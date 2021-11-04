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Лживая. Преступная. Воровская. Антиобщественная палата

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Руслан Валиев: Попытки осуществили, но не добились окончательного результата.

Лживая. Преступная. Воровская. Антиобщественная палата


Член Совета по правам человека при главе РБ, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев, комментируя завершающийся срок первого состава совета, заметил, что сделал с единомышленниками все, что хотел, но цели не достигнуты.

— Несколько ключевых проблем. Например, самовыражение в рамках уличных акций. Оформили законодательные предложения и даже добились промежуточного результата. Другое дело, что Госсобранием была принята самая несущественная поправка. С Ренатом Факиевым подготовили предложения по выборному законодательству. Но здесь даже до рабочей группы не дошло. Сделали «что должно, и будь что будет».

Предприняты попытки решить отдельные вопросы, возникающие по ходу событий. Попытка изменить меру пресечения Айрату Дильмухаметову, собирались подписи под поручительством. Пытались принять некое общее решение путем общего голосования совета, но попытка окончилась неудачно. Практического результата нет.

Но и иллюзий не было. Ставлю тройку. Попытки осуществили, но не добились окончательного результата. Но учитывая, что об этих проблемах вслух не говорят, успех, что о них заявили с высокой трибуны.

Валиев до сих пор не определился с тем, чем было создание СПЧ — декорацией или реальным шагом главы региона для стимулирования гражданского общества.

— Отдельные вопросы решены, есть отдельные спасенные судьбы, инвалиды, сироты, дети. Но этого недостаточно. В моем направлении собраны системные проблемы гражданского общества, они не решились.

Создавался совет с воодушевлением, но видимо, поднадоели. Из двух лет не взаимодействовали с нами год.

Думал, что сойдёт на нет, но собрали снова. Правда, указ о новом составе до сих пор не вышел. И они, вероятно, не могут до конца определиться, для чего это нужно. СПЧ — это инструмент обратной связи. Он (глава региона — ред.) от нас узнает новое для себя, а не из докладов чиновников. Это «сизифов труд», на выходе имеем не много, но с учётом реалий бюрократической системы — это неплохо. Я не все ещё сделал, за первые два года поднял проблемы, но я бы не против продолжить работать по этим вопросам дальше, — резюмировал Валиев.

Эхо Москвы






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  • 1 | 03.12.2021, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как я понял у СПЦ, впрочем как и у меня, желания не совпадают с возможностями,...



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  • 2 | 03.12.2021, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руслан Валиев: Попытки осуществили, но не добились окончательного результата.
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За использование попыток чемпионом в спорте не станешь! Может опять И.В.Сталина надо вспомнить:"Кадры решают всё!" и честно сказать, что этот состав СПЧ просто был не в состоянии эффективно работать, так как не те кадры туда набрали? Очень Опытный



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  • 3 | 03.12.2021, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...есть отдельные спасенные судьбы, инвалиды, сироты, дети. Но этого недостаточно.
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Зато На содержание главы Башкортостана Радия Хабирова (https://t.me/utronews/13094) из бюджета уходит 456 млн рублей (https://t.me/volgabrief/651)в год. Среди губернаторов больше уходит только на главу Подмосковья Андрея Воробьева



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  • 4 | 03.12.2021, 12:03 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4651 | Рейтинг: -350,2
Хотел, изо всех сил старался но не смог. И снова хочет.

Это импотенция батенька. Прими виагру.



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  • 5 | 03.12.2021, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Результат палаты нулевой .Никакого влияния на кадровую политику в Башкирии. Поражает назначение править иглинским районом Госпожи Насыровой .Вместо исполнения своих обязанностей она поселила в Иглино разврат и пьянство как герой фильма Калина красная уголовник Егор в исполнении Шукшина.С приходом Гюзель Раисовны здание администрации превратилось в Бордель.Главные участники она сама ее боевой зам и любовник Андрей Кононов юрист Альфия Мударисова и другие чиновники.Может новый состав палаты наконец покончит с бардаком в райадминистрациях Башкирии,



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  • 6 | 03.12.2021, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 03.12.2021, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... впрочем, как и у меня, желания не совпадают с возможностями...

---------------

Мой прадед говорил:
- Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.

Так випьим же за то...



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  • 7 | 03.12.2021, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня снежным декабрьским днём в старых статьях УЖа появилось 4 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что 1 из них мой! Очень Опытный



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  • 8 | 03.12.2021, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71807 | Рейтинг: +11416,8
1. Не менее половины членов СПЧ - ставленники СРАдия - бездельники и холуи. Вы от них что-то хотите? От З.Гайсиной? От В.Кобзева? От председателя В.Барабаша? От А.Галина?
2. Вторая половина как в том анекдоте - "съесть-то он съест, да кто же ему даст?"

Можно подумать, что критикующие сделали бы больше, нежели Руслан Валиев. Он в тандеме с Н.Павловой - очень старался что-то сделать.
Э.Маулимшина - тоже. Еще пара человек...



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  • 9 | 03.12.2021, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
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26 минут назад, источник: Фонтанка
Умерла актриса Нина Ургант
Ушла из жизни советская и российская актриса Нина Ургант, ей было 92 года. Об этом «Фонтанке» 3 декабря сообщили в пресс-службе Александринского театра.
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________ Земля пухом! Очень Опытный



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  • 10 | 03.12.2021, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 11 | 03.12.2021, 20:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.12.2021, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня снежным декабрьским днём в старых статьях УЖа появилось 4 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что 1 из них мой! Очень Опытный
10 | 03.12.2021, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный
____________________________________________________________
___
Уже набили оскомину эти два коммента, постоянно появляющиеся на УЖ полгода! Интересно, кто их автор (авторы)? Такое впечатление, что это дело рук сладкой "креативной" парочки: писателя и/или публициста! Вы спросите, а зачем им это нужно? Отвечу: да черт их знает, у них все креативно-хайповые идеи растут из зада, и еще, говорят, из носа!



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  • 12 | 03.12.2021, 20:18 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4651 | Рейтинг: -350,2
Журнаглисты не должны участвовать в общественных организациях, потому как они занимаются политической проституцией.

В таких организациях должны участвовать общественники, представители трудовых коллективов, профсоюзов, партий и движений, но не журнаглисты.



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