Криминальная Башкирия. Герой нашего времени

Рейтинг публикаций пользователей
А давайте - вспомним: ...

Публикация Эдварда Мурзина в МКС от 06.11.2014: «В мои новые обязанности не ...
  Кухарка

И опять я согласна с ...

У нас в стране новый скандал! Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев опять ...
  Кухарка

Чем же плох Путин? ...

Чем плох Путин? Да много чем плох. Может быть, вообще всем, поэтому лучше по ...
  Кухарка

Что будет с ...

Днем 31 января судебные приставы пришли в офис «Фонда борьбы с коррупцией», ...
  Кухарка

Лягушку варят медленно ...

С большим интересом наблюдаю за тем, как россиян готовят к увеличению ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
Штаб без выбора

Жители Башкирии не должны голосовать за Путина. Если проголосуют. Буду ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Наше имя – Борис Немцов»

Баруха Если бы хотели убить спец службы то повесили бы на женских стри ...
  Рейтинг: +5  Отец Никодим Христопродавец

Ильдар Дадин: «Там действ ...

1 | 27.02.2017, 09:26 | Автор: Дед Публикации: 2 | Комментарии: 36 ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Календарь новостей
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Лучшие комментарии недели
Прилепин: Если Ганапольск ...

Теперь Прилепина знают все, даже те, кто еще вчера про него ничего не ...
  Рейтинг: +6  Кухарка

Прилепин: Если Ганапольск ...

Вот этот вот твой высер - и есть обсуждение темы? =================== ...
  Рейтинг: +6  юнг

Прилепин: Если Ганапольск ...

+100500!!!!!!!!!!!!! Солидарен! Четко и понятно указали Харьку где его ...
  Рейтинг: +6  полковник

Лучшие комментарии месяца
Снова языковое насилие?

Училок БЯки решили пристроить в коммерческие структуры? Как они собира ...
  Рейтинг: +10  Кухарка

Снова языковое насилие?

Над детьми глумились, теперь решили над взрослым населением поиздевать ...
  Рейтинг: +9  Анонимно

Путин подписал указ о при ...

Игорь Мягков Озарение. Есть у меня такой проверенный тест на определе ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Петиция в Спортлото: При ...

26 февраля, в связи с резким потеплением, городские службы мобилизовали все ...
  27.02.2017   2135   46

Штаб без выбора ...

По данным «Коммерсанта», неформальный избирательный штаб Путина начнет работать ...
  27.02.2017   778   13

Ильдар Дадин: «Там ...

Ильдар Дадин, первый осужденный по статье за неоднократные нарушения в ходе ...
  27.02.2017   944   36

До и после выборов ...

В преддверии президентских выборов Кремль решил начать мониторинг экономических ...
  27.02.2017   623   10

«Наше имя – Борис Немцов» ...

Больше 15 тысяч москвичей пришли на шествие памяти Бориса Немцова. 26 февраля в ...
  27.02.2017   867   208

Обсуждаемое за месяц
Петиция в Спортлото: При ...

26 февраля, в связи с резким потеплением, городские службы мобилизовали все ...
  27.02.2017   2135   46

Штаб без выбора ...

По данным «Коммерсанта», неформальный избирательный штаб Путина начнет работать ...
  27.02.2017   778   13

Ильдар Дадин: «Там ...

Ильдар Дадин, первый осужденный по статье за неоднократные нарушения в ходе ...
  27.02.2017   944   36

До и после выборов ...

В преддверии президентских выборов Кремль решил начать мониторинг экономических ...
  27.02.2017   623   10

«Наше имя – Борис Немцов» ...

Больше 15 тысяч москвичей пришли на шествие памяти Бориса Немцова. 26 февраля в ...
  27.02.2017   867   208

Последние публикации
Петиция в Спортлото: При ...

26 февраля, в связи с резким потеплением, городские службы мобилизовали все ...
  27.02.2017   2135   46

Штаб без выбора ...

По данным «Коммерсанта», неформальный избирательный штаб Путина начнет работать ...
  27.02.2017   778   13

Ильдар Дадин: «Там ...

Ильдар Дадин, первый осужденный по статье за неоднократные нарушения в ходе ...
  27.02.2017   944   36

До и после выборов ...

