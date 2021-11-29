Ротация команды жуликов и воров в Башкирии

Рустем Ахмадинуров: информационная политика меняется, может, она менее такая креативная, но более предсказуемая.Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров, комментируя уход из «команды Хабирова» многих ее первоначальных членов, заметил, что у главы прошла половина срока, и произошла естественная ротация команды.— Сидякин отработал три года и выполнил возлагаемые задачи – выборы главы республики в 2019 году и выборы этом году, брал серьезные задачи по вузу (объединение УГАТУ и БашГУ – ред.), выстраивал отношения с предпринимательским сообществом. Ему поступило предложение возглавить центральный исполком («Единой России» — ред.). Радий Фаритович не стал чинить препятствий. Сидякин ушел – история естественная, — сказал Ахмадинуров в эфире «Эха». — Мурзагулов и Баширов – две разные истории. Мурзагулов свое самовыражение и саморазвитие видел в другом виде, и соответственно, сперва после клипа, а потом после определенных действий, находиться в команде было сложно. Самовыражаться — его выбор. Наверное, информационная политика меняется, может она менее такая креативная, но более предсказуемая. Уход Баширова — был его выбор, он занимался «Салаватом Юлаевым». Это (уход из власти региона — ред.) ослабление команды, но все эти люди – в целом если и не находятся у руля управления республикой, все равно в команде. Тот же Сидякин заявляет, что готов на новой должности быть лоббистом Башкортостана.Ахмадинуров заметил, что уход ключевых людей из хабировской команды не означает, что они не будут призваны обратно «через какое-то время».— Кадровая политика Хабирова – принимать решение самому. Он может посоветоваться с ближним кругом, но все назначения принимает сам. Достойные кандидатуры для (на пост руководителя администрации главы – ред.) закрытия бреши найдены или будут найдены, — резюмировал Ахмадинуров.