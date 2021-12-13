Башкирия. Хроника нарастающих политических репрессий

За последние четыре года (три из них приходятся на время правления республикой Радия Хабирова) Башкортостан прочно вошел в число наиболее политически репрессивных регионов в России. Постоянные запреты публичных мероприятий и их силовые разгоны, многочисленные задержания и аресты независимых активистов, периодические провокации и акты физического воздействия против них со стороны нанятых властью "титушек", суровые приговоры по политическим делам, вынесенные деятелям национальных движений — таков сегодняшний день республики."Idel.Реалии" собрали лишь некоторую хронику репрессий и других фактов подавления независимой гражданской активности в Башкортостане за несколько последних лет.2017 годСовременная история Башкортостана изобилует совершенно разными методами давления на активистов. Так, в марте 2017 года вызваны в полицию и давление на сторонников Алексея Навального в Башкортостане после проведения ими в республике первых "антикоррупционных" митингов.Уже в июле того же года власти приступили к более решительным действиям. Именно в этом месяце полицейские взломали решетки на окнах уфимского штаба Навального (в 2021 году "Штабы Навального" признали в РФ экстремистскими организациями и запретили их деятельность) и проникли в помещение. Проведен обыск с изъятием агитационных материалов.Но "навальнисты" не единственные, на кого оказывалось давление. В сентябре в Уфе прошли задержания, членов национальной организации "Башкорт" (в 2020 году признана экстремистской, деятельность ее запрещена) и других активистов башкирского национального движения после проведенного ими митингов в защиту башкирского языка и за отставку главы республики Рустэма Хамитова. Нескольким активистам судами назначены штрафы и аресты.После июльского обыска в жизни местных "навальнистов" начались и судебные разбирательства. В октябре 2017 года Октябрьский райсуд Уфы назначил 40 часов обязательных работ координатору уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой за организацию протестной прогулки в день рождения президента РФ Владимира Путина (позднее работы были заменены штрафом).Позднее досталось и башкирскому активисту. Ленинский райсуд Уфы оштрафовал на 320 тысяч рублей одного из ветеранов башкирского национального движения Сагита Исмагилова, признав его виновным в "разжигании межнациональной розни" по ч.1 ст. 282 УК РФ. Впоследствии приговор был отменен.2018 годВ 2018 году преследования продолжились.В январе в Уфе прошли массовые задержания участников так называемой "Забастовки избирателей" — протестного шествия сторонников Алексея Навального. Координатор штаба Навального Лилия Чанышева арестована судом на пять суток. Многим задержанным на акции активистам судами назначены штрафы и обязательные работы.В марте полиция провела очередной обыск с изъятием оргтехники и агитматериалов в уфимском штабе Навального перед началом выборов президента РФ. В Салавате задержаны наблюдатели на выборах — волонтеры штаба Навального.В мае в башкортостанской столице прошли задержания участников протестной акции "Он нам не царь!". Координатора штаб Навального Лилия Чанышева арестована на 30 суток, юрист штаба Федор Телин — на 25 суток (позднее сроки ареста были сокращены). Некоторым задержанным уже после акции активистам назначены штрафы.Осенью того же года Кировский райсуд Уфы оштрафовал на 75 тысяч рублей волонтерку штаба Навального Ольгу Комлеву за участие в несанкционированной властями протестной акции против пенсионной реформы.А в декабре настала очередь башкирских активистов. Председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов оштрафован на 150 тысяч рублей за, якобы, организацию несанкционированного митинга в Баймаке после столкновений, происшедших в селе Темясово.Очередной, III-й "Съезд башкирского народа", состоявшийся в Уфе в конце декабря 2018 года, на этот раз прошел полуконспиративно, в буквальном смысле в частном коттедже. Тем не менее, его участникам не удалось избежать различных провокаций и визитов правоохранительных и аварийных служб. Неизвестные попытались поджечь частный коттедж в Уфе, где проходило мероприятие.2019 годВ марте правоохранители взялись за башкирского активиста Айрата Дильмухаметова. Он задержан сотрудниками УФСБ и впоследствии арестован. