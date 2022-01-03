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Не смейте сравнивать нас с Татарстаном!

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Руководство Башкирии обеспокоено тем, что в разных публикациях приводятся данные о тотальном отставании республики от соседнего Татарстана.

Не смейте сравнивать нас с Татарстаном!


Власти Башкирии не хотят, чтобы республику сравнивали с Татарстаном

Пресс-служба правительства опубликовала текст, в котором автор указывает на то, что СМИ несправедливо критикуют ситуацию в регионе, а также неоправданно сравнивают Башкортостан с Татарстаном. Отдельные авторы якобы «жонглируют фактами», вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию в регионе.
Пресс-служба правительства региона опубликовала на своем официальном сайте неожиданный текст, в котором говорится о необъективности неназванных «отдельных авторов и СМИ». По мнению пресс-службы, некоторые суждения и выводы являются искаженными. Ведомство предлагает прояснять те моменты, которые определяют «своеобразие Башкирии», а не «жонглировать фактами».

— Приветствуя по-настоящему профессиональный дискурс, не предполагающий жонглирования фактами и их выборочную подачу, считаем необходимым прояснить несколько ключевых моментов, определяющих социально-экономическое своеобразие субъектов и, в первую очередь, Республики Башкортостан, — сообщается в тексте.

Автор прошелся по восьми темам, которые затрагивают журналисты в СМИ и аргументировал свою точку зрения о том, почему их мнение является необъективным. При этом конкретные СМИ и авторы не называются.

В первом пункте говорится о том, что экономическая критика какого-либо региона не всегда бывает оправданной, ссылаясь на то, что структура производства любого субъекта закладывалась в советский период. Поэтому, по его мнению, говорить о том, что экономика региона является правильной или неправильной — недопустимо.

Из второго пункта следует, что Башкирию якобы нельзя рассматривать как нефтяную республику, а при оценке результатов деятельности правительства региона стоит учитывать структуру производства, демографию и другие характеристики, которые сформировались еще в советское время.

В третьем пункте говориться о том, что нельзя говорить, о том что в Башкирии есть какие-либо трудности с привлечением инвестиций.

— В прошлом году было реализовано сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Особенно выделяется запуск завода австрийской фирмы «Lasselsberger», на открытие которого приезжал Президент России В. В. Путин, — сообщается в тексте.

Пресс-служба правительства упомянул и тему студенческой эмиграцией и назвав сообщения на эту тему в СМИ «жонглированием фактами». Процесс оттока студентов из республики называется типичным для абсолютного большинства субъектов, кроме столичных.

Говорится в тексте и о якобы необъективном освещении темы демографии в Башкирии, когда по мнению пресс-службы правительства «ситуация в Башкортостане постепенно выравнивается».

Отдельным пунктом в тексте, подчеркивается необъективная критика благоустройства Уфы. СМИ слишком часто сравнивают набережные Уфы и Казани, что по мнению пресс-службы праительства, является бессмысленным т. к. уфимская набережная появилась недавно и совсем скоро она будет не хуже, чем у соседей.

Завершается текст проблемой с дорожной системой города, проблемы с которой никогда властями не оспаривалась.

Завершается текст, заявлением о наличии в республике всех имеющихся составляющих для качественного рывка в своем развитии. При этом подчеркивается, что развитие не может строится на копировании успеха соседних регионов так как «любая копия хуже оригинала».

MKSet

***

Только развитие собственных сильных сторон позволит Башкортостану, как и любому другому субъекту, выйти на новый уровень развития.

В последнее время у отдельных авторов в СМИ вызывает повышенный интерес сравнение социально-экономических и иных показателей российских регионов, в частности Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Разумеется, такие сопоставления актуальны, учитывая географическую, историческую и культурную близость двух республик. Однако уровень экспертного обобщения требует системного анализа, а не формирующих и конъюнктурных выводов.

Объективный анализ предполагает хороший уровень владения вопросом, учет множества факторов, определивших как схожесть, так и существенные различия регионов, их трансформационные направления и векторы развития. К сожалению, комментаторы часто озвучивают суждения и выводы, которые искажают действительность.

Приветствуя по-настоящему профессиональный дискурс, не предполагающий жонглирования фактами и их выборочную подачу, считаем необходимым прояснить несколько ключевых моментов, определяющих социально-экономическое своеобразие субъектов и, в первую очередь, Республики Башкортостан.

