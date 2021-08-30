Башкирия трезвее не стала ...

Минторг Башкортостана предложил отменить запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы.Ведомство предлагает отменить действующие в регионе ограничения продажи алкоголя в дни новогодних каникул с 3 по 6 января.Министерство торговли Башкортостана разместило на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти соответствующий документ, пишет РБК.По мнению авторов поправок, введение "сухого закона" не показало снижения потребления спиртного в новогодние каникулы.— Существующие ограничения розничной продажи алкоголя в дни новогодних каникул, имевшие важную роль в стабилизации ситуации на алкогольном рынке, к настоящему моменту исчерпали свою эффективность, — говорится в сводном отчете к проекту.Ведомство ссылается также и на предпринимателей, которые заявляют, что продажа алкоголя в январские праздники, "сохраняет спрос на суррогатный алкоголь, тем самым уменьшая объем потребления легального".В настоящее время республика является единственным регионом сраны, где действуют подобные ограничения в январские праздники.По словам руководителя Башкирской ассоциации участников алкогольного рынка, учредителя сети магазинов "Лукошко" Игоря Прозорова, ритейлеры уже давно обращались в Минторг с просьбой снять запрет, действующий на реализацию спиртного в новогодние каникулы.— Мы рады, что министерство прислушалось к нашим аргументам. В новогодние праздники те, кто хотел приобрести алкоголь, находят альтернативу, обращают внимание и на суррогатный алкоголь, и на друзей-соседей, производящих дома напитки. Интерес к домашнему производству растет, об этом свидетельствует и рост продаж самогонных аппаратов, это тревожит участников рынка и рителейров. Запреты лишь стимулируют нелегальный рынок, поэтому мы считаем, что снятие ограничений будет положительным решением, — отметил Прозоров.Башкортотстан применяет запрет на продажу алкоголя на многих государственных праздниках — 1 сентября, День молодежи, День защиты детей, Сабантуи, Дни последних звонков в школах, выпускных, а также в апреле прошлого года, в разгар пандемии коронавируса ограничивали продажу алкоголя с 18:00 до 10:00.