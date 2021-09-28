У башкирских националистов переписное обострение

СМИ: Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев может иметь башкирские корни. Во Всемирном форуме татарской молодежи информацию назвали «политическим троллингом».Сегодня в телеграм-каналах и СМИ распространилась фотография метрической книги Мензелинского уезда Уфимской губернии. Она, по словам авторов, датирована концом 19-го века. Записи в документе сделаны, предположительно, арабской графикой. Одна из строк посвящена предкам Шаймиева, в частности родители его отца якобы проживали в деревне Аняково возле границ Башкирии и являлись «новобашкирами».Распространение этой информации в интернете и СМИ член Всемирного форума татарской молодежи и политолог Ильнар Гарифуллин назвал «заказом» властей Башкирии.«Байку о том, что Шаймиев — башкир, я слышал давным давно […] Это притянутая за уши вещь, потому что во всех этих источниках 19, 18 веков учитывается, как правило, сословная принадлежность. Вплоть до советской переписи 1920 года ещё не было четкой градации между понятиями национальность и язык. Поэтому у нас очень часто пута.т вещи и спекулируют. А почему это появилось именно сейчас: потому что сейчас идёт всероссийская перепись населения и, я думаю, что это был заказ из Уфы», — объяснил он свою точку зрения.Между тем ведущий научный сотрудник Центра социо-культурного анализа Башкирии Азат Бердин отметил, что важным в данном случае являются не корни человека, а его самоопределение.«Если он считает себя татарином, то он татарин. Мне кажется, Минтимер Шарипович, наверное, считает себя татарином», — сказал он.При этом собеседник добавил, что Шаймиев родился в той местности, которая была включена в состав Татарской АССР советскими властями. Там, как добавил Бердин, «таинственным образом исчезли» около 150 тысяч башкир. Но это не доказывает принадлежность экс-президента республики к башкирскому этносу.