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У башкирских националистов переписное обострение

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СМИ: Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев может иметь башкирские корни. Во Всемирном форуме татарской молодежи информацию назвали «политическим троллингом».

У башкирских националистов переписное обострение


Сегодня в телеграм-каналах и СМИ распространилась фотография метрической книги Мензелинского уезда Уфимской губернии. Она, по словам авторов, датирована концом 19-го века. Записи в документе сделаны, предположительно, арабской графикой. Одна из строк посвящена предкам Шаймиева, в частности родители его отца якобы проживали в деревне Аняково возле границ Башкирии и являлись «новобашкирами».

Распространение этой информации в интернете и СМИ член Всемирного форума татарской молодежи и политолог Ильнар Гарифуллин назвал «заказом» властей Башкирии.

«Байку о том, что Шаймиев — башкир, я слышал давным давно […] Это притянутая за уши вещь, потому что во всех этих источниках 19, 18 веков учитывается, как правило, сословная принадлежность. Вплоть до советской переписи 1920 года ещё не было четкой градации между понятиями национальность и язык. Поэтому у нас очень часто пута.т вещи и спекулируют. А почему это появилось именно сейчас: потому что сейчас идёт всероссийская перепись населения и, я думаю, что это был заказ из Уфы», — объяснил он свою точку зрения.

Между тем ведущий научный сотрудник Центра социо-культурного анализа Башкирии Азат Бердин отметил, что важным в данном случае являются не корни человека, а его самоопределение.

«Если он считает себя татарином, то он татарин. Мне кажется, Минтимер Шарипович, наверное, считает себя татарином», — сказал он.

При этом собеседник добавил, что Шаймиев родился в той местности, которая была включена в состав Татарской АССР советскими властями. Там, как добавил Бердин, «таинственным образом исчезли» около 150 тысяч башкир. Но это не доказывает принадлежность экс-президента республики к башкирскому этносу.

Эхо Москвы






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  • 1 | 27.10.2021, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Так нормальный человек,предки не из Улан--Батора, не татар ясно



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  • 2 | 27.10.2021, 08:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Пердин старый рахимовский, он будет против башкир, как всегда



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  • 3 | 27.10.2021, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая разница в том, какой Шаймиев национальности? Главное то, какой он человек! Очень Опытный



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  • 4 | 27.10.2021, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня под покровом холодной октябрьской ночи в старых статьях УЖа появилось 4 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что моих среди них нет! Очень Опытный



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  • 5 | 27.10.2021, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Ничего, ребята. Все наши раздоры по поводу национальной принадлежности в обозримом будущем покажутся нам смешными и ненужными. В недрах патриотически настроенных академических умов уже идёт мозговой штурм по выработке объединяющей всех Идеи, которую примут все. Как говорится, "и гордый внук славян... и друг степей калмык." Кто-то подметил: "Народ сегодня живёт ощущением за собой Сталинграда..." Значит, "ни шагу назад".



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  • 6 | 27.10.2021, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 27.10.2021, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Так нормальный человек,предки не из Улан--Батора, не татар ясно
----------------------------------------
Татары обликом европейцы, а вот башкуры точь в точь монголы, а если попала татарская кровь, то ноги выпрямятся и глазки откроются, да и интеллекта прибавится.



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  • 7 | 27.10.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже ходют по подъездам переписчики. Не пустил на порог. Зачем задают столько вопросов, а? Это шо, допрос? Странно это всё, странно... Если не сказать больше. Нет, ничего не имею против переписи, конешно... Дело нужное. Но зачем стока вапросов?!



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  • 8 | 27.10.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Татары обликом европейцы

----------------

Дауайте уыпьем уодки!..



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  • 9 | 27.10.2021, 12:29 | Автор: резус
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Теперь советы оказались уиноватыми. А про то что те же советы пририсовали больше половины территории про это молчок.Неудачник мордозад оказывается татарин,успешный Минтемир башкир.



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  • 10 | 27.10.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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При этом собеседник добавил, что Шаймиев родился в той местности, которая была включена в состав Татарской АССР советскими властями. Там, как добавил Бердин, «таинственным образом исчезли» около 150 тысяч башкир.

