Как власти Башкирии гнобят врачей

В Башкортостане активисты профсоюза "Действие" обратились в прокуратуру после увольнения троих фельдшеров скорой помощи.Активисты попросили провести прокурорскую проверку действий руководства больницы.Об этом заявил руководитель профкома в Ишимбайской центральной районной больнице Рамиль Разяпов, пишет "Эхо Москвы в Уфе".По мнению активистов, увольнение сотрудников скорой помощи после начала их "итальянской забастовки" является "актом устрашения", а процедуру увольнения — совершенной с нарушениями действующего законодательства.5 февраля двоих из фельдшеров, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову, уволили за то, что они не вышли на работу в свой выходной день. По заявлению профсоюза, главврач Ишимбайской ЦРБ накануне направил им приказ о привлечении к работе за двойную оплату по производственной необходимости, однако документ направили "Почтой России". Фельдшеры не получили приказ на руки вовремя, из-за чего не могли знать о рабочей смене.Рамиля Разяпова уволили в связи с отсутствием дефибриллятора на вызовах в ночную смену. По словам фельдшера, на выездах он пользовался портативным дефибриллятором, который передала предыдущая смена, поскольку стационарный дефибриллятор находился в процедурном кабинете в процессе зарядки.Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову уволили "в связи с прогулом (отсутствием на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в течении рабочего дня (смены))", а Рамиля Разяпова — "в связи совершением действий, которые дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя". Работодатель применил статьи 81 (П.6а и П.7) Трудового кодекса, сообщили в Минздраве.По словам Разяпова, в профсоюзе "Действие" состоят 99% выездного персонала скорой помощи Ишимбайской ЦРБ. Накануне прошла встреча, на которой решили, что если будут увольнять других работников профсоюза, они все тоже уволятся по собственному желанию.Участники "итальянской забастовки" планируют продолжить кампанию за соблюдение федеральных норм оказания скорой медицинской помощи и повышения зарплаты.