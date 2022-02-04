Бадранов воюет с дивана, заказывая доставку еды

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19 | 14.12.2022, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
Рейтинг: +2 Анонимно
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24 | 15.12.2022, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
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Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, ...
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Он рассказал, что держит оборону на берегу Днепра.
Первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу «Россия 24» из зоны СВО. Однако на заднем фоне угадывалась некая квартира, где именно находится чиновник, неизвестно.
Напомним, Бадранов отправился туда добровольцем. О своем решении пойти на фронт он заявил еще в сентябре.
После этого в течение месяца он проходил боевое слаживание в Уфе и за это время попал в несколько скандалов, связанных со своим отъездом. 10 ноября вице-премьера проводили на фронт вместе с остальными добровольцами.
Азат Бадранов рассказал, как семья приняла его решение пойти добровольцем на СВО, и что об этом думал глава Башкирии Радий Хабиров.
«В правительстве Башкирии я курировал гуманитарное направление. Когда началась частичная мобилизация, и начали призывать многих сограждан, я понял, что выполнять работу по патриотическому воспитанию, не разделяя судьбу наших сограждан, просто не смогу. Не смогу смотреть людям в глаза.
Три раза я выходил с заявлением пойти добровольцем на главу республики Радия Хабирова. Он пытался отговорить меня от этого решения. Но в итоге он подписал заявление, а затем я подписал контракт с Минобороны РФ. Прошел боевое слаживание в Уфе и уже неделю нахожусь в зоне боевых действий. Конкретно где – говорить не буду, но могу отметить, что мы держим оборону на берегу Днепра.
Когда моя семья узнала о моем решении, все сильно переживали. Но они приняли мое решение, поддержали меня и сказали, что очень гордятся мной. Мама сказала, что если бы была мужчиной, то поступила бы также.
Это решение принималось в самые первые дни мобилизации. Думаю, что мой пример многих вдохновил. Я наблюдал большую волну негатива к своему решению и попытки дискредитации моей личности, но у меня не было времени рефлексировать на этот негатив», – признался Бадранов.
Ранее Азат Бадранов сообщал, что подвергается критике и давлению со стороны украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), а также рассказал, за что получил звание лейтенанта.
Изначально Бадранов не комментировал цель своей отправки в зону СВО – за него высказывался Радий Хабиров, назвав поступок мужским. Боевое слаживание чиновник проходил в Уфе, в комфортных условиях, что критиковали РОО «Патриоты Башкортостана», называя его подготовку цирком.
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