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ, пропаганде терроризма , призывах к экстремистской деятельности и ее финансированиюЛетом того же года власти продолжили давить на башкирских националистов. В июне власти республики попытались сорвать организованный "Башкортом" у подножия шихана Куштау "Мужской всебашкирский йыйын" — подъезды к горе были перепаханы трактором и перегорожены бетонными блоками, а поляны были опрысканы ядохимикатами.Власти не только препятствовали в проведении мероприятий "башкортцами", но и не давали участвовать в других собраниях. Так, экс-председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов был задержан полицией, когда пытался пройти на заседание V Всемирного курултая башкир. Перед этим он и еще несколько активистов "Башкорта" были исключены из списка делегатов курултая. Также задержан и затем оштрафован еще один активист "Башкорта", Эльмир Мухаметьянов, который попытался привлечь внимание делегатов курултая к задержанию Алсынова. Глава республики Радий Хабиров полностью оправдал жесткую линию против "Башкорта" и заявил, что по отношению к его активистам он будет "беспощаден".В официозных республиканских СМИ, деятельность которых курирует один из ближайших соратников Хабирова Ростислав Мурзагулов, а также в провластных анонимных Телеграм-каналах ("Техас Хабирова", "Пилорама РБ" и др.) разворачивается кампания шельмования "Башкорта" и его активистов.На этом беды упомянутого Эльмира Мухаметьянова не закончились. Неизвестные облили краской автомобиль активиста.К осени власти опять вернулись к "навальнистам". В сентябре сотрудники управления СКР по Башкортостану провели обыски на квартирах координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой и юриста штаба Федора Телина, а также в самом штабе. У активистов были изъяты оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, документы и личные сбережения. Обыски проводились в рамках уголовного дела "по отмыванию денег" в возглавляемом Алексеем Навальным "Фонде борьбы с коррупцией" (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован) ("Дело ФБК").Уже в октябре Басманный суд Москвы по ходатайству СКР заблокировал счета в банках у ряда волонтеров уфимского штаба Навального. Арест и блокировка счетов были наложены в рамках "Дела ФБК".Сотрудники управления СКР по Башкортостану провели обыски у ряда активистов и волонтеров уфимского штаба Навального и в самом штабе, с изъятием оргтехники и документации. Обыски проводились в рамках "Дела ФБК".В ноябре координатора штаба Навального Лилию Чанышеву силой выдворили с общественных слушаний по бюджету Башкортостана на 2020 год. Глава республики Радий Хабиров, как и в случае с башкирскими активистами, оправдал действия охраны Госсобрания РБ, где проходили слушания, и заявил, что он "вообще бы не пустил сторонников Навального" на мероприятие.А в декабре активистов штаба Навального не пустили под угрозой применения физической силы на общественные слушания по бюджету Уфы на 2020 год.Затем республиканское руководство пошло в наступление по вопросу шихан. Глава республики Радий Хабиров, оглашая свое послание Госсобранию РБ, заявил, что "Куштау будет разрабатываться" и пригрозил "соответствующей правовой оценкой" действий защитников шихана.Параллельно с этим участились акции устрашения властей против тех, кто мог повлиять на мнение народа по данному вопросу. В офис организации "Башкорт" явились с проверкой сотрудники прокуратуры и МЧС, а также УБЭП МВД по Башкортостану. А затем прокуратура Башкортостана вынесла предупреждение организации "Башкорт" о "недопустимости осуществления экстремистской деятельности".2020 годКак и конец 2019 года начало 2020 года ознаменовалось беспрецедентным давлением на организацию "Башкорта". В январе прокуратура Башкортостана направила в Верховный суд республики иск о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности.