Навального (Штабы Навального признаны в России "экстремистскими организациями", их деятельность запрещена) Федор Телин согласен, что "в соответствии со спецификой региона" дискриминационные поправки коснутся не только соратников Алексея Навального, но и представителей запрещённой организации "Башкорт".

— Впрочем, учитывая тот факт, что "Башкорт" ранее, как правило, игнорировал избирательные кампании, не думаю, что снятие его бывших активистов со следующих выборов будем массовым явлением. Скорее всего, это будут единичные случаи. Мне кажется, что и в этом нет особой нужды, поскольку всевозможные механизмы недопуска нежелательных для властей кандидатов в Башкортостане давно отработаны, — сказал Телин.

Активист также заметил, что "сейчас трудно предполагать, кто бы хотел избираться в органы государственной власти и местного самоуправления в скором будущем".

Бывший заместитель председателя организации "Башкорт" Руслан Габбасов охарактеризовал принятые поправки, как "очередной драконовский закон, который ограничивает право граждан на участие в политической жизни".

— Наша организация не была зарегистрирована, в ней не было официального членства — значит, поправки могут коснуться всех, кто хоть раз участвовал в многотысячных акциях и других массовых мероприятиях "Башкорта"? В защите Торату и Куштау, в протестах против бесконтрольных разработок полезных ископаемых в нашем Зауралье? Тогда это сегрегационный закон, призванный еще больше разделить страну на правящий класс и лишенное всех прав остальное население; закон, возвращающий нас в феодальное средневековье, — сказал активист.

В 2021 году Чекмагушевский межрайонный суд отменил регистрацию кандидатом в депутаты в Чекмагушевский райсовет известного активиста Руслана Нуртдинова по мотивам его "причастности" к деятельности организации "Башкорт", "Штабов Навального" и признанного в РФ "нежелательной организацией" движения "Открытая Россия".

Идель.Реалии






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  • 1 | 28.01.2022, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кстати, оказание материальной помощи например Ольге Комлевой может быть приравнено к спонсированию экстремизма и терроризма, как было с помощью матери Дильмухаметова! Замучаетесь потом по судам пыль глотать, а там уж как карта ляжет! Очень Опытный



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  • 2 | 28.01.2022, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто выступит открыто , жестко против педофилов, казнокрадов, лжецов,насильников и пр. подонков, против голосующих и а устанавливающих самим себе не по труду доходы ... тоже экстремисты ? - вопрос юристам. А если кто не выдержит аморальный поступок и влепит ему заслуженно - то террорист ?Ведь мерзавцы всегда близки с силовиками, судьями и т.п. Честным труженикам всех их терпеть безропотно,соглашаться на пожизненное унижение ? Прав у честного простого народа итак нет. Женщину,оказавшую помощь матери зпключенного осудили раньше этого принятого закона? - законы теперь работают задним числом ? Совсем запутали "законодатели" подобно религиозным "деятелям" одурманили мозги ))) Где же они учатся и как -опять одни вопросы . Знают ли эти люди животрепещущие проблемы населения региона ? Лучше бы приняли закон ,ужесточающий коррупцию, распиливание бюджета, пресекающее свернословие - пешком не пройти, не прослушав все нелитературные выражения...ну хоть что-то облегчающее , очищающее жизнь основной части населения,а не только направленных на хащиту " избранных" и самих себя.



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  • 3 | 28.01.2022, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
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30 минут назад, источник: Газета.Ру
В России запустили вакцинные туры в Турцию из 10 городов
В России стартовала продажа вакцинных туров в Турцию из 10 городов, которые открывают возможность привиться препаратом Pfizer. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Прямые туры в Стамбул стали доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Краснодара, Минеральных вод и Нижнего Новгорода.

Представители туроператоров отмечают, что сити-туры в Стамбул на фоне невозможности посещения европейских стран стали одними из самых массовых продуктов. Популярность значительно увеличилась из-за возможности варьировать удобное время вылета из Москвы и наличие прямой перевозки из 10 городов.
Минимальная стоимость вакцинного тура на двоих составляет 44,7 тыс. рублей с вылетом 1 марта. В стоимость базового турпакета входит проживание в отеле выбранной категории с завтраками, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт, трансфер отель-клиника-отель с сопровождением на вакцинацию русскоговорящим гидом для получения первой дозы вакцины.
В целом конфигурация турпакета может меняться в зависимости от желания «вакцинных» туристов. Так, к бронированию доступны отели Стамбула от трех- до пятизвездочных с проживанием от двух до четырех ночей. В дополнение также можно заказать экскурсии.
19 января туроператоры стали открывать продажи «вакцинных туров» в Турцию, где туристы могут привиться вакциной, одобренной ВОЗ.
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__ Убогая и другие еканутые! Попутного ветра вам в корму!)))))) Очень Опытный