1. Встречающаяся порой критика уровня экономического развития того или иного региона не всегда оправдана. Структура промышленного и сельскохозяйственного производства любого субъекта России закладывалась в советский период, с учетом большого числа политических, экономических, демографических характеристик, равно как и многие другие маркеры развития социально-экономической сферы. Поэтому недопустимо говорить о правильной или неправильной модели региональной экономики, но нужно использовать имеющийся потенциал для развития и движения вперёд.

2. Оценка экономики Республики Башкортостан, как целиком и полностью связанной с развитием нефтяной сферы, использование понятия «нефтяная республика» – являются упрощением, а порой и введением в заблуждение. Доли в структуре ВРП соседних республик сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, транспорта, связи и строительства примерно похожи. При этом, действительно, добывающая и нефтеперерабатывающая промышленность сегодня остаются одной из основ экономики Башкортостана и в ближайшее время эта закономерность сохранится, что вопреки поверхностным рассуждениям, соответствует мировым тенденциям, и способствует реализации социальных программ.

Справка: В 2021 г. объем платежей «Башнефти» вырос на 73% по сравнению с 2020 г. С момента же, когда структура «Башнефти» вошла под контроль НК «Роснефть» среднегодовой объем платежей в республиканский бюджет на 22% превысил аналогичный показатель за период до указанной интеграции. Кроме налоговых платежей бюджет республики получает и значительный объем дивидендов от местной нефтяной компании. При этом важно сказать, что компания в период низких цен на нефть увеличила на 13% уровень инвестиций в 2020 г. – с 31 млрд руб. в 2019 до 35 млрд руб. в 2020 г. В 2021 г. объем инвестиций в республику еще вырос. По итогам прошлого года этот показатель составил 44 млрд руб., что на 42% выше по сравнению с доковидным периодом. В целом по итогам прошлого года фактическая добыча составила около 12 млн тонн, что на 7% больше, чем в 2020 г. Динамика роста стала лучшей среди других предприятий НК «Роснефть». Во многом благодаря вкладу «Башнефти», входящей в структуру корпорации «Роснефть», республика сегодня может реализовывать существующие социальные программы.

При этом промышленное производство в Башкортостане только на 11% состоит из добычи полезных ископаемых, 25% в нём – доля обрабатывающих производств и 4% – энергетики. Вместе с тем, эти показатели существенно ниже, чем, например, в соседнем Татарстане, где доля добычи полезных ископаемых в промышленном производстве составляет 27%.

Справка: Переработка сырой нефти, которая в РБ традиционно занимала высокую долю в обрабатывающих производствах (70% в 2013 г.), постепенно снижается (в 2018 г. – 57%). В Татарстане доля этого вида деятельности с 2010 г. в структуре продукции выросла в четыре раза. Однако этот фактор имеет исторические корни: максимальный объем добычи нефти в Башкортостане был достигнут ещё в 1967 г., когда было добыто 47,8 млн тонн. Татарстан рекордного объёма достиг тремя годами позже. Но этот объём составил 100 млн тонн в год. В начале семидесятых только пять стран мира (США, Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла и Ирак) добывали нефти больше, чем ТАССР.

В конечном счете, это сказывалось и на социальной инфраструктуре.

Что касается социальной сферы Башкортостана, то в конце 1980-ых годов по обеспеченности социальной инфраструктурой в расчете на одного жителя, БАССР лидером не была, а занимала 58-е место, как и по объемам оказываемых социальных услуг – 60-е место (среди 73 республик и областей РСФСР). В тот же период времени ТАССР уверенно входила в первые двадцать-тридцать регионов Российской Федерации по социальному развитию.

Поэтому транслируемый тезис о том, что экономики Башкортостана и Татарстана изначально находились в одинаковых стартовых позициях, не вполне соответствует действительности. При этом за последние двадцать лет мировое потребление энергоносителей выросло в 1,5 раза, а к 2030 г., несмотря на развитие альтернативной энергетики, увеличится еще на треть. То есть, нет оснований говорить о снижении в мире доли нефтегазового комплекса.

3. Встречающийся в ряде публикаций тезис о том, что Башкортостан испытывает проблемы с привлечением инвестиций – не соответствует профессиональной оценке экспертов федерального уровня. В рейтинге Агентства стратегических инициатив в 2021 г. Башкортостан вошёл в топ-5 российских регионов с наибольшей инвестиционной привлекательностью. Привлечение инвестиций – ключевой фактор оценки работы региональной власти, о чём неоднократно говорил Глава республики Р.Ф. Хабиров. В прошлом году было реализовано сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Особенно выделяется запуск завода австрийской фирмы «Lasselsberger», на открытие которого приезжал Президент России В.В. Путин.