Но давление оказывалось не только правоохранителями. Так, в марте в Чекмагуше неизвестными сожжен автомобиль местного активиста Руслана Нуртдинова, выступавшего в защиту шихана Куштау и резко критиковавшего районную администрацию за злоупотребления.Уже в мае Верховный суд Башкортостана признал организацию "Башкорт" экстремистской и запретил ее деятельность.Но в августе активисты с новой силой стали защищать Куштау. Возле шихана полиция провела массовые силовые задержания активистов, защищавших гору от угрожающей ей промышленной разработки. Некоторым активистам были нанесены серьезные травмы.На палаточный лагерь защитников Куштау напали несколько сотен нанятых властями и содовой компанией "титушек" — молодчиков из полукриминальных-полуспортивных кругов.Объединенные силы Росгвардии, полиции, сотрудников ЧОП и "титушек" (последних возглавлял глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов) разгромили палаточный лагерь защитников Куштау. Десятки активистов были задержаны и впоследствии арестованы, либо получили штрафы.В то же время Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил Айрата Дильмухаметова к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.Уже осенью произошло несколько событий, которые можно считать послесловием борьбы за Куштау. Ишимбайский горсуд арестовал на десять суток активного защитника Куштау Григория Горового. В октябре власти Ишимбайского района пытались сорвать очередной митинг за отставку главы района Азамата Абдрахманова. В ноябре Ишимбайский горсуд оштрафовал на 40 тысяч рублей местного активиста, защитника Куштау Фарита Рахматуллова за "проведение несанкционированных публичных мероприятий" — митингов за отставку главы района Азамата Абдрахманова.Позднее случились события, которые сейчас известны как "кармаскалинские". Около райцентра Кармаскалы полиция и сотрудники спецназа "Гром" управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкортостану задержали около 50 башкирских активистов, ехавших, по одной версии, улаживать конфликт с местной армянской диаспорой, по другой — отметить праздник. На подъездах к райцентру машины активистов были остановлены силовиками, сами парни с применением физической силы были вытащены из автомобилей, часть была избита. От ударов силовиков пострадали также машины активистов. Все они были доставлены в Кармаскалинский райсуд, который назначил им административный арест.После этого сотрудники УФСБ по Башкортостану задержали башкирскую активистку Рамилю Саитову. Ей предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Активистка помещена под арест.Преследовали также других активистов. Так, бывший волонтер уфимского штаба Навального и ЛГБТ-активист Айдар Исмагилов покинул Россию из-за угроз его физической безопасности (впоследствии он перебрался в Нидерланды).2021 годВ различных районах Башкортостана силовики уже в январе провели обыски и задержали ряд башкирских активистов, которые ранее задерживались в связи с событиями в Кармаскалах и писали жалобы на избиения их спецназом "Гром" и полицией. Большинство задержанных после допросов были отпущены. Четверо — Марат Шарафутдинов, Ильнур Кинисаров, Рустам Аманов и Раиль Абкадиров — были арестованы; им были предъявлены обвинения в приготовлении к хулиганству по мотивам национальной ненависти и незаконном хранении оружия. Позднее, в сентябре Ильнур Кинисаров, Рустам Аманов и Раиль Абкадиров были отпущены под домашний арест; Марат Шарафутдинов находится на принудительном психиатрическом излечении.В том же месяцк по всей России прошли акции несогласных. Росгвардия и полиция задержали более ста активистов на протестных шествиях в Уфе в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января. Многим задержанным были назначены штрафы и аресты. В частности, координатор штаба Лилия Чанышева и юрист штаба Федор Телин были арестованы сперва на пять суток, а затем — на десять суток, за "призывы выйти на шествия". Волонтерка штаба Ольга Комлева была оштрафована по такому же обвинению на 31 тысячу рублей. Чекмагушевский активист Руслан Нуртдинов был арестован на семь суток, уфимский активист Урал Байбулатов — на десять суток.По уже знакомому сценарию неизвестными произошло нападение на имущество одного из активистов башкирского движения. Преступники разбили стекла автомобиля у бывшего участника "Башкорта" Руслана Габбасова.