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  • 4 | 28.01.2022, 15:11 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 29 | Рейтинг: -1,4
А в это время старый конь Лавров на чистом глазу пугает весь мир угрозами
Хочет расторгнуть договор 1773 года и отобрать Аляску.
Как вошь, нет, как осел на гребешке



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  • 5 | 28.01.2022, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Главный по курултаю Толкачев не устает помогать отстраненному главе Кушнаренково Гизатуллину оставаться пока на посту .Причина говорят в том что его родственника на охоте подстрелил Костя Толкачев.И вот теперь мается никак не может оторваться от Галины Павловны мамаши Руслан Ринатыча при ходится помогать фигуранту уголовного дела.В кушнаренково почти ежедневно криминал .Осудили директора 1школы Идрисова Рината и его сынка Рустема за аферу с квартирой на полтора миллиона целковых. Кстати и отец и сын активные члены ЕР партии жуликов и воров ..Такая вакханалия с кадрами творится при прямом попустительстве СРадия .



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  • 6 | 28.01.2022, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Умерла Людмила Янукович
24 января 2022, 16:25
Скончалась супруга экс-президента Украины Виктора Януковича Людмила Янукович - News.ru

Скончалась супруга экс-президента Украины Виктора Януковича Людмила Янукович, сообщает политтехнолог и блогер Владимир Петров на своём официальном Telegram-канале. По его словам, женщина умерла 23 января. Как известно, ей было 73 года.

Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось всё слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить всё, что на неё свалилось, — написал Петров.

Официального подтверждения на настоящий момент нет.

Людмила Янукович родилась в октябре 1949 года в Енакиево. Она окончила Макеевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель и работала в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе.
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__ Земля пухом! Убогая и natall! Место уступилось!))) Очень Опытный



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  • 7 | 28.01.2022, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.01.2022, 15:11 | Автор: Муник
Публикации: 0 | Комментарии: 29 | Рейтинг: -1,4
А в это время старый конь Лавров на чистом глазу пугает весь мир угрозами
Хочет расторгнуть договор 1773 года и отобрать Аляску.
Как вошь, нет, как осел на гребешке
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Подписание договора продажи Аляски состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне.
____________________________________________________________
_ Муник! Сначала материал изучи, тогда своё враньё, которое ты увидел у какого-то либерастного идиота в интернете, не придётся на УЖ, который себя позиционирует как крупнейшая дискуссионная площадка региона, выкладывать и позорить себя и УЖ! Очень Опытный



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  • 8 | 28.01.2022, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все тут ругают УЖ что не ставит ваши комменты. Но в основном зря.Даже самые туупые чокнутые слова Ирека появляются регулярно Тися ботакка тимяся бушка..



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  • 9 | 28.01.2022, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 28.01.2022, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Женщину,оказавшую помощь матери зпключенного осудили раньше этого принятого закона? - законы теперь работают задним числом ?
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________ Идиотина либерастная! С какого перепугу или перепоя ты решил, что её осудили по этому закону? Очень Опытный



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  • 10 | 28.01.2022, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одним словом - мы господа - ваши паразиты и угнетатели, здесь надолго, грабили, грабим и будем вас грабить дальше и наслаждаться сытой безмятежной жизнью. А вы, если недовольны, то вам клеймо экстремиста и террориста. Это мы придумали, и еще придумаем, что бы вас держать в стоиле покорными, ловко да? Не из пушек же вас расстреливать, пока так, а там поглядим..



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  • 11 | 28.01.2022, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 28.01.2022, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Все тут ругают УЖ что не ставит ваши комменты. Но в основном зря.Даже самые туупые чокнутые слова Ирека появляются регулярно Тися ботакка тимяся бушка..
-------------------------
Так это чокнутые комментарии Ирека появляются. А умные и по теме не выставляют.



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  • 12 | 28.01.2022, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.01.2022, 15:11 | Автор: Муник
Публикации: 0 | Комментарии: 29 | Рейтинг: -1,4
А в это время старый конь Лавров на чистом глазу пугает весь мир угрозами
Хочет расторгнуть договор 1773 года и отобрать Аляску.
Как вошь, нет, как осел на гребешке
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Муник! Кстати, Соединённые Штаты Америки были образованы в 1776 году при объединении тринадцати британских колоний, объявивших о своей независимости! Неплохо было бы тебе извиниться за своё враньё про Лаврова! Очень Опытный



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  • 13 | 28.01.2022, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.01.2022, 15:11 | Автор: Муник
Публикации: 0 | Комментарии: 29 | Рейтинг: -1,4
А в это время старый конь Лавров на чистом глазу пугает весь мир угрозами
Хочет расторгнуть договор 1773 года и отобрать Аляску.
Как вошь, нет, как осел на гребешке

===

причём тут какой то Лавров? Если бы ваш Путин его не поставил на этот пост ходил бы он на помойке объедки подбирал. Это касается и остальных братков и баб путинских и, кстати, и самого путина! Старовойтова дважды предлагала их люстрировать, а это большинство состоящее из потомков рабов у...у...у мы его любим....



