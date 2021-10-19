Писульки тут не помогут ...

Андрей Потылицын: Имею в виду Мурзагулова и Павлову. Очень модно в тусовке стало поручаться.В среду состоится апелляция на решение Кировского райсуда по мере пресечения Лилии Чанышевой. Адвокаты активистки просят изменить ей меру пресечения на несвязанную с заключением под стражу. Политтехнолог Андрей Потылицын иллюзий о результате рассмотрения апелляции не питает.— Она будет отклонена. Сразу было понятно, что концепция суда и принятие решение по мере пресечения говорит о том, что суд под давлением следственной группы из Москвы, и решение было предопределено. Были ясны цели и задачи следственной группы, приехавшей за Чанышевой. Речь не о локальном процессе, а о федеральном, и Чанышева, по логике следствия, занимает существенную позицию, она нужна им в московском СИЗО, — сказал Потылицын в эфире «Эха». – Причастна ли республиканская администрация? Хабиров по-человечески рад этому. Он затаил обиду на Чанышеву за фильм про наряды Каринэ, но насчет кровожадности я бы не делал выводов. Но то, что он мстительный и злопамятный — точно. Но не в его сфере компетенции, но по совокупности событий он доволен этим. Не могу сказать, что это его инициатива.Комментируя кампанию по сбору подписей под поручительством за Чанышеву, политтехнолог заметил, что надо отделять мух от котлет.— Те, кто хотят похайповать, с жаром принялись, не взирая на то, что вчера поливали ту же Чанышеву. Имею в виду Мурзагулова и Павлову (экс-редактор издания «Ъ-Уфа» — ред.). Очень модно в тусовке стало поручаться. Я не говорю, что не нужно делать (поручаться – ред.), но выглядит достаточно не искренне. То, что люди поддерживают и требуют освобождения Чанышевой – это правильно. Самые неожиданные люди высказываются и подписывают петиции: это замечательно. Павлова? Не доверяю людям, работавшим на Игоря Стрижнева: они не могут быть искренними. Моя точка зрения. Я не доверяю Наталье Павловой.Он назвал помещение Чанышевой в СИЗО избыточной мерой.— Можно было обеспечить явку на месте. Это преследование по политическим мотивам на самом высшем уровне. Какова логика следствия? Почему именно Чанышева? Вроде она плетет макраме, вышла замуж, готовится родить, объявила об уходе из политики. Почему ее? Вряд ли Чанышева такая фигура, чтобы ей мстить. Никогда не считал ее заметной политической фигурой. Но по логике следствия, она причастна к распределению средств штабов. Только этим могу объяснить эту операцию по ее вывозу в Москву. Судя по всему, информация лживая и недостоверная, отделить зерна от плевел сложно, много наслоений об источниках финансирования комплекса политических организаций Навального, много домыслов и вымыслов. Но видимо в логике следствия Чанышева им представляется крупной решающей фигурой.Потылицын полагает что дело Чанышевой – небольшая часть глобального «закручивания гаек» и преследования сторонников Навального и его движения.— От 600 до 1,5 тысяч человек состояли внутри этих организаций. Эти люди, следуя логике режима, представляют опасность. Чтобы понимать логику Путина, а по настоящему, как известно, в голову Путина может пролезть только Венедиктов, нужно ретроспективно окинуть взором то, как менялся Навальный.Является ли он угрозой для Путина? Да. В определенный момент упустили из виду, утратили контроль над ним, когда он был проектом Суркова. Его известность не выходила за рамки Садового кольца, и через некоторое время вышла на федеральный уровень. Навальный сильно изменился и вышел из-под контроля, и стал концептуальной угрозой для Путина. И требует не только его смены, но и последующего преследования. Такая концепция — угроза для режима. Любой режим дрогнет, когда такая концепция имеет поддержку. Да, сейчас он угроза для Путина, и идет борьба с ним, его людьми и с тем, к чему Навальный призывает.***Сделали они это накануне заседания суда, на котором будет рассматриваться жалоба ее адвокатов на решение об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Об этом сообщает «Идель-реалии», издание, признанное в России СМИ-иноагентом.Поручительства отправлялись через систему ГАС «Правосудие». Среди направивших ходатайства, кроме жителей республики, есть также граждане из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и других городов и регионов России.Еще 26 поручительств предоставит суду адвокат Сергей Макаренко, помимо родственников Лилии Чанышевой за нее поручились местные журналисты, юристы, правозащитники и другие уфимцы, в частности писатель Игорь Савельев.Другой адвокат Лилии Чанышевой Владимир Воронин сообщил, что он привезет поручительства, собранные в Москве. За Чанышеву поручились политолог Екатерина Шульман, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, журналист Андрей Лошак.Личное поручительство — это одна из мер пресечения, предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством и применяемая в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Лилию Чанышеву обвинили в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч.1 ст. 282.1 УК РФ). Решение заключить ее под стражу было принято Кировским районным судом Уфы 10 ноября. Тогда защита настаивала на том, что заведенное дело на Лилию Чанышеву является политически мотивированным и необоснованным, и просила суд избрать ей иную меру пресечения, чем содержание под стражей.По словам ее адвоката Сергея Макаренко, в решении суда об ее аресте не содержится «никаких оснований избрания Чанышевой меры пресечения, перечисленные в статье 97 УПК РФ». «Эху» Сергей Макаренко сообщил, что дело против Лилии Чанышевой напоминает ему процессы сталинской эпохи, вроде дела промпартии или дела врачей-вредителей. Он выразил надежду, что суд может избрать Лилие Чанышевой более мягкую меру пресечения.«Они скорее всего понимают, что Лилия ничего не даст, тогда какой смысл ее гнобить в тюрьме, если можно держать и под домашним арестом, тем более если она возможно беременна. Это накладно для репутации власти», — высказал свое мнение в беседе с корреспондентом «Эха» адвокат.Добавим, заседание суда по апелляционной жалобе назначено на 14.00 уфимского времени.