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Как Заки Валиди был связан с фашистами

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В распоряжении "ПД" оказались документы, пролившие свет на работу башкирского деятеля. Ранее сообщалось в СМИ, что прокуратура потребовала от СПбГУ демонтировать бюст Ахмет - Заки Валиди, поскольку его установка нарушает законодательство о противодействии экстремизму.

Как Заки Валиди был связан с фашистами


ПО ЗАПРОСУ ВУЗА

В 2008 году памятник был принят в дар СПбГУ от Министерства культуры Республики Башкортостан, где Валидов известен в качестве тюрколога, лидера башкирского национально - освободительного движения в начале ХХ века, а также одного из организаторов образования территориальной автономии Башкортостан как части федеративной России.

"В ходе проведенной внутренней проверки в СПбГУ выяснилось, что передача этого памятника от Министерства культуры Республики Башкортостан не была оформлена надлежащим образом, а его установка была осуществлена сотрудником университета с превышением должностных полномочий" - сказал собеседник "ПД".

Также, поскольку в открытом доступе имелись сведения о возможной причастности Валидова к пособничеству фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны, университет обратился в органы прокуратуры в целях оценки правомерности и целесообразности нахождения данного памятника на его территории.

В понедельник, 18 января (2021 г. - Ред), СПбГУ получил представление прокурора об устранении нарушения законодательства.

Информационному агентству "Интерфакс" в надзорном ведомстве сообщили, что размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением.

В цитате информагентства из представления прокуратуры в адрес СПбГУ также говорится. что создание Музея Ахмет - Заки свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, а это противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым.

В университете подтвердили, что памятник башкирскому деятелю Ахмет - Заки будет снесен. Прокуратура проверила законность его установки в СПбГУ по запросу самого вуза. (Памятник снесен - Ред).

ПОСОБНИК ФАШИСТОВ

В распоряжении "ПД" оказались документы и архивные материалы, запрошенные прокуратурой Петербурга при проведении проверки.

Как рассказал источник "ПД", прокуратурой были получены документы из историко - документального департамента МИД России и Российского государственного архива.

В ходе проведенной оценки этих материалов сотрудниками прокуратуры были подтверждены сведения о сотрудничестве Валидова с польской разведкой, фашистскими войсками и его деятельность по созданию тайного националистического общества, в чьих целях в том числе была обозначена деятельность по подбору кадров в туркестанское правительство, которое должно было возникнуть после распада СССР в результате поражения от фашистских войск в Великой Отечественной войне.

Так, например, в документах, полученных из МИД России, есть стенограмма судебного процесса "Пантуранистов и расистов", проходившего в Турции в 1944 году. В этих материалах указано, что Валидов организовал в Турции тайное общество, нацеленное на свержение правительства, "которое не переходит в наступление против России, присоединяясь к Германии, и упускает исторический случай для основания "Великого Турецкого союза".

"Ввиду того, что между местными туркестанцами имелись конфликты, для их объединения и в целях подбора кадров туркестанского правительства, которое возникнет в России, которая распадется в результате русско - германской войны, я основал тайное общество ... для объединения под именем "Восточного союза Турок", границы которых начинаются на Северном Кавказе и заканчиваются у Великой Китайской Стены", - говорится в показаниях Валидова на этом процессе.

Один из участников собраний с участием Валиди рассказывал, что сообщникам следует действовать втайне, так как "турецкое правительство уважает Россию".

"Нынешниму правительству не удается хорошо управлять страной. Оно упускает великий случай в истории. Когда победа Германии станет совершенно ясной, мы захватим власть путем немедленного восстания. В случае необходимости Заки Валиди Тоган (Валидов) вступит в контакт с организациями Германии и поедет туда для того, чтобы организовать военнопленных" - говорится в материалах того процесса.

Этот судебный процесс завершился обвинительным приговором для всех участников тайного общества, однако в последствии решение суда было пересмотрено и Валидов был выпущен на свободу. При этом пересмотр дела суда касался лишь фактов посягательства на свержение правительства и расистских взглядов членов общества, но не рассматривался в контексте их виновности в пособничестве фашистской Германии в войне против СССР.

