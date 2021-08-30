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Башкирия трезвее не стала

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Минторг Башкортостана предложил отменить запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы.

Башкирия трезвее не стала


Ведомство предлагает отменить действующие в регионе ограничения продажи алкоголя в дни новогодних каникул с 3 по 6 января.

Министерство торговли Башкортостана разместило на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти соответствующий документ, пишет РБК.

По мнению авторов поправок, введение "сухого закона" не показало снижения потребления спиртного в новогодние каникулы.

— Существующие ограничения розничной продажи алкоголя в дни новогодних каникул, имевшие важную роль в стабилизации ситуации на алкогольном рынке, к настоящему моменту исчерпали свою эффективность, — говорится в сводном отчете к проекту.

Ведомство ссылается также и на предпринимателей, которые заявляют, что продажа алкоголя в январские праздники, "сохраняет спрос на суррогатный алкоголь, тем самым уменьшая объем потребления легального".

В настоящее время республика является единственным регионом сраны, где действуют подобные ограничения в январские праздники.

По словам руководителя Башкирской ассоциации участников алкогольного рынка, учредителя сети магазинов "Лукошко" Игоря Прозорова, ритейлеры уже давно обращались в Минторг с просьбой снять запрет, действующий на реализацию спиртного в новогодние каникулы.

— Мы рады, что министерство прислушалось к нашим аргументам. В новогодние праздники те, кто хотел приобрести алкоголь, находят альтернативу, обращают внимание и на суррогатный алкоголь, и на друзей-соседей, производящих дома напитки. Интерес к домашнему производству растет, об этом свидетельствует и рост продаж самогонных аппаратов, это тревожит участников рынка и рителейров. Запреты лишь стимулируют нелегальный рынок, поэтому мы считаем, что снятие ограничений будет положительным решением, — отметил Прозоров.

Башкортотстан применяет запрет на продажу алкоголя на многих государственных праздниках — 1 сентября, День молодежи, День защиты детей, Сабантуи, Дни последних звонков в школах, выпускных, а также в апреле прошлого года, в разгар пандемии коронавируса ограничивали продажу алкоголя с 18:00 до 10:00.

Идель.Реалии
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  • 1 | 28.09.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В прежние времена я мог четверть выкушать. Но... В прежние времена 2-го января вся страна выходила на работу. Кое-кто с утра похмелялся, конечно, втихушку, но на другой день - ни-ни!.. И никаких тебе загулов. И всё так чинно-благородно... По-ста-арому!..



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  • 2 | 28.09.2021, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
генерал конашенков и генерал герасимов жаррят шашлыки путину и=с шойгу..... видео выложено



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  • 3 | 28.09.2021, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава безопасности Юкоса запел:
Пичугин заключил сделку со следствием, этапирован в Москву после 14 летней отсидки пожизненного срока.



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  • 4 | 28.09.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 28.09.2021, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава безопасности Юкоса запел:
Пичугин заключил сделку со следствием, этапирован в Москву после 14 летней отсидки пожизненного срока.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Пичугин сидит с 2003 года, т.е. 18 лет, из них 14 на пожизненном сроке! Надоело, видимо, одному за всё отвечать, тем более без перспективы выйти даже после отсидки 25 лет, вот и потянет сейчас за собой всю юкосовскую шайку-лейку во главе с Ходором, тогда может быть через 7 лет и выпустят! Ждём активизации деятельности Ходора против интересов РФ! Очень Опытный



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  • 5 | 28.09.2021, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего плохого в том, что с 3 по 6 января начнут продавать спиртное, не вижу! Свинья всё равно грязь найдёт! Очень Опытный



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  • 6 | 28.09.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Борьба чиновников с "зеленым змием" всегда заканчивались, заканчиваются и будут заканчиваться убедительной победой "зеленого змия." Нужно ли наступать постоянно на одни и те же грабли?

Усилия необходимо направить на борьбу с наркоманией. Хотя, некоторые утверждают, что алкоголь это тоже наркотик, только без запрета на употребление.



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  • 7 | 28.09.2021, 16:16 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +205,1
Князю Владимиру, который из нескольких религий выбрал православие, приписываются слова: «Руси есть веселие пити, не может без того быти». По этой причине отверг Ислам. Так штаа…



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