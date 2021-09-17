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В богоспасаемой рабов обдирают до нитки

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Рушана Ибраева: А где-то пенсионеры ходят в кафе и путешествуют.

В богоспасаемой рабов обдирают до нитки


И тут речь зашла о рассрочке за отопление. «… Мы сами выбираем, в какой квартире жить. Много пенсионеров живут в трёхкомнатных квартирах 75 квадратных метров, много звонков от них».

В стране, добывающей и экспортирующей энергоресурсы, трёхкомнатная квартира в 75 квадратов считается роскошью для пенсионеров, потому что они не могут оплатить за ее отопление.

Как все-таки убого мы живём, если пенсионерам ресурсопродающие организации намекают «не можете платить за такую квартиру — переезжайте в меньшую». А разве они не заслужили жизни в скромной трёхкомнатной квартире? Ведь это совсем немного, это оптимально, если не минимум, для двоих: каждому по комнате, гостиная, кухня.

А где-то пенсионеры ходят в кафе и путешествуют.

Рушана Ибраева, Эхо Москвы






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  • Эксперт
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  • 1 | 16.10.2021, 11:10 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41014 | Рейтинг: +5076,9
В Уфе Кировский райсуд удовлетворил требование полиции о взыскании со сторонников Навального компенсации за переработки силовиков на зимних несогласованных митингах. Об этом в соцсетях сообщила экс-координатор штаба Навального (признан Минюстом иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) Лилия Чанышева.

Суд удовлетворил требование полиции и постановил взыскать за митинг 23 января с Чанышевой, а также активистов Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина солидарно по 383 тысячи рублей. С Комлевой, помимо этого, взыщут еще 1,9 млн рублей – за переработки силовиков на второй акции протеста, 31 января.

Как сообщает Чанышева, она и Комлева с Янбердиным не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.



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  • Участник
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  • 2 | 16.10.2021, 12:47 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1789 | Рейтинг: +386,9
Так эти же самые пенсы голо совали за жуликов´Пусть теперь жуют из помойки то что заслужили



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  • Гость
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  • 3 | 16.10.2021, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Убогая! Поздравляю тебя с 36-летием! 36 лет - это лучше, чем 63 года! Желаю тебе здоровья, оно нужно и в 36 и в 63! Надеюсь, что к своему 63-летию ты всё-таки научишься быть терпимее к мнению других и спорить с ним будешь аргументами, а не скрытием его, когда сказать тебе нечего! Хотя и к 63-летию для тебя вряд ли станет понятным, что воспитанные люди себя так не ведут, а только такие хабалки, как ты в 36 лет! Очень Опытный



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