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Пора отвечать за хабировские танцульки

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Глеб Глебов: Все лето танцевали и пели, а сейчас из-за этого будут страдать предприниматели.

Пора отвечать за хабировские танцульки


Врач-инфекционист и хирург, экс-сотрудник ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов критически отнесся к предстоящей отмене справки о ПЦР-тесте для входа в общественные места. Теперь пропуском сможет служить только QR-код, подтверждающий сделанную вакцину.

— Режет слух, что с ПЦР нельзя в ТЦ. Вакцинированные тоже могут болеть и быть переносчиком, и то, что отменили ПЦР, удивляет. Ограничительные меры нужны. Только проблема в том, что все лето танцевали и пели, а сейчас из-за этого будут страдать предприниматели. Это (предстоящие антиковидные ограничения – ред.) разрушит бизнес. То, что к ним пришли — сами виноваты. Эти меры нужны сейчас, а не дожидаться, а планировать на какое-то число, — сказал он в эфире передачи «Ищем выход».

Глебов считает, что одной вакциной ковид не победить.

— Должны бороться за здоровье, а не за вакцинационную кампанию. Если бы с самого начала говорили правду, а не «переобувались»… С самого начала было понятно, что будет ревакцинация каждые полгода. Не нужно обманывать людей с экранов, что если не вакцинировался, то не попадешь на ИВЛ.

Нужно быть более откровенными с людьми.

Медик уверен, что от ковида не умирают, а умирают от осложнений: от последствий, нанесенных ковидом организму.

По его данным, рекорд по смертности среди больниц в Уфе за сутки был около 17-18 человек.

— Вопрос, как кодируют. Дело не в администрации больницы, им как минздрав говорит, сколько можно показывать, так и пляшут. Программа электронного учета потом корректируется, — поделился мнением Глебов.

Эхо Москвы











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