В преддверии президентских выборов Кремль решил начать мониторинг экономических ...
  27.02.2017   623   10

«Наше имя – Борис Немцов» ...

Больше 15 тысяч москвичей пришли на шествие памяти Бориса Немцова. 26 февраля в ...
  27.02.2017   867   208

«Чтобы быть царем, вы ...

Американский историк Ричард Пайпс, автор многих книг и статей о русской ...
  27.02.2017   546   45

Исторические картинки. ...

Новую эру переживает деревня Ушаково, строятся коттеджи, рядом планируется ...
  26.02.2017   971   37

Криминальная Башкирия. ...

Друзья относятся к Адису Нуртдинову с иронической симпатией, как «человеку ...
  26.02.2017   3700   193

Уфа и Башкортостан ...

Акция посвящена памяти Бориса Немцова и делу, за которое он боролся и отдал ...
  25.02.2017   1953   85

И так почти во всех ...

Молодой человек два месяца проработал секретарем в петербургском суде. За это ...
  25.02.2017   5560   31

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Константин Толкачев, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Февраль 2017 (122)
Январь 2017 (152)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (162)
Октябрь 2016 (182)
Сентябрь 2016 (169)
Читаемое за неделю
Гозман: «Уходите, ...

К 99 годовщине падения монархии в России. Открытое письмо Президенту России. ...
  23.02.2017   24945   110

И так почти во всех ...

Молодой человек два месяца проработал секретарем в петербургском суде. За это ...
  25.02.2017   5560   31

«Эффективный менеджмент» ...

Пару слов об эффективном менеджменте им. тов. Сечина. Сделаю более подробный ...
  25.02.2017   3808   13

Криминальная Башкирия. ...

Друзья относятся к Адису Нуртдинову с иронической симпатией, как «человеку ...
  26.02.2017   3700   193

Очередные уголовные дела ...

Следственное управление СК РФ по Башкирии официально подтвердило факт ...
  22.02.2017   3473   30

Читаемое за месяц
Гозман: «Уходите, ...

К 99 годовщине падения монархии в России. Открытое письмо Президенту России. ...
  23.02.2017   24945   110

Чем же плох Путин? ...

Чем плох Путин? Да много чем плох. Может быть, вообще всем, поэтому лучше по ...
  31.01.2017   11584   89

Новый лохотрон с пенсиями ...

Новый способ сравнительно честного отъема денег у населения будет называться ...
  16.02.2017   9684   38

«Нам стало ясно, что ...

Коренной башкир Марат Шакуров, инженер-электрик по профессии, переехал вместе с ...
  15.02.2017   7999   86

Правительство решилось ...

В правительстве принято принципиальное решение повысить пенсионный возраст для ...
  2.02.2017   6893   20


Криминальная Башкирия. Герой нашего времени

Оценили
0


Друзья относятся к Адису Нуртдинову с иронической симпатией, как «человеку влюбленного в Сахалин». Ветеран МВД, каждый год ездит в один и тот же санаторий «Приморский», что на Дальнем Востоке.

Криминальная Башкирия. Герой нашего времени


Путешествует только поездом и поезд этот называется «Восточный экспресс», а его пассажир «Мистер Пуаро». За двадцать две поездки от Уфы до Владивостока майор в отставке Адис Нуртдинов (бывших ментов не бывает) раскрыл двадцать два преступления! И если бы не воры и убийцы, Адис за бесконечную неделю пути, вероятнее всего сошел бы с ума от тоски и безделья. На станции Улан-Удэ в вагон ввалилась ватага монголят. Юными спортсменами руководила женщина тренер. Адис улыбнулся краснощекой монголке, но она только сильнее прижала к себе толстый кошелек с тугриками.

Монголята, будто Маугли прыгали с полки на полку пришлось сделать замечание. Утром следующего дня Адиса разбудил проводник, рядом с ним стояла монголка с расширенными от ужаса глазами: у нее украли кошелек. Точнее, она его забыла после умывания в туалете, вернулась, а кошельку кто-то приделал ноги. Проводник и Адис смотрят на друг друга понимающим взглядом опытных уголовных сыщиков. Надо вычислить того, кто вторым зашел в туалет после женщины. Адис накидывает на плечи «камуфляж» СОБРа, так оно будет вернее. Несмотря на ранний час, начинается проверка билетов.