Именно на основании таких сведений органами прокуратуры вынесено представление о демонтаже памятника Валидову...

P.S. А сам Заки Валиди 19 января 2021 года объявлен предателем.

Исходя из выше изложенного, я настоятельно обращаюсь к Главе Республики Башкортостан и Государственному собранию - Курултаю о демонтаже также памятников, незаконно установленных пособнику фашистов Заки Валиди на территории Башкортостана, и вернуть улицам в городах и райцентрах прежние названия, убрав позорное имя ярого врага Советского государства, кровавого басмача и гитлеровского прихвостня.

М.А. Гафуров,
член Союза Советских офицеров (капитан 1-го ранга),
кандидат философских наук,
Заслуженный работник культуры БАССР,
лауреат премий Союзов журналистов СССР и РФ,
Общественной премии имени Мажита Гафури,
кавалер орденов: имени адмирала Ушакова 2-й степени, ЦК КПРФ - "Партийная доблесть" и "За заслуги перед партией", Чувашской народной Академии наук и искусства -за активную общественно- политическую и научную работу, нагрудного знака "За достижения в культуре" правительства Татарстана, Почетного знака Международной организации ТЮРКСОЙ






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  • 1 | 15.11.2021, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
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член Союза Советских офицеров (капитан 1-го ранга)- все с Вами ясно, "товарищ каперанг"



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  • 2 | 15.11.2021, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтотакок ПД и как же Валиди пособничал фашистам?



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  • 3 | 15.11.2021, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Скорее всего этот малокомплектный человек, как это часто бывает, страдал синдромом бонапартизма. Поскольку особых даров, делающих людей великими, у него с собой не было, оставалось примазаться к идеям Великого Башкортостана, Великого Туркестана. Поскольку ни с первым, ни со вторым ничего не вышло, он, видимо, решил испытывать судьбу н ниве Великого Рейха. Поскольку и тот лопнул - решил стать (или числиться) Великим Ученым. И стал! Для таких ученых как Салават Хамидуллин, Бердин (прости Господи).



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  • 4 | 15.11.2021, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну че ужики, опять разжигать будете.



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  • 5 | 15.11.2021, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Награда за верность воинскому долгу...
СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ
ПРИКАЗ (ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ) 5.ХI. 2021 г.
На основании Приказа председателя ЦИК МССО и ССО РФ генерал - лейтенанта Л.М. Бенова: за верность воинскому долгу и военной присяге Великой Советской Родине - СССР, за большой многолетний и добросовестный вклад в военно - патриотическое воспитание молодежи наградить капитана 1- го ранга Гафурова Мадриля Абдрахмановича орденом адмирала "Ушакова 2-ой степени".
Председатель РОД "ССО" РБ В.Г. Полянский.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А то некоторые посчитают что это РФ наградила такой высокой наградой! Это награда не от государства! И то, что он капитан 1 ранга лично у меня вызывает большие подозрения, что это звание ему этот же Союз Советских офицеров присвоил, а по жизни он старший лейтенант! Чувашская народная академия наук и искусств тоже аналог ведической академии из Н.Челнов! Сколько же лже-Дмитриев у нас в РФ? Очень Опытный



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  • 6 | 15.11.2021, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень жаль, что башкиры не могут отыскать себе приличного героя, одни завалящие, неприличные в нормальном обществе субъекты.
Ну дали б Героя Шаймуратову, чтоб успокоились наконец.



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  • 7 | 15.11.2021, 12:05 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4633 | Рейтинг: -350,5
Хорошо было бы улицу обратно переименовать в Фрунзе.



