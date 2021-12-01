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Репрессии в мешке не утаишь

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Совершенно очевидно, что ликвидируют «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом — ред.) не столько из-за сталинских репрессий, сколько из-за репрессий нынешнего режима. Слишком много политических заключённых в списках «Мемориала», в числе которых, к примеру, Лилия Чанышева, Алексей Навальный, Айрат Дильмухаметов. Эти списки публикуются, мозолят глаза, портят имидж «демократической России» Путина в глазах международной общественности.

Репрессии в мешке не утаишь


Грустно всё это. История опять повторяется. И как будто не знают эти судьи: как не смогли убить память о наших репрессированных предках, так и сегодняшних политических заключённых стереть из памяти они не смогут.

Бабушка помнила всё, даже погоду в тот день, когда привезли убитого отца. Иди собери яйца, сказала ей мать, и девчонка облазила весь двор, сарай, подпол. Как будто это могло воскресить отца. За корзину яиц — всё, что вдова могла дать новой власти — красноармейцы разрешили обмыть тело и похоронить по мусульманскому обычаю.

Мой прадед есть в списках репрессированных. Я нашла его на сайте Мемориала. Одна из четверых детей, указанных в этих безликих документах, моя родная бабушка.

Олеся Умерова, Эхо Москвы






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  • 1 | 30.12.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Борис Немцов,7 ноября 2003 года в программе «Свобода слова» на телеканале НТВ сказал про 150 миллионов человек, потерянных российским государством после 1917 года.
Вечная им память....



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  • # 2 | 30.12.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 3 | 30.12.2021, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 4 | 30.12.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 5 | 30.12.2021, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71916 | Рейтинг: +11389,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Комментариям мразей на этой странице не место.



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Всеобщая декларация прав человека

Преамбула

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и



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Преамбула

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и

=================================
-""священнейшее право на восстание" согласно французской Конституции :
Статья 2 французской Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года также указывает право на сопротивление угнетению в качестве одного из естественных и неотъемлемых прав человека, наряду со свободой, собственностью и безопасностью

Более того, в 1793 году Декларация была расширена, в неё были включены, помимо прочего, следующие формулировки:

27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами.
33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.
34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности.
35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность.



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Всеобщая декларация прав человека

Преамбула

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и

================================
право на восстание по Конституции ФРГ:

ст. 20 Основного закона ФРГ

Федеративная Республика Германия является демократическим и социальным федеративным государством.
(4) Всякому, кто попытается устранить этот строй, все немцы имеют право оказывать сопротивление, если не могут быть использованы иные средства

Конституцией Франции 4 октября 1958 года подтверждена Декларация прав человека и гражданина 1789 года. Из этого следует, что прямо названное в ней право на сопротивление угнетению является одним из основных прав, принадлежащих гражданам Франции. 16 июля 1971 года Конституционный совет Франции признал Декларацию юридически обязательным документом, нарушение которого неконституционно.



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  • 9 | 30.12.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти списки публикуются, мозолят глаза, портят имидж «демократической России» Путина в глазах международной общественности.
--------------------------
Хахаха! Да плевали они на международную общественность. Главное - удержать власть.



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Всеобщая декларация прав человека

Преамбула

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и
=============================
право на восстание: - США

Впервые право на сопротивление было письменно зафиксировано в Декларации независимости США 1776 г. В преамбуле этого документа указывается, что если какой-либо государственный строй нарушает эти права, то народ вправе изменить его или упразднить и установить новый строй, основанный на таких принципах и организующий управление в таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить безопасность и благоденствие народа. когда длинный ряд злоупотреблений и насилий обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, то право и долг народа свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности».



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  • 11 | 30.12.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы что тут развели. Под 22летним руководством Путина в России появились мощные гиперзвуковые ракеты. Бомбы, танки Армата. Да, с экономикой пока хреновато. Но не пройдет и еще 20 лет, мы догоним США И не только по количеству ракет. Мы ему верим.



