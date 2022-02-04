Бадранов воюет с дивана, заказывая доставку еды

Рейтинг публикаций
Путинизм. 20 лет. Итоги ...

Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на ...
  Администратор

АУЕ-Уголовник решил ...

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обратился к владельцам крупных предприятий в ...
  Администратор

Бадранов воюет с дивана, ...

Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, ...
  ПроУфу

Фашист Клишас угрожает ...

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной ...
  РИА Новости

Лучшие комментарии дня
Календарь новостей
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии недели
Фашист Клишас угрожает уе ...

19 | 14.12.2022, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Фашист Клишас угрожает уе ...

24 | 15.12.2022, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Фашист Клишас угрожает уе ...

35 | 15.12.2022, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Фашист Клишас угрожает уе ...

19 | 14.12.2022, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Фашист Клишас угрожает уе ...

24 | 15.12.2022, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Фашист Клишас угрожает уе ...

35 | 15.12.2022, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Обсуждаемое за месяц
Фашист Клишас угрожает ...

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной ...
  5.12.2022   40700    46

Бадранов воюет с дивана, ...

Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, ...
  30.11.2022   40152    29

АУЕ-Уголовник решил ...

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обратился к владельцам крупных предприятий в ...
  30.11.2022   17520    1

Путинизм. 20 лет. Итоги ...

Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на ...
  27.11.2022   14376    12

Последние публикации
Фашист Клишас угрожает ...

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной ...
  5.12.2022   36481    46

Бадранов воюет с дивана, ...

Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, ...
  30.11.2022   17943    29

АУЕ-Уголовник решил ...

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обратился к владельцам крупных предприятий в ...
  30.11.2022   30528    1

Путинизм. 20 лет. Итоги ...

Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на ...
  27.11.2022   43185    12

«Уфимский Журнал» ...

Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу. От угрозы блокировки и ...
  20.10.2022   17311    402

Желаем отправиться к ...

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую ...
  10.02.2022   34305    53

Из этой страны лучше ...

Сотрудник представительства Башкирии попросил убежища в Великобритании после ...
  9.02.2022   32179    29

Как власти Башкирии ...

В Башкортостане активисты профсоюза "Действие" обратились в прокуратуру после ...
  8.02.2022   25845    18

А не подавятся ли ...

Башкирский национальный политический центр разработал "проект государственного ...
  7.02.2022   27696    50

История Лилии Чанышевой ...

Экс-координатор Штаба Навального в Уфе (Штабы Навального признаны российскими ...
  4.02.2022   15153    108

Читаемое за месяц
Путинизм. 20 лет. Итоги ...

Президент России Владимир Путин сообщил матери, сын которой погиб в СВО на ...
  27.11.2022   38115    12

АУЕ-Уголовник решил ...

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обратился к владельцам крупных предприятий в ...
  30.11.2022   42337    1

Бадранов воюет с дивана, ...

Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, ...
  30.11.2022   21202    29

Фашист Клишас угрожает ...

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной ...
  5.12.2022   42495    46

Архив публикаций
Декабрь 2022 (1)
Ноябрь 2022 (3)
Октябрь 2022 (1)
Февраль 2022 (8)
Январь 2022 (19)
Декабрь 2021 (24)

Бадранов воюет с дивана, заказывая доставку еды

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.11.2022
    Раздел: Новости | Просмотры: 39297 | Комментарии: 29
Оценили
0



Чиновник из Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу из зоны СВО, находясь в квартире.

Бадранов воюет с дивана, заказывая доставку еды


Он рассказал, что держит оборону на берегу Днепра.

Первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов дал интервью телеканалу «Россия 24» из зоны СВО. Однако на заднем фоне угадывалась некая квартира, где именно находится чиновник, неизвестно.

Напомним, Бадранов отправился туда добровольцем. О своем решении пойти на фронт он заявил еще в сентябре.

После этого в течение месяца он проходил боевое слаживание в Уфе и за это время попал в несколько скандалов, связанных со своим отъездом. 10 ноября вице-премьера проводили на фронт вместе с остальными добровольцами.

Азат Бадранов рассказал, как семья приняла его решение пойти добровольцем на СВО, и что об этом думал глава Башкирии Радий Хабиров.

«В правительстве Башкирии я курировал гуманитарное направление. Когда началась частичная мобилизация, и начали призывать многих сограждан, я понял, что выполнять работу по патриотическому воспитанию, не разделяя судьбу наших сограждан, просто не смогу. Не смогу смотреть людям в глаза.

Три раза я выходил с заявлением пойти добровольцем на главу республики Радия Хабирова. Он пытался отговорить меня от этого решения. Но в итоге он подписал заявление, а затем я подписал контракт с Минобороны РФ. Прошел боевое слаживание в Уфе и уже неделю нахожусь в зоне боевых действий. Конкретно где – говорить не буду, но могу отметить, что мы держим оборону на берегу Днепра.

Когда моя семья узнала о моем решении, все сильно переживали. Но они приняли мое решение, поддержали меня и сказали, что очень гордятся мной. Мама сказала, что если бы была мужчиной, то поступила бы также.

Это решение принималось в самые первые дни мобилизации. Думаю, что мой пример многих вдохновил. Я наблюдал большую волну негатива к своему решению и попытки дискредитации моей личности, но у меня не было времени рефлексировать на этот негатив», – признался Бадранов.

Ранее Азат Бадранов сообщал, что подвергается критике и давлению со стороны украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), а также рассказал, за что получил звание лейтенанта.

Изначально Бадранов не комментировал цель своей отправки в зону СВО – за него высказывался Радий Хабиров, назвав поступок мужским. Боевое слаживание чиновник проходил в Уфе, в комфортных условиях, что критиковали РОО «Патриоты Башкортостана», называя его подготовку цирком.

ПроУфу











© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com