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  • 14 | 28.01.2022, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За косточку с барского стола и лохань обрата, вылижу любой власти. Мне что красные, что белые, что коричневые, все едино. Очень Опытный.



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  • 15 | 28.01.2022, 17:05 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41158 | Рейтинг: +5070,8
Как Америка спасала Башкирию от голода:
Для большинства наших граждан неизвестным фактом остается помощь американского народа Советской России в 1921-1922 годах во время небывалого голода.
Самую большую помощь предложила американская организация “АРА”, она, как гласило заявление, “ставит себе только одну задачу: оказать посильную помощь русскому народу, главным образом, голодающим, больным и особенно детям… Мы как христианская нация должны приложить больше усилий для предотвращения этой трагедии”.
Территория современной Башкирии была одной из самых пострадавших: голодало 80 % населения. Распространилось людоедство. Филиал АРА в Уфе начал работать в ноябре 1921 года, тогда же в городе открылись первые столовые для детей. Столовая № 1 находилась на углу современных улиц Ленина - Коммунистическая (напротив Почтампта).
Жители провинции дивились американскому сгущенному молоку, какао, кукурузе и другим продуктам, которые они видели впервые. Не менее впечатляли сами американцы: дружелюбные, энергичные, совсем не походившие на тех злобных буржуев изображаемых советской пропагандой.
Имевших опыт помощи другим странам, американских волонтеров потряс масштаб голода, нищеты и отношение власти к собственному народу. Иностранцы узнали, что слова “сейчас” и “завтра”, которые они воспринимают буквально, для советских чиновников означают неопределенное время.
Уфимский филиал АРА распределял гуманитарную помощь в Чишмы, Иглино, Благовещенск, Белебей, Давлеканово, Златоуст, Стерлитамак, и другие населенные пункты.
На пике помощи американцы кормили около 30 % населения республики. Всего в 1921-1922 гг. из США в Башкирию было завезено 1817 тысяч пудов продовольствия, свыше 1 млн. банок консервированного молока, множество теплых вещей. Для борьбы с эпидемией холеры Америка взяла на себя поставки лекарств, дезинфекционных средств, медицинского оборудования, организовав с привлечением своих врачей пункты прививок и вакцинации населения.

Большая помощь была оказана АРА и в борьбе с разрухой. Бесплатно снабжаемые горячим питанием трудовые отряды смогли восстановить дороги, школы, больницы. Таким образом удалось отремонтировать 50-верстную узкоколейку для подвоза леса к Белорецкому металлургическому заводу. Это позволило начать работу предприятию, стоявшему с гражданской войны. Существенным был вклад США в посевную компанию 1922 года (семена, инвентарь, техника), что позволило собрать хороший урожай.
Едва минула критическая фаза бедствия, большевики начали тяготиться помощью Америки дискредитирующей в глазах населения советскую власть. Уже в июле 1922 г. правительство Ленина шокировало мир заявив о намерении возобновить экспорт зерна. В январе 1923 года в Одессе можно было видеть следующую картину: американский корабль в порту выгружал продовольствие для голодающих, а рядом грузилось зерном советское судно для отправки в Гамбург.



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  • 16 | 28.01.2022, 17:13 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41158 | Рейтинг: +5070,8
«Всем привет, это Лилия Чанышева.

