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Из этой страны лучше валить сразу

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Сотрудник представительства Башкирии попросил убежища в Великобритании после драки с коллегой в Москве.

Из этой страны лучше валить сразу


Об этом сообщает издание Prufy 15 декабря прошлого года произошел конфликт между главой аппарата по обеспечению органов госвласти Башкирии в Москве Андреем Фёдоровым и экспертом полпредства Константином Сафроновым. В СМИ было распространено видео, как Фёдоров отталкивает подошедшего с камерой Сафронова. По словам Сафронова, в тот день он решил заступиться за работницу полпредства, на которую кричал глава аппарата, однако получил несколько ударов по лицу.

Константин Сафронов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что принял решение покинуть страну из-за угроз полиции в его адрес.

«Я направил письмо в посольство Великобритании о предоставлении мне и моей семье убежища. Поступить так меня вынуждают сложившиеся обстоятельства, которые не позволяют чувствовать себя в безопасности на территории России, — рассказал Сафронов. — Окончательное решение я принял, когда после нападения на меня Андрея Фёдорова, полиция пригрозила мне. Я не оппозиционер, я обычный государственный служащий. Я считаю, что мне нужно просто уехать из России, чтобы меня больше не трогали. Главное, чтобы не сняли с самолёта. Так как сотрудник полиции именно этим мне и угрожал. Считаю Великобританию самой подходящей страной».

Ранее Сафронов рассказал, что обратился в травмпункт с разбитой губой, и медики поставили диагноз «Ушиб мягких тканей головы». Потерпевший написал заявление в полицию и, по его словам, уволился по собственному желанию из-за опасений за свою жизнь.

Добавим, радиостанция «Говорит Москва» связалась с другим участником конфликта Андреем Фёдоровым, тот не подтвердил информацию о драке. «Не знаю, о чём идёт разговор, и не хочу знать», — сказал он.






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  • 1 | 09.02.2022, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чуть что так Англия, она что резиновая?



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  • 2 | 09.02.2022, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • 3 | 09.02.2022, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Вероятно готовился уехать давно, сознательно пошёл на конфликт. Мелкая и поганая сущность, захотела пожить в Англии. Попутного ветра, судьба накажет.
Чем дальше, тем больше таких уродов будет, на ютубе выложили методику как получить ВНЖ по политике. Все сделал под копирку.



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  • 4 | 09.02.2022, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Верховный суд Башкирии обязал «БашРТС» произвести перерасчет платы за отопление (24 дома...).
Баш РТС относится к Интер РАО ЕЭС. Интер РАО ЕЭС находится, в Москве. Руководит Интер РАО ЕЭС Борис Ковальчук. Борис Ковальчук является сыном Юрия Ковальчука. Ну а кем является миллиардер Юрий Ковальчук, всем и известно. Чувствуете цепочку? Чей от друг тоже все знают.
------
Только валить. Вопрос куда, или все же кого?



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  • 5 | 09.02.2022, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
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В Лондоне без бабок только под Лондонским мостом жить.



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  • 6 | 09.02.2022, 16:01 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41176 | Рейтинг: +5069
дела об административном правонарушении (ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ) завели полицейские из Набережных Челнов.

– Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю, – сообщил источник ТАСС. – Вину Моргенштерн не признал.
"Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики", — сказал Жорин. "Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление", — сообщил адвокат агентству.



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  • 7 | 09.02.2022, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
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В Сургуте 93-летнюю бабушку привезли из ковидного госпиталя с положительным тестом, раздетую и без вещей

«Подняли её домой, я увидела весь этот ужас. Вся синяя, запуганная, язык и рот покрыты коркой (постоянно просит пить), цепочки с крестиком нет, выписки нет», — рассказала..
++
И таких историй масса. Врачи уже не те, что были при советах. Может быть мордор созданный лилипутами, людей превратил в зверей, живущих по законам джунглей?



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  • 8 | 09.02.2022, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из этой страны лучше валить сразу
===================
Воздух в России станет чище и дышать легче без этой вони.



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  • 9 | 09.02.2022, 19:14 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41176 | Рейтинг: +5069
Руководитель Общественной палаты Башкирии, публицист Шамиль Валеев ежемесячно в среднем получал 189 тыс. руб. в 2020 году. Это следует из отчета зарплаты руководителей.

При этом, напомним, во время интервью изданию «Башинформ» Валеев осудил «итальянскую забастовку» врачей в Ишимбайской ЦРБ из-за низких зарплат и переработок, сравнил ее с саботажем во время войны,

Депутат госдумы Римма Утяшева с зарплатой свыше 300 тыс. руб. в месяц также осудила забастовку медиков.
==========================================
Нехило!



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  • 10 | 09.02.2022, 19:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 72002 | Рейтинг: +11369,4
Хитрожопый - решил использовать момент. Не дадут ему убежища. Конфликт локальный, межличностный и серьезных угроз для жизни и здоровья не имеет. Политических преследований - тем паче.



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  • 11 | 09.02.2022, 19:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 09.02.2022, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чуть что так Англия, она что резиновая?
*************************
Там ляди, сколотившие незаконно состояние здесь, ведут роскошную жизнь, а иноогент и экстремист ты, потому что просишь снизить цены и тарифы.



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  • 12 | 09.02.2022, 19:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
75-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сделавший себе рекордное количество прививок, срочно госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с коронавирусом. Двусторонняя пневмония, поражение 50-70% легких. Его состояние оценивают как тяжелое...
*****************************************
Столько лет улучшал жизнь народа, кто же будет и дальше улучшать если что? Хотя жаль, если что. Был пример другим странам, как гос органы превратить в цирк, переполнив их бесполезными клоунами.



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  • 13 | 09.02.2022, 20:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жирик сдохнет, выпью чекушку.



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  • 14 | 09.02.2022, 23:03 | Автор: Не зарегистрирован
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У клоуна Путина в обойме клоун Жирик!

Внятнее отобразил народ:
Каков поп таков приход!



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