А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!! Везде одн ...
Рейтинг: +4 Иннокентий Иванов
8 | 24.09.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
Рейтинг: +4 Иннокентий Иванов
Рушана Ибраева: А где-то пенсионеры ходят в кафе и путешествуют. ...
16.10.2021 27428 3
Дмитрий Михайличенко: «шестерки» пытаются показать значимость и делают то, что ...
15.10.2021 26537 11
Доктор Файруза Латыпова предложила подумать над запретом журналистам критически ...
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Первый Президент Башкирии высказался по актуальным проблемам республики. ...
14.10.2021 39980 69
Рушана Ибраева: А где-то пенсионеры ходят в кафе и путешествуют. ...
16.10.2021 30113 3
Дмитрий Михайличенко: «шестерки» пытаются показать значимость и делают то, что ...
15.10.2021 40161 11
Доктор Файруза Латыпова предложила подумать над запретом журналистам критически ...
15.10.2021 23811 13
Первый Президент Башкирии высказался по актуальным проблемам республики. ...
14.10.2021 27931 69
В Башкортостане суд оштрафовал защитника Куштау за "негативные отзывы о ...
14.10.2021 13168 10
Десятки пассажиров не смогли выехать из Уфы из-за новых коронавирусных ...
13.10.2021 17938 29
Башкирия отметила очередную годовщину суверенитета. Политолог, доктор ...
13.10.2021 17467 5
Агрессивный уфимец напал с газовым баллончиком на защитников памятника Салавату ...
12.10.2021 13813 20
11 октября 2018 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, а в регион ...
11.10.2021 43064 34
«Единая Россия» из-за установки одного светофора в Уфе организовала ...
17.09.2021 43196 90
В Стерлитамаке наблюдатели сообщают о многократном голосовании одних и тех же ...
20.09.2021 22989 3
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал главу Башкирии Радия ...
20.09.2021 33897 13
Андрея Ларионова удалили с УИК №214 сразу после начала подсчета голосов. ...
20.09.2021 26195 67
В богоспасаемой рабов обдирают до нитки
Раздел: Политика | Просмотры: 17350 | Комментарии: 3