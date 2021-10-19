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Писульки тут не помогут

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Андрей Потылицын: Имею в виду Мурзагулова и Павлову. Очень модно в тусовке стало поручаться.

Писульки тут не помогут


В среду состоится апелляция на решение Кировского райсуда по мере пресечения Лилии Чанышевой. Адвокаты активистки просят изменить ей меру пресечения на несвязанную с заключением под стражу. Политтехнолог Андрей Потылицын иллюзий о результате рассмотрения апелляции не питает.

— Она будет отклонена. Сразу было понятно, что концепция суда и принятие решение по мере пресечения говорит о том, что суд под давлением следственной группы из Москвы, и решение было предопределено. Были ясны цели и задачи следственной группы, приехавшей за Чанышевой. Речь не о локальном процессе, а о федеральном, и Чанышева, по логике следствия, занимает существенную позицию, она нужна им в московском СИЗО, — сказал Потылицын в эфире «Эха». – Причастна ли республиканская администрация? Хабиров по-человечески рад этому. Он затаил обиду на Чанышеву за фильм про наряды Каринэ, но насчет кровожадности я бы не делал выводов. Но то, что он мстительный и злопамятный — точно. Но не в его сфере компетенции, но по совокупности событий он доволен этим. Не могу сказать, что это его инициатива.

Комментируя кампанию по сбору подписей под поручительством за Чанышеву, политтехнолог заметил, что надо отделять мух от котлет.

— Те, кто хотят похайповать, с жаром принялись, не взирая на то, что вчера поливали ту же Чанышеву. Имею в виду Мурзагулова и Павлову (экс-редактор издания «Ъ-Уфа» — ред.). Очень модно в тусовке стало поручаться. Я не говорю, что не нужно делать (поручаться – ред.), но выглядит достаточно не искренне. То, что люди поддерживают и требуют освобождения Чанышевой – это правильно. Самые неожиданные люди высказываются и подписывают петиции: это замечательно. Павлова? Не доверяю людям, работавшим на Игоря Стрижнева: они не могут быть искренними. Моя точка зрения. Я не доверяю Наталье Павловой.

Он назвал помещение Чанышевой в СИЗО избыточной мерой.

— Можно было обеспечить явку на месте. Это преследование по политическим мотивам на самом высшем уровне. Какова логика следствия? Почему именно Чанышева? Вроде она плетет макраме, вышла замуж, готовится родить, объявила об уходе из политики. Почему ее? Вряд ли Чанышева такая фигура, чтобы ей мстить. Никогда не считал ее заметной политической фигурой. Но по логике следствия, она причастна к распределению средств штабов. Только этим могу объяснить эту операцию по ее вывозу в Москву. Судя по всему, информация лживая и недостоверная, отделить зерна от плевел сложно, много наслоений об источниках финансирования комплекса политических организаций Навального, много домыслов и вымыслов. Но видимо в логике следствия Чанышева им представляется крупной решающей фигурой.

Потылицын полагает что дело Чанышевой – небольшая часть глобального «закручивания гаек» и преследования сторонников Навального и его движения.

— От 600 до 1,5 тысяч человек состояли внутри этих организаций. Эти люди, следуя логике режима, представляют опасность. Чтобы понимать логику Путина, а по настоящему, как известно, в голову Путина может пролезть только Венедиктов, нужно ретроспективно окинуть взором то, как менялся Навальный.

Является ли он угрозой для Путина? Да. В определенный момент упустили из виду, утратили контроль над ним, когда он был проектом Суркова. Его известность не выходила за рамки Садового кольца, и через некоторое время вышла на федеральный уровень. Навальный сильно изменился и вышел из-под контроля, и стал концептуальной угрозой для Путина. И требует не только его смены, но и последующего преследования. Такая концепция — угроза для режима. Любой режим дрогнет, когда такая концепция имеет поддержку. Да, сейчас он угроза для Путина, и идет борьба с ним, его людьми и с тем, к чему Навальный призывает.

Эхо Москвы
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Более 200 представителей российской общественности направили в Верховный суд Башкирии личные поручительства за Лилию Чанышеву

Сделали они это накануне заседания суда, на котором будет рассматриваться жалоба ее адвокатов на решение об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Об этом сообщает «Идель-реалии», издание, признанное в России СМИ-иноагентом.

