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Враги внутри и снаружи не дают Путину сделать «скален»

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От иноагентов до исламистов. Поволжье в докладе Human Rights Watch. Ежегодный Всемирный доклад опубликован правозащитной организацией Human Rights Watch. Он обобщает положение с правами человека в более чем 100 странах мира в 2021 году. Документ отражает обширную исследовательскую работу, которую авторы проводили в течение года, часто в тесном сотрудничестве с правозащитниками на местах. "Idel.Реалии" изучили главу, посвященную России, в него попали проблемы, которые наше издание активно освещало в 2021 году.

Враги внутри и снаружи не дают Путину сделать «скален»


В подглаву о правозащитниках попал кейс Валентины Чупик.

Валентина Чупик — создатель правозащитной организации "Тонг Жахони" ("Утро мира"), занимающейся правами мигрантов. В 2009 году она получила убежище в России. В ночь на 25 сентября Чупик задержала погранслужба ФСБ по прилёте в Москву из Еревана. Её лишили статуса беженца и запретили ей въезд в страну до 2051 года. Через несколько дней Чупик удалось улететь в Армению.

Коллеги правозащитницы полагают, что её задержание может быть местью властей за активную гражданскую деятельность. Сообщалось, что на родине в Узбекистане её жизни может угрожать опасность. 30 сентября Европейский суд по правам человека запретил России высылать её в Узбекистан.

В документе также делается акцент на деле против правозащитной организации "Мемориал".

Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал". Его и одноименный правозащитный центр российские власти считают иностранными агентами.

Против требования властей ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.

В подглаве "Свобода выражения" говорится о том, что российские власти продолжили включать как юридические, так и физические лица в список иностранных агентов.

3 декабря Минюст внес в реестр СМИ-"иностранных агентов" бывших и нынешних журналистов "Idel.Реалии" Алину Григорьеву, Андрея Григорьева, Регину Хисамову и Регину Гималову.

Российские власти штрафуют Татаро-башкирскую службу Радио Свободная Европа, в том числе татароязычный проект "Азатлык Радиосы" и русскоязычный портал "Idel.Реалии", а также телеканал Настоящее Время и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ–"иностранных агентах".

В этом же разделе затрагивается вопрос давления на журналистов, которые освещали протесты.

"Полиция задерживала и в некоторых случаях подвергала физическому насилию журналистов, освещающих протесты, несмотря на их явное соответствие официальным требованиям носить специальное опознавательное снаряжение", — отмечают авторы документа.

В Чувашии на митингах 23 и 31 января задерживали также журналистов и блогеров. Во время акции 23 января задержали журналиста Дарью Комарову. В отношении нее в последующем было составлено три административных протокола за участие в акциях 23 и 31 января, а также от 29 августа 2020 года, в которых она выполняла редакционное задание. В итоге по всем трем протоколам было принято оправдательное решение. Однако после Верховный суд Чувашии отменил оправдательное решение по делу 29 августа, и вернул дело на новое рассмотрение.

В фокус авторов доклада также попал случай татарстанского активиста Карима Ямадаева.

"В марте суд оштрафовал гражданского активиста Карима Ямадаева за "оскорбление властей" и "подстрекательство к терроризму" за видео инсценированного судебного процесса над президентом Владимир Путин и два чиновника. Ямадаев провел в предварительное заключение", — пишут правозащитники.

Ямадаев, которого ранее осудили по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), покинул Россию и получил статус соискателя политического убежища во Франции.

В документе упоминается и популярный уфимский рэпер Моргенштерн. В октябре Моргенштерн в интервью СМИ раскритиковал сумму денег, потраченных на ежегодное празднование Дня Победы. Вскоре после этого власти объявили о расследовании его заявления, которое может привести к уголовному преследованию. Моргенштерн покинул Россию.

В раздел "Пытки, жестокое обращение в местах содержания под стражей, ответственность полиции" также попали несколько кейсов, о которых "Idel.Реалии" писали активно. Речь о деле Азата Мифтахова и пытках в колониях.

18 января 2021 года Головинским районным судом Москвы Азат Мифтахов был признан виновным в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия" (ст. 213 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы. Начиная с февраля 2019 года, Азат Мифтахов находится в заключении уже около трех лет, примерно два с половиной года в СИЗО Москвы, последние полгода — в Исправительной колонии №17 в Омутнинском районе Кировской области. С учетом времени, проведенном в СИЗО, где день считается за полтора, Мифтахов может выйти на свободу в декабре 2023 года.