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  • 8 | 15.11.2021, 12:06 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 713 | Рейтинг: +208,4
Народный поэт Башкирии Мустай Карим о Заки Валиди:

«Последнего из авантюристов, мечтающих о троне в обособленном башкирском ханстве, я встретил семнадцать лет назад в Стамбуле. Его звали Заки Валиди. В 1919 году он втянул в авантюру национальные формирования, стремясь отторгнуть Башкирию от революционной России. Войска эти, разгадав обман, перешли на сторону красных, несостоявшийся хан бежал в Туркестан к басмачам, потом очутился в Турции, долго обивал порог гитлеровского предбанника, но даже туда его не пустили – слишком потрепан и измызган. При разговоре со мной этот человек все время старался прятать глаза, выцветшие, зеленые, вкрадчиво - мстительные. Он ничего не спрашивал о своей бывшей родине, которую много лет подряд обливал грязью, хотя знал, что она процветает…»

Мустай Карим, статья «Путь, ставший судьбой» в Альманахе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «Памятники Отечества» №2, 1982г., стр. 37



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  • 9 | 15.11.2021, 12:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71720 | Рейтинг: +11433
Ну вот))))))))))))) ЧИТД.
Осталось генеральному прокурору потребовать переименования всего, что именовали за время правления бабайки.

Не зря провинциальный сельсоветчик убрал бюст Валидова - якобы на реставрацию, видать получил втихую указивку)))))



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  • 10 | 15.11.2021, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71720 | Рейтинг: +11433
Хорошо было бы улицу обратно переименовать в Фрунзе.
_________________________________________
Пора с карты Уфы убирать коммуняк, которые по горло в крови соотечественников!

Большая Ильинская! Как и была.



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  • 11 | 15.11.2021, 12:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71720 | Рейтинг: +11433
"В ходе проведенной внутренней проверки в СПбГУ выяснилось, что передача этого памятника от Министерства культуры Республики Башкортостан не была оформлена надлежащим образом, а его установка была осуществлена сотрудником университета с превышением должностных полномочий"
_____________________________________
Ахахахахахаха! Впихнули троянского коня ВУЗу, дали на лапу завхозу тот установил его во дворе - и нацики стали размахивать этим фактом, как признание международных заслуг СПбГУ Валидки)))))))))))))

Отвратительно! Мерзко!



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  • 12 | 15.11.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Российские космонавты на время укроются в корабле "Союз МС-19", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Это связано с тем, что мимо Международной космической станции пролетит опасный кусок космического мусора.
Специалисты хьюстонского ЦУП также порекомендовали астронавтам закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.
====================
расплодил плешивый силовиков, даже в космосе мусора .....



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  • 13 | 15.11.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Пригожин преемник Путина?



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  • 14 | 15.11.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В подворотне нашли голодную жо-пу. пришили к ней уши и теперь она 20 лет у власти, никак не может нажраться и завела страну в тупик, а людей до нищеты.



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  • 15 | 15.11.2021, 13:40 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4633 | Рейтинг: -350,5
Ельцин и Байден могут встретится в начале следующего года, сообщают СМИ.



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  • 16 | 15.11.2021, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пора забыть Валидова, закопать его чучело живущее в головах бестолковых националистов и начать жить так, как живет весь просвещенный мир. Хват, достал, надоел. То татарин он, то башкир, то фашист, то разведчик, то литератор, то ученный, то путешественник, а то и обычный проходимец и предатель.
Но главное молодежь его уже не знает, им он не интересен и совершенно чужд. Хватит пытаться жить мерзкими идеалами прошлого.



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  • 17 | 15.11.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про Мадриля Гафурова статья есть.
"На чужой каравай рот не разевай, или Через тернии плагиата к вожделенной премии".

Кто же мог подумать, что видавший виды журналист Мадриль Гафуров во имя собственных амбиций опустится до прямого плагиата?



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  • 18 | 15.11.2021, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Мадриль Гафуров капитан 1 ранга? Он разве моряк? Он разве офицер?



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  • 19 | 15.11.2021, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Про Мадриля Гафурова статья есть.
"На чужой каравай рот не разевай, или Через тернии плагиата к вожделенной премии".
-------------
В этой статье и про Валиди есть.



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  • 20 | 15.11.2021, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 15.11.2021, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мадриль Гафуров капитан 1 ранга? Он разве моряк? Он разве офицер?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Он служил срочную на Тихоокеанском флоте! А офицером стал видимо после получения высшего образования! Но чтобы капитан 1 ранга - это явный подлог, старший лейтенант он! Очень Опытный



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