Поручительства отправлялись через систему ГАС «Правосудие». Среди направивших ходатайства, кроме жителей республики, есть также граждане из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и других городов и регионов России.

Еще 26 поручительств предоставит суду адвокат Сергей Макаренко, помимо родственников Лилии Чанышевой за нее поручились местные журналисты, юристы, правозащитники и другие уфимцы, в частности писатель Игорь Савельев.

Другой адвокат Лилии Чанышевой Владимир Воронин сообщил, что он привезет поручительства, собранные в Москве. За Чанышеву поручились политолог Екатерина Шульман, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, журналист Андрей Лошак.

Личное поручительство — это одна из мер пресечения, предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством и применяемая в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Лилию Чанышеву обвинили в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч.1 ст. 282.1 УК РФ). Решение заключить ее под стражу было принято Кировским районным судом Уфы 10 ноября. Тогда защита настаивала на том, что заведенное дело на Лилию Чанышеву является политически мотивированным и необоснованным, и просила суд избрать ей иную меру пресечения, чем содержание под стражей.

По словам ее адвоката Сергея Макаренко, в решении суда об ее аресте не содержится «никаких оснований избрания Чанышевой меры пресечения, перечисленные в статье 97 УПК РФ». «Эху» Сергей Макаренко сообщил, что дело против Лилии Чанышевой напоминает ему процессы сталинской эпохи, вроде дела промпартии или дела врачей-вредителей. Он выразил надежду, что суд может избрать Лилие Чанышевой более мягкую меру пресечения.

«Они скорее всего понимают, что Лилия ничего не даст, тогда какой смысл ее гнобить в тюрьме, если можно держать и под домашним арестом, тем более если она возможно беременна. Это накладно для репутации власти», — высказал свое мнение в беседе с корреспондентом «Эха» адвокат.

Добавим, заседание суда по апелляционной жалобе назначено на 14.00 уфимского времени.

Эхо Москвы
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  • 1 | 17.11.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У древних римлян закон не имел обратной силы, мы все в какой стране живем и в каком веке находимся...???!!!



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  • 2 | 17.11.2021, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71736 | Рейтинг: +11429,5
Светлану Бахмину по делу ЮКОСа посадили ни за что, не выпустили ее по УДО во время беременности(наступила во время длительного свидания), хотя она признала не существующую вину в этот момент, отпустили, когда ребенку было уже более полугода, по второму УДО.
4,5 года - вообще без какой либо вины.
И это "лайтовые нулевые".
Лилю не отпустят. Как не отпустили самого Навального, за которым вся вина - оппозиционность. Настоящая в пуйлостане под жесточайшим запретом, только притворная - КПРФ, справороссызаХЗнает за какую правду, жириновцы, новые люди, партия роста и прочие холуи на подсосе и подмахе.



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  • 3 | 17.11.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня хмурым ноябрьским утром в старых статьях УЖа появилось 3 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что моих среди них нет! Очень Опытный



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  • 4 | 17.11.2021, 13:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71736 | Рейтинг: +11429,5
Начались посадки за анекдоты.

irek_murtazin 17 ноября 2021,

Срок за анекдот

В Подмосковье возбудили уголовное дело за анекдот. И это не анекдот. 43-летний отставной полковник Михаил Шендаков рассказал анекдот про Росгвардию и стал фигурантом уголовного дела о разжигании социальной ненависти (ч. 2 ст. 282 УК).

Что интересно, анекдот был рассказан и выложен в интернет в сентябре 2020 года, а уголовное дело возбудили в апреле 2021 года, в мае пришли с обыском, сейчас Шендаков находится под подпиской о невыезде.

Ст. 282 УК – это такая статья, в которой должен быть хотя бы один потерпевший. Когда в отношении меня устроили судилише по этой статье УК, заявителем и потерпевшим по уголовному делу был Минтимер Шаймиев, в то время занимавший должность, которая называется «президент Татарстана»…. Мне вот интересно, кто написал заявление о том, что анекдот про Росгвардию разжег в заявителе ненависть или вражду к Росгвардии? А еще мне интересно, неужели это дело дойднет до суда и оставной полковник Шендаков за анекдот получит срок?
______________________________________
Анекдот даже не о пуйле, как бывало сажали за анекдоты про СРАлина, Хрущева, Брежнева, ЧЛенина - а про росгвардию! Святыня, ёпт!



