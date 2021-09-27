Пора отвечать за хабировские танцульки

Глеб Глебов: Все лето танцевали и пели, а сейчас из-за этого будут страдать предприниматели.Врач-инфекционист и хирург, экс-сотрудник ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов критически отнесся к предстоящей отмене справки о ПЦР-тесте для входа в общественные места. Теперь пропуском сможет служить только QR-код, подтверждающий сделанную вакцину.— Режет слух, что с ПЦР нельзя в ТЦ. Вакцинированные тоже могут болеть и быть переносчиком, и то, что отменили ПЦР, удивляет. Ограничительные меры нужны. Только проблема в том, что все лето танцевали и пели, а сейчас из-за этого будут страдать предприниматели. Это (предстоящие антиковидные ограничения – ред.) разрушит бизнес. То, что к ним пришли — сами виноваты. Эти меры нужны сейчас, а не дожидаться, а планировать на какое-то число, — сказал он в эфире передачи «Ищем выход».Глебов считает, что одной вакциной ковид не победить.— Должны бороться за здоровье, а не за вакцинационную кампанию. Если бы с самого начала говорили правду, а не «переобувались»… С самого начала было понятно, что будет ревакцинация каждые полгода. Не нужно обманывать людей с экранов, что если не вакцинировался, то не попадешь на ИВЛ.Нужно быть более откровенными с людьми.Медик уверен, что от ковида не умирают, а умирают от осложнений: от последствий, нанесенных ковидом организму.По его данным, рекорд по смертности среди больниц в Уфе за сутки был около 17-18 человек.— Вопрос, как кодируют. Дело не в администрации больницы, им как минздрав говорит, сколько можно показывать, так и пляшут. Программа электронного учета потом корректируется, — поделился мнением Глебов.