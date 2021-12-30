Курултайные дармоеды снова марают бумагу

Госсобрание Башкортостана запретило участвовать в выборах "причастным к деятельности экстремистских, либо террористических организаций".За принятие законопроекта проголосовал 81 депутат, против — пятеро, воздержалось восемь депутатов.Госсобрание Башкортостана сегодня, 27 января, внесло изменения в республиканский Кодекс о выборах, согласно которым ограничивается пассивное избирательное право для лиц, "причастных к деятельности экстремистских, либо террористических организаций".Как следует из документа, отныне не имеют право быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления граждане, причастные к деятельности общественных, религиозных и иных организаций, в отношении которых вступило в силу решение суда об их ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", либо ФЗ "О противодействии терроризму".В поправках указано, что учредителям, членам коллегиальных органов, руководителям, заместителям руководителей организаций, признанных экстремистскими, либо террористическими, будет запрещено участвовать в выборах, если они были причастны к деятельности вышеуказанных организаций в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации, либо запрете этих организаций, а также до истечения пятилетнего срока после такого решения суда. Для "участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности экстремистских, либо террористических организаций" такие сроки определены, соответственно, в один год и три года.В документе также указывается, что причастность к деятельности таких организаций их "участников, работников и иных лиц" должна быть установлена решением суда. При этом признаками причастности могут быть такие, как, например, участие в тех или иных мероприятиях, "выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в сети "Интернет", а также "иные действия" — "предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи".Законопроект был разработан и внесен постоянным комитетом Госсобрания по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации.За принятие законопроекта проголосовал 81 депутат, против — пятеро, воздержалось восемь депутатов. Голосование прошло без обсуждения.Как сообщил "Idel.Реалии" депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин, во фракции было принято решение не поддерживать данные поправки.— Ясно, что эти нормы направлены против оппозиции. Сейчас в рамках действующих законов любого недовольного можно признать "экстремистом". И в этой связи особые опасения вызывает будущее правоприменение этих норм. По каким основаниям избиркомы будут устанавливать "причастность" того или иного кандидата к деятельности экстремистских или террористических организаций? Особенно тех уже запрещенных организаций типа "Башкорта" или штабов Навального, где не было никакого фиксированного членства, кроме их руководителей? Очевидно, избиркомы будут руководствоваться справками ЦПЭ, протоколами полиции о задержаниях граждан на протестных акциях и решениями судов об административных наказаниях или же просто доносами. Во всяком случае непроработанность правоприменительной практики отдает здесь оппозиционно настроенных граждан во власть полного произвола избиркомов и правоохранительных органов, — заявил депутат.Экс-юрист бывшего уфимского штаба Навального (Штабы Навального признаны в России "экстремистскими организациями", их деятельность запрещена) Федор Телин согласен, что "в соответствии со спецификой региона" дискриминационные поправки коснутся не только соратников Алексея Навального, но и представителей запрещённой организации "Башкорт".— Впрочем, учитывая тот факт, что "Башкорт" ранее, как правило, игнорировал избирательные кампании, не думаю, что снятие его бывших активистов со следующих выборов будем массовым явлением. Скорее всего, это будут единичные случаи. Мне кажется, что и в этом нет особой нужды, поскольку всевозможные механизмы недопуска нежелательных для властей кандидатов в Башкортостане давно отработаны, — сказал Телин.Активист также заметил, что "сейчас трудно предполагать, кто бы хотел избираться в органы государственной власти и местного самоуправления в скором будущем".Бывший заместитель председателя организации "Башкорт" Руслан Габбасов охарактеризовал принятые поправки, как "очередной драконовский закон, который ограничивает право граждан на участие в политической жизни".— Наша организация не была зарегистрирована, в ней не было официального членства — значит, поправки могут коснуться всех, кто хоть раз участвовал в многотысячных акциях и других массовых мероприятиях "Башкорта"? В защите Торату и Куштау, в протестах против бесконтрольных разработок полезных ископаемых в нашем Зауралье? Тогда это сегрегационный закон, призванный еще больше разделить страну на правящий класс и лишенное всех прав остальное население; закон, возвращающий нас в феодальное средневековье, — сказал активист.В 2021 году Чекмагушевский межрайонный суд отменил регистрацию кандидатом в депутаты в Чекмагушевский райсовет известного активиста Руслана Нуртдинова по мотивам его "причастности" к деятельности организации "Башкорт", "Штабов Навального" и признанного в РФ "нежелательной организацией" движения "Открытая Россия".