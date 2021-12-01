Грустно всё это. История опять повторяется. И как будто не знают эти судьи: как не смогли убить память о наших репрессированных предках, так и сегодняшних политических заключённых стереть из памяти они не смогут.
Бабушка помнила всё, даже погоду в тот день, когда привезли убитого отца. Иди собери яйца, сказала ей мать, и девчонка облазила весь двор, сарай, подпол. Как будто это могло воскресить отца. За корзину яиц — всё, что вдова могла дать новой власти — красноармейцы разрешили обмыть тело и похоронить по мусульманскому обычаю.
Мой прадед есть в списках репрессированных. Я нашла его на сайте Мемориала. Одна из четверых детей, указанных в этих безликих документах, моя родная бабушка.
Олеся Умерова, Эхо Москвы
Репрессии в мешке не утаишь
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