"В пенитенциарной системе России продолжились пытки и жестокое обращение с заключенными. Несмотря на официальные заверения после публикации просочившихся видеозаписей пыток заключенных. В октябре, после того как новые СМИ сообщили об утечке видеозаписей многочисленных случаев изнасилования и других видов жестокого обращения с мужчинами-заключенными в тюремной больнице в Саратовской области, в регионе объявили о возбуждении уголовного дела. Человек, который слил видео, бежал из страны", — вспоминают авторы текста.

Позднее президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта Анатолия Якунина.

В ноябре прокуратура прекратила дело против Сергея Савельева, который обвинялся в незаконном получении доступа к охраняемой законом информации. Ранее, в октябре, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН.

В разделе "Противодействие терроризму и экстремизму" оказалось сразу несколько тем из Поволжья. Во-первых, речь о борьбе властей со штабами Навального, которых российские власти признали экстремистскими.

"В сентябре власти объявили о новом уголовном деле против Навального и его соратников за продолжающуюся деятельность "экстремистской организацию". В ноябре власти арестовали Лилию Чанышеву, бывшего руководителя команды Навального в Уфе, по обвинению руководства экстремистской организацией", — отмечается в тексте.

Во-вторых, правозащитники обратили внимание на положение Свидетелей Иеговы.

"Полиция продолжала проводить обыски в домах и возбуждать новые уголовные дела против членов Свидетелей Иеговы (организация запрещена в России как экстремистская с 2017 года). Российские суды осудили 92 человека, 27 из которых были приговорены к лишению свободы на срок до восьми лет. На момент написания доклада в тюрьмах оставалось не менее 15 человек, сотни находятся под следствием и 63 человека — в предварительном заключении", — говорится в докладе.

Правозащитники вспомнили и про преследование сторонников организации "Нурджулар".

"Нурджулар" — турецкое религиозное сообщество, которое распространяет идеи ислама суннитского направления. Оно образовалось после Первой мировой войны на основе толкования учений турецкого теолога курдского происхождения Саида Нурси (1876-1960 г.г.). В основном сообщество представлено в Турции, но есть последователи и в других странах.

В мае 2007 года в Коптевском суде Москвы прокуратура Татарстана добилась признания русских переводов сборника Саида Нурси "Рисале-и Нур" ("Письма света") экстремистскими. Против этого решения выступали не только представители мусульманского сообщества, но и экс-уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В 2008 году Верховный суд России окончательно признал объединение "Нурджулар" запрещенным.

28 августа 2018 года Европейский суд по правам человека вынес решение, касающееся признания экстремистскими в России сочинений Саида Нурси. Суд отметил, что при запрете книг не были предоставлены никакие свидетельства тому, что их распространение привело к какой-либо религиозной напряженности или другим негативным последствиям, а тем более к насилию.

ЕСПЧ решил, что в российском судопроизводстве были нарушены правила проведения экспертизы, согласно которым эксперты не должны отвечать на юридические вопросы. Европейский суд пришёл к выводу: рассматривая дела о признании книг Нурси экстремистскими и их запрете, российские суды не привели достаточных и относимых к делу оснований.

"В октябре власти провели обыски в домах и арестовали более 15 предполагаемых последователей Нурси. В августе Евгений Ким, лишенный российского гражданства в 2019 г. после приговора к тюремному заключению по обвинению в причастности к "Нурджулар", был освобожден после более чем двух с половиной лет содержания под стражей в связи с депортацией. Он остается лицом без гражданства и документов, удостоверяющих личность", — говорится в докладе HRW.

Перечень общественных объединений и религиозных организаций, признанных экстремистскими и запрещенными в России, насчитывает десятки названий. Среди них — и религиозное объединение "Таблиги Джамаат", преследование сторонников которых описывается в документе.

"С конца 2020 года не менее 11 человек были осуждены за предполагаемую связь с "Таблиги Джамаат" — международным исламским миссионерским движением, запрещенным в России как экстремистская с 2009 года, хотя ее сторонники и отрицает насилие. В 2021 году было задержано еще не менее 13 человек, при этом власти предъявили обвинения пятерым и депортировали еще нескольких человек", — пишут правозащитники.

В докладе вспомнили и про "Хизб-ут-Тахрир", которую российские власти признали террористической организацией.

"С ноября 2020 года осуждено не менее восьми человек, а несколько десятков задержаны по обвинению в причастности к "Хизб-ут-Тахрир" (ХиТ), панисламистского движения, которое стремится установить халифат, но осуждает насилие для достижения этой цели. Россия признала организацию террористической и запретила в 2003 году. В мае апелляционный суд оставил в силе приговоры в отношении 10 человек, приговоренным к срокам от 11 до 22 лет лишения свободы", — говорится в документе.

