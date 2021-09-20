Воровская банда «дает хорошо жить»

Рустем Ахмадинуров: поддерживают ту власть, которая позволяет им хорошо зарабатывать и хорошо жить.Башкирия стала вторым регионом в Приволжском федеральном округе по электоральной поддержке партии власти, уступив только Татарии. Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров объяснил это явление желанием обычных людей жить хорошо.— Я думаю, что если авторитетный начальник выражает определенную политическую позицию и работники – они же избиратели — поддерживают его, учитывая его авторитет, доверяют его мнению, ничего здесь плохого нет. Значит они его мнение считают референтным и при выборе той или иной партии или кандидата прислушиваются к его мнению. Это не значит, что они не могут проголосовать по-другому. У нас за «Единую Россию» проголосовало не 100 процентов, и не 90 с лишним, как в Чечне, и не 79, как в Татарстане, а всего 66,5 процентов, что говорит о плюрализме нашего избирателя. Не вижу ничего плохого в том, что люди, работающие на крупных предприятиях и получающие хорошую зарплату, поддерживают ту власть, которая позволяет им хорошо зарабатывать и хорошо жить.Объясняя длительную задержку сдачи итоговых протоколов и выгрузку данных в систему «ГАС-выборы» в ночь выборов, Ахмадинуров напомнил, что в Уфе избирался новый состав горсовета.— В Уфе проводились выборы по партийным спискам и одномандатным округам в Думу, и были выборы по партийным спискам и одномандатным округам в горсовет, а это разные бюллетени. Четыре бюллетеня было. Было большое количество наблюдателей, требовавших пересчета, поэтому всю ночь шел подсчет голосов. Потом свозились в ТИКи. Этим объяснимо затягивание, — пояснил Ахмадинуров.