Сонные пассажиры бранятся и лезут в карманы. Мужчина во втором купе достает билет. Адис чисто научной целью берет в руки белое вафельное полотенце пассажира. Полотенце влажное! Это еще ничего не доказывало, но было уже кое-что. В романах Агата Кристи это называется психологическим воздействием на преступника. Без каких либо комментариев Адис накидывает на шею мужчины мокрое полотенце и начинает затягивать словно это белый галстук. Лицо несчастного, краснеет будто помидор. Монголята выглядывают из-за спин и хихикают, им безумно смешно.

Мужчина совсем задыхается и хлопает ладонью по матрасу, так поверженный противник просит пощады. Здесь этот жест имеет двойной смысл. Словно по волшебству из под матраса пассажира Адис извлекает толстый кошелек с тугриками. Толстощекая, круглая тренер, со смешным именем Хонгозул в восторге и угощает «мистера Пуаро», монгольской водкой Архи. Первый стакан молочной водки вызывает у Адиса взрыв радости. Веселье продолжается в ресторане. Хонгузул, а по татарски Зуля только успевает наполнять стаканы. Вагон ресторан, перестает быть унылой забегаловкой, он становиться межпланетным кораблем с чудовищной скоростью несущейся через вселенную. За окном мелькают одна за другой знакомые станции. Адис не лишен тщеславия и любит к себе внимание. Смотри какой мужчина! На перрон он выходит с таким видом будто ему принадлежит весь Дальний Восток, монголята, словно пажи, несут чемоданы до стоянки такси.

Снова «Восточный экспресс» мчится по просторам России. Сон на верхней полке, под стук вагонных колес, гарантирует вам день полный приключениями. Проснувшись среди ночи, Адис невольно подслушал разговор двух бродяг. Болтая без умолка они вспоминали, как прошлый раз ограбили и закопали в лесопосадке, местную вокзальную проститутку. Он же Адис будучи настоящим мужчиной и стопроцентным ментом, не мог претвориться спящим или глухим. Подлюги, сволочи! Бродяги и глазом не спели моргнуть, как оказались в дежурной части отдела милиции города Тайшет куда их притащил, кто бы мог подумать?..сосед по купе, отставной майор милиции Адис Нуртдинов. Следствие велось по всем правилам

Адис на пять дней опоздал к месту отдыха. «Мест нет»! - не терпевший разгильдяйства, ответил начальник санатория Александр Брыль, и уточнил, «Где получил ранение»? «Вторая чеченская война, Грозный». И тут Брыль улыбнулся Адису, как своему лучшему другу. В это же время он, лечил раненых бойцов в Грозном и возможно, контуженный фугасом Адис валялся в его полевом госпитале. С этого времени Адис отдыхает на берегу Тихого океана, в генеральских апартаментах санатория. Его общительность и дружелюбие подкупают, любого кто с ним встречается. Курортный сезон продолжается на даче земляка-дюртюлинца , председателя татарской диаспоры на Дальнем Востоке, Рифа Харисова. Так проходят три месяца, они кажутся Адису одним днем. В Уфе Адиса Нуртдинова ждут тысяча друзей и тысяча дел в скаутских подростковых клубах.

Взрослые говорят, что Адис чудак, но мальчики любят его, он помогает их мечтам о военных приключениях. Вспыльчивый, неугомонный романтик Адис не находит себе место в мирной жизни.

Война, как будто нарочно существует для таких людей как он. Майор в отставке Адис Нуртдинов хоть сейчас готов рвануть на Донбас, где можно жить широко и свободно, не подчиняясь дурацким законам. Выпив рюмку водки, Адис бьет себя в грудь и начинает вполголоса браниться: «Я битая карта, на мне не сыграешь…». Годы и старые раны дают о себе знать, дорога на «Гуляй-поле» путинской России ему закрыта.

