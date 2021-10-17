Как Заки Валиди был связан с фашистами

В распоряжении "ПД" оказались документы, пролившие свет на работу башкирского деятеля. Ранее сообщалось в СМИ, что прокуратура потребовала от СПбГУ демонтировать бюст Ахмет - Заки Валиди, поскольку его установка нарушает законодательство о противодействии экстремизму.ПО ЗАПРОСУ ВУЗАВ 2008 году памятник был принят в дар СПбГУ от Министерства культуры Республики Башкортостан, где Валидов известен в качестве тюрколога, лидера башкирского национально - освободительного движения в начале ХХ века, а также одного из организаторов образования территориальной автономии Башкортостан как части федеративной России."В ходе проведенной внутренней проверки в СПбГУ выяснилось, что передача этого памятника от Министерства культуры Республики Башкортостан не была оформлена надлежащим образом, а его установка была осуществлена сотрудником университета с превышением должностных полномочий" - сказал собеседник "ПД".Также, поскольку в открытом доступе имелись сведения о возможной причастности Валидова к пособничеству фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны, университет обратился в органы прокуратуры в целях оценки правомерности и целесообразности нахождения данного памятника на его территории.В понедельник, 18 января (2021 г. - Ред), СПбГУ получил представление прокурора об устранении нарушения законодательства.Информационному агентству "Интерфакс" в надзорном ведомстве сообщили, что размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением.В цитате информагентства из представления прокуратуры в адрес СПбГУ также говорится. что создание Музея Ахмет - Заки свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, а это противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым.В университете подтвердили, что памятник башкирскому деятелю Ахмет - Заки будет снесен. Прокуратура проверила законность его установки в СПбГУ по запросу самого вуза. (Памятник снесен - Ред).ПОСОБНИК ФАШИСТОВВ распоряжении "ПД" оказались документы и архивные материалы, запрошенные прокуратурой Петербурга при проведении проверки.Как рассказал источник "ПД", прокуратурой были получены документы из историко - документального департамента МИД России и Российского государственного архива.В ходе проведенной оценки этих материалов сотрудниками прокуратуры были подтверждены сведения о сотрудничестве Валидова с польской разведкой, фашистскими войсками и его деятельность по созданию тайного националистического общества, в чьих целях в том числе была обозначена деятельность по подбору кадров в туркестанское правительство, которое должно было возникнуть после распада СССР в результате поражения от фашистских войск в Великой Отечественной войне.Так, например, в документах, полученных из МИД России, есть стенограмма судебного процесса "Пантуранистов и расистов", проходившего в Турции в 1944 году. В этих материалах указано, что Валидов организовал в Турции тайное общество, нацеленное на свержение правительства, "которое не переходит в наступление против России, присоединяясь к Германии, и упускает исторический случай для основания "Великого Турецкого союза"."Ввиду того, что между местными туркестанцами имелись конфликты, для их объединения и в целях подбора кадров туркестанского правительства, которое возникнет в России, которая распадется в результате русско - германской войны, я основал тайное общество ... для объединения под именем "Восточного союза Турок", границы которых начинаются на Северном Кавказе и заканчиваются у Великой Китайской Стены", - говорится в показаниях Валидова на этом процессе.Один из участников собраний с участием Валиди рассказывал, что сообщникам следует действовать втайне, так как "турецкое правительство уважает Россию"."Нынешниму правительству не удается хорошо управлять страной. Оно упускает великий случай в истории. Когда победа Германии станет совершенно ясной, мы захватим власть путем немедленного восстания. В случае необходимости Заки Валиди Тоган (Валидов) вступит в контакт с организациями Германии и поедет туда для того, чтобы организовать военнопленных" - говорится в материалах того процесса.Этот судебный процесс завершился обвинительным приговором для всех участников тайного общества, однако в последствии решение суда было пересмотрено и Валидов был выпущен на свободу. При этом пересмотр дела суда касался лишь фактов посягательства на свержение правительства и расистских взглядов членов общества, но не рассматривался в контексте их виновности в пособничестве фашистской Германии в войне против СССР.Именно на основании таких сведений органами прокуратуры вынесено представление о демонтаже памятника Валидову...P.S. А сам Заки Валиди 19 января 2021 года объявлен предателем.Исходя из выше изложенного, я настоятельно обращаюсь к Главе Республики Башкортостан и Государственному собранию - Курултаю о демонтаже также памятников, незаконно установленных пособнику фашистов Заки Валиди на территории Башкортостана, и вернуть улицам в городах и райцентрах прежние названия, убрав позорное имя ярого врага Советского государства, кровавого басмача и гитлеровского прихвостня.