Авторы доклада не обошли стороной и проблему применения камер с функцией распознавания лиц.

"Власти продолжили интегрировать системы общественного наблюдения с технологией распознавания лиц по всей стране, несмотря на серьезные проблемы с конфиденциальностью, отсутствие регулирования, надзора и защиты данных", — отмечают правозащитники.

"Idel.Реалии" сообщали, что для внедрения системы "Безопасный город" Татарстан активно изучал китайский опыт, а также привлекал китайские компании при реализации проекта. Так, в процессе участвовала компания Hikvision.

По данным Hikvision, система "Безопасный город" в Татарстане примерно на 60% реализована на базе видеокамер этой компании. Оборудование используется в решениях для обеспечения безопасности школ и детских садов, парков и скверов, для охранного мониторинга общественных пространств.

Hikvision — крупнейший в мире производитель камер видеонаблюдения. Коммерческая структура поставляет камеры с функцией распознавания лиц и в Синьцзян. Там китайские власти, как отмечают правозащитники, организовали, как его характеризуют СМИ, цифровой ГУЛАГ для коренных народов региона. Именно компания Hikvision создала камеры с искусственным интеллектом, которые автоматически определяют уйгур. США включили ее в черный список именно за вовлеченность в организацию преследования в Восточном Туркестане.

23 и 31 января в России прошли самые масштабные за последние годы несогласованные акции протеста. На каждой задержали более 4 тысяч человек. Акции прошли и в Казани. СМИ писали об использовании умных камер для преследования участников российских протестов.

Европейские международные организации также предупреждают о том, что установка умных камер должна иметь законную цель, быть необходимой и соразмерной. Правозащитники указывают на то, что биометрические персональные данные подлежат максимальной защите, их использование возможно только при предварительном согласии человека.

"Idel.Реалии" реализуют спецпроект по экспансии Китая в Поволжье "Китай идет на запад". Он описывает глобальную китайскую инициативу "Один пояс — один путь", с запуском которой началась активная фаза репрессий в Синьцзяне, в регионе имеющем ключевое значение для этой инициативы.

Ранее "Idel.Реалии" опубликовали первые четыре части спецпроекта и в них описали то, как реализуются китайские инициативы в Чувашии, Самарской области, Татарстане и Ульяновской области.

Идель.Реалии






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  • Эксперт
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  • 1 | 14.01.2022, 12:56 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41133 | Рейтинг: +5072,7
Американец перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, на какое-то время его госпитализировали. Помимо других негативных симптомов, он заявил ведущим подкаста, что его пенис уменьшился примерно на 3,5 см.

«Я, кажется, столкнулся с постоянной проблемой. Мой пенис уменьшился. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда», — заявил он.

========================================
   Бедные американцы!



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 14.01.2022, 13:09 | Автор: natall
    Публикации: 601 | Комментарии: 399 | Рейтинг: +119,2
Написала тебе, суке Очень Опытному, коммент на вчерашней теме. Иди, проглоти там



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  • 3 | 14.01.2022, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Враги внутри и снаружи не дают Путину сделать «скален»
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Что можно ожидать от человека, не владеющего компьютером, не вылезающего из бункера, демонстративно играющим на фортепиано одним пальцем,... и т.д. ?
Сексологи советуют менять полового партнера не реже одного раза в пять лет, а путин нас имеет уже более 20 лет !
ПОРА МЕНЯТЬ!
ОХ ПОРА ПОРА ПОРА!



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  • 4 | 14.01.2022, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все ужистики либерасты, сушите сухари. Я пошел на вас заявлять куда следует. Я как законопослушный гражданини и патриот, не позволю поливать грязью нашего президента, наше правительство, наш самый лучший в мире государственный строй. Ждите гостей. Очень Опытный.



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  • 5 | 14.01.2022, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 6 | 14.01.2022, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41132 | Рейтинг: +5072,7
Американец перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, на какое-то время его госпитализировали. Помимо других негативных симптомов, он заявил ведущим подкаста, что его пенис уменьшился примерно на 3,5 см.____________
________________________ Не переживай Юнг, твой укороченный мне как раз в пору, как и тебе мой! Не завидуйте Нам! Очень Опытный



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  • 7 | 14.01.2022, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Загранпаспорт можно получить, ехайте либералы на свободу с чистой совестью, скатертью вам в спину. Патриотам отдельно идти с портретами вечного в направлении, но не возвращаться. Дайте нормальным людям пожить, не лезть к ним, не придумывайте новые законы, не развязывайте войны, не экспериментируйте над нами и нашими детьми! Достали депутатствующие твари всех мастей и уровней!



