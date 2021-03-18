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Мэрия Уфы и суды Башкирии издеваются над людьми

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У выступающих против сноса дома для строительства Арбитражного суда Башкирии заблокировали счета. Верховный суд потребовал оплатить экспертизу, которую заказывала мэрия.

Мэрия Уфы и суды Башкирии издеваются над людьми


Жители дома 5/3 на улице Карла Маркса выступают против признания его аварийным и дальнейшего сноса на протяжении нескольких лет. Территория, на которой стоит здание, требуется для завершения строительства нового корпуса Арбитражного суда. Ранее районные суды несколько раз признавали решения районной и городской администраций о придании аварийного статуса незаконным, но в феврале текущего года Верховный суд встал на сторону мэрии Уфы. При этом он потребовал истца и местного жителя Ильгама Масагутова полностью компенсировать стоимость заказанной экспертизы в размере почти 150 тыс. рублей. В настоящее время семейные счета заблокированы, рассказала «Эху» супруга заявителя Диана Масагутова.

«Следующий этап — это арест всего нашего имущества. Мы уже думали взять кредит. С жителями дома собрали 31 тысячу рублей. Уже некоторые граждане тоже мне начали деньги переводить», — добавила она.

Сегодня женщина вышла на одиночный пикет к зданию уфимской администрации, чтобы раздать прохожим листовки с просьбой собрать деньги для «нуждающейся мэрии».

«У них же в администрации очень много сотрудников. Если они рублей по 100 скинутся, как раз и сумма покроется. Это же для них, а не для себя. Они же не могут оплатить эту экспертизу, которую сами же и просили», — объяснила женщина.

Семье Масагутовых осталось собрать еще более 110 тыс. рублей.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 16.04.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, я Вор, я подлец и мерзавец, я чмошник и дырявое существо, беру в рот, даю в зад, я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 2 | 16.04.2021, 13:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70540 | Рейтинг: +11688,8
Этим сволочам мало отобрать у людей жилье в центре города, они еще и по миру их решили пустить! Ну не мерзавцы?!



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