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  • 12 | 30.12.2021, 13:26 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 728 | Рейтинг: +211
Если вы не пьете и не материтесь - значит вы не следите за ситуацией в стране.

Народная мудрость



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  • 13 | 30.12.2021, 13:28 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4678 | Рейтинг: -350,2
Дорогие товарищи !

Поздравляю Вас с Днём образования Союза Советских Социалистических Республик !

Наша Родина СССР !

Ура товарищи !



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  • 14 | 30.12.2021, 13:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71916 | Рейтинг: +11389,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Путин заехал за Лукашенко и отвез на очередные переговоры президентов России и Беларуси за рулем вражеского Mercedes. Не трофейного, а купленного на наши налоги.
Аурус уже сломался? Этот в разы дороже вражеских мерседесов и прочих лексусов-майбахов.



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  • # 15 | 30.12.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 30.12.2021, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 30.12.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти списки публикуются, мозолят глаза, портят имидж «демократической России» Путина в глазах международной общественности.
--------------------------
Хахаха! Да плевали они на международную общественность. Главное - удержать власть.
______________________
А что такое международная общественность?
ЛБГТ - это тоже общественность? А БЛМ? А талибы? А Аль-кайда? А недобитые эсэсовцы в Прибалтике или бандеровцы из "Галичины" и УПА на Украине - это по-вашему тоже международная общественность? Да, в их глазах само существование России - величайшая несправедливость. Вы, случаем, ни из этой ли компашки будете?
Или уж уточняйте, кого имеете в виду.



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  • 17 | 30.12.2021, 13:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71916 | Рейтинг: +11389,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сергей Греков отреагировал на слухи о своей отставке отказом их комментировать и новогодним поздравлением
В официальном комментарии уфимской администрации от имени Грекова «Эху» говорится: «что касается слухов о моей отставке, то я их не комментирую. У меня и моей команды много работы, чем мы в данный момент и занимаемся».
___________________________________________
То есть - не опроверг, значит инфа верная.
Бедная Уфа - то Качкаев с Ялаловым и прочими вице - ее грабили, то никчёмного Мустафина поставили - пустое место, а то в общем-то порядочного мужика-бизнесмена Грекова сдернул СРАдий с бизнеса, выкрутил руки, заставил переписать бизнес на сына и фактически не дал работать самостоятельно, вставлял палки в колеса, его людишки в мэрии что хотят, то и вертят - захотели - вне закона у ИПэшника(Искалина, кажется) отобрали транспортные карты на маршруты 272, 298 - не имея на то никаких законных оснований, а греков ничего со ставленниками СРАдия поделать не может, еще и в суд на мужика подали, хотя карты вернули, но арбитраж приостановил их действие - в общем полнейший беспредел СРАдий творит в регионе. мразь коррупционная!
В общем по закону Греков отрабатывает 2 недели.... при этом НГ-каникулы входят в этот период - в новом году Грекова уже не должно быть, если не подпишут соглашение сторон на отсрочку.



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  • 18 | 30.12.2021, 14:00 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4678 | Рейтинг: -350,2
общем-то порядочного мужика-бизнесмена Грекова сдернул СРАдий с бизнеса, выкрутил руки,
_____________
Какого порядочного...
Самый бестолковый клоун. У него уровень колхозника. Вообще ничего не понимает в городском хозяйстве.



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  • 19 | 30.12.2021, 14:29 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11583 | Рейтинг: -908,8
1 | 30.12.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
Вечная им память....
++++++++++++++++
Вечная всем память....