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  • 8 | 14.01.2022, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня снежным январским утром в старых статьях УЖа появилось 4 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 9 | 14.01.2022, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
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сделать «скален»
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Знаю я такую позу, да и все видимо её знают, но при чём она здесь?))) А статья для меня не представляет интереса, поэтому читать не буду! Очень Опытный



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  • 10 | 14.01.2022, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваш путин обозвал нас скотами когда отменил ГОСТы на продукты питания, то есть гражданам эРэФии можно подавать "корм", а его ставленник Хабиров возвышенно уточнил: "бабуины"!



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  • 11 | 14.01.2022, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 14.01.2022, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все ужистики либерасты, сушите сухари. Я пошел на вас заявлять куда следует. Я как законопослушный гражданини и патриот, не позволю поливать грязью нашего президента, наше правительство, наш самый лучший в мире государственный строй. Ждите гостей. Очень Опытный.
5 | 14.01.2022, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный
6 | 14.01.2022, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41132 | Рейтинг: +5072,7
Американец перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, на какое-то время его госпитализировали. Помимо других негативных симптомов, он заявил ведущим подкаста, что его пенис уменьшился примерно на 3,5 см.____________
________________________ Не переживай Юнг, твой укороченный мне как раз в пору, как и тебе мой! Не завидуйте Нам! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Поддельный Что-то ты сегодня необычно оживился? Обычно больному перед смертью легче становится!))) Тьфу-тьфу-тьфу!!! Очень Опытный



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  • 12 | 14.01.2022, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Пенсы-ужастики! Кто-то уже получил пенсию за январь 2022 года? Что-то ни у меня ни у супруги индексация до 5,9% никак не дотягивает, при этом процент индексации у нас совершенно разный, хотя должен быть одинаковый! У вас как? Очень Опытный



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  • 13 | 14.01.2022, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
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24 минуты назад, источник: Коммерсантъ
Казахстанский министр Умаров назвал свои русофобские цитаты «истлевшим мусором»
Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров сказал, что с большим уважением относится к России, владеет русским языком и связан с русской культурой. Комментируя свои высказывания, которые глава Россотрудничества Евгений Примаков посчитал русофобскими, он заявил, что «этот виртуальный мусор давно уже истлел».

Аскар Умаров, в частности, называл русских «навязанной диаспорой» и писал, что «когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?».
«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — сказал господин Умаров в интервью «Sputnik Казахстан».
Он добавил, что с большим уважением относится к России, а также «к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами».
«Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой. Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», — отметил министр.
Ранее взгляды и высказывания нового министра информации о русских и Великой Отечественной войне раскритиковали глава Россотрудничества Евгений Примаков и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Сам Умаров заявил, что его образ пытаются демонизировать.
До этого министру был запрещен въезд в Россию после того, как возглавляемое им на тот момент госинформагентство «Казинформ» напечатало карту Казахстана, к которому были добавлены российские, узбекские и китайские территории.
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__ Значит это были всё-таки его высказывания! А теперь министерское кресло так греет его задницу, что он готов переобуться, но веры такому человеку быть не может, так как он гнилой! Очень Опытный



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  • 14 | 14.01.2022, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 14.01.2022, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Пенсы-ужастики! Кто-то уже получил пенсию за январь 2022 года? Что-то ни у меня ни у супруги индексация до 5,9% никак не дотягивает, при этом процент индексации у нас совершенно разный, хотя должен быть одинаковый! У вас как? Очень Опытный
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________ Извините за беспокойство, разобрался, ветеранские ещё не пришли, так что выходит 5,9%! Очень Опытный



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  • 15 | 14.01.2022, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 14.01.2022, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 14.01.2022, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсы-ужастики! Кто-то уже получил пенсию за январь 2022 года? Что-то ни у меня ни у супруги индексация до 5,9% никак не дотягивает, при этом процент индексации у нас совершенно разный, хотя должен быть одинаковый! У вас как? Очень Опытный
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________ Извините за беспокойство, разобрался, ветеранские ещё не пришли, так что выходит 5,9%! Очень Опытный

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Да кому ты нужен со своей мелочью вытиран. А слабо в 65 на заслуженный отдых, как завещал карла великий?