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  • 5 | 17.11.2021, 13:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71736 | Рейтинг: +11429,5
Я вот не понимаю, если анекдот разжигает социальную ненависть к чему либо, кому либо - так ведь любой анекдот это делает. Про школу - к школе, про чукчей/евреев/французов/американцев(или против них можно разжигать?) и прочих - еще и межнациональную, про тёщ, про командированных и прочее, прочее, прочее.

Более того , если разжигание происходит из-за анекдотов, то по этой статье должны плюсом идти росгвардейцы(и другие соц-группы), совершившие любое преступление - то есть они своим поведением преступным куда эффективней разжигают ненависть, нежели анекдоты. Согласны?



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  • 6 | 17.11.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если человек сознательно идет в политику, в оппозицию, он априори должен быть готов к невзгодам и ударам судьбы. И так везде в мире.
Шторм утихнет, намертво теперь "русская Жанна Д.Арк" репутация будет с лихвой монетизирована, это уж как водится.



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  • 7 | 17.11.2021, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вот не понимаю, если анекдот разжигает социальную ненависть к чему либо
------------
И не поймешь, потому что анекдот ничего не разжигает, он смешит и веселит.
Ненависть у тебя в подкорке и в генах.



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  • 8 | 17.11.2021, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71736 | Рейтинг: +11429,5
Если человек сознательно идет в политику, в оппозицию, он априори должен быть готов к невзгодам и ударам судьбы.
____________________________________________
Ты забыл добавить - в НЕдемократических странах, странах возглавляемых диктаторами, в странах с тоталитаризмом.

Но пуйло себя и страну так не позиционирует....



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  • 9 | 17.11.2021, 13:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71736 | Рейтинг: +11429,5
7 | 17.11.2021, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован

Но не я возбуждаю дела за анекдоты, которые смешат и веселят, по твоим словам, хотя это не всегда так. Ну ладно дела, я даже не стучу на тех, кто эти анекдоты рассказывает.
Значит в генах и в подкорке это не у меня.

И это не плохо, когда ненависть к мерзавцам, таким как ты, пуйло и его клика - в подкоре и в генах. Это нормально - ненавидеть ЗЛО!



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  • 10 | 17.11.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты забыл добавить - в НЕдемократических странах
------------

Во-первых, не "ты", а "Вы". мы с Вами на брудершафт еще не пили, во-вторых - читайте внимательно, я сказал - "и так везде".
Погуглите к примеру "Без работы и страховки. Как демократы расправляются со сторонниками Трампа.

Лайф собрал случаи увольнения и репрессий против обычных и высокопоставленных граждан США, которые поддерживают Трампа в соцсетях. Новая охота на ведьм превращает левых демократов в фашистов, считают эксперты."
И таких примеров очень много, просто наши доморощенные "демократы" дальше своего носа ничего не хотят видеть.



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  • 11 | 17.11.2021, 13:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71736 | Рейтинг: +11429,5
В Уфу неспроста приехал из Москвы следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК Пархоменко.

По постановлению Басманного суда силовики изъяли не только технику, но и накопления Чанышевой.

— Это ее личные сбережения (около четырех тысяч долларов и трех тысяч евро. — «Новая») от прежней работы в международной аудиторской компании Deloitte. Она имеет право деньги держать, мы показали все выписки со счетов и документы, но их все равно изъяли, чтобы приобщить к делу, — возмущается муж активистки.
___________________________________________
Это откровенный грабеж! Деньги вряд ли вернут, хотя они абсолютно "чистые" и на это есть доказательства.



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  • 12 | 17.11.2021, 13:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71736 | Рейтинг: +11429,5
Во-первых, не "ты", а "Вы". мы с Вами на брудершафт еще не пили, во-вторых _______________________________________
То есть - ты ко мне на ты, а я к тебе на вы?)))))))))))) Ага, щас! Коммент совй перечти, предыдущий, прежде чем делать замечание.