За окном огни вечерней Уфы. Майор милиции в отставке бесцельно бредет по проспекту Октября. Неисправимый оптимист, Адис слишком рассчитывал на свое счастье и в шестьдесят лет не имеет своего угла. Пенсия сорок тысяч, не плохая кислородная подушка, но траты на наем жилья сильно бьют по бюджету. Адис обивает высокие пороги, начальство, как всегда обещает, но это похоже на кукиш в кармане. «Нет, справедливости в этой жизни»-говорит он. Эти слова наполняет душу унынием. Так изредка, как дальний огонек в поле, мелькнет надежда и наведет на сказочные мысли. Входит майор милиции в отставке Адис Нуртдтинов в кабинет президента республики Рустема Хамитова и вдруг, здорово живешь, пожалуйста ордер на квартиру. Адис садиться на скамейку, и продолжает мечтать, как он покупает мебель, пьет чай на кухне и любуется видом из окна. Становиться прохладно, Адис двигает плечами, скамейка жалобно скрипит. И снова грустные мысли. Люди спешат к теплу, к своим домам, и ни кому нет до него дела, одни голуби удостаивают Адиса своим вниманием, смотрят черными глазками, да и то равнодушно.

Нуртдинов Адис Наипович родился 16 марта 1957 года в селе Дюртюли, Дюртюлинского района Баш.АССР, в семье рабочих. После 10 классов школы №3, год работал геофизической экспедиции. 1975-1977 служба в армии, ракетные войска город Челябинск. 1978-1983 год педагогический институт, географический факультет. 1983-1988 год работает инструктором детского туризма в Дюртюлинском районе. 1988-1992 год сверхсрочная служба, северная группа войск, Польша. 1992-1994 год мл. инспектор ГУИН СИ 1/5 города Дюртюли. 1994-1996 год управление милиции Орджоникидзевского района Уфы, лейтенант милиции, командир конвоя. 1996-2006 год оперуполномоченный 6-го отдела МВД РБ.

Майор милиции, награжден медалями в том числе: «За охрану общественного правопорядка» (Чеченская республика). Получил контузию во время командировки на Северный Кавказ. Инвалид III группы. КМС по легкой атлетике.

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

Другие публикации по теме

    {related-news}
« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 26.02.2017, 09:49 | Автор: Егерь
    Публикации: 3034 | Комментарии: 5939 | Рейтинг: +2625,9
Акция памяти Бориса Немцова - 26 февраля 2017 года в 15.00

Мемориал памяти жертв политических репрессий в Уфе.

Встречаемся почтить память Бориса Немцова.

26 февраля 2017 года, в воскресенье, в 15 часов, в Уфе, возле пaмятника жертвам политических репрессий, в сквере 50-летия Победы за Дворцом Молодёжи (бывший ДК Юбилейный).

Приглашаются все желающие вспомнить о Борисе Немцове.

Башкирское региональное отделение РОДП "Яблоко"



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 2 | 26.02.2017, 10:12 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
Вот Они либерал демократы Уфы . Настоящие революционеры. Юра и Лена. Лену можно сравнить с Жанной Д Арк . Юра при Ней. Пока Они подбрасывают дрожжи в говно а скоро пойдут ловить Путина В В у Спасских ворот и просить прибавки за вредность. Сколько же анонимок написали либералы в свое время в НКВД . Либералы будут поминать жертвы репрессий Их предки написали 2 миллиона доносов анонимок и как результат ЧК возглавляемое евреями на 99% дали повод убивать русских.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 26.02.2017, 10:15 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
Забавные наверняка и НОД подойдет что бы за Вами приглядывать. Возможно и Я подойду посмотреть на провокаторов и подстрекателей называющих Себя почему то либералами.



Оценили
0

  • # 4 | 26.02.2017, 10:19 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 5 | 26.02.2017, 10:24 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 26.02.2017, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 261 | Комментарии: 28943 | Рейтинг: +5497,4
2 | 26.02.2017, 10:19 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 8380 | Рейтинг: -1404,9
Барух Немцов настоящий коммунист -комсомольский работник -сотрудник КГБ умет делать деньги и морочить гоям голову. Недавно Его полового гангстера видели на Красном море с новой подружкой. Удачно провернули операцию и вывели из игры Баруха подбросив на мост из мусоровоза чучело похожее на Баруха сделав тем самым повод для создания сокральной жертвы.

===============Скажи доктору. который тебе прописал таблетки "от головы", что они не помогают.