Дядя моей супруги был раскулачен, причём в активном участии своёй тёти. В Башкирию после колонии не вернулся, жил в Керчи. Лично в моих родственниках, скажем так, особо пострадавших не было, кроме как без паспортов, и мало выездными в колхозах они батрачили. Из ближайших, отец, уроженец д. Ижболдино Янаульского района в 45 году более чем на 6 лет был призван в армию, и затем после курсов кондукторов-железнодорожников остался работат на ж.д. в Янауле. Моя хрупкая мама, уроженка д. Муллино Бураевского района, во время войны устоилась и работала на сугубо тяжелой работе, перегонщиком скота. Перегоняли скот для отправки на фронт и даже в зимнюю стужу из Бураево на ж.д. станцию Янаул. Так и закрепилась она в Янауле, ушла из колхозной доли, и даже семью сврих родителей сумела вытащить из того своего прошлого.
Отец мой был очень молчун, а мама моя говорила об одной ипостаси, мол де, появлялся было в их деревне умный, грамотный человек, но очень, и очень, не на долго, арестовывали, уходили его.
Может Сталин, или Берия с Ежовым и Ягодой отслеживали, свершали таковое. Знак вопроса не ставлю. Добавлю к этому. Однажды, один налоговый чиновник разорался на меня, что под суд отдадут меня за точто, что мои проплаты не дошли до адресата, хотя я ему показывал документы, что деньги с моего счёта отправлены адресату. Я его и вопросил, за квартиру наверняка платите, и супруга Ваша даже квиточки за это хранит. За его утвердительный ответ, я его спросил, а если наедут, что мол не дошли ваши квартплаты по адресу. Смутился жалкий и говнюшный придурок, мол де чего, мы же только исполнители.

К чему это я, хотя примеров такого разного не счесть. Страна, в которой Кухаркам предложили видимость власти, во всяком случае опёрлись преимуществоенно на них, они, Кухарки, и попёрлись во власть, и они более всего, под руководством своих пастырей большевиков, и гнобили работный и грамотный народ.

Борис Немцов,7 ноября 2003 года в программе «Свобода слова» на телеканале НТВ сказал про 150 миллионов человек, потерянных российским государством после 1917 года.
++++++++++++++++++++++++
А вопрос у меня к этому. Ведь этого Бориса прочили в преемники другого Бориса, который любимец Кухарок, ЕБН. Если бы это свершилось, или пришёл бы к власти Мишка 2, или 3% Касьянов, или шахматист Каспаров и всяка така продвинутая либерастия. Знак вопроса всё же не ставлю.
И как бы слову, вона к ним и землячки, как тот же Руслан Габбасов потянулись. Ну Руслан, это так сИбе, можно сказать даже, просто недоразумениие, а наверняка ведь и другие потянуться, пример тому, хотя и несколько другого плана тот жк Уральчик Рахимов.



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  • 20 | 30.12.2021, 14:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71916 | Рейтинг: +11389,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Стало известно, кто может претендовать на место мэра Уфы

Уже есть несколько претендентов

Источники подтверждают информацию, что мэра Сергея Грекова планируют снять после Нового года – конфликт с Радием Хабировым достиг точки кипения.

Вероятно, на решение сказался мягкий стиль Грекова, что бы не хотел видеть Хабиров в градоначальнике.

На данный момент собеседники в администрации Уфы называют несколько претендентов на должность мэра Уфы:

1. Ратмир Мавлиев, мэр Нефтекамска.
2. Давний соратник Хабирова – Ринат Баширов.
3. Урал Кильсенбаев, исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии.

Кто из кандидатур больше всего подходит под должность мэра Уфы. Как вы считаете?
Голосование:
Кто из указанных кандидатур больше всего подходит на роль мэра Уфы?
Ратмир Мавлиев 75 (35.4%)
Ринат Баширов 73 (34.4%)
Урал Кильсенбаев 64 (30.2%)
____________________________________________
НИКТО! Аульные баи - двое из троих! Коррупционеры-ворюги все трое как один! Мавлиев еще и сопляк к тому же. 32 года.
В общем ни один не хозяйственник с большим опытом, чтобы возглавить мэрию города-миллионника с его огромными проблемами.
В любом случае - вникать придется каждому из троих ну оооочень долго.



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