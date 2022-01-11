Из этой страны лучше валить сразу

Сотрудник представительства Башкирии попросил убежища в Великобритании после драки с коллегой в Москве.Об этом сообщает издание Prufy 15 декабря прошлого года произошел конфликт между главой аппарата по обеспечению органов госвласти Башкирии в Москве Андреем Фёдоровым и экспертом полпредства Константином Сафроновым. В СМИ было распространено видео, как Фёдоров отталкивает подошедшего с камерой Сафронова. По словам Сафронова, в тот день он решил заступиться за работницу полпредства, на которую кричал глава аппарата, однако получил несколько ударов по лицу.Константин Сафронов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что принял решение покинуть страну из-за угроз полиции в его адрес.«Я направил письмо в посольство Великобритании о предоставлении мне и моей семье убежища. Поступить так меня вынуждают сложившиеся обстоятельства, которые не позволяют чувствовать себя в безопасности на территории России, — рассказал Сафронов. — Окончательное решение я принял, когда после нападения на меня Андрея Фёдорова, полиция пригрозила мне. Я не оппозиционер, я обычный государственный служащий. Я считаю, что мне нужно просто уехать из России, чтобы меня больше не трогали. Главное, чтобы не сняли с самолёта. Так как сотрудник полиции именно этим мне и угрожал. Считаю Великобританию самой подходящей страной».Ранее Сафронов рассказал, что обратился в травмпункт с разбитой губой, и медики поставили диагноз «Ушиб мягких тканей головы». Потерпевший написал заявление в полицию и, по его словам, уволился по собственному желанию из-за опасений за свою жизнь.Добавим, радиостанция «Говорит Москва» связалась с другим участником конфликта Андреем Фёдоровым, тот не подтвердил информацию о драке. «Не знаю, о чём идёт разговор, и не хочу знать», — сказал он.