Одним из важных направлений в инвестиционной сфере может стать развитие маркетплейсов. В Татарстане функционирует KazanExpress – аналог крупнейшего китайского маркетплейса – хороший пример предпринимательской инициативы. В Башкортостане маркетплейсы – это полностью проработанные и «упакованные» бизнес-проекты, которые предлагаются инвестору и сопровождают его на всех стадиях реализации.

Основным фактором, который будет в ближайшие годы определять развитие нашего региона, является наличие ключевых точек экономического роста. Среди них, в частности, Башкирская содовая компания (БСК), которая собирается направить 390 млрд руб. на развитие производства до 2030 г., и особая экономическая зона «Алга», продемонстрировавшая лучшую динамику развития среди зон старше одного года. В её планах – проекты 11 резидентов с объемом инвестиций порядка 33 млрд рублей. Это плюс к тем 10 компаниям, которые уже являются резидентами и реализуют инвестпроекты на общую сумму более 23 млрд рублей, предполагающие создание порядка 1700 новых рабочих мест.

Таким образом, по уровню инвестиционной привлекательности Башкортостан один из лидеров в России и динамика в последние годы идёт по нарастающей.

4. Комплексного анализа и внимания вместо жонглирования фактами заслуживает тема студенческой миграции. Отъезд выпускников на учёбу в другой регион – следствие повышения горизонтальной мобильности населения в современных условиях. Этот процесс типичен для абсолютного большинства субъектов, кроме столичных. Исследование межрегиональной миграции выпускников вузов Приволжского федерального округа говорит о том, что разница в доле трудоустроенных в своих регионах выпускников колеблется в большинстве субъектов ПФО в пределах статистической погрешности. Например, в Башкортостане это 80%, а в Татарстане – 82%. Часть выпускников-стобалльников уезжает из Уфы, Казани и других городов в столичные вузы. Одновременно, в Уфу едут учиться из Оренбургской, Челябинской областей, ХМАО, ЯНАО.

Одновременно, региональные власти всех субъектов осознают эту проблему. Башкортостан принимает меры по повышению конкурентоспособности в борьбе за перспективную молодежь. Проект по созданию Научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе призван, среди прочего, снизить «студенческий» миграционный отток из республики, дав возможность каждому жителю Башкортостана получить образование мирового уровня в родной республике.

5. Оценка демографических процессов в регионах России также требует взвешенного и продуманного подхода, т.к. демография — это не только миграция населения, не просто цифры прибывших и убывших, но и анализ кадрового состава, квалификации, половозрастной структуры мигрантов, и, в целом, те меры, которые принимаются по повышению рождаемости и снижению смертности. Нужно смотреть объективно: ни в одной стране мира меры по стимулированию рождаемости не смогли развернуть вспять процесс второго демографического перехода, который характеризуется снижением рождаемости и доли трудоспособного населения. Вместе с тем, с учётом мероприятий, реализуемых в рамках региональных и федеральных программ, можно говорить о том, что ситуация в Башкортостане постепенно выравнивается. Например, на поддержку со стороны государства могут рассчитывать абсолютно все семьи, в которых родился ребенок, независимо от их материального благополучия и количества детей. При этом некоторые категории граждан – многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов имеют дополнительные привилегии.

6. Одним из главных объектов критики выбрано развитие Уфы, в том числе те изменения, которые происходят в городской инфраструктуре. Действительно, комфортное функционирование городской среды является существенным маркером регионального развития. В Уфе для этого много делается, а к 450-летию будет введено в строй ещё несколько ключевых объектов. С 2020 г. в столице Башкирии введена в строй набережная реки Белой. К слову, её сравнение с набережными Казани или Самары пока представляется бессмысленным, т.к., во-первых, она расположена в иной части города и культурном ландшафте, во-вторых, только начинает свой жизненный цикл, в отличие от аналогов, которым уже около 10 лет. Со временем на уфимской набережной появится развитая инфраструктура, но в этом направлении ещё много работы.

7. Тезис о том, что крупнейшие региональные проекты не дадут экономического эффекта, далёк от действительности. Башкортостан является составной частью крупнейших инфраструктурных проектов. В регионе реализуется сразу несколько крупных начинаний, которые, в том числе, инициированы федеральным центром. Строится скоростная автомагистраль «Москва – Екатеринбург», которая пройдёт по территории Башкирии и не только позволит сократить путь от Москвы до столицы, но и будет способствовать развитию экономических связей с соседними регионами, в том числе, с Татарстаном. На северо-востоке республики завершается строительство дороги «Бирск-Тастуба-Сатка», которая должна способствовать экономическому подъёму муниципалитетов, расположенных в северной части Башкортостана.