к примеру "Без работы и страховки. Как демократы расправляются со сторонниками Трампа.
_____________________________________
Посадили? Кого? Изъяли технику и деньги, закрыли счета в банках, осудили на реальные сроки? Ась? Пример - конкретный!

Если уволили не по закону - то они восстановятся с выплатой огромных компенсаций, а лайф - известнейшая лживая помойка. Как и раша тудей с тассом

Слышь, пшёл найух пуйло-прихвостень!



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  • 13 | 17.11.2021, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71736 | Рейтинг: +11429,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретных категорий (самолётов, ядерных материалов, оружия и боеприпасов) из России в страны НАТО. В топ-10 импортёров этих видов российской продукции вошли шесть стран Североатлантического союза: США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) экспорт российсих товаров из секретных категорий в США вырос с 706 миллионов до 841 миллиона долларов, в Чехию — со 102 до 706 миллионов долларов, в Германию — со 173 до 300 миллионов, в Нидерланды — с 53 до 222 миллионов долларов.
___________________________________
Слышь, гэбёшка! Это что же получается, мы как в 1939-41 врагов вооружаем?



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  • 14 | 17.11.2021, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ с кухаркой борются с инакомыслием почище любого африканского диктатора-людоеда!



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  • 15 | 17.11.2021, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) И будет сидеть, как бы вы, либерастная шиза, не выли! Кто вся эта шелупонь, которая поручается за Чанышеву? Кто ей, этой шелупони, верит, кроме их самих? Очень Опытный



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  • 16 | 17.11.2021, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 часов назад, источник: © РИА Новости
Умерла звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни, написала в Facebook ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева. По ее словам, причиной смерти артистки стал коронавирус.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте… <…> Светлая память светлому человеку», — заявила Черняева.
Телеведущая уточнила, что Асмаловская не прививалась от COVID-19.

Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС.
В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым танцовщица приняла участие в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», выступала в качестве ведущей «АБВГДейки».
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____________________________________________________________
__ Земля пухом! Прививайтесь, идиоты! Очень Опытный



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  • 17 | 17.11.2021, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посадили? Кого? Изъяли технику и деньги, закрыли счета в банках, осудили на реальные сроки? Ась? Пример - конкретный!
-----------------
И даже убили. Прямо в белом доме убили 4 человек.



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  • 18 | 17.11.2021, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ по чему коммент про Иглино не ставишь.



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  • 19 | 17.11.2021, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Админ ставь коммент про Иглино.



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  • 20 | 17.11.2021, 16:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71736 | Рейтинг: +11429,5
Земля пухом! Прививайтесь, идиоты! Очень Опытный
___________________________________
Идиоты - прививались:

ПОСТПРАВДА
Ректор Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Мария Ливзан заявила, что сертификат о вакцинации умершего от коронавируса доцента кафедры акушерства и гинекологии Ольги Широковой был подлинный. Более того, со слов студентов у которых преподавала Широкова, женщина накануне болезни прошла процедуру ревакцинации, а обучающиеся запомнили умершего преподавателя, как человека, который никогда не высказывался скептически о вакцинации и не допускал студентов не прошедших вакцинацию до прохождения практических занятий.

Напомним, что ранее Широкову, которая умерла от последствий новой коронавирусной инфекции, государственные и окологосударственные медиа обвинили в том, что она подделала сертификат о вакцинации. О подлоге заявил проректор по региональному развитию здравоохранения (ОмГМУ) и член регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Омской области - Николай Николаев. Именно с его слов, находящихся в канве поиска виноватых и рассуждений «орденоносного» директора НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи Александра Гинцбурга и была посмертно оболгана Широкова. При этом Николаев на момент распространения сведений порочащих преподавателя не имел на руках каких-либо документов которые могли бы подтвердить доводы о том, что Широкова осуществила подлог и подделала сертификат о вакцинации (также, по всей видимости, Николаев испытывал к доценту Широковой личную неприязнь).

Случай, произошедший в Омской области не единственный, в Санкт-Петербурге рассматривается тринадцать подобных эпизодов, когда уже вакцинированные граждане скончались от последствий новой коронавирусной инфекции.
t.me/postposttruth/8403
Nov 14
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В Б-стане тоже как минимум двое высокопоставленных идиотов прививались-прививались - и померли.



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