Оценили
1

  • # 7 | 26.02.2017, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 8 | 26.02.2017, 10:59 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
Юра Ты настоящий революционер с Леной. Когда напишите письмо папе кормильцу что бы увеличил Вам содержание? Скоро Вам работы прибавится.Будите писать не только комментарии но и ананимки друг на друга. За сообщения будут доплачивать. Либералы 2 миллиона доносов написали а либералы евреи проникшие в НКВД расстреливали рабочих и трудовую интеллигенцию .Для этого Вас и содержит режим из бюджета.



Оценили
0

  • # 9 | 26.02.2017, 11:04 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 10 | 26.02.2017, 11:08 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 11 | 26.02.2017, 11:10 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лена к памятнику жертвам и НОД подтянется. Придется Вас Вашим полицейским Вас охранять. НОД то ребята серьезные.Многие воевали.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 12 | 26.02.2017, 11:11 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
Если выберу время приду посмотреть на Вас забавных почему то называющих Себя либералами.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 13 | 26.02.2017, 11:15 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
Обычное дело.Чечня. Умудрились либеральные демократы у чудить войну .Сейчас гражданскую войну у чудили на Украине. Где правят провокаторы либералы там и война убийства анонимки .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 26.02.2017, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек, зря стараешься, вряд ли Хамитов читает "УЖика", так что с гулянкой на новоселье у тебя облом.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 15 | 26.02.2017, 11:17 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
2 миллиона анонимок написали либералы в 30 годы 20 века. Цель уничтожить рабочих крестьян и трудовую интеллигенцию.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 16 | 26.02.2017, 11:19 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
Как Я Вас особи называющие Себя либералами? 2 миллиона анонимок Вы написали в 30 годы 20 столетия.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 17 | 26.02.2017, 11:20 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
Пожалуй и Я подойду посмотреть на Вас в реалии .Забавные Вы и почему Вы называете Себя либералами?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 26.02.2017, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1471 | Комментарии: 53690 | Рейтинг: +11569,9
8 | 26.02.2017, 11:10 | Автор: materu | На сайте

Скажи, Ху-йснеяров: ну вот почему вы такое дерьмо? Когда вы скорбите по Моторыле или Гиви, или празднуете "крымваш", или проводите акции в поддержку пуйла - вам проклятые либерасты не мешают, не приходят и не устраивают провокаций, а когда либерасты по ком-то скорбят или выражают протест, или поддерживают своих либерастов - вы тут как тут?!

Вы, видимо, поцреоты-нодорасты - из сплошь дерьма состоите, поэтому никак не можете, чтобы не насрать кому-то.
И не понимаете, что выглядите как настоящие засранцы!
Впрочем - вы и есть - засранцы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 26.02.2017, 11:43 | Автор: юнг
    Публикации: 261 | Комментарии: 28943 | Рейтинг: +5497,4
10 | 26.02.2017, 11:38 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1471 | Комментарии: 53627 | Рейтинг: +11553,7
8 | 26.02.2017, 11:10 | Автор: materu | На сайте

Скажи, Ху-йснеяров: ну вот почему вы такое дерьмо? Когда вы скорбите по Моторыле или Гиви, или празднуете "крымваш", или проводите акции в поддержку пуйла - вам проклятые либерасты не мешают, не приходят и не устраивают провокаций, а когда либерасты по ком-то скорбят или выражают протест, или поддерживают своих либерастов - вы тут как тут?!

Вы, видимо, поцреоты-нодорасты - из сплошь дерьма состоите, поэтому никак не можете, чтобы не насрать кому-то.
И не понимаете, что выглядите как настоящие засранцы!
Впрочем - вы и есть - засранцы.

=======================================================Интер
есная мысль.! Я тоже об этом задумывался. Психически нормальный человек не сможет так упорно и постоянно срать. Значит, есть другие причины. На мой взгляд--это делается за деньги.
==========Отсюда -простой вывод- про с т и ту тки проплаченные.!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 26.02.2017, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1471 | Комментарии: 53690 | Рейтинг: +11569,9
Отсюда -простой вывод- про с т и ту тки проплаченные.!!!
___________________
Да. Но не все. Некоторые делают это даром и от всей поганой души... это ну как подонки в детстве кошек мучают - поскольку они урожденные садисты. Вот и тут - урожденные засранцы. Им кому-то нагадить - это просто оргазм!
Харя с какашкой, херней с хрюлем, ху-йснеяров с кекешкой - они же за бесплатно тут гадят. По призванию...



Оценили
1

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com