=================================================
В то же время XIX-век принес резкое увеличение численности башкир: если в 1800-году насчитывалось около 160 тысяч башкир, то в 1897-году их число перевалило за один миллион.

Дело в том, что по закону 1832-года о перераспределении земель башкирам-вочинникам разрешалось иметь по 40 десятин земли на каждого члена семьи мужского пола, прицущенникам из военного сословия-по 30 десятин, людям гражданского сословия из татар, марийцев, чувашей и т. д. -по 15 десятин.

Записавшись в башкиры, можно было рассчитывать получить гораздо больший земельный надел. Поэтому немало представителей других народов края стали именоваться "башкирцами, в числе коих находятся мещеряки, вотяки, мордва, чуваши и черемисы"
(В. Н. Витевский).



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  • 11 | 27.10.2021, 12:44 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16033 | Рейтинг: -2237,9
Какая же чушь, что Шаймиев башкир.
Этим писателям просто необходимо ознакомиться с трудами ведущих историков Татарстана.
Один из маститых историков современности Дамир Исхаков провел серьезную работу, исследуя генеалогию татарстанского лидера, составил родословную Шаймиева, и доказал, что экс-президент Татарстана является потомком Чингисхана.
И этому имеется серьёзное подтверждение.
"Группе юных политологов" (есть в Казани и такие), готовившихся к поездке в Москву, было предложено написать свою родословную, но "не ближе чем до седьмого колена". Невероятно, но факт: лучше всех с заданием справился семиклассник Тимур Шаймиев, внук президента, так как он довел свою родословную до Чингисхана.



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  • 12 | 27.10.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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А про то что те же советы пририсовали больше половины территории про это молчок.

-------------------

В первой версии не оказалось городов. Ну какая республика, мать вас ети, если столице негде разместиться?!



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  • 13 | 27.10.2021, 12:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16033 | Рейтинг: -2237,9
Но и это ещё не всё.
Выдающийся учёный-ветеринар и коневод, специалист по физиологии лошадей (он доктор ветеринарных наук),экс-министра сельского хозяйства Татарии (1990-1996) и глава Нурлатского района республики (1996-2007), в настоящее время депутат Государственной думы, а также великий историк Фатих Сибагатуллин выпустил в свет свой выдающийся исторический труд «От Атиллы до Президента».
В книге историк из Татарстана убедительно доказывает, что Минтимер Шаймиев на посту главы Татарии имел преемственность не только от Чингисхана, но и от легендарного вождя гуннов Атиллы.



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  • 14 | 27.10.2021, 12:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16033 | Рейтинг: -2237,9
Рашид Ахметов (это тоже историк из Татарстана, маститый, естественно) поведал о том что бывший руководитель Татарстана имеет преемственность не только от Чингисхана и Атиллы: «Шаймиев очень похож на тибетского ламу.
Планируется, что вскоре появятся и на страницах издаваемых в Татарстане школьных и ВУЗовских учебников откровение о том что Минтимер Шаймиев является «реинкарнацией тибетского ламы»
Ну какой же Минтемир башкир? Никогда не пишите эту чушь.



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  • 15 | 27.10.2021, 13:21 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 707 | Рейтинг: +207,1
Хамитов, став главой Башкирии, неоднократно утверждал, что он башкир. А вот Муртаза Рахимов - ни разу! К чему бы это?



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  • 16 | 27.10.2021, 13:52 | Автор: Корней
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Ларчик же просто открывается, Яушев.
1. Отвечают на заданный вопрос.
2. На каждом перекрёстке кричит о своей национальности тот, кому необходимо убедить других людей в своей принадлежности к определённой национальности. В основном - неофиты, которые не являются лбдьми именно этой национальности. Возьмите хотя бы гаражную Иришку.
3. Ещё на каждом перекрёстке о своей национальности кричат не очень умные люди.



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  • 17 | 27.10.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов, став главой Башкирии, неоднократно утверждал, что он башкир. А вот Муртаза Рахимов - ни разу!
*******
Хахаха!!!



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  • 18 | 27.10.2021, 14:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11297 | Рейтинг: -887,2
15 | 27.10.2021, 13:52 | Автор: Корней
+++++++++++++++++++++++++++++
Му му и пельмень Херней=Мудей на хромой кобыле прискаакал. Мудак чего надо. Опять же начнешь истерить, что это я тебя поминаю. Никак ты мне му му не сдался, пшёл пельмень.

