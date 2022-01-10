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А не подавятся ли башкирские нацисты-сепаратисты?

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Башкирский национальный политический центр разработал "проект государственного устройства Башкортостана".

А не подавятся ли башкирские нацисты-сепаратисты?


На сайте недавно созданного за рубежом "Башкирского национального политического центра" опубликован "Проект государственного устройства Башкортостана", в котором, по словам разработчиков документа, "намечены основные принципы будущей обновленной республики".

В "Проекте" в частности декларируется, что "Республика Башкортостан создана в результате реализации башкирским народом своего права на самоопределение и является государством всех его граждан, в совокупности образующих Народ Башкортостана — Башкирскую Политическую Нацию".

"Обновление государственности Башкортостана, — говорится в документе, — будет осуществляться на основе Конституции РБ от 24 декабря 1993 года и договора с Российской Федерацией от 3 августа 1994 года".

Авторы проекта подразумевают далее, что новый договор с Россией, которого они намерены добиваться, будет предусматривать "четкое разграничение полномочий и отграничение общей (федеральной) компетенции от республиканской". К федеральному ведению разработчики документа предлагают отнести такие вопросы, как "общие вооруженные силы и защита границ, эмиссионная и таможенная политика, общее гражданство, общероссийские выборы".

Обновлённая республика, по идее авторов, должна иметь "собственные правоохранительные органы, взаимодействующие с российскими, собственную Национальную гвардию, взаимодействующую с общими вооружёнными силами, и собственное гражданство внутри федерального гражданства".

"В случае попыток отчуждения у Башкортостана его прав и полномочий он оставляет за собой право начать выход из состава федерации", — заявляется в документе.

— За основу этого проекта взяты известные идеи Айрата Дильмухаметова, — рассказал "Idel.Реалии" один из разработчиков документа, бывший ведущий активист организации "Башкорт" (организация признана в РФ "экстремистской" и запрещена) Руслан Габбасов, недавно эмигрировавший в Литву. — После того, как его лишили свободы за эти же идеи, требования заключения нового двустороннего договора, обновления в России федерации все равно продолжали выдвигаться на каждом массовом мероприятии, проводимом башкирским национальным движением. Я также занимался разработкой этих идей; в частности излагал их на прошедшем в декабре в Вильнюсе "Форуме свободной России", на панели, посвященной проблемам федерализма. У нас есть единомышленники и из других регионов — Татарстана, Калмыкии, других национальных республик. В декабре мы создали "Башкирский национальный политический центр" и взялись за разработку основополагающих актов нашей будущей обновленной республики. Время для этого как раз подошло, поскольку в России последними законами федерализм убит окончательно.

Активист заявил, что он и его единомышленники допускают, что Башкортостан — как и другие регионы — "может входить и в будущую российскую конфедерацию":

— Той "федерацией", которая существовала в России в последнее время, все регионы и народы уже "наелись". Поэтому мы думаем, что, возможно, будущее общее государство сперва будет подлинной федерацией, с постепенным переходом в конфедерацию с большим получением полномочий.

Габбасов подчеркнул, что учреждаться новая федерация должна равноправным соглашением всех желающих войти в неё субъектов, без участия какого-либо федерального центра.

— Не должно быть такого, как в 1990-е годы: когда республики, края, области ехали в Москву и заключали там договоры с федеральным центром. Это золотоордынская система — когда князья ехали к великому хану за ярлыком. Напомню, что даже СССР в 1922 году создавался — хотя бы формально — как равноправное соглашение делегаций четырёх советских республик. Новый центр появится, когда делегации всех субъектов совместно определят принципы будущей федерации и наделят этот центр полномочиями, — поделился мнением Габбасов.

Активист также коснулся вопросов, которые, как он ожидает, для кого-то могут показаться спорными или — как минимум — дискуссионными. К их числу относятся пункты проекта о введении в республике собственного гражданства, наделения таким гражданством башкир, проживающих за пределами региона, и о принесении гражданами "присяги на верность Башкортостану и его конституционному строю".

— Будет двойное гражданство — по типу Евросоюза. Каждый гражданин Башкортостана одновременно будет и гражданином Российской Федерации. Поясню — своё гражданство республике нужно, поскольку мы строим "башкирскую политическую нацию", состоящую из жителей всех наций и народностей, проживающих в Башкортостане. Такая нация по нашей мысли должна состоять из ответственных граждан, которым принесение присяги будет давать право участвовать в делах государственного управления. Все остальные жители, которые, допустим, не принесут такую присягу, будут обладать всеми конституционными правами, кроме избирательных и права занимать государственные должности, — сказал Габбасов.

