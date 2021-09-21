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Держиморды из Башкирии боятся правды как огня

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Горсовет Благовещенска отозвал аккредитацию местного телеканала из-за отказа журналистов согласовывать материалы с депутатами.

Держиморды из Башкирии боятся правды как огня


Городской парламент потребовал выпускать в эфир сюжеты только после предварительной проверки, рассказала «Эху» директор компании «ТВ «БЛИК»» Ирина Озолина. По ее словам, после письменного отказа делать это депутатский корпус выпустил постановление об изъятии аккредитации. Документ, подписанный председателем Татьяной Кузнецовой, имеется в распоряжении редакции.

Такое решение, по словам собеседницы, нарушает права журналистов. Редакция намерена обратиться к горсовету с требованием восстановить право находиться на заседаниях депутатов, а в случае отказа — планирует подать в суд.

Аккредитация ранее была у троих журналистов местного телеканала. По словам депутата совета Сергея Жукова, заседание парламента, на котором обсуждалась инициатива ограничить журналистов в правах, закончилось скандалом. Сам Жуков считает произошедшее актом цензуры.






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  • Эксперт
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  • 1 | 19.10.2021, 13:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71586 | Рейтинг: +11465,3
Это и есть - цензура.
Горсовет Уфы - тоже не намерен пускать СМИ на постоянной основе - только по приглашению Председателя на отдельные заседания.
Это всё говорит о том, что "слугам народа" есть что скрывать от народа.



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