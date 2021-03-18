Мэрия Уфы и суды Башкирии издеваются над людьми

У выступающих против сноса дома для строительства Арбитражного суда Башкирии заблокировали счета. Верховный суд потребовал оплатить экспертизу, которую заказывала мэрия.Жители дома 5/3 на улице Карла Маркса выступают против признания его аварийным и дальнейшего сноса на протяжении нескольких лет. Территория, на которой стоит здание, требуется для завершения строительства нового корпуса Арбитражного суда. Ранее районные суды несколько раз признавали решения районной и городской администраций о придании аварийного статуса незаконным, но в феврале текущего года Верховный суд встал на сторону мэрии Уфы. При этом он потребовал истца и местного жителя Ильгама Масагутова полностью компенсировать стоимость заказанной экспертизы в размере почти 150 тыс. рублей. В настоящее время семейные счета заблокированы, рассказала «Эху» супруга заявителя Диана Масагутова.«Следующий этап — это арест всего нашего имущества. Мы уже думали взять кредит. С жителями дома собрали 31 тысячу рублей. Уже некоторые граждане тоже мне начали деньги переводить», — добавила она.Сегодня женщина вышла на одиночный пикет к зданию уфимской администрации, чтобы раздать прохожим листовки с просьбой собрать деньги для «нуждающейся мэрии».«У них же в администрации очень много сотрудников. Если они рублей по 100 скинутся, как раз и сумма покроется. Это же для них, а не для себя. Они же не могут оплатить эту экспертизу, которую сами же и просили», — объяснила женщина.Семье Масагутовых осталось собрать еще более 110 тыс. рублей.