Он также пояснил, что пункт о наделении республиканским гражданством башкир, проживающих за пределами региона, "логично вытекает из того факта, что Республика Башкортостан возникла в результате реализации права башкирского народа на самоопределение". "Этот пункт необходим, поскольку только Республика Башкортостан может гарантировать и защитить право башкирского народа на сохранение и развитие", — сказал активист.

По словам Габбасова, в ходе начавшегося обсуждения проекта ряд участников высказались за сохранение в республике в течение некоторого времени института президентской власти. "Парламентская республика была бы идеалом, но люди говорят, что нужен какой-то период, чтобы устоялись законы, принципы разделения властей и их регулярная сменяемость, устойчивость демократических норм", — заметил Габбасов.

Он также добавил, что из Башкортостана откликов пока поступает мало.

— Политическая атмосфера в стране сейчас такова, что любые высказывания о федерализме, о необходимости защищать суверенитет республики преследуются уже в уголовном порядке. Опасно сделать перепост, опасно открыто вносить свои предложения на такую тему. Но мы знаем, что люди в Башкортостане читают наш проект, делятся им, обсуждают его — об этом они пишут нам в личных сообщениях. Резкого неприятия проекта мы практически не встречаем. В основном наши идеи люди воспринимают нормально; стало быть, видят в них рациональное зерно. Видят почву для будущего широкого обсуждения, когда такие идеи станет возможным обсуждать открыто, — резюмировал Руслан Габбасов.

"Idel.Реалии" ознакомят читателей с мнениями активистов национальных движений и организаций и других народов РФ. Следите за нашими публикациями.

Идель.Реалии






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  • 1 | 07.02.2022, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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................. как "общие вооруженные силы и защита границ, эмиссионная и таможенная политика, общее гражданство, общероссийские выборы".

Обновлённая республика, по идее авторов, должна иметь "собственные правоохранительные органы, взаимодействующие с российскими, собственную Национальную гвардию, взаимодействующую с общими вооружёнными силами, и собственное гражданство внутри федерального гражданства"................
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И это говорят современные люди - политики ? Это совершенно не образованные люди , совершенно не знающие основных принципов государственности.



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  • 2 | 07.02.2022, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры уже до того заигрались в суверенитет, что вполне конкретно стоит вопрос о присоединении сраны башкир в Татарстану

В правительстве предложили объединить Татарстан и Башкортостан
В ходе заседания правительства вице-премьер Марат Хуснуллин предложил начать административную реформу, цель которой объединить национальные регионы с помощью укрупнения. По его словам, это поможет избежать в будущем лишней бюрократии, сократить расходы на управленческий аппарат и сплотить близкие по духу и территориально народы.

В качестве пилотного проекта Хуснуллин предложил объединить в один субъект федерации Башкирию и родной для него Татарстан.



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  • 3 | 07.02.2022, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 февраля 2022, 19:35

Троих фельдшеров Ишимбайской ЦРБ, принимавших участие в «итальянской забастовке», уволили с работы
4 февраля 2022, 16:15

В ответ на «итальянскую забастовку» в больнице в Башкирии Минздрав отправил работать туда студентов



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  • 4 | 07.02.2022, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Основания и обстоятельства увольнений фельдшеров настолько одиозны, что выглядят почти комедийно. Так, обе девушки — Вера Высогорец и Альбина Абдрахманова — были уволены за то, что не вышли на работу в свой выходной день (5 февраля). Якобы накануне главврач направил им приказ о привлечении к работе за двойную оплату по производственной необходимости. Приказ был направлен Почтой России. На вопрос Абдрахмановой, на что рассчитывал работодатель, направляя приказ почтой всего за день до предполагаемой даты привлечения к работе, главврач Валерий Шапочкин цинично ответил: «Я за Почту России не отвечаю»,



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  • 5 | 07.02.2022, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 6 | 07.02.2022, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 07.02.2022, 12:28 | Автор:

— Основания и обстоятельства увольнений фельдшеров настолько одиозны, что выглядят почти комедийно. Так, обе девушки — Вера Высогорец и Альбина Абдрахманова — были уволены за то, что не вышли на работу в свой выходной день (5 февраля). Якобы накануне главврач направил им приказ о привлечении к работе за двойную оплату по производственной необходимости. Приказ был направлен Почтой России. На вопрос Абдрахмановой, на что рассчитывал работодатель, направляя приказ почтой всего за день до предполагаемой даты привлечения к работе, главврач Валерий Шапочкин цинично ответил: «Я за Почту России не отвечаю»,
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------------
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-
Ну и суки работают в Минздраве РБ.



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  • 7 | 07.02.2022, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну и загнули про государственность Башкирии!!!



