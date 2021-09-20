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Воровская банда «дает хорошо жить»

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Рустем Ахмадинуров: поддерживают ту власть, которая позволяет им хорошо зарабатывать и хорошо жить.

Воровская банда «дает хорошо жить»


Башкирия стала вторым регионом в Приволжском федеральном округе по электоральной поддержке партии власти, уступив только Татарии. Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров объяснил это явление желанием обычных людей жить хорошо.

— Я думаю, что если авторитетный начальник выражает определенную политическую позицию и работники – они же избиратели — поддерживают его, учитывая его авторитет, доверяют его мнению, ничего здесь плохого нет. Значит они его мнение считают референтным и при выборе той или иной партии или кандидата прислушиваются к его мнению. Это не значит, что они не могут проголосовать по-другому. У нас за «Единую Россию» проголосовало не 100 процентов, и не 90 с лишним, как в Чечне, и не 79, как в Татарстане, а всего 66,5 процентов, что говорит о плюрализме нашего избирателя. Не вижу ничего плохого в том, что люди, работающие на крупных предприятиях и получающие хорошую зарплату, поддерживают ту власть, которая позволяет им хорошо зарабатывать и хорошо жить.

Объясняя длительную задержку сдачи итоговых протоколов и выгрузку данных в систему «ГАС-выборы» в ночь выборов, Ахмадинуров напомнил, что в Уфе избирался новый состав горсовета.

— В Уфе проводились выборы по партийным спискам и одномандатным округам в Думу, и были выборы по партийным спискам и одномандатным округам в горсовет, а это разные бюллетени. Четыре бюллетеня было. Было большое количество наблюдателей, требовавших пересчета, поэтому всю ночь шел подсчет голосов. Потом свозились в ТИКи. Этим объяснимо затягивание, — пояснил Ахмадинуров.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 18.10.2021, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустем Ахмадинуров: поддерживают ту власть, которая позволяет им хорошо зарабатывать и хорошо жить.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Полностью согласен с этим утверждением Ахмадинурова! Те, кому эта власть позволяет хорошо зарабатывать и хорошо жить, ходят на выборы и отдают свои голоса за эту власть! А те, кто многим недоволен, не ходят, а сидят по вазовским общагам, пальмам, подмосковным гаражам и т.п., а потом громко визжат, что итоги выборов их не устраивают и они им не верят! Такие уж тупые все эти чирики, резусы, убогие и им подобные! Очень Опытный



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2

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  • Эксперт
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  • 2 | 18.10.2021, 11:13 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41017 | Рейтинг: +5076,7
Кто нибудь знает, когда кончится этот бардак?



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2

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  • Участник
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Рустем Ахмадинуров: поддерживают ту власть, которая позволяет им хорошо зарабатывать и хорошо жить.
====================
Кому хорошо жить от едросов что сильно поддерживают едросовскую власть?
Административным руководителям муниципальных образований: им жить хорошо , хороши сидеть на шее народа, зарплата большая, богатые распилы, ноль ответственности.
Руководители принуждают директоров школ, директора школ загоняют учителей в избирательные комиссии, и они там фальсифицируют, фальсифицируют, фальсифицируют выборы!
Нарисовали позорные 66% едросам которые при честных выборах не наберут и 10%


Ахмадинуров,помнишь иллюстрацию из учебника истории "Негр пришел в избирательный участок"? К голове негра два громилы приставляют пистолеты.
У них тогда в избирательных комиссиях были вооруженные мужчины, а едросы набирают в избирательные комиссии запуганных училок .
Вот если было как тогда - избирательные комиссии из вооруженных мужчин с правом ношения оружия, то тогда картина называлась бы "Едрос пришел в избирательный участок"

Не стыдно ли едросу выглядеть "властным господином" над беспомощными, амёбооразными, зашуганными училками? Не позорно ли?
Не лучше ли тебе помолчать?



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 18.10.2021, 14:25 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8842 | Рейтинг: +2119,6
Не стыдно ли едросу выглядеть "властным господином" над беспомощными, амёбооразными, зашуганными училками? Не позорно ли?...
_________________________________________________
Инокентий, такие понятия и слова, как совесть, честь, стыд, отсутствуют в их словаре. С такими извращёнными кремлёвскими братками понятиями, как "хорошо жить" и "хорошо зарабатывать" в современной России они просто не совместимы...
А на том месте где у нормальных людей находится совесть у них растёт пиписька...



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2

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  • Гость
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  • 5 | 18.10.2021, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо живут балаболы и преступники вне закона (нет необходимости перечислять ) - яркие представители которых и есть Ахмадинуров и "Опытный" (сам про себя недавно излагал -налоги не платил и т.п. - разве не вор ? )



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  • Эксперт
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  • 6 | 18.10.2021, 15:23 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 701 | Рейтинг: +205,7
Одно не понятно - кому и зачем нужны эти "выборы"? Столько средств и человеческого времени расходуется. Для чего? Чтобы показаться Западу благопристойными, демократичными? А зачем?



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3

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  • Участник
  •  
  • 7 | 18.10.2021, 16:02 | Автор: Ирек
    Публикации: 123 | Комментарии: 11255 | Рейтинг: -884,8
6 | 18.10.2021, 15:23 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 72 | Комментарии: 701 | Рейтинг: +205,6
Одно не понятно - кому и зачем нужны эти "выборы"? Столько средств и человеческого времени расходуется. Для чего? Чтобы показаться Западу благопристойными, демократичными? А зачем?
+++++++++++++++++++++++
Карим, я давно уже не хожу на выборы, Не знаю я где, относительно больше воруют, но думаю, и даже мы знаем, что в нашем родном Башкортостане особо активно было это, и есть. По снятию МГР, тогдашний начальник Счётной палаты РФ Степашин сказывал, что в Башкирии собственного уже ничего нет. Ведь уже и горы земляки пытаются продавать.
Ну, и взять даже здешний сайт, сколько здесь блуда и какая концентрация здесь особо блудливых. Вчера я представил здесь одну из двух своих статей, олубликованнных в недавнем Казанском сборнике, здесь её сегодня не представили, как уже и другие мои, более ранние.
Зато здешний кутляк тупой татарофоб Хернейка=Мудейка, только за моё упоминание, что мои две статьи были опубликованы в Казанском сборнике изошелся сразу в своём кутлячном блядстве. Ладно Казанский сборник для такого злобного татарофоба, это конечно жгуче красноая тряпка, так он и по сборнику юристов Екатеренбурга, где тоже, причём по их просьбе, была представлена моя работа очень рьяно блядил, кутляничал.
Ладно именитая редколегия, и именитые авторы этого сборника, он же прокутлярничал по сборнику, где была опубликована статья и именитоого юриста РБ, Председателя КС РБ Зуфара Иргалеевича Еникеева. И да, почему того же грязноротого гадёныша Малевича=человека в безруковочке с БСТ за его блядство не прижопят.
Страна у нас такая Карим, а в нашем родно Башкорттостане это особо проявляется.
К предстящей же переписи у меня со слов Президента РФ появилась надежда, и оптимизм, что прижопят тех, кто попробует и дальше гадюшинчать с переписями, и в частности с предстоящей. Этих заявлений президента было два, а второй раз даже с упоминанием прокураторы. И да, академик В.А. Тишков, известный помощник земляков в башкиризации татар и прочем распылении татар ужом вертелся при этих заявлениях президента.



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