8. Тезис о том, что дорожная сеть Уфы требует совершенствования никогда не оспаривался региональной и городской властью. Исходя из этого, сформированы планы по развитию уфимского полуострова с прилегающими территориями, что должно снизить нагрузку на центральные улицы города. Для развития Уфы был необходим проект, который позволит существенно повысить мобильность инфраструктуры города. Им стал «Восточный выезд», обеспечивающий соединение трасс М5 и М7. Благодаря напряжённой работе регионального руководства с концессионерами и инвесторами удалось вдвое снизить затраты республики на реализацию проекта, который должен вывести транспортные потоки из центра города на федеральную трассу М5 и уменьшить нагрузку на некоторые улицы на 60%. Кроме того, «Восточный выезд» является залогом для развития новой городской агломерации в Зауфимье. С целью совершенствования городской инфраструктуры и перспектив выхода Уфы за пределы полуострова проектируется мост через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Этот проект федерального уровня, прошёл сложную процедуру защиты и утверждения и не может не радовать, что по-настоящему профессиональные эксперты, прежде чем давать оценки, знакомятся с результатами положительной экспертизы этого проекта. «Восточный выезд» и мост в створе улицы Интернациональной – малая часть общей картины. В ближайшие двадцать лет в Уфе предполагается возведение десятка новых мостов, создание более двадцати транспортных развязок и двенадцати путепроводов, строительства почти четырехсот километров городских автодорог.

В целом, в ближайшие годы перед республикой стоит комплекс задач, которые направлены на становление региона, как одного из центров притяжения квалифицированных кадров, создание комфортной среды для проживания граждан. Наряду с Республикой Татарстан, Самарской, Нижегородской областями и другими регионами у Башкортостана есть все шансы сделать качественный рывок в своём развитии. Но это развитие не может строиться на копировании модели соседних регионов, сколь успешными бы они не были. Любая копия хуже оригинала. Только развитие собственных сильных сторон позволит Башкортостану, как и любому другому субъекту, выйти на новый уровень развития. Такие сильные стороны у нас есть, и они известны.

Пресс-служба Правительства Республики Башкортостан






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  • 1 | 31.01.2022, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 2 | 31.01.2022, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Нечего молоть чепуху. Идите к черту. По числу кураистов кто впереди? То то! Во главе с Хабировым Башкортостан запросто догонит и обгонит этих чванливых. У нас большой потенциал. Очень.



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  • 3 | 31.01.2022, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
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В чём не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило посредственности.
молвил вам Виссарион Григорьевич Белинский



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  • 4 | 31.01.2022, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходя своего красногорского родственника армян прихвати, и не тяни!



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  • 5 | 31.01.2022, 14:21 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 74 | Комментарии: 738 | Рейтинг: +212,1
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов задуматься, почему Татарстан и Башкортостан достигли разных успехов. По его словам, именно в этом кроется необходимость принятия законопроекта о региональной власти. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания парламента.

«Мы принимаем очень важный закон. Это закон, который существенно влияет на наше государственное строительство. Вдумайтесь, мы с вами, принимая этот закон, делаем сильным государство или ослабляем его? Мы говорим о параде суверенитетов?» — сказал Володин.
Председатель парламента в качестве примера упомянул соседствующие друг с другом регионы, которые живут в разных условиях. «Почему две республики — Татарстан и Башкортостан — достигли разных успехов? Башкортостан экономически был сильнее и возможностей у него было больше. А почему сегодня Татарстан более сильный и экономически самодостаточный, а Башкортостан — наоборот? Вот если вы начнете искать ответы, вы поймете, почему нам необходимо принимать закон, который сегодня закладывает основы публичной власти в регионах», — заявил спикер.
Володин отметил, что законодатели «правильно сделали», расширив некоторые полномочия региональных парламентов, при этом замкнув решение ключевых вопросов на федеральном центре.

https://sntat.ru/news/spiker-gosdumy-tatarstan-obognal-baski
riyu-v-razvitii-5833891



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  • 6 | 31.01.2022, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня хмурым январским поздним утром в старых статьях УЖа появилось 5 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 7 | 31.01.2022, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров — о том, когда Башкирия обгонит Татарстан: «Приближаемся к ним»
Чиновник так ответил на каверзный вопрос Путина
Башкирия приближается к Татарстану по развитию инвестклимата, сообщил глава региона Радий Хабиров сегодня, 9 июля, на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под руководством президента Владимира Путина. Последний отметил, что Татарстан «традиционно развивается быстрыми темпами и качественно и среди регионов Поволжья является лидером».
— Стараемся. Я думаю, что займет это какое-то время. Но они для нас пока в каком-то смысле учителя. Мы обмениваемся опытом, но приближаемся к ним, — ответил Хабиров Путину.