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  • 8 | 07.02.2022, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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...Башкирские нацисты сепаратисты...
===
И где здесь национализм?! А то, что РФ отменяет б/я это и является шовинизмом!
===
Сравним, финны выбрались из под российского сапога и народ Финляндии без нефте-газов алмазов металлов живёт лучше граждан РФ.
Прибалтийские республики избавились от российского кованого сапога и живут лучше.
Чуток ранее немцы избавились,.. всё у них лучше.
Множество других примеров того, что жить по российским законам плохо!

Но это ни в коем случае не означает умаление прав нацболов, - они только 'вчера' были рабами и раба из себя полностью пока не выдавили, но это их беда!



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  • 9 | 07.02.2022, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Совершенно секретно. Друг работает в Президент отеле, сегодня в 5 утра в кого то стреляли в отеле, приезжала скорая помощь и полиция. Там была конференция, возможно, так бурно прощались участники.



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  • 10 | 07.02.2022, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нельзя оставить без внимания: Бабаю, Муртазе Рахимову 88 лет! Однако долгожитель. Однако политический лузер. Татарин Шаймиев обошел по всем статьям. Путин жестоко обманул, отжал Урал-фонд. Сын эмигрант. Внуков нет. Деньги на бутерброд с икрой есть и Хабиров зла не держит. Маловато для радости.



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  • 11 | 07.02.2022, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 07.02.2022, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Башкирские нацисты сепаратисты...
===
И где здесь национализм?! А то, что РФ отменяет б/я это и является шовинизмом!
===
Сравним, финны выбрались из под российского сапога и народ Финляндии без нефте-газов алмазов металлов живёт лучше граждан РФ.
Прибалтийские республики избавились от российского кованого сапога и живут лучше.
Чуток ранее немцы избавились,.. всё у них лучше.
Множество других примеров того, что жить по российским законам плохо!

Но это ни в коем случае не означает умаление прав нацболов, - они только 'вчера' были рабами и раба из себя полностью пока не выдавили, но это их беда!
____________________
А сколько финнов живёт в Финляндии? 5,5 миллионов человек. В Петербурге - примерно 5,4 миллиона, в Москве - официально 12,6 миллионов. О территории России и Финляндии умолчим. Так чего сравнивать ..й с пальцем? Финляндия начала жить лучше России именно в составе России!
Государства Прибалтики. Эти клопики еле выживают, но гонору у них больше чем у польской шляхты. Лучше всего эти недогосударства жили в составе СССР, который делал из них витрину. Государства в которых почти нет ресурсов, а промышленность и сельское хозяйство, созданные при СССР, они из вредности сами разорили назло России. И в чём же они сейчас живут лучше России?
Вот башкиры избавятся от российского кованного сапога. А татары, марийцы, мордва, чуваши, удмурты избавятся от башкирского сапога, и что останется от суверенного Башкортостана? Уральское Зимбабве или Гаити?



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  • 12 | 07.02.2022, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
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...Минздраве
------
Ну и суки...в Минздрав е РБ...
===
Это обман!
Это ваш Путин набрал худших! Научно это именуется отрицательный отбор.
Проще пояснить на примере ментов: Если ты убийца то у тебя преимущество при приёме на 'работу' в ментовку.
Довёл до того что менты в ментовке ментов насилуют.
От вашего Путина уже весь мир шарахается. В Китае самолёт вашего Путина усадиди на обычный гражданский, а не правительственный! Китайский глава не сделал шаг навстречу Путину, а отшатнулся на шаг назад.
Но эти нацболы...да, нет у них понятий чести, репутации,.. зря сетовал основатель р/я А.С. Пушкин умоляя: "Береги честь с молоду!", - не вняли!



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  • 13 | 07.02.2022, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.02.2022, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 07.02.2022, 12:28 |
-
Ну и суки работают в Минздраве РБ.
=================
Других не держим.



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  • 14 | 07.02.2022, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 07.02.2022, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...Минздраве
------
Ну и суки...в Минздрав е РБ...
===
Это обман!
Это ваш Путин набрал худших! Научно это именуется отрицательный отбор.
Проще пояснить на примере ментов: Если ты убийца то у тебя преимущество при приёме на 'работу' в ментовку.
Довёл до того что менты в ментовке ментов насилуют.
От вашего Путина уже весь мир шарахается. В Китае самолёт вашего Путина усадиди на обычный гражданский, а не правительственный! Китайский глава не сделал шаг навстречу Путину, а отшатнулся на шаг назад.
Но эти нацболы...да, нет у них понятий чести, репутации,.. зря сетовал основатель р/я А.С. Пушкин умоляя: "Береги честь с молоду!", - не вняли!
_______________
Конечно, лично Путин отбирает ментов и дебилов в Минздрав, а также таксистов, дворников и сантехников, один из которых тебя матерно послал.

Кстати, про ментов-убийц. Посмотри фильм "Убийство на Ждановской", а потом почитай что, где и когда было. Тоже Путин там ментов набирал?
Конечно, всё Путин! А как же! У тебя так и в карточке медицинской написано - паранойя!



