Лживая. Преступная. Воровская. Антиобщественная палата

Руслан Валиев: Попытки осуществили, но не добились окончательного результата.Член Совета по правам человека при главе РБ, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев, комментируя завершающийся срок первого состава совета, заметил, что сделал с единомышленниками все, что хотел, но цели не достигнуты.— Несколько ключевых проблем. Например, самовыражение в рамках уличных акций. Оформили законодательные предложения и даже добились промежуточного результата. Другое дело, что Госсобранием была принята самая несущественная поправка. С Ренатом Факиевым подготовили предложения по выборному законодательству. Но здесь даже до рабочей группы не дошло. Сделали «что должно, и будь что будет».Предприняты попытки решить отдельные вопросы, возникающие по ходу событий. Попытка изменить меру пресечения Айрату Дильмухаметову, собирались подписи под поручительством. Пытались принять некое общее решение путем общего голосования совета, но попытка окончилась неудачно. Практического результата нет.Но и иллюзий не было. Ставлю тройку. Попытки осуществили, но не добились окончательного результата. Но учитывая, что об этих проблемах вслух не говорят, успех, что о них заявили с высокой трибуны.Валиев до сих пор не определился с тем, чем было создание СПЧ — декорацией или реальным шагом главы региона для стимулирования гражданского общества.— Отдельные вопросы решены, есть отдельные спасенные судьбы, инвалиды, сироты, дети. Но этого недостаточно. В моем направлении собраны системные проблемы гражданского общества, они не решились.Создавался совет с воодушевлением, но видимо, поднадоели. Из двух лет не взаимодействовали с нами год.Думал, что сойдёт на нет, но собрали снова. Правда, указ о новом составе до сих пор не вышел. И они, вероятно, не могут до конца определиться, для чего это нужно. СПЧ — это инструмент обратной связи. Он (глава региона — ред.) от нас узнает новое для себя, а не из докладов чиновников. Это «сизифов труд», на выходе имеем не много, но с учётом реалий бюрократической системы — это неплохо. Я не все ещё сделал, за первые два года поднял проблемы, но я бы не против продолжить работать по этим вопросам дальше, — резюмировал Валиев.