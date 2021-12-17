Враги внутри и снаружи не дают Путину сделать «скален»

От иноагентов до исламистов. Поволжье в докладе Human Rights Watch. Ежегодный Всемирный доклад опубликован правозащитной организацией Human Rights Watch. Он обобщает положение с правами человека в более чем 100 странах мира в 2021 году. Документ отражает обширную исследовательскую работу, которую авторы проводили в течение года, часто в тесном сотрудничестве с правозащитниками на местах. "Idel.Реалии" изучили главу, посвященную России, в него попали проблемы, которые наше издание активно освещало в 2021 году.В подглаву о правозащитниках попал кейс Валентины Чупик.Валентина Чупик — создатель правозащитной организации "Тонг Жахони" ("Утро мира"), занимающейся правами мигрантов. В 2009 году она получила убежище в России. В ночь на 25 сентября Чупик задержала погранслужба ФСБ по прилёте в Москву из Еревана. Её лишили статуса беженца и запретили ей въезд в страну до 2051 года. Через несколько дней Чупик удалось улететь в Армению.Коллеги правозащитницы полагают, что её задержание может быть местью властей за активную гражданскую деятельность. Сообщалось, что на родине в Узбекистане её жизни может угрожать опасность. 30 сентября Европейский суд по правам человека запретил России высылать её в Узбекистан.В документе также делается акцент на деле против правозащитной организации "Мемориал".Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал". Его и одноименный правозащитный центр российские власти считают иностранными агентами.Против требования властей ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.В подглаве "Свобода выражения" говорится о том, что российские власти продолжили включать как юридические, так и физические лица в список иностранных агентов.3 декабря Минюст внес в реестр СМИ-"иностранных агентов" бывших и нынешних журналистов "Idel.Реалии" Алину Григорьеву, Андрея Григорьева, Регину Хисамову и Регину Гималову.Российские власти штрафуют Татаро-башкирскую службу Радио Свободная Европа, в том числе татароязычный проект "Азатлык Радиосы" и русскоязычный портал "Idel.Реалии", а также телеканал Настоящее Время и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ–"иностранных агентах".В этом же разделе затрагивается вопрос давления на журналистов, которые освещали протесты."Полиция задерживала и в некоторых случаях подвергала физическому насилию журналистов, освещающих протесты, несмотря на их явное соответствие официальным требованиям носить специальное опознавательное снаряжение", — отмечают авторы документа.В Чувашии на митингах 23 и 31 января задерживали также журналистов и блогеров. Во время акции 23 января задержали журналиста Дарью Комарову. В отношении нее в последующем было составлено три административных протокола за участие в акциях 23 и 31 января, а также от 29 августа 2020 года, в которых она выполняла редакционное задание. В итоге по всем трем протоколам было принято оправдательное решение. Однако после Верховный суд Чувашии отменил оправдательное решение по делу 29 августа, и вернул дело на новое рассмотрение.В фокус авторов доклада также попал случай татарстанского активиста Карима Ямадаева."В марте суд оштрафовал гражданского активиста Карима Ямадаева за "оскорбление властей" и "подстрекательство к терроризму" за видео инсценированного судебного процесса над президентом Владимир Путин и два чиновника. Ямадаев провел в предварительное заключение", — пишут правозащитники.Ямадаев, которого ранее осудили по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), покинул Россию и получил статус соискателя политического убежища во Франции.В документе упоминается и популярный уфимский рэпер Моргенштерн. В октябре Моргенштерн в интервью СМИ раскритиковал сумму денег, потраченных на ежегодное празднование Дня Победы. Вскоре после этого власти объявили о расследовании его заявления, которое может привести к уголовному преследованию. Моргенштерн покинул Россию.В раздел "Пытки, жестокое обращение в местах содержания под стражей, ответственность полиции" также попали несколько кейсов, о которых "Idel.Реалии" писали активно. Речь о деле Азата Мифтахова и пытках в колониях.18 января 2021 года Головинским районным судом Москвы Азат Мифтахов был признан виновным в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия" (ст. 213 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы. Начиная с февраля 2019 года, Азат Мифтахов находится в заключении уже около трех лет, примерно два с половиной года в СИЗО Москвы, последние полгода — в Исправительной колонии №17 в Омутнинском районе Кировской области. С учетом времени, проведенном в СИЗО, где день считается за полтора, Мифтахов может выйти на свободу в декабре 2023 года."В пенитенциарной системе России продолжились пытки и жестокое обращение с заключенными. Несмотря на официальные заверения после публикации просочившихся видеозаписей пыток заключенных. В октябре, после того как новые СМИ сообщили об утечке видеозаписей многочисленных случаев изнасилования и других видов жестокого обращения с мужчинами-заключенными в тюремной больнице в Саратовской области, в регионе объявили о возбуждении уголовного дела. Человек, который слил видео, бежал из страны", — вспоминают авторы текста.Позднее президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта Анатолия Якунина.В ноябре прокуратура прекратила дело против Сергея Савельева, который обвинялся в незаконном получении доступа к охраняемой законом информации. Ранее, в октябре, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН.В разделе "Противодействие терроризму и экстремизму" оказалось сразу несколько тем из Поволжья. Во-первых, речь о борьбе властей со штабами Навального, которых российские власти признали экстремистскими."В сентябре власти объявили о новом уголовном деле против Навального и его соратников за продолжающуюся деятельность "экстремистской организацию". В ноябре власти арестовали Лилию Чанышеву, бывшего руководителя команды Навального в Уфе, по обвинению руководства экстремистской организацией", — отмечается в тексте.