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Ротация команды жуликов и воров в Башкирии

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Рустем Ахмадинуров: информационная политика меняется, может, она менее такая креативная, но более предсказуемая.

Ротация команды жуликов и воров в Башкирии


Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров, комментируя уход из «команды Хабирова» многих ее первоначальных членов, заметил, что у главы прошла половина срока, и произошла естественная ротация команды.

— Сидякин отработал три года и выполнил возлагаемые задачи – выборы главы республики в 2019 году и выборы этом году, брал серьезные задачи по вузу (объединение УГАТУ и БашГУ – ред.), выстраивал отношения с предпринимательским сообществом. Ему поступило предложение возглавить центральный исполком («Единой России» — ред.). Радий Фаритович не стал чинить препятствий. Сидякин ушел – история естественная, — сказал Ахмадинуров в эфире «Эха». — Мурзагулов и Баширов – две разные истории. Мурзагулов свое самовыражение и саморазвитие видел в другом виде, и соответственно, сперва после клипа, а потом после определенных действий, находиться в команде было сложно. Самовыражаться — его выбор. Наверное, информационная политика меняется, может она менее такая креативная, но более предсказуемая. Уход Баширова — был его выбор, он занимался «Салаватом Юлаевым». Это (уход из власти региона — ред.) ослабление команды, но все эти люди – в целом если и не находятся у руля управления республикой, все равно в команде. Тот же Сидякин заявляет, что готов на новой должности быть лоббистом Башкортостана.

Ахмадинуров заметил, что уход ключевых людей из хабировской команды не означает, что они не будут призваны обратно «через какое-то время».

— Кадровая политика Хабирова – принимать решение самому. Он может посоветоваться с ближним кругом, но все назначения принимает сам. Достойные кандидатуры для (на пост руководителя администрации главы – ред.) закрытия бреши найдены или будут найдены, — резюмировал Ахмадинуров.

Эхо Москвы






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  • 1 | 28.12.2021, 14:31 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41108 | Рейтинг: +5074,9
Уж полдень близок, а нашей "легенды УЖа" всё нет. Возникает тревога и беспокойство-уж не случилось ли что с нашей минусовщицей?



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  • 2 | 28.12.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.12.2021, 14:31 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41107 | Рейтинг: +5074,6
Уж полдень близок, а нашей "легенды УЖа" всё нет. Возникает тревога и беспокойство-уж не случилось ли что с нашей минусовщицей?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Ты настолько отупел, что уже ничего не можешь увидеть!))) Тут она давно уже трётся, куда она на хрен с УЖа денется-то! Она, если свою желчь тут на кого-нибудь не выплеснет, то захлебнётся в ней, как в блевотине! Очень Опытный



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  • 3 | 28.12.2021, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня холодным декабрьским днём в старых статьях УЖа появилось 23 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что 7 из них мои! Очень Опытный



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  • 4 | 28.12.2021, 15:06 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41108 | Рейтинг: +5074,9
Вручена первая в истории университета награда, приуроченная к объявленному Президентом Российской Федерации Году науки и технологий «За верность Башкирскому государственному университету».
Ее получила председатель Центральной избирательной комиссии Башкортостана, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Института права БашГУ Илона Макаренко
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За верность? А надо бы ещё добавить- "За преданность башлыгу, за фальшаки выборные и за вымогательство " .



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  • 5 | 28.12.2021, 15:37 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4669 | Рейтинг: -350,1
Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41108 | Рейтинг: +5074,6
Уж полдень близок, а нашей "легенды УЖа" всё нет. Возникает тревога и беспокойство-уж не случилось ли что с нашей минусовщицей?
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Она поехала на Новый год к Иреку в гараж, он свою старуху выгнал.



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  • 6 | 28.12.2021, 17:10 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 727 | Рейтинг: +210,8
В ответ на брань лысого человека Диоген заметил: "Над тобой смеяться не буду, а вот волосы твои хвалю за то, что сбежали с такой дурной башки".



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  • 7 | 28.12.2021, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да не у никакой кадровой политики, есть люди с которыми ему комфортно заниматься теневым бизнесом и попилом бюджета. Каждый министр это поставщик двора, если кто то думает о том, что у нас устроено по другому прошу писать с пруфами и ссылками.



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Председатель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров считает, что электоральные процессы невозможно оценить с помощью только математики.
Говорить о том, что математическими моделями можно электоральные процессы измерить, не совсем корректно», — объяснил он свою точку зрения.
===========================
Подсчитывать голоса на выборах невозможно при помощи математики - так говорит Ахмадинуров!
А чем ещё что измерять нельзя?
Ахмадинуров - и скорость тоже невозможно оценить только с помощью спидометра?
И температуру нельзя измерять только с помощью термометра?
А кушать только ртом не совсем корректно?
А каким местом кушать совсем корректно?
И мозгам располагаться только в голове не совсем некорректно?

Тогда каким корректным местом вы думаете?



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