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  • 8 | 31.01.2022, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Я в отличии от вас, которые только критикуют, каждые четыре и каждые шесть лет, вот уже более двадцати лет, хожу на выборы и выбираю тех, кого мне нужно. Получается. И вы ходите убогие, там все честно! Очень Опытный.



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  • 9 | 31.01.2022, 15:25 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 74 | Комментарии: 738 | Рейтинг: +212,1
— Стараемся. Я думаю, что займет это какое-то время. Но они для нас пока в каком-то смысле учителя. Мы обмениваемся опытом, но приближаемся к ним, — ответил Хабиров Путину.
----------------------
А куда делся ваш лозунг: «Мы можем лучше!» (имеется в виду – лучше Татарстана, где и родился лозунг «Мы можем!»). Так и надо было ответить Путину – мы можем лучше. А то, какое-то робкое – «приближаемся к ним».



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  • 10 | 31.01.2022, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Бездельникам и мастерам работать исключительно и только языком либердосам опять дали повод поскулить.



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  • 11 | 31.01.2022, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
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А куда делся ваш лозунг: «Мы можем лучше!» (имеется в виду – лучше Татарстана, где и родился лозунг «Мы можем!»). Так и надо было ответить Путину – мы можем лучше. А то, какое-то робкое – «приближаемся к ним»
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Лозунг родился в США.



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  • 12 | 31.01.2022, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Так у нас немаленькая вредительская диаспора. Один вредоносный Яушпенсионер чего стоит. Шипит и еще длиньше язык требует



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  • 13 | 31.01.2022, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Карим Яушев:"Хорошо там, где нас нет!"))) Очень Опытный



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  • 14 | 31.01.2022, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Карим, кроме перdежа (пардон, конструктивной критики) что реально полезного сделал ты сам для своей малой родины?
Расскажи не скромничай.



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  • 15 | 31.01.2022, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 31.01.2022, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
Лозунг родился в США.
*********
Ошибаетесь. Такой лозунг родился хрен знает в каком году до н.э. в Ассирии при правителе Асархаддоне. Так что Шаймиев у них заимствовал. А вот Хабиров как додумался до «мы можем лучше» - загадка. Правда, Хабиров не уточнил что может лучше. Видимо что то может.



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  • 16 | 31.01.2022, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
усатый рыжий, ненавидимый народом России, таракан грозит ответками Британии, мол пострадает наш и их бизнес.
Не верится, что Британия осуществит задуманное... украденное у народа и выведенное в Лондон отнимут у путина и его олигархов... неужто так и будет?



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  • Участник
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  • 17 | 31.01.2022, 16:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11723 | Рейтинг: -919,8
На Фэйсе прочитал, комментарий: о назначение заместителем директора Дома дружбы народов РБ , вечно и открыто оскорбляющего татар, Салавата Малевича/Хамидуллина, никак не возможно понять и принять.
+++++++++++++++++++++++++++
И написал к этому свой комметарий: Юлдашика Юсупова вроде поставили главным башкирского курултая. И многие дружбаны этих товарисщей, при делах соответствующих. Это же очень здорово, очень наглядно, никаких илюзий уже не может быть.



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  • 18 | 31.01.2022, 16:26 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4717 | Рейтинг: -351,7
Раньше рак на горе свистет, чем РБ догонит РТ.

Вроде хотят делать агломерацию с центром в Казани и РБ туда включить. Хорошо бы, местные нащальники совсем профнепригодные, они сгодятся только говно убирать в колхозе.

А иначе совсем все остатки растащат.

А про цементный завод молчали бы, не позорились. Всего 200 рабочих мест, из них 180 ИТР и ущерб природы колоссальный, просто позорище попуастское.

За что не возьмутся, всё через жопу. Это судьба.



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  • 19 | 31.01.2022, 16:32 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41162 | Рейтинг: +5070,4
Отдельные авторы якобы «жонглируют фактами»,...
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Действительно! Жонглируют, жонглируют. а мечеть всю разворовали!



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  • 20 | 31.01.2022, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полудуркам посвящается! Закиньте котлетку бакинских Кудрину и будет и вам Башкирско-Поволжская агломерация. Не понимаете черти, что вас разводят ушлые картавые упыри на предмет халявного бабла? Нанять нормального высококлассного пиарщика с хорошим опытом работы причём англосакса. Он вам напридумывали Уральского-поволжских королевств и княжеств.



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