Во-вторых, правозащитники обратили внимание на положение Свидетелей Иеговы."Полиция продолжала проводить обыски в домах и возбуждать новые уголовные дела против членов Свидетелей Иеговы (организация запрещена в России как экстремистская с 2017 года). Российские суды осудили 92 человека, 27 из которых были приговорены к лишению свободы на срок до восьми лет. На момент написания доклада в тюрьмах оставалось не менее 15 человек, сотни находятся под следствием и 63 человека — в предварительном заключении", — говорится в докладе.Правозащитники вспомнили и про преследование сторонников организации "Нурджулар"."Нурджулар" — турецкое религиозное сообщество, которое распространяет идеи ислама суннитского направления. Оно образовалось после Первой мировой войны на основе толкования учений турецкого теолога курдского происхождения Саида Нурси (1876-1960 г.г.). В основном сообщество представлено в Турции, но есть последователи и в других странах.В мае 2007 года в Коптевском суде Москвы прокуратура Татарстана добилась признания русских переводов сборника Саида Нурси "Рисале-и Нур" ("Письма света") экстремистскими. Против этого решения выступали не только представители мусульманского сообщества, но и экс-уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В 2008 году Верховный суд России окончательно признал объединение "Нурджулар" запрещенным.28 августа 2018 года Европейский суд по правам человека вынес решение, касающееся признания экстремистскими в России сочинений Саида Нурси. Суд отметил, что при запрете книг не были предоставлены никакие свидетельства тому, что их распространение привело к какой-либо религиозной напряженности или другим негативным последствиям, а тем более к насилию.ЕСПЧ решил, что в российском судопроизводстве были нарушены правила проведения экспертизы, согласно которым эксперты не должны отвечать на юридические вопросы. Европейский суд пришёл к выводу: рассматривая дела о признании книг Нурси экстремистскими и их запрете, российские суды не привели достаточных и относимых к делу оснований."В октябре власти провели обыски в домах и арестовали более 15 предполагаемых последователей Нурси. В августе Евгений Ким, лишенный российского гражданства в 2019 г. после приговора к тюремному заключению по обвинению в причастности к "Нурджулар", был освобожден после более чем двух с половиной лет содержания под стражей в связи с депортацией. Он остается лицом без гражданства и документов, удостоверяющих личность", — говорится в докладе HRW.Перечень общественных объединений и религиозных организаций, признанных экстремистскими и запрещенными в России, насчитывает десятки названий. Среди них — и религиозное объединение "Таблиги Джамаат", преследование сторонников которых описывается в документе."С конца 2020 года не менее 11 человек были осуждены за предполагаемую связь с "Таблиги Джамаат" — международным исламским миссионерским движением, запрещенным в России как экстремистская с 2009 года, хотя ее сторонники и отрицает насилие. В 2021 году было задержано еще не менее 13 человек, при этом власти предъявили обвинения пятерым и депортировали еще нескольких человек", — пишут правозащитники.В докладе вспомнили и про "Хизб-ут-Тахрир", которую российские власти признали террористической организацией."С ноября 2020 года осуждено не менее восьми человек, а несколько десятков задержаны по обвинению в причастности к "Хизб-ут-Тахрир" (ХиТ), панисламистского движения, которое стремится установить халифат, но осуждает насилие для достижения этой цели. Россия признала организацию террористической и запретила в 2003 году. В мае апелляционный суд оставил в силе приговоры в отношении 10 человек, приговоренным к срокам от 11 до 22 лет лишения свободы", — говорится в документе.Авторы доклада не обошли стороной и проблему применения камер с функцией распознавания лиц."Власти продолжили интегрировать системы общественного наблюдения с технологией распознавания лиц по всей стране, несмотря на серьезные проблемы с конфиденциальностью, отсутствие регулирования, надзора и защиты данных", — отмечают правозащитники."Idel.Реалии" сообщали, что для внедрения системы "Безопасный город" Татарстан активно изучал китайский опыт, а также привлекал китайские компании при реализации проекта. Так, в процессе участвовала компания Hikvision.По данным Hikvision, система "Безопасный город" в Татарстане примерно на 60% реализована на базе видеокамер этой компании. Оборудование используется в решениях для обеспечения безопасности школ и детских садов, парков и скверов, для охранного мониторинга общественных пространств.Hikvision — крупнейший в мире производитель камер видеонаблюдения. Коммерческая структура поставляет камеры с функцией распознавания лиц и в Синьцзян. Там китайские власти, как отмечают правозащитники, организовали, как его характеризуют СМИ, цифровой ГУЛАГ для коренных народов региона. Именно компания Hikvision создала камеры с искусственным интеллектом, которые автоматически определяют уйгур. США включили ее в черный список именно за вовлеченность в организацию преследования в Восточном Туркестане.23 и 31 января в России прошли самые масштабные за последние годы несогласованные акции протеста. На каждой задержали более 4 тысяч человек. Акции прошли и в Казани. СМИ писали об использовании умных камер для преследования участников российских протестов.Европейские международные организации также предупреждают о том, что установка умных камер должна иметь законную цель, быть необходимой и соразмерной. Правозащитники указывают на то, что биометрические персональные данные подлежат максимальной защите, их использование возможно только при предварительном согласии человека."Idel.Реалии" реализуют спецпроект по экспансии Китая в Поволжье "Китай идет на запад". Он описывает глобальную китайскую инициативу "Один пояс — один путь", с запуском которой началась активная фаза репрессий в Синьцзяне, в регионе имеющем ключевое значение для этой инициативы.Ранее "Idel.Реалии" опубликовали первые четыре части спецпроекта и в них описали то, как реализуются китайские инициативы в Чувашии, Самарской области, Татарстане и Ульяновской области.