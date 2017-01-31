Криминальная Башкирия. Герой нашего времени

Друзья относятся к Адису Нуртдинову с иронической симпатией, как «человеку влюбленного в Сахалин». Ветеран МВД, каждый год ездит в один и тот же санаторий «Приморский», что на Дальнем Востоке.Путешествует только поездом и поезд этот называется «Восточный экспресс», а его пассажир «Мистер Пуаро». За двадцать две поездки от Уфы до Владивостока майор в отставке Адис Нуртдинов (бывших ментов не бывает) раскрыл двадцать два преступления! И если бы не воры и убийцы, Адис за бесконечную неделю пути, вероятнее всего сошел бы с ума от тоски и безделья. На станции Улан-Удэ в вагон ввалилась ватага монголят. Юными спортсменами руководила женщина тренер. Адис улыбнулся краснощекой монголке, но она только сильнее прижала к себе толстый кошелек с тугриками.Монголята, будто Маугли прыгали с полки на полку пришлось сделать замечание. Утром следующего дня Адиса разбудил проводник, рядом с ним стояла монголка с расширенными от ужаса глазами: у нее украли кошелек. Точнее, она его забыла после умывания в туалете, вернулась, а кошельку кто-то приделал ноги. Проводник и Адис смотрят на друг друга понимающим взглядом опытных уголовных сыщиков. Надо вычислить того, кто вторым зашел в туалет после женщины. Адис накидывает на плечи «камуфляж» СОБРа, так оно будет вернее. Несмотря на ранний час, начинается проверка билетов.Сонные пассажиры бранятся и лезут в карманы. Мужчина во втором купе достает билет. Адис чисто научной целью берет в руки белое вафельное полотенце пассажира. Полотенце влажное! Это еще ничего не доказывало, но было уже кое-что. В романах Агата Кристи это называется психологическим воздействием на преступника. Без каких либо комментариев Адис накидывает на шею мужчины мокрое полотенце и начинает затягивать словно это белый галстук. Лицо несчастного, краснеет будто помидор. Монголята выглядывают из-за спин и хихикают, им безумно смешно.Мужчина совсем задыхается и хлопает ладонью по матрасу, так поверженный противник просит пощады. Здесь этот жест имеет двойной смысл. Словно по волшебству из под матраса пассажира Адис извлекает толстый кошелек с тугриками. Толстощекая, круглая тренер, со смешным именем Хонгозул в восторге и угощает «мистера Пуаро», монгольской водкой Архи. Первый стакан молочной водки вызывает у Адиса взрыв радости. Веселье продолжается в ресторане. Хонгузул, а по татарски Зуля только успевает наполнять стаканы. Вагон ресторан, перестает быть унылой забегаловкой, он становиться межпланетным кораблем с чудовищной скоростью несущейся через вселенную. За окном мелькают одна за другой знакомые станции. Адис не лишен тщеславия и любит к себе внимание. Смотри какой мужчина! На перрон он выходит с таким видом будто ему принадлежит весь Дальний Восток, монголята, словно пажи, несут чемоданы до стоянки такси.Снова «Восточный экспресс» мчится по просторам России. Сон на верхней полке, под стук вагонных колес, гарантирует вам день полный приключениями. Проснувшись среди ночи, Адис невольно подслушал разговор двух бродяг. Болтая без умолка они вспоминали, как прошлый раз ограбили и закопали в лесопосадке, местную вокзальную проститутку. Он же Адис будучи настоящим мужчиной и стопроцентным ментом, не мог претвориться спящим или глухим. Подлюги, сволочи! Бродяги и глазом не спели моргнуть, как оказались в дежурной части отдела милиции города Тайшет куда их притащил, кто бы мог подумать?..сосед по купе, отставной майор милиции Адис Нуртдинов. Следствие велось по всем правиламАдис на пять дней опоздал к месту отдыха. «Мест нет»! - не терпевший разгильдяйства, ответил начальник санатория Александр Брыль, и уточнил, «Где получил ранение»? «Вторая чеченская война, Грозный». И тут Брыль улыбнулся Адису, как своему лучшему другу. В это же время он, лечил раненых бойцов в Грозном и возможно, контуженный фугасом Адис валялся в его полевом госпитале. С этого времени Адис отдыхает на берегу Тихого океана, в генеральских апартаментах санатория. Его общительность и дружелюбие подкупают, любого кто с ним встречается. Курортный сезон продолжается на даче земляка-дюртюлинца , председателя татарской диаспоры на Дальнем Востоке, Рифа Харисова. Так проходят три месяца, они кажутся Адису одним днем. В Уфе Адиса Нуртдинова ждут тысяча друзей и тысяча дел в скаутских подростковых клубах.Взрослые говорят, что Адис чудак, но мальчики любят его, он помогает их мечтам о военных приключениях. Вспыльчивый, неугомонный романтик Адис не находит себе место в мирной жизни.Война, как будто нарочно существует для таких людей как он. Майор в отставке Адис Нуртдинов хоть сейчас готов рвануть на Донбас, где можно жить широко и свободно, не подчиняясь дурацким законам. Выпив рюмку водки, Адис бьет себя в грудь и начинает вполголоса браниться: «Я битая карта, на мне не сыграешь…». Годы и старые раны дают о себе знать, дорога на «Гуляй-поле» путинской России ему закрыта.За окном огни вечерней Уфы. Майор милиции в отставке бесцельно бредет по проспекту Октября. Неисправимый оптимист, Адис слишком рассчитывал на свое счастье и в шестьдесят лет не имеет своего угла. Пенсия сорок тысяч, не плохая кислородная подушка, но траты на наем жилья сильно бьют по бюджету. Адис обивает высокие пороги, начальство, как всегда обещает, но это похоже на кукиш в кармане. «Нет, справедливости в этой жизни»-говорит он. Эти слова наполняет душу унынием. Так изредка, как дальний огонек в поле, мелькнет надежда и наведет на сказочные мысли. Входит майор милиции в отставке Адис Нуртдтинов в кабинет президента республики Рустема Хамитова и вдруг, здорово живешь, пожалуйста ордер на квартиру. Адис садиться на скамейку, и продолжает мечтать, как он покупает мебель, пьет чай на кухне и любуется видом из окна. Становиться прохладно, Адис двигает плечами, скамейка жалобно скрипит. И снова грустные мысли. Люди спешат к теплу, к своим домам, и ни кому нет до него дела, одни голуби удостаивают Адиса своим вниманием, смотрят черными глазками, да и то равнодушно.Нуртдинов Адис Наипович родился 16 марта 1957 года в селе Дюртюли, Дюртюлинского района Баш.АССР, в семье рабочих. После 10 классов школы №3, год работал геофизической экспедиции. 1975-1977 служба в армии, ракетные войска город Челябинск. 1978-1983 год педагогический институт, географический факультет. 1983-1988 год работает инструктором детского туризма в Дюртюлинском районе. 1988-1992 год сверхсрочная служба, северная группа войск, Польша. 1992-1994 год мл. инспектор ГУИН СИ 1/5 города Дюртюли. 1994-1996 год управление милиции Орджоникидзевского района Уфы, лейтенант милиции, командир конвоя. 1996-2006 год оперуполномоченный 6-го отдела МВД РБ.Майор милиции, награжден медалями в том числе: «За охрану общественного правопорядка» (Чеченская республика). Получил контузию во время командировки на Северный Кавказ. Инвалид III группы. КМС по легкой атлетике.