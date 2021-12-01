Репрессии в мешке не утаишь

Совершенно очевидно, что ликвидируют «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом — ред.) не столько из-за сталинских репрессий, сколько из-за репрессий нынешнего режима. Слишком много политических заключённых в списках «Мемориала», в числе которых, к примеру, Лилия Чанышева, Алексей Навальный, Айрат Дильмухаметов. Эти списки публикуются, мозолят глаза, портят имидж «демократической России» Путина в глазах международной общественности.Грустно всё это. История опять повторяется. И как будто не знают эти судьи: как не смогли убить память о наших репрессированных предках, так и сегодняшних политических заключённых стереть из памяти они не смогут.Бабушка помнила всё, даже погоду в тот день, когда привезли убитого отца. Иди собери яйца, сказала ей мать, и девчонка облазила весь двор, сарай, подпол. Как будто это могло воскресить отца. За корзину яиц — всё, что вдова могла дать новой власти — красноармейцы разрешили обмыть тело и похоронить по мусульманскому обычаю.Мой прадед есть в списках репрессированных. Я нашла его на сайте Мемориала. Одна из четверых детей, указанных в этих безликих документах, моя родная бабушка.