В богоспасаемой рабов обдирают до нитки

Рушана Ибраева: А где-то пенсионеры ходят в кафе и путешествуют.И тут речь зашла о рассрочке за отопление. «… Мы сами выбираем, в какой квартире жить. Много пенсионеров живут в трёхкомнатных квартирах 75 квадратных метров, много звонков от них».В стране, добывающей и экспортирующей энергоресурсы, трёхкомнатная квартира в 75 квадратов считается роскошью для пенсионеров, потому что они не могут оплатить за ее отопление.Как все-таки убого мы живём, если пенсионерам ресурсопродающие организации намекают «не можете платить за такую квартиру — переезжайте в меньшую». А разве они не заслужили жизни в скромной трёхкомнатной квартире? Ведь это совсем немного, это оптимально, если не минимум, для двоих: каждому по комнате, гостиная, кухня.А где-то пенсионеры ходят в кафе и путешествуют.