Об этом сообщает издание Prufy 15 декабря прошлого года произошел конфликт между главой аппарата по обеспечению органов госвласти Башкирии в Москве Андреем Фёдоровым и экспертом полпредства Константином Сафроновым. В СМИ было распространено видео, как Фёдоров отталкивает подошедшего с камерой Сафронова. По словам Сафронова, в тот день он решил заступиться за работницу полпредства, на которую кричал глава аппарата, однако получил несколько ударов по лицу.
Константин Сафронов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что принял решение покинуть страну из-за угроз полиции в его адрес.
«Я направил письмо в посольство Великобритании о предоставлении мне и моей семье убежища. Поступить так меня вынуждают сложившиеся обстоятельства, которые не позволяют чувствовать себя в безопасности на территории России, — рассказал Сафронов. — Окончательное решение я принял, когда после нападения на меня Андрея Фёдорова, полиция пригрозила мне. Я не оппозиционер, я обычный государственный служащий. Я считаю, что мне нужно просто уехать из России, чтобы меня больше не трогали. Главное, чтобы не сняли с самолёта. Так как сотрудник полиции именно этим мне и угрожал. Считаю Великобританию самой подходящей страной».
Ранее Сафронов рассказал, что обратился в травмпункт с разбитой губой, и медики поставили диагноз «Ушиб мягких тканей головы». Потерпевший написал заявление в полицию и, по его словам, уволился по собственному желанию из-за опасений за свою жизнь.
Добавим, радиостанция «Говорит Москва» связалась с другим участником конфликта Андреем Фёдоровым, тот не подтвердил информацию о драке. «Не знаю, о чём идёт разговор, и не хочу знать», — сказал он.
Из этой страны лучше валить сразу
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