Другим же юзерам, но не прямоходящим, сообщаю, занялся я по случаю переписи статейкой для жаберек одиозных баш. ущоных с таковым началом:
Очень стараются земляки, скажем так, в этнодемографических вопро-сах, очень стараются, и ладно бы во благо башкирского народа, а они же от-кровенно усердствуют в этом более же всего только против татар. Оговорим-ся, что и татары, стараются в этих вопросах, имея и при этом в виду, конечно же, не, в общем, наши народы, а специалистов гуманитариев. И вот в этих стараниях тех и других, есть всё же очень большая разница. Татарские гума-нитарии издавна стремятся к объединению, единению татар с отдельными группами тюркских народов, и в частности, или в особенности с башкирами. К этому можно предъявлять, и предъявляют претензии, что де татары хотят поглотить иных в своём этносе. Однако в этом, нет никакой искусственности и тем более насильственности, хотя вполне успешные продвижения в тако-вом в той же Российской империи были, против которых очень активно бо-ролись российские миссионеры, среди которых особо известен, и выделялся Н.И. Ильминский. Как бы к слову надо заметить, отметить, что наличие общ-ности между волго-уральскими, сибирскими и астраханскими татарами никак невозможно отрицать, тем более сложившемуся уже после длительных инте-грационных процессов между нами.
А с башкирскими гуманитариями всё же не так. Претендовать им, так-же как татары на объединительный характер их стараний по отношению к иным тюркским группам, это не знамо, как даже сказать, хотя бы только в силу меньшей численности башкир, ограниченности их географии, и в силу других, тоже не малых причин. Тем не менее, именно башкирские гуманита-рии, очень активничают в подобном, но с той большой разницей, чтобы бо-лее только волго-уральским татарам палки вставлять в их отношениях даже с сибирскими и астраханскими татарами, и, в общем, даже меж собой. В по-следнем, особенно показательны их старания по отношению к мишарам, «тептярам», и, в общем, к татарам Северо-Запада Башкортостана, и приле-гающих территорий. Стараются, стараются они, если не всех, то многих их переписать в северо-западные башкиры, а их татарский язык объявить севе-ро-западным диалектом башкирского языка.
И впрочем, пусть только более на бумаге, это, причем не без помощи и поощрения Москвы, удавалось, и удаётся. Вот, пожалуйста, чехарда данных переписей в республике по численности башкир и татар, начиная с советских в БАССР и по нынешние в Башкортостане:

Годы Башкиры Татары
1926 625800 621500
1939 671100 777200
1959 737700 768600
1970 892200 944600
1979 935900 940400
1989 863800 1120700
2002 1221302 990702
2010 1172287 1009295


Прежде чем продолжить далее, необходимо оговориться. Автором здешних строк был проведён некоторый анализ результатов этих переписей, в смысле их корреляции с событями в стране, с состоянием власти государ-ства, и с много ещё чем прочим, и, конечно же, со всяким таким в самой рес-публике. И как оказалось, что самая большая корреляция проявлялась с со-стоянием власти, причём, по советским переписям до 1989 года, более с та-ковым в целом по стране, а после 1989 года, уже особенно с властью в рес-публике.



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  • 19 | 27.10.2021, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Да что там Шаймиев. Кто он? Выясняется Пушкин был башкиром, с западным диалектом башкирского языка. И Моше Даян. С ближневосточным диалектом.



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  • 20 | 27.10.2021, 15:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16033 | Рейтинг: -2237,9
18 | 27.10.2021, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да что там Шаймиев. Кто он? Выясняется Пушкин был башкиром, с западным диалектом башкирского языка. И Моше Даян. С ближневосточным диалектом.
_________________________________________________
Разве?
Татарстанский историк Раис Сулейманов с Вами не согласен.
Раис Сулейманов зачитал перед участниками круглого стола фрагмент из заметки редактора казанской газеты.

«Я побывал в Израиле, изучал кибуцы...изучал историю в Ватикане, изучал историю басков, каталонцев, жизнь провинции Бордо во Франции и считаю, что баски, каталонцы, французы из Бордо - это потомки тюрков из армии Аттилы. Армия Аттилы была тюркской, это наши родственники»



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