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Как власти Башкирии гнобят врачей

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В Башкортостане активисты профсоюза "Действие" обратились в прокуратуру после увольнения троих фельдшеров скорой помощи.

Как власти Башкирии гнобят врачей


Активисты попросили провести прокурорскую проверку действий руководства больницы.

Об этом заявил руководитель профкома в Ишимбайской центральной районной больнице Рамиль Разяпов, пишет "Эхо Москвы в Уфе".

По мнению активистов, увольнение сотрудников скорой помощи после начала их "итальянской забастовки" является "актом устрашения", а процедуру увольнения — совершенной с нарушениями действующего законодательства.

5 февраля двоих из фельдшеров, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову, уволили за то, что они не вышли на работу в свой выходной день. По заявлению профсоюза, главврач Ишимбайской ЦРБ накануне направил им приказ о привлечении к работе за двойную оплату по производственной необходимости, однако документ направили "Почтой России". Фельдшеры не получили приказ на руки вовремя, из-за чего не могли знать о рабочей смене.

Рамиля Разяпова уволили в связи с отсутствием дефибриллятора на вызовах в ночную смену. По словам фельдшера, на выездах он пользовался портативным дефибриллятором, который передала предыдущая смена, поскольку стационарный дефибриллятор находился в процедурном кабинете в процессе зарядки.

Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову уволили "в связи с прогулом (отсутствием на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в течении рабочего дня (смены))", а Рамиля Разяпова — "в связи совершением действий, которые дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя". Работодатель применил статьи 81 (П.6а и П.7) Трудового кодекса, сообщили в Минздраве.

По словам Разяпова, в профсоюзе "Действие" состоят 99% выездного персонала скорой помощи Ишимбайской ЦРБ. Накануне прошла встреча, на которой решили, что если будут увольнять других работников профсоюза, они все тоже уволятся по собственному желанию.

Участники "итальянской забастовки" планируют продолжить кампанию за соблюдение федеральных норм оказания скорой медицинской помощи и повышения зарплаты.

Идель.Реалии






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  • 1 | 08.02.2022, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 2 | 08.02.2022, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За двушку пять тыщ. Опомнились, за январь решили хапнуть, , раз за декабрь маловато вышло. Общество с ограниченной ответстаенностью башртс, адрес масква!??!! Нам тепло продают.. Грабят же караууул!!! Какое то ИП грабит население РБ! Не, хочу как в Казахстане!



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  • 3 | 08.02.2022, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К врачам особое отношение. Они работать не желают. Давай не задерживай, следующий! и чо вам дома не сидится? Доктор, что у меня? - твои проблемы. Так что не жалко.. Сколько они жизней сгубили невниманием и просто непрофессионализмом.. Каждого второго выводить и..Новое поколение вообще отмороженное, без души.



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  • 4 | 08.02.2022, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врачи делятся ровно на две категории.
Первые это нормальные врачи по призванию, кстати бастуют именно нормальные.
Вторые, это фейковые врачи, призвание которых руководить, депутатить и тащить все и вся. У них большие квартиры, Мерседесы и устроенные дети. Им надо больше и больше, для этого нужно больше больных и несчастных.
Медицины как таковой у нас уже нет, все что как то функционирует, скорее бутафория. Медвуз это место формирования безобразия и растления молодежи. Что сказать, о платной медецине? Тебя лечат также плохо и тоже врачи но за деньги.



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  • 5 | 08.02.2022, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если здравоохранение РФ еще не приказало долго жить, то это только благодаря "рядовому составу", но не руководящим работникам, получающим львиную долю денежных средств и оставляющим крохи медперсоналу.



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  • 6 | 08.02.2022, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
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- мвд россии и должны были брать как раз и Путина и Собчака, путина спасал
Аллен с Гайдаром когда они на себя взяли что путин не имел права подписывать эти документы, ему инкриминировали 92:33 что он 100 миллионов долларов забрал себе, а мы давали, я был членом правительства, мы давали им на млрд$ продукции разной, там даже был нефтеперерабатывающий завод, Тимченко это 150000 тонн, он прогнал нефтепродуктов, но они ни копейки не получил, - Питер
осветили Караулов с Полтораниным



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  • 7 | 08.02.2022, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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  • 8 | 08.02.2022, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.02.2022, 15:02 | Автор:

К врачам особое отношение. Они работать не желают. Давай не задерживай, следующий! и чо вам дома не сидится? Доктор, что у меня? - твои проблемы. Так что не жалко.. Сколько они жизней сгубили невниманием и просто непрофессионализмом.. Каждого второго выводить и..Новое поколение вообще отмороженное, без души.
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Вы не сваливайте все в одну кучу ! Если есть проблемы , то они созданы руководством Минздрава РБ , а не врачами на местах работы.



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  • 9 | 08.02.2022, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.." однако документ направили "Почтой России". Фельдшеры не получили приказ на руки вовремя, из-за чего не могли знать о рабочей смене."
==========
Похожий по сути случай произошел на Аккбузате".
С десяток лет назад начальник написал приказ, касающегося прекрасного конюха-украинца, но конюх не выполнил его ввиду не знания башкирского языка, на котором был он написан .
Начальник немедленно уволил специалиста.



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