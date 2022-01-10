А не подавятся ли башкирские нацисты-сепаратисты?

Башкирский национальный политический центр разработал "проект государственного устройства Башкортостана".На сайте недавно созданного за рубежом "Башкирского национального политического центра" опубликован "Проект государственного устройства Башкортостана", в котором, по словам разработчиков документа, "намечены основные принципы будущей обновленной республики".В "Проекте" в частности декларируется, что "Республика Башкортостан создана в результате реализации башкирским народом своего права на самоопределение и является государством всех его граждан, в совокупности образующих Народ Башкортостана — Башкирскую Политическую Нацию"."Обновление государственности Башкортостана, — говорится в документе, — будет осуществляться на основе Конституции РБ от 24 декабря 1993 года и договора с Российской Федерацией от 3 августа 1994 года".Авторы проекта подразумевают далее, что новый договор с Россией, которого они намерены добиваться, будет предусматривать "четкое разграничение полномочий и отграничение общей (федеральной) компетенции от республиканской". К федеральному ведению разработчики документа предлагают отнести такие вопросы, как "общие вооруженные силы и защита границ, эмиссионная и таможенная политика, общее гражданство, общероссийские выборы".Обновлённая республика, по идее авторов, должна иметь "собственные правоохранительные органы, взаимодействующие с российскими, собственную Национальную гвардию, взаимодействующую с общими вооружёнными силами, и собственное гражданство внутри федерального гражданства"."В случае попыток отчуждения у Башкортостана его прав и полномочий он оставляет за собой право начать выход из состава федерации", — заявляется в документе.— За основу этого проекта взяты известные идеи Айрата Дильмухаметова, — рассказал "Idel.Реалии" один из разработчиков документа, бывший ведущий активист организации "Башкорт" (организация признана в РФ "экстремистской" и запрещена) Руслан Габбасов, недавно эмигрировавший в Литву. — После того, как его лишили свободы за эти же идеи, требования заключения нового двустороннего договора, обновления в России федерации все равно продолжали выдвигаться на каждом массовом мероприятии, проводимом башкирским национальным движением. Я также занимался разработкой этих идей; в частности излагал их на прошедшем в декабре в Вильнюсе "Форуме свободной России", на панели, посвященной проблемам федерализма. У нас есть единомышленники и из других регионов — Татарстана, Калмыкии, других национальных республик. В декабре мы создали "Башкирский национальный политический центр" и взялись за разработку основополагающих актов нашей будущей обновленной республики. Время для этого как раз подошло, поскольку в России последними законами федерализм убит окончательно.Активист заявил, что он и его единомышленники допускают, что Башкортостан — как и другие регионы — "может входить и в будущую российскую конфедерацию":— Той "федерацией", которая существовала в России в последнее время, все регионы и народы уже "наелись". Поэтому мы думаем, что, возможно, будущее общее государство сперва будет подлинной федерацией, с постепенным переходом в конфедерацию с большим получением полномочий.Габбасов подчеркнул, что учреждаться новая федерация должна равноправным соглашением всех желающих войти в неё субъектов, без участия какого-либо федерального центра.— Не должно быть такого, как в 1990-е годы: когда республики, края, области ехали в Москву и заключали там договоры с федеральным центром. Это золотоордынская система — когда князья ехали к великому хану за ярлыком. Напомню, что даже СССР в 1922 году создавался — хотя бы формально — как равноправное соглашение делегаций четырёх советских республик. Новый центр появится, когда делегации всех субъектов совместно определят принципы будущей федерации и наделят этот центр полномочиями, — поделился мнением Габбасов.Активист также коснулся вопросов, которые, как он ожидает, для кого-то могут показаться спорными или — как минимум — дискуссионными. К их числу относятся пункты проекта о введении в республике собственного гражданства, наделения таким гражданством башкир, проживающих за пределами региона, и о принесении гражданами "присяги на верность Башкортостану и его конституционному строю".— Будет двойное гражданство — по типу Евросоюза. Каждый гражданин Башкортостана одновременно будет и гражданином Российской Федерации. Поясню — своё гражданство республике нужно, поскольку мы строим "башкирскую политическую нацию", состоящую из жителей всех наций и народностей, проживающих в Башкортостане. Такая нация по нашей мысли должна состоять из ответственных граждан, которым принесение присяги будет давать право участвовать в делах государственного управления. Все остальные жители, которые, допустим, не принесут такую присягу, будут обладать всеми конституционными правами, кроме избирательных и права занимать государственные должности, — сказал Габбасов.Он также пояснил, что пункт о наделении республиканским гражданством башкир, проживающих за пределами региона, "логично вытекает из того факта, что Республика Башкортостан возникла в результате реализации права башкирского народа на самоопределение". "Этот пункт необходим, поскольку только Республика Башкортостан может гарантировать и защитить право башкирского народа на сохранение и развитие", — сказал активист.По словам Габбасова, в ходе начавшегося обсуждения проекта ряд участников высказались за сохранение в республике в течение некоторого времени института президентской власти. "Парламентская республика была бы идеалом, но люди говорят, что нужен какой-то период, чтобы устоялись законы, принципы разделения властей и их регулярная сменяемость, устойчивость демократических норм", — заметил Габбасов.Он также добавил, что из Башкортостана откликов пока поступает мало.— Политическая атмосфера в стране сейчас такова, что любые высказывания о федерализме, о необходимости защищать суверенитет республики преследуются уже в уголовном порядке. Опасно сделать перепост, опасно открыто вносить свои предложения на такую тему. Но мы знаем, что люди в Башкортостане читают наш проект, делятся им, обсуждают его — об этом они пишут нам в личных сообщениях. Резкого неприятия проекта мы практически не встречаем. В основном наши идеи люди воспринимают нормально; стало быть, видят в них рациональное зерно. Видят почву для будущего широкого обсуждения, когда такие идеи станет возможным обсуждать открыто, — резюмировал Руслан Габбасов."Idel.Реалии" ознакомят читателей с мнениями активистов национальных движений и организаций и других народов РФ. Следите за нашими публикациями.