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3

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  • Участник
  •  
  • 15 | 07.02.2022, 14:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16223 | Рейтинг: -2245,8
"В случае попыток отчуждения у Башкортостана его прав и полномочий он оставляет за собой право начать выход из состава федерации", — заявляется в документе.
______________________________________________________
Любой националист - это латентный некрофил.
А если начнётся бойня по национальному признаку это для них просто праздник какой-то. Праздник некрофильства.
Националистам хорошо, за трупами далеко ходить не надо. Вон он, по соседству живёт, потенциальный труп.



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  • 16 | 07.02.2022, 17:12 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4719 | Рейтинг: -351,6
правительстве предложили объединить Татарстан и Башкортостан
В ходе заседания правительства вице-премьер Марат Хуснуллин предложил начать административную реформу, цель которой объединить национальные регионы с помощью укрупнения. По его словам, это поможет избежать в будущем лишней бюрократии, сократить расходы на управленческий аппарат и сплотить близкие по духу и территориально народы.

В качестве пилотного проекта Хуснуллин предложил объединить в один субъект федерации Башкирию и родной для него Татарстан.
____________
Хвала Аллаху. Скорее бы уже.



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3

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  • 17 | 07.02.2022, 18:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 07.02.2022, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.02.2022, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 07.02.2022, 12:28 |
-
Ну и суки работают в Минздраве РБ.
=====
Других не держим.
=====
======
Понятно, политкорректно назвали: "Убиваем"!



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  • 18 | 07.02.2022, 19:03 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 07.02.2022, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 07.02.2022, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
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...Минздраве
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Ну и суки...в Минздрав е РБ...
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Это обман!
Это ваш Путин набрал худших! Научно это именуется отрицательный отбор.
Проще пояснить на примере ментов: Если ты убийца то у тебя преимущество при приёме на 'работу' в ментовку.
Довёл до того что менты в ментовке ментов насилуют.
От вашего Путина уже весь мир шарахается. В Китае самолёт вашего Путина усадиди на обычный гражданский, а не правительственный! Китайский глава не сделал шаг навстречу Путину, а отшатнулся на шаг назад.
Но эти нацболы...да, нет у них понятий чести, репутации,.. зря сетовал основатель р/я А.С. Пушкин умоляя: "Береги честь с молоду!", - не вняли!
_______________
Конечно, лично Путин отбирает ментов и дебилов в Минздрав, а также таксистов, дворников и сантехников, один из которых тебя матерно послал.
Кстати, про ментов-убийц. Посмотри фильм "Убийство на Ждановской", а потом почитай что, где и когда было. Тоже Путин там ментов набирал?
Конечно, всё Путин! А как же! У тебя так и в карточке медицинской написано - паранойя!
===
Народ обмануть легко, вот для этого и существует оппозиция которая изобличает вашу ложь!
УЖистов обмануть вы не сможете, - большинство УЖистов!
Власть "разговаривает" законами, Уазами, и т.д.. Словами разговаривает оппозиция по простой причине что она не обладает распорядительными функциями!
Путин законодательно предоставил убийцам преимущество при найме в менты, а далее "система" срабатывает "сама-сама"!



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  • 19 | 07.02.2022, 19:05 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 07.02.2022, 17:12 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4719 | Рейтинг: -351,5
правительстве предложили объединить Татарстан и Башкортостан
В ходе заседания правительства вице-премьер Марат Хуснуллин предложил начать административную реформу, цель которой объединить национальные регионы с помощью укрупнения. По его словам, это поможет избежать в будущем лишней бюрократии, сократить расходы на управленческий аппарат и сплотить близкие по духу и территориально народы.

В качестве пилотного проекта Хуснуллин предложил объединить в один субъект федерации Башкирию и родной для него Татарстан.
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Хвала Аллаху. Скорее бы уже.
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Хвала Аллаху и остальные земли башкир вернуть!
Хараму послание!



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  • 20 | 07.02.2022, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
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07.02.2022 10:45
Минздрав Башкирии проверит законность увольнения бастующих фельдшеров в районной больнице

В Министерстве здравоохранения РБ на вопрос UfaTime.ru ответили, что фельдшеров уволили, согласно статье 81 пункта 6а и пункта 7 Трудового кодекса.

Отметим, что ранее на станцию скорой помощи в Ишимбайской ЦРБ власти направили 30 студентов, которые заканчивают обучение в БГМУ и колледжах по профилю «медицинская сестра».
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Да ужж ! Вот такие у подлых чиновников от Минздрава РБ
паскудные приемы Штрейкбрехерства. против людей труда !
Впоследствии и «медицинская сестра». также обоют эти негодяи .



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