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  • 16 | 14.01.2022, 19:39 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 14.01.2022, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 14.01.2022, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 14.01.2022, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсы-ужастики! Кто-то уже получил пенсию за январь 2022 года? Что-то ни у меня ни у супруги индексация до 5,9% никак не дотягивает, при этом процент индексации у нас совершенно разный, хотя должен быть одинаковый! У вас как? Очень Опытный
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Извините за беспокойство, разобрался, ветеранские ещё не пришли, так что выходит 5,9%! Очень Опытный

************************************************************

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Да кому ты нужен со своей мелочью вытиран. А слабо в 65 на заслуженный отдых, как завещал карла великий?
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__ Не нужен - проходи мимо, не заслоняй людям солнце!))) А я всегда выступал против пенсионной реформы, так что ты опять мимо! Очень Опытный



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  • 17 | 14.01.2022, 21:47 | Автор: Не зарегистрирован
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рекламная газета "Метро Учалы" на стр. 6 припугнула: с 10 января вступил в действие закон о привлечении к уголовной ответственности до 3х лет реального лишения свободы за регулярные нарушения ПДД включая выезд на встречку, превышение скорости...

итак на 01 декабря в федеральном бюджете неиспользуемых средств скопилось 12,5 трл руб.. на начало смены года 10,5 трл руб., то есть на эти деньжищи можно страну трижды заново по самым современным технологиям отстроить. По самым современнным технологиям означает падение платы за ЖКУ на порядок (в 10 раз меньше).
И что удумал Путин? Он 22 ужасных года поддерживает автодорожные ГОСТы чуток хуже американских давно позабытого аж 1929 г., да т их не соблюдает!
При этом в бензине-соляре 70% налогов (вот почему в два раза дороже Казахского бензина), но нас вынуждает ползать на современных а/лях со скоростью до 20 км/час.. В результате сильно удлиняется время в пути что приводит к утомляемости шоферов и ещё за это штрафует! А тут совсем распоясался, до трёх лет тюрьмы!!! И это только за то, что Путин не строит автодороги! Ты не строишь, а почему за твоё беспутство должны идти в тюрьму невинные??!

Путин уходи!



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  • 18 | 14.01.2022, 22:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 14.01.2022, 21:47 | Автор: Не зарегистрирован
бла...бла...

Путин уходи!

==\/==
В округе Башкортостана этот Путин построил раздельные полосы движения автомобилей, то есть никто тебе в лоб не выскочить, а ты сам не выедешь га "встречку" потому что её попросту нету, нету встречки за которую Путин приказал судьям водителей садить в тюрьму на 3 года!

Уходи!!!



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  • 19 | 15.01.2022, 10:01 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41133 | Рейтинг: +5072,7
Гость
Сегодня, в 4:16
Россия, Республика Башкортостан
Даже, если дурултай завалит снегом по самую крышу, никакой беды не случится. Все равно там никто не работает, а только прожирают наши налоги и воруют, а просто сидеть с завязанными ртами дурултаевцам не хочется. Другое дело, снег не убирается в городе везде -- на улицах, во дворах, а деньги за уборку снега налогоплательщики и квартиросъемщики уплатили. Раз снег не убирается, то деньги должны быть возвращены, а прокуратуре надо выяснить причину невыполнения работ и куда ушли деньги.Грека показал себя абсолютно никчемным назначенцем, что неудивительно, учитывая его патрона, который просто горе от ума

Причина - воруют чиновнички
Сегодня, в 4:12
Россия, Республика Башкортостан
Причина нехватки денег - воруют чиновнички десятки и сотни миллионов, а избранные - миллиарды (по декларациям, в РБ более 20 избранных с доходом от 1 миллиарда в 2019 г). Жена премьера назара получила в 2019 году аж 1 миллиард 267 миллионов, что превышает годовые бюджеты многих районов РБ! её доход почти 4 миллиона в 1 день - сравните со своим доходом

Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/daily/27351.5/4531834/



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  • 20 | 15.01.2022, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 1 января начали действовать новые правила оказания медпомощи больным с онкозаболеваниями. Теперь они не смогут выбирать медучреждение для лечения. Из-за проведения реформы уменьшилась численность специалистов, а также были исключены из системы здравоохранения частные компании. Врачи считают, что из-за оптимизации сфера деградирует, помощь онкобольным в РФ будет отброшена на 20 лет назад. По мнению медиков, приказ Минздрава России оставит без лечения половину смертельно больных. Данные изменения окажутся пагубными для регионов страны, пишет ura.news

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Страна вымирает. Случайный маленький человечек смог сделать то, что не смогли сделать полчища врагов за всю истори империи.



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