Но Габбасов не единственный, кто пострадал в эти дни. В Баймаке неизвестными жестоко избит местный экоактивист Ильдар Юмагулов, выступавший против незаконной золотодобычи в Зауралье.Репрессивный аппарат лишь усиливал давление на самых разных активистов. Кировский райсуд Уфы оштрафовал на 150 тысяч рублей волонтерку уфимского штаба Навального Ольгу Комлеву за "призывы выйти на протестную акцию 21 апреля". Чекмагушевский активист Руслан Нуртдинов по такому же обвинению был арестован на восемь суток.Нуртдинову досталось и в следующем месяце. Суды в Башкортостане оштрафовали чекмагушевского активиста Руслана Нуртдинова и помощника депутата Госсобрания РБ Димтрия Чувилина Кирилла Ковальского за участие в форуме "Муниципальная Россия", проходившего в Москве в середине марта.Затем СКР допросил Руслана Нуртдинова по уголовному делу бывшего исполнительного директора организации "Открытая Россия" (одноименная организация, зарегистрированная в Великобритании, признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова.Лето продолжалось, а власти принимали новые меры в отношении активистов. Минюст России включил возглавлявшуюся ранее Лилией Чанышевой некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан "Штаб", в реестр НКО-иноагентов.В августе Чекмагушевский межрайсуд снял с довыборов в райсовет местного активиста Руслана Нуртдинова. Заявления на него в суд и в прокуратуру написали, соответственно, конкурент-"единоросс" и провластный уфимский блогер Арслан Нигаматьянов, обвинив Нуртдинова в причастности к деятельности организации "Башкорт", штаба Навального и движения "Открытая Россия".В сентябре новый поворот получило дело Дильмухаметова. Октябрьский райсуд Уфы приговорил к трем годам лишения свободы условно уфимскую пенсионерку Ильмиру Бикбаеву, которую местное УФСБ обвинило в "финансировании экстремистской деятельности" Айрата Дильмухаметова.Во вторую половину года из России спешно эмигрировали преследуемые активисты. Так, бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин эмигрировал в Грузию из-за угрозы возбуждения против него уголовного дела по "экстремистской" статье УК. Один из ведущих активистов "Башкорта" Руслан Габбасов эмигрировал в Литву из-за угрозы возбуждения против него уголовного дела по "экстремистской" статье УК.Те, кто оставались в стране, оказывались объектами новых репрессивных мер. Ленинский райсуд Уфы приговорил к двум годам лишения свободы условно свидетеля Иеговы Анатолия Вилиткевича.Причем использовались самые разные методы давления. В октябре провластный уфимский блогер Арслан Нигаматьянов распылил газ из перцового баллончика на башкирских активистов, пришедших к памятнику Салавату Юлаеву в Уфе, чтобы отметить День республики.Кировский райсуд Уфы взыскал с бывшего координатора уфимского штаба Лилии Чанышевой, экс-волонтерки штаба Ольги Комлевой и активиста Ильгама Янбердина 383 204 руб. компенсации за работу правоохранительных органов во время протестной акции 23 января 2021 года в Уфе. Тот же суд взыскал с Ольги Комлевой 1 944 901 руб. компенсации за работу силовиков во время протестной акции 31 января 2021 года в Уфе.В ноябре Кировский райсуд Уфы приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении известную башкирскую активистку Рамилю Саитову.Следователи СКР провели обыски и допросы у ряда бывших активистов уфимского штаба Навального с изъятием оргтехники, средств связи и документов. Экс-координатору штаба Лилии Чанышевой предъявлено обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч.1 ст. 282.1 УК РФ).Кировский райсуд Уфы активно работал и в декабре, так, он арестовал Лилию Чанышеву на два месяца. Верховный суд Башкортостана отказался изменить активистке меру пресечения.Кировский райсуд Уфы начал рассматривать административное дело о нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, возбужденное в отношении Лилии Чанышевой, бывшей ранее директором НКО "Фонд защиты прав граждан "Штаб".Басманный суд Москвы продлил арест этапированной в московский СИЗО-6 Лилии Чанышевой до 9 апреля 2022 года. Следствие не допускает к активистке московских адвокатов.