Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров, комментируя уход из «команды Хабирова» многих ее первоначальных членов, заметил, что у главы прошла половина срока, и произошла естественная ротация команды.
— Сидякин отработал три года и выполнил возлагаемые задачи – выборы главы республики в 2019 году и выборы этом году, брал серьезные задачи по вузу (объединение УГАТУ и БашГУ – ред.), выстраивал отношения с предпринимательским сообществом. Ему поступило предложение возглавить центральный исполком («Единой России» — ред.). Радий Фаритович не стал чинить препятствий. Сидякин ушел – история естественная, — сказал Ахмадинуров в эфире «Эха». — Мурзагулов и Баширов – две разные истории. Мурзагулов свое самовыражение и саморазвитие видел в другом виде, и соответственно, сперва после клипа, а потом после определенных действий, находиться в команде было сложно. Самовыражаться — его выбор. Наверное, информационная политика меняется, может она менее такая креативная, но более предсказуемая. Уход Баширова — был его выбор, он занимался «Салаватом Юлаевым». Это (уход из власти региона — ред.) ослабление команды, но все эти люди – в целом если и не находятся у руля управления республикой, все равно в команде. Тот же Сидякин заявляет, что готов на новой должности быть лоббистом Башкортостана.
Ахмадинуров заметил, что уход ключевых людей из хабировской команды не означает, что они не будут призваны обратно «через какое-то время».
— Кадровая политика Хабирова – принимать решение самому. Он может посоветоваться с ближним кругом, но все назначения принимает сам. Достойные кандидатуры для (на пост руководителя администрации главы – ред.) закрытия бреши найдены или будут найдены, — резюмировал Ахмадинуров.
Эхо Москвы
Ротация команды жуликов и воров в Башкирии
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