После роспуска штабов Навального я ушла в семью, поправляла здоровье, много отдыхала и готовилась стать мамой.
Я также размышляла над тем, чем хочу заниматься дальше и как зарабатывать на жизнь. Проблема решилась сама собой — теперь я почти здоровая сижу в СИЗО; путешествую из Уфы в Москву, меня бесплатно кормят; за воду, электричество и газ платить не надо, экономлю на косметике, одежде и транспортных расходах; постельное бельё меняют; смотрю телевизор и читаю книги; по часу гуляю на свежем воздухе; несколько дней подряд с удовольствием отвечаю на ваши письма. Жизнь налаживается!
В московском СИЗО лучше, чем в уфимском. В уфимском СИЗО лучше, чем в изоляторе временного содержания (ИВС). В ИВС лучше, чем в вагонзаке, в котором меня привезли в Москву — жизнь налаживается!
Как везли. Представьте передвижной зоопарк: вагон без окон, а вместо дверей — «купе» решётка. Полки без матрасов, подушек и постельного белья. Почти в каждой клетке курят, а я нет. И так почти 30 часов. В Саранске на несколько часов в вагон посадили больную туберкулёзом. На это время меня переместили в противоположный от неё конец вагона. И на том спасибо.
Я потеряла мнимую свободу, но зато теперь я не боюсь, что ко мне в 6 утра придут с обыском и арестуют. Сколько меня продержат в заключении, я не знаю. Но я чувствую вашу поддержку, верю, что вы делаете всё, что в ваших силах. И я безумно благодарна вам за письма, которые помогают мне в трудные минуты.
Также для меня большая честь получить так много поручительств, что даже судья не смог назвать их количество. Я благодарна каждому!
Дорогие единомышленники, пусть у вас всё получится! И мы вскоре увидимся, и я вас всех обниму. И крепче всего, конечно, своего мужа Алмаза, которого очень люблю.

Держитесь! Вместе мы сделаем Россию свободной и счастливой!»



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  • 17 | 28.01.2022, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Общество
11:25
28.01.2022
Гульназ Хайри, фото ГорОбзор.ру
Представитель медиков Ишимбая Антон Орлов обвиняется в мошенничестве на 25 млн рублей

Представитель медиков Ишимбая Антон Орлов обвиняется в мошенничестве на 25 млн рублей
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, участником которого является региональный координатор профсоюза медработников «Действие» Антон Орлов. Мужчина и его сообщники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере – 25 млн рублей.
По версии следствия, в 2020 году Орлов вместе с другими обвиняемыми проводил махинации с поставками топлива.
Ранее стало известно, что координатор профсоюза «Действие», который намеревался вывести врачей Ишимбая на «итальянскую» забастовку, является фигурантом уголовного дела. Об этом написало издание «СобКор02» со ссылкой на собственные источники.
Напомним, ранее ГорОбзор.ру сообщал, что в Ишимбае медики намерены провести «итальянскую» забастовку. При таком формате врачи выполняют свою работу в соответствии с регламентом – например, выезжают на вызовы только в укомплектованных бригадах.
В Минздраве Башкирии прокомментировали, что запланирован выезд первого замминистра Гульнары Зиннуровой и председателя профсоюзной организации Рауля Халфина для встречи с трудовым коллективом больницы.
В Ишимбае прокуратура начала проверку сообщения о нарушении трудовых прав сотрудникой скорой медицинской помощи в центральной районной больнице.
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__ Весело живём: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет! А потом будет кричать, что его преследуют за политику! Очень Опытный



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  • 18 | 28.01.2022, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 28.01.2022, 17:05 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41155 | Рейтинг: +5071,2
В январе 1923 года в Одессе можно было видеть следующую картину: американский корабль в порту выгружал продовольствие для голодающих, а рядом грузилось зерном советское судно для отправки в Гамбург.
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________ Юнг! На УЖе ещё несколько лет назад эту тему обсосали от и до! Кстати, у меня дед на "АРА" работал! Но про судно с зерном из Одессы в Гамбург ты круто загнул: вокруг всей Европы киселя хлебать!))) Очень Опытный



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  • 19 | 28.01.2022, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня необходимо следить за тембром своего голоса, когда
говоришь о начальниках или с начальниками.
Чтобы взгляд был ласкающим при осмотре их дворцов и
золотых унитазов.
В противном случае, если, да спасет нас Аллах, вдруг проявите
неуважительное отношение к атрибутам власть предержащих, быть
вам в экстремистах, а быть может и более.



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  • 20 | 28.01.2022, 18:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16210 | Рейтинг: -2245,1
15 | 28.01.2022, 17:05 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41156 | Рейтинг: +5071,2

Как Америка спасала Башкирию от голода:
Для большинства наших граждан неизвестным фактом остается помощь американского народа Советской России в 1921-1922 годах во время небывалого голода.
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Юнг, так ты и есть это большинство.
Что ты кроме этой статьи прочитал об этом? Правильно - ничего.
Но порчитав эту статью, ты возомнил - теперь я знаю всё.
Впрочем, вас таких здесь много - ты, Иришка и т.п.
Посоветую почитать, например, Юрия Козенкова "Голгофа России". Трилогия.
Лет, эдак, через двадцать-тридцать, следующие Юнги будут рассказывать, как в России облагодетельствовали пенсионеров, повышая размер пенсии на размер инфляции.



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